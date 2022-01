Sergejus Loznica – apie neišsprendžiamas dilemas, emocinę alchemiją su Landsbergiu ir pomėgį mokytis

„Kurdamas filmus aš nesiekiu atsakyti į klausimą „kodėl?“, mano užduotis – iškelti šį klausimą, kad žiūrovas mąstytų apie jį. Kartais pats mąstymo procesas yra svarbesnis už surastą atsakymą. Mąstymo veiksmas, kurį Jūs atliekate, keičia Jus. Tai vyksta netgi mąstant apie klausimus, kurie yra iš esmės neišsprendžiami. O tokių neišsprendžiamų klausimų išties yra“, – teigia filmo „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ režisierius Sergejus Loznica.

– Gerbiamas Sergejau, 2017-aisiais metais laikraščiui „Novaja Gazeta“ duotame interviu Jūs pasakėte: „Ką siūlo menininkas? Viziją. Jeigu tai yra esamos situacijos tikra, esminga vizija, tai ji gali pakeisti ir susiformavusį požiūrį į tam tikrus dalykus, o taip pat ir šiuos dalykus.“

Perskaitęs šią Jūsų mintį aš pagalvojau: „Kokie stiprūs ir optimizmu alsuojantys žodžiai!“ Nuo mano minėto interviu praėjo penkeri metai. Jūsų pažiūros nepasikeitė? Galėtumėte anuomet sakytus žodžius pakartoti?

– Galėčiau pakartoti šitą citatą. Tiksliau – pakartoti šiuos žodžius. Aš taip iki šiol galvoju. Visa tai, kas vyksta, iš pradžių nutinka mūsų sąmonėje. O paskui jau mąstymas išreiškiamas tam tikrais veiksmais ir dalykais. Tai, kaip mes atrodome ir ką veikiame, yra nulemta mūsų galvoje egzistuojančių dalykų. Vėliau viena iš mūsų sąmonės veiklos sferų yra susijusi su pastanga suvokti, kas mes esame. Tai suprasti padeda mūsų poelgiai ir motyvai, paaiškinantys, kodėl minėti poelgiai buvo būtent tokie. Visa tai yra labai svarbu.

Sergejus Loznica

– Kaip Jūs mokėtės kino režisieriaus dokumentininko amato? Ar yra prasmė Jūsų klausti, kokį režisierių Jūs vadinate savo mokytoju? O gal reikėtų kalbėti apie skirtingų kūrėjų ir jų filmų įtaką Jums?

– Laimei, yra labai daug režisierių, kurie gali mus išmokyti daugelio dalykų. Taip pat egzistuoja daugybė įstabių filmų, o kino kalba nuolat vystosi. Kino kalbai jau šimtas metų.

O kaip aš mokiausi?..

Aš esu tai, kas egzistuoja ant pačios plunksnos smailės. Tai, kas ir kuria. Kūryba yra veiksmų visumos išdava. O taip pat ir įtakos, kurios mane supo. Šalia ką tik paminėtų dalykų, tikriausiai, dar veikia (tiesa, man nežinomu būdu) protas ir talentas. Bent jau man taip atrodo. Juk aš negaliu pats savęs preparuoti. Tačiau galiu papasakoti, kokia yra mano prieiga prie vieno ar kito mano filmo.

Pavyzdžiui, kai kuriu filmą, kurio pagrindą sudaro archyvinė medžiaga, aš visiškai pasineriu į archyvą. Taip buvo ir dirbant prie ką tik Lietuvos visuomenei pristatyto filmo. Žiūrėdamas skirtingus epizodus aš užsiimu klasifikacija atsakydamas į klausimą, ką man pasakoja šis epizodas. Paprastai stengiuosi užrašyti veiksmažodį (ne daiktavardį ir ne būdvardį!), kas daroma arba ko siekiama atliekant konkretų veiksmą arba kas nutinka to veiksmo metu.

Istorija vyksta laike, todėl kurdamas filmus aš turiu tokį sąjungininką kaip laikas. Nusipiešus laiko liniją įvykius joje galima išdėlioti nuosekliai, taip kuriant ne tik prasmines, bet ir chronologines jungtis. O paskui jau galima nuspręsti – kas svarbu, o kas yra antraeilės svarbos. Taip gimsta bendras paveikslas, jis egzistuoja mano galvoje. Tada jau pradeda veikti kino taisyklės. Be to, visuomet reikia įvertinti įvykio emocinį aspektą.

Čia galima atsigręžti į paskutinį mano filmą apie Lietuvą ir lietuvių tautos kovą už laisvę ir nepriklausomybę, o taip pat – kovą už teisingumo atstatymą. Kurdamas šį filmą aš puikiai supratau, kad į dvi valandas sutilpti nepavyks.

Tuomet aš pradėjau galvoti, kaip man šio filmo žiūrovą panardinti į šį įvykių vandenyną? Lėtai ir ramiai, kad žiūrovas jaustųsi jaukiai žiūrėdamas filmą, nepaisant to, kad laiko spaudimas yra stiprus. Mes, kaip režisieriai, esame priversti nuolat galvoti, kas bus filme dešimtą, penkioliktą, dvidešimt penktą, trisdešimtą sekundę. Nes tai yra fizika. Fizika, lemianti mūsų suvokimą. Kaip mūsų kūnas geba priimti laiką. O juk kūnas protestuoja prieš šią prievartą. Įsivaizduokite, kad jus pasodino prieš baltą ekraną tamsiame kambaryje...

