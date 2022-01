Dostojevskiui – 200: caro režisuota egzekucija, metai tarp kriminalistų, nemirtingi veikėjai ir sunkiai sudurti galai

Fiodoras Dostojevskis nebuvo praktiškas, nemokėjo apsieiti su pinigais, kiek sukaupęs, tuoj išleisdavo. Pasitaikius progai ištrūkti į užsienį, įnikdavo sukti ruletę. „Daugybę pinigų prarado tenkindamas lošėjo aistrą. Antra žmona finansinius reikalus kiek pataisė, organizavo jo buitį, tardavosi su leidėjais“, – LRT.lt pasakoja Vilniaus universiteto (VU) Rusų filologijos katedros docentė literatūrologė Dagnė Beržaitė.

Su išėjusiais metais būtų neatsiskaityta, jei neparodytume dėmesio pasaulinio masto rašytojui F. Dostojevskiui. 2021-ųjų lapkričio 11 dieną nuo rusų literatūros klasiko gimimo suėjo 200 metų.

Pokalbį su D. Beržaite pradedame nuo F. Dostojevskio „lietuviškumo“. Tarpukario Lietuvoje prigijęs mitas, esą rašytojas turėjęs lietuviškų šaknų, kartais eksploatuojamas ir šiomis dienomis.

Anot pašnekovės, rašytojas domėjosi savo kilme, genealoginiu medžiu ir atrado, kad jo protėviai iš tėvo pusės 16 amžiuje gyveno Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje (prie Pinsko, dabartinės Baltarusijos teritorijoje). „Štai ir visas jo lietuviškumas“, – sako LRT.lt pašnekovė.

Dagnė Beržaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

Rašytojo duktė Liubovė Dostojevskaja, po bolševikų perversmo atsidūrusi emigracijoje, rašydama prisiminimus pasinaudojo lietuvišku mitu, siekdama atsieti tėvą nuo porevoliucinės Rusijos, parodyti jo artumą Vakarams. Tačiau jos knyga, pasak rašytojo kūrybos žinovės, dostojevskininkų nevertinama rimtai.

Protėviai buvo unitai

Rašytojas gimė 1821-ųjų lapkričio 11 dieną Maskvoje gydytojo Michailo Dostojevskio ir pirklio dukters Marijos Nečajevos šeimoje. Į pasaulį atėjo vargšų ligoninėje, kurioje dirbo ir gyveno tėvas. Apie M. Dostojevskio tėvus ir senelius duomenų beveik nėra, tačiau dabar nė kiek neabejojama juos buvus unitais.

Marijos ligoninė, kurioje gimė Fiodoras Dostojevskis (2006) / „Vikipedijos“/NVO/commons.wikimedia.org nuotr.

Tėvas, karo su Napoleonu dalyvis, nebuvo kilmingas, bet 1827 metais gavo bajoro titulą, o su juo ir teisę įsigyti žemės. Pirkinys Tulos gubernijoje nenusisekė, žemė buvo gana prasta, dar prisidėjo bylinėjimasis su kaimynu.

Iki šiol nėra išaiškintos M. Dostojevskio mirties 1839 metais aplinkybės. Pasak D. Beržaitės, vaikai tikėjo versija, kad gimdytoją susimokę nužudė jo valstiečiai.

Su pirma žmona Marija Isajeva-Dostojevskaja rašytojas vaikų nesugyveno, augino posūnį Pavelą. Antroje santuokoje su gerokai jaunesne stenografiste Ana Snitkina-Dostojevskaja gimė 4 vaikai, išgyveno du – Fiodoras ir Liubovė.

Liubovė Dostojevskaja, Fiodoro Dostojevskio dukra / Vida Press nuotr.

Caras pabūgo rusų pavasario

Nors ir gimęs Maskvoje, F. Dostojevskis yra Peterburgo autorius. Po motinos mirties 1837-aisiais kartu su vyresniu broliu Michailu išvažiavo į jį mokytis ir pasiliko iki gyvenimo pabaigos. Abu svajojo apie literatūrą, tačiau tėvas nusprendė suteikti sūnums praktiškesnį ir pelningesnį išsilavinimą, todėl pasirinkta Inžinerijos mokykla.

