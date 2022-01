Monika Gimbutaitė. „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“: pokalbis apie istoriją žydinčiame sode

Bandant susumuoti savo įspūdžius po 249 minučių trukmės Sergejaus Loznicos dokumentinio filmo „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, norėtųsi prabilti kažin kaip tvirčiau ir iškilmingiau, nepamirštant įpinti raktinių žodžių „epas“, „tautos dvasia“, „pasididžiavimas“.

Bet čia ir slypi visa S. Loznicos kino meistrystė. Kalbėjimas apie tautos kelią į laisvę ir žmogų, tapusį laisvės vėliavnešiu, atrodytų, savaime koduoja tuos epitetus, kuriuos dažnai be didesnės refleksijos, iš pagarbos ar inercijos priskiriame kūriniams apie jautrius istorijos laikotarpius. Tačiau šis filmas išlaisvina temą – o taip drauge ir save patį – nuo paradinio patoso ir leidžia iš naujo patirti už formalaus šių žodžių kiauto glūdintį prasmių daugį. Savo masteliu didingas kūrinys į žiūrovą kreipiasi ne iš idėjinių aukštybių, o kviesdamas pasikalbėti baltais žiedais pasidabinusiame sode.

Sergejus Loznica, Vytautas Landsbergis / R. Sutkienės nuotr.

Į jį mes patenkame iškart po trumpo archyvinio epizodo: tuometis Sovietų Sąjungos vadovas Michailas Gorbačiavas, 1990 metų pradžioje atvykęs į Vilnių, sulaukė klausimo, palydėto kreipiniu „pone“ („gospodin“). Bet patį klausimą Gorbačiovas lengva ranka nurašo, pasirinkdamas tik reikšmingai pakomentuoti, kad jis niekada nebuvo ir nebus ponas. Juk jis – liaudis.

Ir štai, praėjus trims dešimtmečiams, mes jau minėtame sode. Čia sėdi profesorius Vytautas Landsbergis. Ponas? Aišku, kad ponas, – ne be švelnios ironijos gaidos tarp eilučių mums sako filmas. Tik „ponas“ šiandien nebe keiksmažodis ir individualumo nesibaidoma. Trumputės, bet iškalbingos scenos, sujungiančios tada ir dabar, pabrėžiant per šį laiką įvykusį mentalinį lūžį.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Tokiu principu S. Loznica ir konstruoja savo filmą – chronologiškai pasakoja iš archyvinės medžiagos sudėliotą Lietuvos vadavimosi iš Sovietų Sąjungos istoriją, o ją papildo savo pokalbiu su V. Landsbergiu, prisimenančiu ir komentuojančiu dramatiškus, sudėtingus, o kartais ant absurdo ribos balansavusius ir dėl to profesoriaus šypsnio sulaukiančius įvykius.

Atrodytų, gal ir nieko neįprasto, jei nežinai, kad S. Loznica, sukūręs ne vieną dokumentinį filmą iš archyvinės medžiagos (tarp jų „Įvykis“, „Blokada“, „Valstybinės laidotuvės“ ir kt.), ligi šiol vengė „kalbančių galvų“ – įvykių liudininkų ar istorikų komentarų.

„Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ premjera. Sergejus Loznica / E. Blaževič/LRT nuotr.

Tačiau džiaugiuosi, kad režisierius sulaužė savojo kino taisykles. Atviras V. Landsbergio pasakojimas apie to meto politinius užkulisius – nuo santykių su Maskva iki vidinių įtampų čia, Lietuvoje, – padeda brėžti punktyrines linijas tarp istorinių įvykių, papildo juos detalėmis, kurios kameros taip ir liko neužfiksuotos, be mandagių išvedžiojimų sudėlioja visus taškus ant „i“. O visų svarbiausia, sujungia į vaizdo įrašus nugulusią medžiagą su pasakojimu iš šiandienos perspektyvos: istorija susitinka savo refleksiją, o individualus pasakojimas – kolektyvinę patirtį.

Drįsčiau spėti, jog siekiant sujungti šias dvi plotmes taip, kad jos netaptų tik viena kitos iliustracija ir visiems puikai žinomų įvykių kartote, pasitarnavo žvilgsnis iš šalies – dominuojančių naratyvų nevaržomo režisieriaus akis.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Ir išties S. Loznica, užduodamas klausimus V. Landsbergiui ir drauge su montažo režisieriumi Danieliumi Kokanauskiu meistriškai dėliodamas unikalią, nemaža dalimi lig šiol nematytą archyvinę medžiagą, akcentus dėlioja nebūtinai taip, kaip dėliotume mes ar mūsų istorijos vadovėliai.