Todėl man yra būtina pateisinti savo buvimą ekrane. Žinoma, egzistuoja tam tikros taisyklės ir dėsniai, nulemiantys tai, kaip mes priimame dalykus. Ir aš su šiais dėsniais turiu skaitytis. Pastarieji dalykai neturi nieko bendro su istorija, kurią aš ruošiuosi papasakoti. Tačiau aš, kaip jau minėjau, turiu šiuos dėsnius perprasti ir surasti istorijoje tuos momentus, kurie bus teisingi viename ar kitame filme kuriamo pasakojimo laiko momente. Dėl šių pastangų ir gimsta filmas.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

– Ačiū už atsakymą. Aš, kaip kultūros istorikas, Jūsų darbuose matau tam tikrą nuoseklų veikimą. Nežinau ar Jūs sutiksite su mano idėja, tačiau Jūsų dokumentinius filmus, tokius kaip „Įvykis“, „Procesas“, „Valstybinės laidotuvės“, „Babin Jaras. Kontekstas“, interpretuoju kaip pasakojimą apie reiškinius ir procesus, kurie vyksta autoritarinėje arba totalitarinėje visuomenėse.

Žiūrėdamas Jūsų filmus aš nuolat galvoju: Ką tai reiškia? Kas tai buvo? Ar tai buvo istorinis antropologinis tyrimas, o gal politinis pasisakymas apie Jums idėjine ir vertybine prasme svarbius klausimus, o gal tai buvo meninis veiksmas?

– Neįmanoma vienos plotmės atskirti nuo kitų. Mano filmus galima žiūrėti ir kaip meninį veiksmą, ir kaip politinį pareiškimą, ir kaip antropologinį tyrimą. Visa tai sudaro bendrą visumą.

Beje, aš nepasakiau svarbaus dalyko, kai pasakojau apie tai, kaip kuriu savo filmus. Itin svarbu – kur aš esu filme, ką noriu šiuo filmu pasakyti ir kokiu būdu aš galiu sau leisti, nepažeisdamas žiūrovo teisės, turėti savo nuomonę, išsakyti man svarbius dalykus. Aš, kaip filmo režisierius, turėdamas savo rankose įvairių instrumentų, esu diktatorius. Todėl labai svarbu, kaip aš užbaigiu kino filmą. Paskutiniai epizodai suformuoja pasisakymą.

Beje, čia reikia įvertinti ir dar vieną dalyką. Tai, kaip aš jungsiu epizodus tarpusavyje, kurdamas tarp jų įtampą arba konfliktą, arba harmoniją, taip pat priklauso nuo manęs. Štai taip aš ir išreiškiu savo nuomonę.

– Jeigu aš gerai Jus supratau, pradedant darbą prie naujo filmo, Jums svarbiausias dalykas yra ne išsamus scenarijus, o tam tikra idėja ir medžiaga, ji jus kviečia sekti paskui save. Papasakokite, kaip Jūs dirbate su archyvais ir juose esančia medžiaga.

Žiūrint filmą apie profesorių Vytautą Landsbergį ir Sąjūdį, buvo akivaizdu, jog Jūs atlikote didžiulį ir itin kruopštų, čia nebijau pasakyti – akademinį tiriamąjį darbą. Taigi, kaip vyksta šis darbas? Ar Jūs iš pradžių konsultuojatės su dalyko specialistais, o paskui vykstate į archyvus, o gal tam tikrus darbus už Jus atlieka archyvarai?

– Kiekvienas atvejis skirtingas. Pavyzdžiui, kurdamas paskutinį filmą aš turėjau puikų konsultantą Danielių Kokanauskį, jis montavo filmą. Danielius buvo filme rodomų įvykių liudininkas, jie vyko Danieliaus jaunystėje, todėl montažo režisierius dalijosi savo prisiminimais ir įžvalgomis, konsultavo mane, rasdavo įvairių dalykų, kurie neegzistuoja rusiškajame interneto sektoriuje. Pavyzdžiui, istorinių įvykių aprašymų. Taigi, Danielius padėjo man susiorientuoti.

Sergejus Loznica, Vytautas Landsbergis / R. Sutkienės nuotr.

Čia reikėtų pasakyti, kad aš niekada nerašiau scenarijų. Esu sukūręs, rodos, dvidešimt keturis ar dvidešimt penkis dokumentinius filmus, tačiau niekada nerašiau jiems scenarijaus. Svarbiausia man – aprašyti idėją. Vienu sakiniu arba viena pastraipa, kurioje išsakau mintį, ką aš noriu parodyti, temą, kuria aš noriu mąstyti. To visiškai pakanka. Apie konkrečius dalykus paprastai aš žinau labai mažai, todėl pradedu kurti koncepciją praktiškai nuo nulio mėgindamas mąstyti ir kartu su kūrybine grupe stengiuosi surasti viską, ką tik įmanoma, mus dominančia tema.