Už dalyvavimą visuomenės veikėjo, utopinio socializmo šalininko Michailo Petraševskio suburto ratelio susirinkimuose (1844–1849) F. Dostojevskis kartu su kitais dvidešimčia ratelio narių 1849-aisiais buvo nuteistas mirti.

Fiodoro Dostojevskio namas muziejus Maskvoje / Vida Press nuotr.

Anot D. Beržaitės, petraševskininkai iš esmės valdžiai niekuo nekenkė, rinkdavosi legaliai. Jaunuoliai domėjosi prancūzų filosofais utopistais, furjeristais (Charles`iu Fourier ir jo sekėjais). Radikalesni petraševskininkai ketino įkurti spaustuvę atsišaukimams dauginti ir platinti.

„Apie politinę veiklą buvo svarstoma, tačiau jokių veiksmų nesiimta, viskas baigdavosi pokalbiais bendraminčių ratelyje. 1848 metais Europoje kilo revoliucijos, vadinamieji tautų pavasariai. Caras pabūgo, kad revoliucijos banga atsiris iki Rusijos. Todėl reikia nereikia prasidėjo areštai“, – pasakoja literatūrologė.

Fiodoras Dostojevskis, rašytojo Fiodoro Dostojevskio sūnus / Vida Press nuotr.

Vis dėlto niekas nesitikėjo tokio drakoniško nuosprendžio. 1949 metų balandį visus petraševskininkus suėmė ir įkalino vienutėse Petropavlovsko tvirtovėje. Po 8 mėnesių gruodžio 22-osios rytą per 20 laipsnių speigą visi buvo aprengti vienais baltais marškiniais ir išstatyti Semionovo aikštėje laukti egzekucijos.

„Ten visiems mums davė pabučiuoti kryžių, virš galvos sulaužė špagas ir surengė priešmirtinį tualetą (balti marškiniai). Paskui tris pastatė prie stulpo mirties bausmei įvykdyti. Aš stovėjau šeštas, kvietė po tris, taigi buvau antroje eilėje ir gyventi man liko tik minutė“, – laiške vyresniam broliui Michailui tos dienos vakarą rašė F. Dostojevskis (cituojama iš „Metų“ žurnalo, 2021 m. nr. 12, vertė D. Beržaitė).

Egzekucijos inscenizacija 1849 m. gruodžio 22 d. Semionovo aikštėje Peterburge (B. Pokrovskio piešinys) / „Vikipedijos“ nuotr.

„Egzekucija buvo suvaidinta, sakoma, kad prie jos scenarijaus prisidėjo pats caras Nikolajus I. Nors kas dabar tai sužiūrės... Paskiau buvo perskaitytas tikrasis nuosprendis. Žodžiu, tokiu būdu sumanyta pagąsdinti laisvamanius“, – sako pašnekovė. Šaltiniai teigia, esą laukdamas bausmės vykdymo F. Dostojevskio bičiulis Nikolajus Grigorjevas neištvėrė ir išprotėjo.

„Galiausiai buvo duotas signalas nutraukti, pririštus prie stulpo atvedė atgal ir mums visiems perskaitė, kad jo imperatoriškoji didenybė dovanoja mums gyvenimą. Toliau ėjo tikri nuosprendžiai“, – citata iš to paties laiško.

F. Dostojevskis buvo išvežtas į Omsko tvirtovę, 4 metus praleido tarp kriminalinių nusikaltėlių. Tenykščiai prisiminimai sugulė į milžiniško populiarumo sulaukusius „Užrašus iš mirusiųjų namų“. Šios vienos knygos F. Dostojevskiui būtų užtekę tapti rusų literatūros klasiku.

Fiodoro Dostojevskio portretas (tapytojas Vasilijus Perovas) / Vida Press nuotr.