Greta Sąjūdžio mitingų ir Baltijos kelio ne mažiau dėmesio sulaukia nebūtinai tokia pat vienybe alsuojantys posėdžiai už uždarų durų ar šiandien sunkiai suvokiamos nepriklausomybės pradžios realijos: nuo deputatės Birutės Nedzinskienės drąsos, išėjus nuraminti įsiutusios, dėl pakeltų kainų protestuojančios minios, iki iš gėlių kioskelio suimprovizuoto pasienio kontrolės posto.

Šis kolektyvinės atminties neribojamas žvilgsnis justi ir archyvinės medžiagos atrankoje, fiksuojant lūžinius kovos už laisvę momentus.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Esu nepriklausomos Lietuvos vaikas, o tai reiškia, kad man visa nepriklausomybės atkūrimo vaizdinija yra medijuota. Augau su jau ikoniniais tapusiais vaizdais, transliuojamais per valstybines šventes ir atmintinas dienas, – neturint savos patirties, mintinai išmokti kadrai, regis, neišvengiamai tapo savi. Aš neįsivaizdavau Sausio 13-osios medžiagos be Eglės Bučelytės televizijoje ir Baltijos kelio be fone skambančios dainos „Bunda jau Baltija“. Ir nors visa tai neištrinama, kaip naujai ir giliai pavyko pajusti šiuos įvykius, filme matant tik Sausio 13-osios budėjimų tamsą ir siaubą, o Baltijos kelią netikėtai „pravažiuojant“ tyloje.

Medijuota patirtis kartu yra ir fragmentiška, nes konstruojama iš trumpų reportažų, svarbiausius įvykius bandančių aprėpti laidų ar standartinės trukmės filmų. Dėl to nesutinku su vis pasirodančiais svarstymais, kad „Mr. Landsbergis“ dėl žiūrovų patogumo galėjo virsti kelių dalių serialu. Taip, toks sprendimas praverstų norint pasikartoti istorijos pamokas, ir tai svarbu. Tačiau vienu ypu išgyventi visą įvykių seką, neskubant išbūti ir išjausti jų tėkmę yra šio filmo stiprybė, galinti panardinti žiūrovą į kažką daugiau, esmingiau. Kažką, dėl ko šis filmas – atleiskit už sentimentalumą – iš tiesų sujaudina.

Sergejaus Loznicos filmo „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ premjera / BNS nuotr.

Nors dalį visuomenės, regis, jaudina jau vien filmo pavadinimas – atsiranda norinčiųjų vietoj „Landsbergio“ įrašyti „tautą“ ar kaip kitaip jį transformuoti. Tačiau Loznica ir nebando visų liaupsių priskirti vienam asmeniui: žongliruodamas perspektyvomis, jis kuria laiko ir tautos portretą, drauge atsigręždamas į žmogų, tuo istoriniu laikotarpiu užėmusį faktinio ir moralinio lyderio poziciją. Ir toks sprendimas yra visiškai pagrįstas tiek istoriškai, tiek dramaturgiškai.

Bet lietuviškas filmo pavadinimas, kad ir kaip bežiūrėsi, kelia klausimų. Dėl dviejų priežasčių.

Visų pirma, dėl sprendimo įterpti anglišką dimensiją filme, kuriame iš esmės funkcionuoja dvi kalbos – lietuvių ir rusų, mat pavadinime paliktas angliškas „mister“ vietoj lietuviško „pono“. Ilgai svarsčiau, ar taip siekiama žvelgti iš platesnės perspektyvos ir kalbėti apie tarptautinę politinę areną, ar savotiškai sumažinti žodžio „ponas“ krūvį: gal ne toks jau didelis mentalinis lūžis per šį laiką įvyko?.. Atsakymo neradau.

Režisierius Sergejus Loznica / IDFA nuotr.

Visų antra, iškalbinga atrodo tai, kad filmas tarptautinei auditorijai (taip pat ir prestižiniame Amsterdamo dokumentinio kino festivalyje (IDFA), kur pelnė du apdovanojimus) pristatytas pavadinimu ​​„Mr. Landsbergis“. Ir tik Lietuvoje, kur, paradoksalu, V. Landsbergį tikrai žino visi, prireikė paantraštės – „Sugriauti blogio imperiją“.

Galėdama nutuokti komunikacines tokio sprendimo peripetijas, manau, kad dėl šio filmo dvasios būtų buvę teisingiau nepridėti antros pavadinimo dalies, kuri suveikia tarsi galimas buferis skirtingiausioms potencialių žiūrovų pozicijoms, nuomonėms ir įsitikinimams apie V. Landsbergį. Turėti drąsos apginti tai, kuo tikime, ir tai, ką manome esant teisinga: šias svarbiausias pamokas galime sau kartoti, prisimindami Lietuvos kovą už laisvę, net ir pristatydami filmą, įamžinantį ją.