Jeigu archyvai turi internetinius katalogus, aš pats leidžiuosi į medžiagos paieškas. Taip pat šį darbą atlieka dar keletas žmonių. Kartais būna taip, kad per šias paieškas pavyksta atrasti ką nors reto ir unikalaus. Tarkim, labai įdomų įvykį, kuris buvo nufilmuotas, tačiau apie jį niekas dabar jau nebežino.

Pavyzdžiui, filme „Mr. Landsbergis“ mes matome trumpą epizodą apie Afganistane kovojusius karius, kurie prie Aukščiausiosios Tarybos atnešė savo medalius ir taip simboliškai atidavė juos sovietų valdžiai. Tuo momentu tai buvo svarbus pirmas žingsnis. Jį atlikę žmonės buvo drąsūs, juk jie tame kare liko gyvi. Afganistano karo veteranai galvojo apie šį žingsnį, prieš jį žengdami. Tai nebuvo akimirkos apsisprendimas. Jie turėjo abejonių. Tai atsiskleidžia peržiūrėjus filmuotą medžiagą, kurioje užfiksuotas beveik keturias valandas trukęs mitingas. Jame kiekvienas kalbėjusysis išsakė savo nuomonę, buvo diskusijų. Šiame mitinge taip pat kalbėjo Vytautas Landsbergis.

„Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ premjera / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kaip jau minėjau, per mitingą vyko diskusija. Juk žmonės kariavo ir liejo savo kraują. Šis karas jiems tapo svarbus. Juk kraujas neliejamas tiesiog šiaip sau. Diskusija vyko būtent apie tai, kas Afganistano karo veteranams yra vertybė.

Mes bandėme dirbti su šia medžiaga, tačiau įtraukti jos į filmą jau nebebuvo įmanoma. Ši medžiaga pati savaime yra visavertis filmas. Kaip jau minėjau, mes šios medžiagos beveik nepanaudojome. Tačiau tai labai svarbu – galbūt kas nors išgirs mane, susidomės šia medžiaga ir mes tokiam žmogui galėsime pasakyti, kur visa tai yra. Imkitės darbo!

O mitingas baigiasi mūsų parodytu epizodu, kaip Afganistano karo veteranai ateina prie Aukščiausiosios Tarybos ir vis tik sudeda ten savo apdovanojimus.

Taip galima pamatyti, kaip gimsta pilietinė visuomenė, kaip ima augti kažkas gyvo. Nes, kaip jau minėjau, prieš atliekant veiksmą būta diskusijų.

– Kai žiūriu Jūsų filmus, aš labai dažnai patiriu tai, ką aš galiu pavadinti nuostabos jausmu. Kiek Jums pačiam darbo procese yra svarbus potyris, kad atlikdamas tyrimą Jūs ką tik archyve sužinojote arba atradote ką nors, kaip Jūs pats ką tik sakėte, unikalaus. Kas, savo ruožtu pridurčiau, sukelia nuostabos jausmą?

– Stebinanti gali būti unikali medžiaga. Stebinantis ir unikalus taip pat gali būti ir požiūris. Stebinantys ir unikalūs gali būti šio požiūrio išraiška arba pasiūlymas išreikšti tokį požiūrį.

– Tačiau toks požiūris bus Jūsų.

– Taigi, aš siūlau Jums patirti nuostabą. O aš, galbūt, neturiu išgyventi šio jausmo.

– Aš suprantu tokį požiūrį, tačiau kartu manau, kad Jūs sąmoningai pasirinkote neatsakyti į klausimą. Ką turiu omenyje? Aš, kaip istorikas, savo darbą suprantu kaip amatą (turintį tam tikras taisykles). Tačiau retsykiais darbo metu patiriamas nuostabos jausmas man padeda į savo amatą pažvelgti iš kitos perspektyvos, suvokti, jog tai, ką aš darau, kartu yra ir egzistencinis nuotykis, ne tik juodas darbas nuo aštuonių iki penkių. Todėl dar sykį norėčiau grįžti prie emocinio potyrio svarbos.

– Aš savo veiklos nevadinu darbu. Tai egzistencija, kuri tęsiasi visas 24-ias valandas per parą. Egzistencija tam tikrame būvyje. Juk mūsų smegenys dirba ir tuomet, kai mes geriame kavą arba kai einame pasivaikščioti. Man nereikia skatinti mąstymo proceso. Tačiau į krosnį būtina retsykiais įmesti keletą malkų, kad mano smegenys dirbtų įsisavindamos naują informaciją.

Duosiu Jums du pavyzdžius iš savo praktikos. Pirmasis pavyzdys – visi matė SSRS liaudies deputatų suvažiavimą ir jame vykusias sesijas. Tai dėmesingai stebėjo visa šalis. Kuriant filmą mums reikėjo epizodų, parodančių šio suvažiavimo eigą. Aš buvau nustebęs, kai suvokiau, jog anuomet šį suvažiavimą mačiau visai kitomis akimis.

