KEKS atidaryme dalyvaus šalies vadovai, UNESCO direktorė, o von der Leyen neatvyks

Šeštadienį vyksiančiame Kauno – Europos kultūros sostinės (KEKS) atidarymo renginyje dalyvaus šalies vadovai ir UNESCO generalinė direktorė Audrey Azoulay.

Europos Komisijos (EK) pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė atvykti negalėsianti.

Ursula von der Leyen / AP nuotr.

„U. von der Leyen biuras vakar vakare pranešė, kad, deja, ji negalės atvykti dėl pasikeitusių aplinkybių“, – BNS penktadienį sakė KEKS viešųjų ryšių koordinatorė Vaida Morkūnaitė.

„Mūsų komanda džiaugiasi vien tuo dideliu pasiekimu, kad tokio aukšto rango žmogus planavo atvykti“, – pridūrė ji.

Pasak organizatorių, daug paskutinės minutės pasikeitimų lėmė besikeičianti COVID-19 situacija.

Renginyje vaizdo sveikinimą taip pat pateiks Europos Vadovų Tarybos pirmininkas Charles`is Michelis.

Charles`is Michelis / AP nuotr.

Gyvai jame pasisakys A. Azoulay, prezidentas Gitanas Nausėda. Renginiuose taip pat lankysis Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen, premjerė Ingrida Šimonytė.

Kaune šeštadienį vyks pagrindinis KEKS atidarymo renginys „Sukilimas“, visą savaitgalį organizuojami dešimtys kitų renginių, įskaitant didžiausių šių metų tarptautinių parodų atidarymus: tarptautinė paroda „Modernizmas ateičiai 360/365“ ir Yoko Ono instaliacija „Ex It“. Penktadienį atidaroma litvakiškų šaknų turinčio kūrėjo iš Pietų Afrikos Williamo Kentridge`o paroda „Tai, ko nepamename“.

Europos kultūros sostine šiemet tampantis Kaunas pasiūlys per tūkstantį renginių. Per Europos kultūros sostinės metus įvyks daugiau kaip 40 festivalių, per 60 parodų, daugiau kaip 250 scenos meno renginių, 50 iš kurių – premjeros, daugiau kaip 250 koncertų. Programoje dalyvaus per 4 tūkst. atlikėjų.