Epilepsija, o gal ne ji

Rašytojas visą gyvenimą buvo gana prastos sveikatos. Nevienareikšmių nuomonių esama dėl to, kad sirgo epilepsija, kentėjo nuo itin dažnų priepuolių. Anot D. Beržaitės, viena versija tvirtina, esą tai įgimta liga, pagal kitą – įgyta. Psichoanalitikas Sigmundas Freudas straipsnyje „Dostojevskis ir tėvažudystė“ (1928) tvirtino, esą epilepsija rašytojas susirgo paveiktas žinios apie tėvo mirtį.

Pirmą kartą liga oficialiai diagnozuota katorgoje, o tai, pasak D. Beržaitės, pakankama dingstis įvairioms abejonėms. „Kai kurie šių dienų medikai mano, esą tai apskritai nebuvo epilepsija. Mat po dažnų ir stiprių priepuolių rašytojas nebūtų galėjęs atlikti tokio intensyvaus intelektinio darbo. Tad ligos genezė neaiški“, – priduria ji.

Fiodoro Dostojevskio rankraštis / Vida Press nuotr.

Dekabristo žmonos dovana

Sulaukęs brandaus amžiaus F. Dostojevskis teigė jaunystėje buvęs socialistas. Anot pašnekovės, paskiau tapo konservatyviu, labai religingu žmogumi. Net atgailavo už dalyvavimą petraševskininkų veikloje.

Dievo paieškos sustiprėjo Sibiro laikotarpiu, katorgoje. Ten prie savęs glaudė ir kaip didžiausią šventenybę iki gyvenimo pabaigos brangino dekabristo žmonos Natalijos Fonvizinos dovanotą Evangeliją.

„Ir vis dėlto Dievas kartais atsiunčia minutes, kada aš visiškai ramus; tokiomis minutėmis myliu ir jaučiuosi kitų mylimas, tokiomis minutėmis ir susidėlioju savo tikėjimo simbolį, kuriame viskas aišku ir šventa. Tai labai paprastas simbolis, štai jis: tikėti, kad nieko nėra gražiau, giliau, simpatiškiau, protingiau, didvyriškiau ir tobuliau už Kristų, ir ne tik nėra, bet, su pavydžia meile kartoju sau, ir būti negali. Maža to, jei kas įrodytų man, kad Kristus yra už tiesos ribų, ir iš tiesų taip būtų, kad tiesa ne su Kristumi, tuomet labiau norėčiau likti su Kristumi nei su tiesa“, – 1854 metais laiške iš Omsko F. Dostojevskis rašė N. Fonvizinai („Metai“, 2021 m. nr. 12).

Fiodoras Dostojevskis 1861 m. po katorgos ir karinės tarnybos Semipalatinske / Vida Press nuotr.

Dostojevskis ir Tolstojus

F. Dostojevskis mėgavosi akivaizdine ir netiesiogine pažintimi su garsiausiais amžininkais. Gyvenimo pabaigoje šlovino poetą Aleksandrą Puškiną, jo kalba atidengiant paminklą poetui Maskvoje 1880-aisiais buvo išklausyta nepaprastai entuziastingai. Tada jau buvo pripažintas klasikas.

Anot D. Beržaitės, jaunystėje jį gana ilgai persekiojo „ankstyvasis Nikolajus Gogolis“, jo herojai. Iš Vakarų Europos rašytojų didžiausi autoritetai jam buvo Friedrichas Schilleris, Williamas Shakespeare`as, Honore de Balzacas. Viena pirmųjų jaunojo F. Dostojevskio publikacijų Petrapilio spaudoje buvo romano „Eugenija Grande“ vertimas. Paskiau labai žavėjosi Victoru Hugo, George Sand.

Levas Tolstojus / wikipedia.org nuotr.

Su Levu Tolstojumi niekada nebuvo susitikę, gal tik kartą dalyvavo tame pačiame renginyje. Tačiau tikrai vienas apie kitą žinojo. F. Dostojevskis žavėjosi L. Tolstojaus kūryba, vis dėlto su jo filosofiniais ieškojimais nespėjo susipažinti, nes mirė 1881 metais. Labai vertino „Aną Kareniną“.

„O Tolstojus gana kritiškai vertino Dostojevskį, bet po jo mirties išsakė didelį liūdesį, kad juodu nesusitiko, – galbūt velionis jam būtų buvęs pats artimiausias žmogus“, – sako literatūrologė.