Tada aš iš tiesų buvau apimtas pakilių, romantiškų jausmų, todėl mano požiūris buvo pakilus, romantiškas, netgi sentimentalus. Taigi, aš nemačiau dalykų esmės, kuri buvo apnuoginta man prieš akis. Viskas atsistojo į savo vietas. Taip man kilo idėja – juk visi šią medžiagą yra matę. Tačiau aš galiu sukurti filmą apie iliuzijų žlugimą. Štai ir viskas. Tai ir yra mano scenarijus. Pradedant pirmuoju suvažiavimu ir baigiant paskutiniuoju.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Šios idėjos man pakanka sugalvoti, kaip ir kokią dramaturgiją aš kursiu, kas taps mano filmo kulminacija. Jūs tikriausiai taip pat žinote, kas bus filmo kulminacija. Andrejus Sacharovas, jis yra nušvilpiamas tribūnoje. Tai yra ir emocinė, ir prasminė kulminacija.

Štai aš pasakoju Jums filmo struktūrą, o toliau manęs laukia rutina. Paimti medžiagą, rasti pinigų tokiam filmui ir sukurti filmą apie SSRS liaudies deputatų suvažiavimus: kokių lūkesčių būta, kaip žlugo viltys. Svarbiausias klausimas, liekantis už filmo, kuris dar nesukurtas, ribų, – „Kodėl?“.

Tai yra klausimas, kurį mes turime apmąstyti šiandien.

Tai pirmas pavyzdys.

O dabar pateiksiu antrąjį. Aš galvojau sukurti filmą apie Sovietų Rusijoje ir Sovietų Sąjungoje susiklosčiusį laidotuvių ceremonialą. Jis pradėtas kurti bolševikams atėjus į valdžią. Nors, tiesą sakant, ir dar anksčiau. Aš turiu omenyje vasario revoliucijos aukų laidotuves, kurios vyko likus pusmečiui iki bolševikų atėjimo į valdžią. Vėliau šis ritualas buvo nuosekliai kuriamas, tame procese dalyvavo ir Stalinas. Kai tik jis ką nors nužudydavo, pavyzdžiui, kai nužudė Kirovą, iš karto būdavo suruošiamos ištaigingiausios laidotuvės. Jas, žinoma, filmuodavo. Tiesa, Kirovo arba Dzeržinskio laidotuvių, tikriausiai, niekas iš viso nematė. Kam gi tai būtų buvę reikalinga?

Toks pat likimas laukė ir filmuotos paties Stalino laidotuvių medžiagos. Kas gi tuo metu būtų žiūrėjęs į šias ištaigingas laidotuves ir visoje šalyje nufilmuotą medžiagą? O aš norėjau nuosekliai atskleisti sovietų valstybės istoriją žvelgdamas į ją per laidotuvių tų asmenų, kuriuos Stalinas išvalė iš tuometinio politinio olimpo, prizmę. Finaliniu akcentu turėjo tapti paties Stalino laidotuvės. Štai tokią idėją puoselėjau. Tačiau pradėjęs kalbėtis su istorikais ir archyvarais aš susipažinau su labai įdomia moterimi, kuri dirba archyve daugybę metų. Sužinojusi, kas mane domina, ji pasakė: „O juk vien tik Stalino laidotuvių filmuotos medžiagos mes turime trisdešimt penkias valandas! Tai septyni šimtai juostų dėžių!“ Įsivaizduojate? Išgirdus šiuos žodžius mane pervėrė žaibas. „Kaip?! Aš turiu tai pamatyti!“ Taip aš pakeičiau temą.

Režisierius Sergejus Loznica / IDFA nuotr.

Na ir dar viena istorija apie tai, kaip aš visiškai atsitiktinai, kai mes dirbome prie filmo „Procesas“, suradau... Nors iš pradžių reikia pasakyti, jog pirminis mano sumanymas buvo parodyti, kaip vyko įvairūs Stalino epochoje inicijuoti procesai, kurie buvo naudojami kaip konfliktų kūrimo, visuomenės supriešinimo ir šios visuomenės valdymo instrumentas.

Juk tuo metu reikėjo paaiškinti, kodėl Sovietų Sąjunga vis dar nesugebėjo sukurti rojaus žemėje, nors žmonės nuoširdžiai šito troško. Taip į pagalbą buvo pasitelkta „kenkėjų“ tema. Be to, kaip jau minėjau, procesai leido kiršinti visuomenę ir kartu ją valdyti. Bolševikai, tobulindami šį metodą, surengė labai daug procesų. Mes netgi pradėjome nuosekliai montuoti medžiagą apie įvairius procesus, kol aš archyve suradau vadinamojo Prompartijos proceso medžiagą, jos trukmė – apie 40 minučių.

Vieną naktį sapne mane aplankė mintis: reikia keltis ir dar sykį dėmesingai peržiūrėti katalogą. Ten turi būti dar kažkas svarbaus!

Aš pabudau, atsikėliau ir ėmiausi katalogo peržiūros, tada man paaiškėjo, kad jame yra pažymėta: filmo kopija Nr. 1, filmo kopija Nr. 2, filmo kopija Nr. 3. Šios kopijos buvo skirtingo ilgio. Beje, į šiuos dalykus iki manęs niekas neatkreipė dėmesio.

