Kliaugienė – nepavydėtino likimo legenda: didelio talento šviesa metė tokį pat didelį šešėlį

„Dailės kritikė Gražina Kliaugienė pusiau juokais, pusiau rimtai sakydavo: pagal horoskopą aš mirsiu arba išgarsėjusi, arba patvory. Keista, bet alternatyvos nebuvo: išsipildė ir viena, ir kita“, – taip 1996 metais dienraštyje „Respublika“, išsamiu rašiniu atsisveikindama su nelengvo likimo asmenybe, rašė žurnalistė Audronė Jablonskienė. „Tai buvo susinaikinimas“, – LRT.lt pripažįsta G. Kliaugienei skirtos knygos „Su savo tiesa“ sudarytoja dailėtyrininkė Danutė Zovienė.

Anot jos, ne viena ano laiko asmenybė savinaiką pasirinko kaip būdą priešintis sovietinei sistemai. Būdas abejotinas, ypač žvelgiant šiandienos akimis, tačiau praeities įpročių nepakeisi. Faktų taip pat. Svaigintis menu ir užsimiršti prie stikliuko – tokį kelią pasirinko ir G. Kliaugienė (1944–1995).

Gražina Kliaugienė prieš laidą „Mano pasaulis“ 1976 m. / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Darbingiausias, produktyviausias jos kūrybos tarpsnis truko apie du dešimtmečius. Pirmieji rašiniai spaudoje pasirodė 1973 metais, paskutiniai – likus kelioms dienoms iki mirties. Dailės kritikė užgeso būdama vos 51 metų.

„Aštuntojo dešimtmečio pabaiga–devintasis dešimtmetis buvo pati G. Kliaugienės kūrybinė branda. Ji įgijo nepaperkamos ir drąsios kritikės statusą, jos žodis tapo lemtingas. Tuo pat metu vyko lūžis ir asmeniniame gyvenime. Likimo posūkis savidestrukcijos link“, – knygoje teigia buvusi G. Kliaugienės kolegė menotyrininkė Aldona Dapkutė.

Paskutiniu laiku jos rašiniai vis trumpėjo, kaip sako D. Zovienė, jų reikėjo užsidirbti duonos kriaukšlei ir... buteliukui. „Visas galias – fizines, dvasines, kūrybines – buvo pakirtęs alkoholis“, – rašė A. Jablonskienė straipsnyje, publikuojamame knygoje „Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė“ (2021).

Gražina Kliaugienė su rašytoju Juozu Erlicku / G. Kliaugienės šeimos archyvo nuotr.

Paminklas žmogui ir profesijai

D. Zovienė teigia nenorėjusi akcentuoti G. Kliaugienės savigriovos, labiau rūpėjo jos kūrybos palikimas. Viliasi, kad dailės kritikės darbai bus naudingi šiandienos ir būsimiems dailėtyrininkams kaip itin savitas autorės santykio su menotyros objektu pavyzdys.

„Įprasta sakyti, kad dailės kritikas – toks pat kūrėjas kaip ir kiti menininkai, tik jo kūrybos sritis yra jau sukurtas menas. Didelės saviraiškos sau negali leisti, privalai stebėti procesus, o juose labai svarbus kontekstas. Ši knyga atskleidžia tą kontekstą“, – tvirtina knygos sudarytoja.

Gražina Kliaugienė Raimondo Savicko parodoje „Arkos“ galerijoje 1990 m. Antrame plane – Augustinas Savickas / R. Savicko asmeninio archyvo nuotr.

Užduotis surinkti visas G. Kliaugienės publikacijas į viena nebuvo iš lengvųjų, ypač karantino aplinkybėmis. Sudarytojai labai pagelbėjo Lietuvos nacionalinės bibliotekos vyriausiasis metodininkas-tyrėjas menotyrininkas Kęstutis Šapoka, parašęs ir įvadinį straipsnį. „Knygų apie dailės kritikus nėra daug. Tai lyg savotiškas paminklas ir žmogui, ir profesijai“, – teigia D. Zovienė.

Anot jos, G. Kliaugienė rašė drąsiai ir tiesiai, todėl buvo visų gerbiama. „Turėjo skvarbų žvilgsnį, aštrų protą ir lengvą žodį. Jautė dailės procesus ir menininkus. Mane žavi jos profesionalumas, meilė profesijai. Mėgo, jautė meną ir gebėjo įdomiai, lengvu žodžiu jį atskleisti“, – tvirtina LRT.lt pašnekovė.

Danutė Zovienė / E. Blaževič / LRT nuotr.

Priglaudė „disidentus“

Sovietmečiu, anot D. Zovienės, gana juodais laikais, gebėti kalbėti iš esmės ir ne tik pagiriamaisiais žodžiais buvo didelė vertybė.

Devintojo dešimtmečio pradžioje G. Kliaugienė su kolega Alfonsu Andriuškevičiumi Lietuvos televizijoje vedė nemažo populiarumo sulaukusią laidą apie dailę „Versmės“. Vedė laisvai, dalykiškai, kitaip.