Norėjo išgelbėti pasaulį

Bene garsiausiame rašytojo romane „Nusikaltimas ir bausmė“, pasak F. Dostojevskio žinovės, susipina dvi pagrindinės idėjos – antžmogiška ir humanistinė, nors ir gana baisi. Romano herojus studentas Raskolnikovas nori išgelbėti pasaulį.

„Tai sąšaukos su laiku, poreforminiu 7-ojo dešimtmečio pakilimu. Senė palūkininkė yra niekam nereikalingas padaras, tik parazituoja. Ją Raskolnikovas ir pasirenka sumanymo auka, kaip nenaudingą ir blogą, kitus engiantį asmenį. Paėmęs jos pinigus, mano galėsiąs tęsti studijas, išsimokslinti ir duoti naudos žmonijai. Tai noras suteikti žmonijai laimės, kurios negali pasiekti nepašalinęs nereikalingų žmonių“, – vieną idėją įvardija D. Beržaitė.

„Nusikaltimo ir bausmės“ iliustracija, vaizduojanti Raskolnikovą ir Marmeladovą / Vida Press nuotr.

Kita idėja – siekis būti tarp išrinktųjų, didžiųjų žmonių, kurie eina pirmyn nesidairydami. „Raskolnikovas nori išmėginti, ar gali siekti savo tikslo, nesirinkdamas priemonių. Tai lygiavimasis į Napoleoną. Jei sieki savo tikslo, į lekiančias skiedras nekreipi dėmesio“, – herojaus motyvus įvardija VU Rusų filologijos katedros docentė.

„Idioto“ pratarmėje romano autorius prisipažįsta norįs pirmą kartą pavaizduoti teigiamą herojų. Anot jo, tai nepalyginamai sunkesnė užduotis, nei sukurti neigiamą personažą.

„Visi, mėginę įgyvendinti visapusiškai gražaus žmogaus idėją, patyrė fiasko. Idealas yra neįmanomas, jis tik pagreitina tragedijas. Romanas buvo rašytas iškart po „Nusikaltimo ir bausmės“, lyg atsakas į pirmąjį. Raskolnikovas sukyla prieš visą pasaulį, Dievo sukurtą tvarką, o kunigaikštis Myškinas tą tvarką stengiasi išsaugoti, sustabdyti pasaulį, kuris visas nuo jos nukrypo“, – aiškina D. Beržaitė.

Namas Peterburge, kuriame menamai gyveno „Nusikaltimo ir bausmės“ veikėja senutė palūkininkė / Shutterstock nuotr.

Kai F. Dostojevskis rašė „Idiotą“, jau buvo pasirodęs didžiulę audrą sukėlęs Ernesto Renano veikalas „Kristaus gyvenimas“. Myškino-Kristaus idėja taip pat patyrė nesėkmę, herojus nesugeba nugalėti priešiškų jėgų ir pats tampa jų auka.

Rusų tauta rašytojui buvo išrinktoji. Šią idėją „Demonuose“ išsako personažas Šatovas. Kartu šiame romane rašytojas gana kritiškai atsiliepia apie Rusijos šlovinimą. Anot jo, kiekviena idėja, kai ją mėginama suabsoliutinti, virsta tragedija. „Idėjos gali egzistuoti, tačiau pasiekusios kraštutinumą tampa pražūtingos“, – daro išvadą D. Beržaitė.

Titulinis pirmojo „Brolių Karamazovų“ leidimo puslapis / Sigedon Ars Memoriae/„Vikipedijos“nuotr.

Užsibarikadavo viešbučio kambaryje

F. Dostojevskis su antra žmona Ana leidosi į povestuvinę kelionę Vokietijon ir pakeliui vieną naktį praleido Vilniuje. Apie atsilankymą nebūtų nieko žinoma, jei ne žmonos dienoraštis, kurį pradėjo rašyti 1867 metais.

Pasak VU Rusų filologijos katedros vedėjo dr. Pavelo Lavrineco, šovinistinių, antisemitinių pažiūrų rašytojas tikėjosi išvysiąs įprastą Rusijos imperijos miestą su cerkvėmis ir panašiai, tačiau pamatytas vaizdas taip sukrėtė, kad jį vėl ištiko priepuolis.