O man šiuo atveju padėjo tai, kad aš esu matematikas ir dėmesingai įsižiūriu į skaičius. Taigi, ši informacija kažkokiu būdu persismelkė į mano smegenis, jos man pasufleravo „pažiūrėk ten!“, pasitelkdamos tai, ką galima pavadinti intuicija, arba šeštuoju jausmu.

Aš taip ir padariau! Paėmus minėtas tris kopijas paaiškėjo, kad tai yra visai ne kopijos, o medžiaga apie jau minėtą Prompartijos procesą. Tai buvo lūžio taškas. Aš supratau, kad man prieš akis – stebuklas. Taip atsirado filmas „Procesas“.

Tokie dalykai nutinka pasinėrus į medžiagą. Jie lemia, kokie filmai bus kuriami ateityje.

Sergejus Loznica / Vida Press nuotr.

– Jūs pasakėte, kad Jūsų filme labai svarbu atsakyti į klausimą „Kodėl?“.

Istorikams šis klausimas irgi yra pamatinis. „Kodėl tai įvyko?“ Tiesa, istorikai neretai leidžiasi į diskusijas ir apmąstymus, kiek mums duota priartėti prie to, ką vadiname istorine tiesa. Juk kiekvienas mokslininkas yra subjektyvus, veikiamas tam tikrų įsitikinimų, požiūrių, vertybinių ir moralinių nuostatų.

Ką noriu pasakyti?

Jūs labai dažnai dirbate su istorija, kuri yra žiauri ir siaubinga. Šiame kontekste galima prisiminti Jūsų filmą „Babin Jaras. Kontekstas“... Ar kino režisierius dokumentininkas, savo filmuose kalbėdamas apie žiaurią, baisią, alsuojančią absoliučiu blogiu istoriją, turi siekti išlikti šaltas, emociškai neįsitraukęs, atsiribojęs?

– Kurdamas filmus aš nesiekiu atsakyti į klausimą „Kodėl?“. Mano užduotis – iškelti šį klausimą, kad žiūrovas mąstytų apie jį. Kartais pats mąstymo procesas yra svarbesnis už surastą atsakymą. Mąstymo veiksmas, kurį Jūs atliekate, keičia Jus. Tai vyksta netgi mąstant apie klausimus, kurie yra iš esmės neišsprendžiami. O tokių neišsprendžiamų klausimų išties yra. Tiesa, galimas dalykas, kad praėjus tam tikram laikui kas nors sugebės rasti atsakymą į dabar, atrodytų, neišsprendžiamą klausimą.

Prisiminkime režisieriaus Stanley Kramerio filmą „Niurnbergo procesas“. Arba Ingmaro Bergmano filmą „Rudens sonata“. Arba Alfredo Hitchcocko filmą „Psichozė“. Juose keliami sudėtingi ir sunkiai atsakomi klausimai.

Filmas „Babin Jaras. Kontekstas“ / „Scanoramos“ nuotr.

Mano nuomone, labai svarbu nebėgti nuo šių klausimų. Juk kartais nutinka tokių košmariškų įvykių kaip Holokaustas, jie priverčia mus atsiriboti tylos siena. Mes tiesiog bijome prisiliesti prie tokių siaubingų ir skaudžių dalykų. Juo labiau kad mes suprantame – rasti atsakymą, kodėl tai nutiko, šiuo atveju tiesiog neįmanoma.

Tiesa, apie tokius dalykus mąstė dar senovės graikai tuo pat metu bandydami išreikšti neišsprendžiamas dilemas. Taip gimė dramos „Antigonė“ arba „Karalius Edipas“. Jose paliečiami fundamentalūs mūsų būties klausimai, kas mes esame, o atsakymas į šį ir panašius klausimus priklauso nuo to, kaip mes pasielgsime.

Arba paimkime Hamletą. Juk ši drama pasakoja mums apie akligatvį: žmogus eina blogio keliu, nes jis negali blogio pakęsti! Kitaip sakant, siekdamas atkurti teisingumą jis griauna ir kartu naikina pats save. Istorijoje mes taip pat matome tokių aplinkybių ir jų nulemtus žmonių pasirinkimus.

Tačiau jeigu mes vengsime apie tokius akligatvius kalbėti, tokiu atveju kokia yra mūsų gyvenimo prasmė? O juk tokie klausimai mus apgaubia. Mes su jais susiduriame praktiškai kiekvieną dieną. Iš pirmo žvilgsnio mes kiekvieną sykį susiduriame su vis kitomis problemomis, tačiau jų esmė išlieka ta pati. Todėl apie mano paminėtus dalykus reikia mąstyti.

Paliesdamas tokias siaubingas temas kaip Holokaustas aš stengiuosi tausoti žiūrovą. Egzistuoja įvairios kino kalbos priemonės, jos man leidžia išvengti šokiruojančių vaizdinių ir kartu suvaldyti emocijas, kad žiūrovas neišskristų iš filmo. Žmonės yra emociškai imlūs, todėl kine galima sukurti situacijų, kad auditorija tiesiog išskris...