Gražina Kliaugienė ir Alfonsas Andriuškevičius televizijos laidoje „Versmės“ 1982 m. rugpjūčio 18 d. / G. Kliaugienės šeimos archyvo nuotr.

Už aštrius, bet profesionalius pareiškimus abu gavo partijos ideologų pylos, neteko eterio, tapo nepageidaujamomis personomis to meto spaudoje.

D. Zovienė, tada dirbusi „Literatūroje ir mene“, pasikvietė Gražiną dirbti į savaitraštį neetatine korespondente. O kad nesiliautų figūruoti Andriuškevičiaus pavardė, šiam užsakydavo rašyti nekrologus. „Straipsnių galėjo ir nespausdinti, bet nekrologą privalėjo“, – sovietmečio peripetijas primena D. Zovienė.

Gražinos drama

Gražina Skabickaitė kelerius metus studijavo mediciną ir geologiją, 1966-aisiais susituokė su tapytoju Algimantu Kliauga, tada įstojo į LSSR valstybinį dailės institutą, neakivaizdiniu būdu baigė meno istoriją ir teoriją. Iš pradžių su vyru dirbo Panevėžyje, ten porai gimė sūnus Andrius. Paskui, 1973 metais, grįžo į sostinę, tęsė studijas.

Kaip teigiama knygoje, ilgainiui G. Kliaugienės autoritetas ėmė augti, jos žodis, straipsnis, palanki recenzija lemdavo karjeras. Už tai dėkingi menininkai atsilygindavo autorei velnio lašais. Tačiau ne šie „pirkimai“, kaip knygoje dėsto velionės vyras, turėjo lemiamą reikšmę – dailininkų draugijose apskritai mėgtas alkoholis. Į jo žabangas pamažu buvo įtraukta ir bohemiškai gyventi mėgusi Gražina.

Legendinis Gražinos Kliaugienės ir Dalios Kasčiūnaitės „lesbo šokis“ Mindaugo Skudučio studijoje 1982 m. / Mindaugo Skudučio asmeninio archyvo nuotr.

Galbūt ne vienas knygoje minimas asmuo bus kliuktelėjęs savo dalį į G. Kliaugienės negandų taurę... „Kiekvienas prisidėjome prie skandinimo, – tiesiai šviesiai sako D. Zovienė. – Gražinos drama prasidėjo po skyrybų, kai su sūnumi atsikraustė į Vokiečių gatvę. Pas ją traukdavo „šniūrais“. Konvertuojama valiuta buvo butelis. Suprantama, tie, kurie jį nešė, kartu svaiginosi ir prašė apie juos parašyti, Gražinos laidotuvėse nepasirodė.“

Velione rūpinosi Jūratė Stauskaitė, Ramunė Vėliuvienė, Irena Guobienė. „O aš siuvau įkapes“, – priduria pašnekovė.

Algimantas Kliauga, Gražina Kliaugienė 1967 m. / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Makabriški žaidimai

Į Vokiečių gatvę G. Kliaugienė atsikėlė 1982 metais. Kaip teigiama knygoje, tą savaitę dieną naktį gėrė su draugais, o iš mokyklos grįžęs sūnus iki išnaktų laukdavo laiptinėje. Kartais Gražina suimdavo save į rankas, bet netrukus vėl atsiduodavo linksmybėms. Tokiomis akimirkomis užmiršdavo namus, šeimą, vaiką. Gydėsi Naujosios Vilnios psichoneurologijos dispanseryje, tačiau pagerėjimas buvo laikinas.

Iš pradžių namuose lankydavosi sostinės meno elitas – Gibavičius, Vaitiekūnas, Skudutis, Natalevičius, Pačėsa, Marčėnas, Erlickas. Tačiau vėliau menininkų mažėjo, lankytojų santykį persvėrė žmonės iš gatvės. Ne kartą buvo jų apkulta, net prarado akį, teko įdėti butaforinę.

Raimondas Savickas. Dailės kritikė Gražina Kliaugienė (1993). Juozo Pilipavičiaus nuosavybė / Knygos sudarytojų nuotr.

Knygoje perteiktas grafikės R. Vėliuvienės pasakojimas apie gana makabrišką G. Kliaugienės žaidimą: parodose ši prieidavusi prie bičiulių ir liepdavusi atspėti, kuri akis tikra, kuri – stiklinė. Iš neatspėjusių reikalaudavo penkių litų. Paskui akį išsiimdavo ir įsidėdavo į burną. Ne vienas tokio žaidimo neatlaikė...

Stebėtinai ilgai tokia gyvensena G. Kliaugienei netrukdė. Net po gertynių, kiek numigusi, valingai atsikeldavo ir gurkšnodama kavą sugebėdavo parašyti straipsnį. Vis dėlto ilgainiui tekstai, neprarasdami žavesio, ėmė stokoti analitinių galių.

Gražina Kliaugienė ir Mindaugas Skudutis atidarant jo parodą „Vartų“ galerijoje 1993 m. / S. Platūkio/M. Skudučio asmeninio archyvo nuotr.