Pavelas Lavrinecas / Asmeninio archyvo nuotr.

„Apsilankė per šabą, gatvėse visur vaikščiojo prašmatniai apsirengę žydai. Be to, buvo Velykų išvakarės, pilnos bažnyčios prisirinko katalikų maldininkų. Tad pora užsibarikadavo savo numeryje ir nervinis sukrėtimas baigėsi priepuoliu“, – pasakoja P. Lavrinecas.

Dostojevskiai apsistojo viešbutyje ties Pranciškaus Savičiaus ir Didžiosios gatvių sankryža. Viešbutis buvo subombarduotas per Antrąjį pasaulinį karą, dabar garsų svečią primena atminimo lenta.

Fiodoro Dostojevskio paminklinė lenta Vilniuje / „Vikipedijos“ nuotr.

Pirmiau honoraras, paskiau – kūrinys

Anot LRT.lt pašnekovės, F. Dostojevskis nebuvo itin praktiškas žmogus: nemokėjo apsieiti su pinigais, kiek sukaupęs, tuoj pat išleisdavo. Lankydamasis užsienyje įniko žaisti ruletę. „Daug pinigų prarado tenkindamas azartinių lošimų aistrą. Antra žmona finansinius reikalus truputį pataisė, organizavo jo buitį, tardavosi su leidėjais“, – pasakoja D. Beržaitė.

Ana Snitkina-Dostojevskaja, Fiodoro Dostojevskio antroji žmona / Vida Press nuotr.

Iš esmės neturėjo jokių pajamų, išskyrus honorarus. Kiti rašytojai, anot literatūrologės, gyveno iš savo dvarų. „Honoraras 19 amžiuje buvo palyginti nauja praktika. Pinigus rašytojas gaudavo avansu, jie greitai išsekdavo, o tekstas ne taip lengvai parašomas. Tada paraleliai stverdavosi rašyti kitą kūrinį – kitam leidėjui, žurnalui“, – sako pašnekovė.

Kai rašė „Lošėją“ ir „Nusikaltimą ir bausmę“, ryte stenografistei diktuodavo „Lošėjo“ tekstą. Jai išėjus vakare sėsdavo prie „Nusikaltimo ir bausmės“. „Darbas klaikus, pinigai seniai išnaudoti. Laiku neatidavus teksto leidėjui, grėstų baisios sankcijos“, – atkreipia dėmesį D. Beržaitė.

Visi kūriniai iš pradžių buvo publikuojami žurnaluose, tik vėliau išeidavo knygomis. Tokios būta ano laiko tendencijos Rusijoje.

Pomirtinis Fiodoro Dostojevskio portretas / Vida Press nuotr.

Anot D. Beržaitės, sakoma, esą F. Dostojevskio stilius gana neįprastas, nes jis diktuodavo tekstą. „Tačiau taip darė tik paskutiniu gyvenimo dešimtmečiu. Visi ankstesni kūriniai parašyti jo paties plunksna, – teigia ji. – Jo stilius nervingas, netolygus, šnekamasis. Tarsi girdėtume kalbėjimą geriant stiprią arbatą. Kalbama, kad nelabai gerai mokėjo rašyti, palyginti su kitais. Pats jautęs, kad rašo kitaip, neįprastai. Jam buvo mokami šykštesni honorarai. Nebuvo labai vertinamas, jautė tai, sakė: „Oni izobražajut, a ja vyrožaju“ (jie vaizduoja, o aš išreiškiu).“

Fiodoro Dostojevskio laidotuvių scena 1881 m. vasario 12-ąją (dailininkas V. Porfirjevas) / Vida Press nuotr.

F. Dostojevskis mirė eidamas 60 metus nuo tuberkuliozės, chroniško bronchito ir plaučių emfizemos. Į Aleksandro Neviškio lauros kapines jo karstą lydėjo milžiniška minia, procesija nutįso per varstą. Prasidėjo pasaulinės šlovės metas.