Vis dėlto man svarbu papasakoti istoriją, atverti galimybes auditorijai patirti užuojautos jausmą ir kartu pasilikti akistatoje su tais baisiais klausimais. Kartais, pažiūrėjus filmą, galima nubraukti ašarą. Juk išgyvenus tokias emocijas palengvėja. Be to, šios emocijos sieloje palieka savo pėdsaką.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Taigi, mano uždavinys yra labai paprastas: jeigu (neduok Dieve) žmogui teks atsidurti analogiškoje situacijoje, jis jau turės tam tikrą mąstymo bandymo ir užuojautos išgyvenimo patirtį. Tokia patirtis, galimas dalykas, padės šiam žmogui atrasti save tomis aplinkybėmis.

– Istorikas šiuo atveju gali tik pakartoti tai, ką Jūs ką tik pasakėte: kai mes galvojame apie baisią, žiaurią, traumuojančią istoriją ir savo patirtį, šios mintys gali mums padėti priimant svarbius sprendimus ribinių egzistencinių situacijų akivaizdoje ir renkantis (dažnu atveju) iš dviejų blogų sprendimų vieną.

O dabar, jeigu neprieštaraujate, pakalbėkime apie labai šviesią istoriją, kurią Jūs pasakojate savo paskutiniame filme „Mr. Landsberis. Sugriauti blogio imperiją“.

Kaip Jūs atradote sau Sąjūdžio temą ir supratote, kad būtent profesoriaus Landsbergio asmenybė taps raktu, atrakinančiu Jums ir žiūrovams prieš akis ištisą epochą?

Ir dar vienas klausimas: mano nuomone, vienas iš svarbiausių Jūsų filmo sėkmės komponentų buvo tarp Jūsų ir Vytauto Landsbergio užsimezgęs savitarpio supratimo ir abipusės pagarbos jausmas. Kaip ši emocinė alchemija atsirado?

– Kai aš įžengiau į šią radijo studiją, aš atvėriau naujas duris...

Visų pirma mes susipažinome, o paskui jau kūrėsi Jūsų paminėta emocinė alchemija. Mes su profesoriumi Vytautu Landsbergiu kartais susitikdavome ir kalbėdavomės. Per tokius pokalbius laikas bėgdavo tiesiog nepastebimai. Mes kalbėdavomės apie Lietuvą ir šiuolaikinę politiką. Buvo akivaizdu, kad mūsų požiūriai vertinant tai, kas vyksta dabar, ir kaip tai susiję su nesena arba gilia istorija, daugeliu atvejų sutapdavo. Vieną sykį aš savęs paklausiau: „O kodėl niekas nedaro filmo, kuriame būtų užfiksuotos Landsbergio mintys?.. Kodėl gi nepabandžius to padaryti?“

Buvo 2019-ųjų metų vasara. Tada aš šį klausimą ištariau garsiai. Jūs tikriausiai žinote istoriją apie karaliaus Mido ausis. Taigi, žodžiai buvo ištarti, juos užkasėme dauboje ir... Ir viskas!

Idėja pradėjo savo gyvenimą. Tiesa, man stigo laiko imtis šio sumanymo. Juk aš visą laiką ką nors darau. Tuo metu mes ruošėmės kurti didelį meninį filmą „Babin Jaras“, tačiau pasaulį ištiko pandemija. Tą akimirką aš sau pasakiau: „Štai! Ačiū Dievui, atsirado galimybė! Reikia imtis to, apie ką aš taip ilgai mąsčiau!“

Filmas „Babin Jaras. Kontekstas“ / „Scanoramos“ nuotr.

Taip pradėjau darbą archyvuose, o profesorius Landsbergis pasidalijo su manimi sava, šeimos sukaupta to laikmečio įvykius fiksuojančia videomedžiaga. O jos profesoriaus asmeniniame archyve buvo sukaupta iš tiesų nemažai.

Paskui, man atvykus į Vilnių, mes pradėjome su profesoriumi kalbėtis. Aš neturėjau labai detalaus plano, tačiau man buvo aišku, kad mes kalbėsimės apie aną laikmetį. Tada aš jau orientavausi tarp įvykių, tiesa, tai nebuvo labai gilios žinios, aš tikrai dar negalėjau nupasakoti ar paaiškinti visų įvykių ir procesų eigos, tikrai dar nepažinojau visų svarbiausių anos epochos veikėjų, tačiau man patinka mokytis. Todėl aš greitai įsigilinau į temą. Mūsų pokalbiai buvo persmelkti draugiškos emocijos.

Mes įrašus darėme dvi savaites. Vėliau, montuodamas medžiagą, aš stengiausi pašalinti save iš filmo. Iš pradžių maniau, kad man pavyks apsiriboti intertitrais. Tačiau vėliau paaiškėjo, kad egzistuoja tam tikri svarbūs momentai, kai reikia užduoti svarbų klausimą arba patikslinti tam tikrus dalykus. Kita vertus, svarbiausiu savo uždaviniu aš laikiau galimybės pasisakyti suteikimą. Kadangi tarp mūsų užsimezgė bendrystės ryšys, per pokalbį galėjome tam tikrus dalykus pasakyti lengvai, paprastai ir aiškiai. Kai kada netgi su ironija. Ir kartu – su gelme.