„Paskutinių jos gyvenimo epizodų nemačiau, nes tai išties buvo žiauru ir gąsdino. Auginau vaikus ir nesivėliau į bohemos reikalus, ji man mažiausiai rūpėjo. Viename vakarėlyje Vokiečių gatvėje teko lankytis, į antrą nebėjau. Tai gąsdino, tai buvo kaip kloaka. Prie to nemaža dalimi prisidėjo ir sūnaus istorija“, – sako D. Zovienė.

Sūnus Andrius buvo padaręs sunkų nusikaltimą, kalėjo. Tačiau šį faktą G. Kliaugienė nuo artimųjų slėpė, sakydavo, kad tas sėdįs už mažmožį. Grįžęs iš Pravieniškių vėl pasuko blogais keliais, iš motinos reikalaudavo pinigų, parduoti slapta išnešdavo paveikslus.

Gražina Kliaugienė su mama Aniceta Skabickiene ir sūnumi Andriumi 1971–1972 m. / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr.

Tas, su gražiu kostiumu

Knygoje „Su savo tiesa“ išspausdintas bene vienintelis pokalbis, kur kalbina ne Gražina, o ji pati yra kalbinama. Kalbintojas – rašytojas Jurgis Kunčinas, interviu publikuotas 1993 metų „7 meno dienose“. Štai viena intriguojanti to pokalbio ištrauka:

„– Ką pasakytum apie tą andai pagarsėjusį konfliktą ŠMC rūmuose? – Nepasirašiau nė po viena deklaracija. Per daug ten „šešėlių“. Tam konfliktui trūko subtilumo. Po gražiom manierom daug mužikiško purvo. Kalbu apie ŠMC vadus. – Tai ar ten kas nors „nugalėjo“? – „Nugalėjo“ ponas Kuizinas. Tas, su gražiu kostiumu. Nieko baisaus, patys žlugs. Kiek galima rodyt vieną ir tą patį? Žlugs.“

Formaliai nežlugo, tačiau dalis tiesos G. Kliaugienės žodžiuose vis dėlto yra – ne vienas meno pasaulio žmogus sutiktų, kad ŠMC tapo gana uždara bendruomene, kuri sau rodo „vieną ir tą patį“.

„Ir nepajudinamai. Karalius nuogas ir, kaip sakau, visi žino jo pavardę. Bet jis kažkodėl yra nepajudinamas ir jokios rotacijos jo nepaliečia. ŠMC tiesiogiai finansuojamas per Kultūros ministeriją kaip biudžetinė įstaiga, be to, nuolat laimi projektus. Vis dėlto ŠMC nebėra traukos centras, jis nepatrauklus: bastionas, kuriame bazuojasi bastiono gyventojai. Pradžioje centro idėja buvo graži – vežti ir rodyti šiuolaikinį meną, kurį pamatyti tais laikais dėl brangių kelionių nebuvo lengva. Tačiau per laiką turbūt baigėsi parakas“, – svarsto nepriklausoma meno kritikė D. Zovienė.

Gražina Kliaugienė apie 1992 m. / Lietuvos literatūros ir meno archyvo nuotr. G. Kliaugienės šeimos archyvo nuotr.

G. Kliaugienė ne mažiau už ŠMC mėgo lankytis legendinėje ŠMC kavinėje. Daugelis knygoje prabylančių žmonių prisimena aštrialiežuvę dailės kritikę su cigarete tarp pirštų ir vyno taure rankoje. Visada buvo apsupta bičiulių, sąmojinga, laidanti kandžias replikas – mėgo dėmesį, vietą draugijos centre.

Kai namuose Vokiečių gatvėje tapdavo nebepakeliama, Gražina belsdavosi į ŠMC sargo Aleksandro Frolovo duris. Penkerius paskutiniuosius metu čia naktimis numigdavo, rašydavo straipsnius. Iš čia skambindavo ir savo mamai Anicetai Skabickienei į Pakruojį. Mama pragyveno dukrą, mirė sukakusi daugiau nei šimto metų.

Anot J. Stauskaitės, paskutiniu gyvenimo periodu užsakymai parašyti G. Kliaugienei buvo kaip priemonė ištempti vieną kitą dieną. „Tada, pamenu, pasklido toks posakis: „Ji rašo apie tuos, su kuriais geria.“ Į tai Gražina atsakydavo: „Ne, aš geriu su tais, apie kuriuos rašau...“ Tiesa ir ta, kad kiekvienas, net tas, kuriam jos rašymas, o juolab gyvenimo būdas nebuvo prie širdies, svajojo būti Gražinos pastebėtas. Jos bekompromisė laikysena garantavo ištarmę, neįvyniojamą į jokius pagražintus apvalkalėlius“, – teigia viena knygos iniciatorių J. Stauskaitė.

Knygos „Su savo tiesa. Gražina Kliaugienė“ viršelis

„Nesvarbu, kad G. Kliaugienės didelio talento šviesa metė tokį pat didelį Šešėlį (pagal Jungą). Jis buvo priebėga, jame lyg geležiniuose šarvuose ji slėpėsi nuo pažeidžiamumo, neišmylėtos Savasties riksmo ir kartu tik ten įgydavo galios neišnaudoti savęs. To Šešėlio tuneliu ir išėjo“, – knygoje teigia A. Dapkutė.