– Jūsų dokumentiniuose filmuose paprastai nėra užkadrinio balso. O štai paskutiniame, ką tik visuomenei pristatytame, filme Jūs panaudojate interviu metodą. Prašau papasakoti, kaip ryškaus ir savą įvykių versiją pasakojančio herojaus atsiradimas filme pakeitė Jūsų darbo koncepciją ir metodą. Juk šiame filme, skirtingai nuo kitų Jūsų filmų, į labai sudėtingus klausimus neretai pateikiami aiškūs atsakymai.

– Tiesą sakant, filme atskleistą istoriją vis dar supa tamsūs vandenys. Šių vandenų mes dar savo pokalbiuose nepalietėme. Kaip antai, mes nesigilinome į kontekstą: kodėl tokios permainos tapo įmanomos? Aš turiu omenyje globalias, sovietų imperijos mastu vykusias permainas. Juk filme susitelkiama į Lietuvą keliant klausimus, kas ir kaip vyko būtent čia.

Galbūt aš dar kada nors grįšiu prie jau minėtų globalių klausimų jų svarstyti kitame lygyje, tačiau kol kas aš tiesiog nežinau, kaip tai padaryti.

– O kaip naratoriaus atsiradimas keitė Jūsų darbo principą?

– Aš niekada nekūriau interviu filmų ir galvojau, kad niekada tokio pobūdžio darbo nesiimsiu. Tačiau niekada negalima sakyti „niekada“... Kita vertus, aš nesu susikūręs sau kokių nors tabu. Išskyrus tam tikras moralines nuostatas. Todėl man buvo ganėtinai lengva apsispręsti.

Juo labiau kad aš norėjau suteikti galimybę V. Landsbergiui pasakyti unikalius žodžius, pasisakyti apie tai, kas vyko. Juk tai tikrai įdomu. Būtent jo dėka filmas trunka keturias valandas, o jos pralekia akimirksniu. Man taip pat norėjosi parodyti Vytautą Landsbergį kaip herojų ir kaip žmogų. Kartu aš siekiau atskleisti, ką aš pats manau, kaip įsivaizduoju tam tikrus dalykus.

Be to, šalia mūsų dialogo vyksta istorija. Šią istoriją aš montavau taip, kaip tai dariau kurdamas visus kitus savo filmus. Mano nuomone, filmo kompozicija yra harmoninga. Aš nerodau to, kas galėtų pakartoti per pokalbį ištartus žodžius. Todėl žodžiai kalba apie vienus dalykus, o epizodai byloja jau visai ką kita. Tiksliau, žodžiai ir vaizdai mums ne kalba apie skirtingus dalykus, bet kompensuoja vieni kitus. Mes turime įtampą tarp dviejų plotmių.

Sergejaus Loznicos filmo „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ premjera / BNS nuotr.

Mano tikslas buvo toks – aš norėjau parodyti įvykio vaizdinį. Arba kitaip – sukurti pasakojimą, įtelpantį į tam tikrą laiko trukmę ir egzistuojantį vienoje hologramoje. Kad žiūrovas visa tai galėtų išvysti viename filme ir susidarytų įspūdį, kas, kaip ir kodėl vyko. Taigi, aš sukūriau vaizdinio rėmą, o filmo žiūrovas gali pats toliau plėtoti tam tikrus dalykus.

Pamatyti įvykį arba procesą iš paukščio skrydžio – visuomet didžiulis iššūkis ir sudėtinga užduotis. Kai sugebama tai padaryti, atsiranda supratimas, kodėl tam tikri dalykai nutiko būtent taip, o ne kitaip, kas slypėjo už vienų ar kitų sprendimų, kokios ilgos rankos tada tiesėsi link Lietuvos ir koks siaubas dėjosi lemtingomis dienomis. Kartu gimsta aiškumas, kas šiuo metu gresia nutikti mūsų civilizacijai. Čia iš tiesų galima atpažinti praeities šešėlius. Jie parodyti filme.

– Kalbėdamas apie savo meninį filmą „Nuolankioji“ Jūs pasakėte: „Nedaugelis režisierių rizikuoja. Jie bijo, kad publika švilps.“ Kokie buvo patys svarbiausi iššūkiai, kokios rizikos Jums dirbant prie filmo apie Sąjūdį ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą? Jūs ką tik pasakėte, jog labai sunku pažvelgti į įvykius ir procesus iš paukščio skrydžio perspektyvos. Ar tai ir buvo pats svarbiausias iššūkis?

– Visi Sąjūdžio epochoje gyvenę žmonės turi tam tikrą šio laikmečio ir jo įvykių vaizdinį. O tai yra susiję su didžiule rizika, kad man kas nors pasakys: „Ką naujo tu mums savo filmu atvėrei? Juk mes visa tai ir taip žinome! Mes visur patys dalyvavome, todėl viską matėme savo akimis!“ Štai su kokiomis nuostatomis aš rizikavau susidurti... Beje, po filmo premjeros kalbėdamasis su vienu operatoriumi, kuris fiksavo Sąjūdžio epochą, aš išgirdau, kad jis yra sužavėtas. O tai reiškia, kad aš nugalėjau. Tačiau rizika patirti nesėkmę buvo didžiulė.

– Jeigu jau užsiminėme apie pergales... Amsterdamo festivalyje Jūsų filmas gavo du prizus: pagrindinį prizą ir prizą už montažą. Jau minėjote, kad Jums labai svarbią pagalbą teikė montažo režisierius D. Kokanauskis. Jeigu neklystu, Jūs su šiuo žmogumi dirbate jau seniai. Ar dabar mes galėtume trumpai aptarti montažo režisieriaus įnašą į Jūsų filmą?

– Festivalis Amsterdame yra savotiška dokumentinių filmų meka. Tai pats didžiausias ir reikšmingiausias festivalis. Didžiulė garbė šiame festivalyje gauti prizą. Nors vieną. O šiuo atveju mes gavome du prizus. Antrasis prizas už montažą buvo duotas festivalio žiuri konstatavus, jog filmas sukurtas meistriškai, todėl keturios valandos kino salėje pralekia tiesiog nepastebimai. Tai, žinoma, yra didžiulė montažo režisieriaus meistrystė. Su Danieliumi mes dirbame nuo 2009-ųjų metų. Taigi, jau 12 metų. Iki tol aš pats montuodavau savo dokumentinius filmus.

Kai 2010-aisiais filmavau meninį filmą, aš pakviečiau Danielių dirbti kartu. Iki tol Danielius bendradarbiavo su Šarūnu Bartu.

Mes iš karto supratome, kad galime dirbti kartu. Todėl praktiškai visus savo paskutinius filmus aš kūriau kartu su Danieliumi. Dirbant su juo man nebereikia aiškinti, ko aš siekiu, ko man reikia. Paprastai iš pradžių mes žiūrime medžiagą ir ją komentuojame, dalijamės įžvalgomis, kas yra svarbu, o kas – antraeiliai dalykai. Taip nusakoma tema ir apibrėžiama erdvė, ką mes siekiame ir norime padaryti.

Kaip jau minėjau, Danielius kuriant paskutinį filmą labai man padėjo, nes čia yra daug epizodų, kur kalbama lietuviškai. Šios kalbos aš kol kas neįvaldžiau, todėl Danieliui dar tekdavo atlikti ir vertėjo darbą. Taigi, jam teko labai svarbi dviguba užduotis. Be to, Danielius taip pat atlikdavo interpretatoriaus vaidmenį. Juk kai žiūri Sąjūdžio suvažiavimo medžiagą, neįmanoma išversti visko. Danielius atrinko, jo nuomone, svarbiausius epizodus, juos man vertė ir komentavo. Taigi, filme yra atskleistas ir Danieliaus žvilgsnis į to meto įvykius.

Filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ / Stop kadras

Kurdamas filmo koncepciją aš ant mažų kvadratinių lapelių rašiau svarbias idėjas, tezes, veiksmažodžius. Todėl Danieliaus montažinės siena buvo nulipdyta mano planais ir lapeliais. Kai kas nors palengva spręsdavosi, tapdavo antraeiliais dalykais, lapelių mažėjo. Tiesa, mūsų sumontuotas filmas buvo pusantros valandos ilgesnis už kino teatrus pasiekusią ir visuomenei pristatytą versiją.

Kai kuriuos tiesiog nuostabius epizodus man teko išimti iš filmo. Apimti visą filmą ir suprasti, kaip jo visumoje veiks vienas ar kitas epizodas, yra gana sunku. Juk vien tik filmo peržiūra užima pusę dienos, o kitą pusę tenka viską apmąstyti.

– O kada gi dirbti kitus darbus?

– Nors skaudėjo širdį, peržiūrėjau ilgąją filmo versiją ir ėmiau iš jos išiminėti įvairius epizodus siekdamas išgauti darnos, išsamumo ir dinamiškumo įspūdį. Jo reikėjo siekiant, kad žiūrovas gebėtų aprėpti filme pasakojamą istoriją. Kai montuojama, aš dažniausiai sėdžiu šalia Danieliaus.

Tačiau kartais atvykstu į studiją ir peržiūriu, ką jis vienas padarė. Kai kada man iš tiesų net nereikia būti studijoje, kartais aš gal net trukdau Danieliui dirbti. O kartais Danieliui montuojant aš būnu studijoje, tačiau taip pat užsiimu kokiu nors darbu ir prisėdu prie jo tik peržiūrėti sumontuotos filmo dalies. Taip vyksta mūsų darbas.

– Ir paskutinis klausimas. Jūs pasakėte: „Aš manau, kad iš šito filmo dar kažkas gali išaugti.“ Ar tai reiškia, kad Jūs su Lietuvos ir Sąjūdžio istorija dar neatsisveikinote?

– Pagyvensim – pamatysim. Tačiau aš norėčiau sugrįžti, nes jaučiu, kad dar yra apie ką kalbėti. Mums pavyko pasakyti tam tikrus svarbius dalykus, tačiau yra svarbių detalių, jas galima apmąstyti ir jos gali tapti svarbia naujo filmo tema. O kol kas man reikia sukurti distanciją, susitelkti į kokį nors kitą filmą. Kita vertus, esu tikras, kad prie Lietuvos istorijos aš dar grįšiu. Tai man sako vidinis šeštasis jausmas.

– Ačiū Jums, gerbiamas Sergejau, už filmą ir už šį pokalbį.