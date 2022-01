Knygų apie gamtą rekomendacijos: ekologinis nerimas, grybų inspektorė ir medžių internetas

Aplinkosaugos ir gamtosaugos temos vis populiarėja literatūroje, jų galima aptikti ne tik mokslo populiarinimo, bet ir grožinės literatūros leidiniuose. Kokias knygas šiomis temomis rekomenduoja gamtininkas Almantas Kulbis, vertėjas Marius Burokas, psichologė Aistė Bakaitytė ir žurnalistė Giedrė Čiužaitė?

A. Kulbis: daugėja kokybiškų gamtos mokslų populiarinimo knygų

Lietuvos jaunųjų gamtininkų centro bibliotekoje ant stalo guli krūvelė knygų įvairiomis kalbomis, tarp jų – ir estų bei švedų.

Jas aprodo Almantas Kulbis – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas ir aistringas skaitytojas. Iš kelionių užsienyje jis visada parsiveža pluoštą knygų. Mat Lietuvos knygynuose gamtininkams dar nelabai yra ką pasirinkti.

Almantas Kulbis / Asmeninio archyvo nuotr.

Vis dėlto pašnekovas sako pastebintis, kad vis daugiau ir įvairesnių leidyklų leidžia gamtos mokslų populiarinimo knygas: „Leidiniai pasižymi aukšta kokybe: leidyklos jau geba atsirinkti, ką verta išleisti, o kas yra eilinis bestseleris. Joms padeda moksliniai redaktoriai. Knygos, terminija tikrai kokybiškai išversti.“

Didžiausią įspūdį jam padarė leidyklos „Kitos knygos“ pernai išleista Franso de Waalo knyga apie primatų elgseną „Paskutinis mamos apkabinimas“. „Ją perskaitę įsijaučiame, kiek mums giminingos, artimos savo emocijomis, elgsena yra beždžionės, šimpanzės.“

A. Kulbis taip pat išskiria šiemet pasirodžiusią filosofo Peterio Godfrey-Smitho knygą „Kiti protai: apie aštuonkojį, jūrą ir sąmonės kilmę“ (leidykla „Liūtai ne avys“): „Šioje knygoje pasakojama, kad ne mes vieni esame protingi. Tokia tolima organizmų grupė kaip galvakojai moliuskai taip pat pasižymi protu. Autorius yra nardytojas, ne kartą susidūręs su aštuonkojais, stebėjęs jų elgseną. Perskaitę knygą ir restorane dėdami į lėkštę aštuonkojo patiekalą daugelis tikriausiai susimąstys, ar verta valgyti tokį protingą gyvūną.“

Aštuonkojis / Shutterstock nuotr.

A. Kulbis mini ir prieš kelias savaites lietuviškai pasirodžiusią knygą „Raizgus gyvenimas: kaip grybai kuria pasaulį, keičia mąstymą ir formuoja ateitį“ (leidykla „Baltos lankos“). Jos autorius – jaunas britų mokslininkas Merlinas Sheldrake'as, savo knygoje aprėpiantis daug įvairių temų: nuo grybų evoliucijos, vaidmens ekosistemoje iki poveikio žmonėms ir aplinkai.

„Sheldrake`as čia aprašo eksperimentą, kaip išaugino grybus ant nuorūkų. Ir tie grybai nekenksmingi, juos galima valgyti“, – pasakoja knygos vertėjas poetas Marius Burokas.

Knygą išversti jam pasiūlė leidykla. M. Burokas pasakoja, kad, nepaisant 70 puslapių išnašų ir daugybės terminų, vertimo darbas buvo smagus: „Man tuo ir patinka ši knyga, kad autorius, pasakodamas apie tokius populiarius reiškinius kaip medžių internetas arba tai, kaip kai kurie grybai keičia mąstymą, savo teiginius grindžia ne sentimentaliais svaičiojimais, o naujausiais moksliniais tyrimais.“ Be to, kaip minėjo vertėjas, kai kuriuos tyrimus ir eksperimentus atlieka pats M. Sheldrake'as.

Grybai / D. Umbraso/LRT nuotr.

Vertėjui ypač patiko į lietuvių kalbą versti grybų ir kerpių pavadinimus. „Lietuviški grybų pavadinimai labai vaizdingi ir skambūs. Be to, radau lietuviškų pavadinimų ir tiems grybams, kurie knygoje neturi angliškų pavadinimų, tik lotyniškus“, – šypsosi M. Burokas.

Gamtininkas A. Kulbis akcentuoja, kad iki šiol Lietuvoje trūksta grybų pažinimo vadovų, ir siūlo išsiversti pernai Latvijoje išleistą skaitomiausiųjų sąrašuose ilgai išbuvusį grybų pažinimo vadovą.

Iš pernai ir šiemet Lietuvoje pirmąkart pasirodžiusių arba perleistų įvairių pažinimo vadovų jis išskiria keturias knygas: Broniaus Šablevičiaus „Per orchidėjų pievas ir miškus“. Vytauto Jusio, Sauliaus Karaliaus ir Liutauro Raudonikio „Paukščių pažinimo vadovas“, taip pat knygą apie saugomas teritorijas „Ypatinga Lietuva“ bei Ramūno Šukausko „Nesėdėk namuose: 100 Lietuvos pažintinių takų“.

Selemonas Paltanavičius / E. Blaževič/LRT nuotr.

Ieškantiesiems knygų vaikams gamtos pažinimo ugdymo specialistas A. Kulbis pataria rinktis Mariaus Čepulio ir Selemono Paltanavičiaus knygas.

M. Burokas: grybai patiria „eilines 15 minučių šlovės“

M. Burokas pastebi, kad literatūros pasaulyje grybai patiria „eilines 15 minučių šlovės“. Kita knyga, kurią jis perskaitė apie juos, yra malaiziečių kilmės norvegų autorės Long Litt Woon „The Way Trough the woods“. „Jos vyras staiga mirė ir ji, norėdama susitvarkyti su sielvartu ir netektimi, susidomėjo grybais ir mikologija. Ji tapo grybų inspektore – žmogumi, kuris tikrina, ar grybautojų surinkti grybai nenuodingi. Ji rašo apie norvegų grybavimo ypatumus, pavyzdžiui, jie grybauja ir miestų parkuose“, – pasakoja poetas ir vertėjas.

Grybai / Sophie Dale/Unsplash nuotr.

M. Burokas taip pat perskaitė angliškai, bet labai rekomenduotų išversti į lietuvių kalbą Roberto Macfarlane'o „Underland“: „Tai knyga apie požemius, urvus, olas, požemines upes, ežerus, kasyklas. Apie tai, ką slepiame po žeme ir ką iškasame iš po žemių, kaip visa tai kenkia arba padeda. Apie laboratorijas, tunelius, saugyklas, tarkim, branduolinių atliekų, speleologiją ir t. t. Jis labai geras stilistas, kai kur ten beveik poezija. Tikrai gera knyga, užburianti.“

R. Macfarlane`as yra vienas svarbiausių naujųjų gamtos rašytojų. Ši rašymo apie gamtą srovė egzistuoja jau keletą dešimtmečių – naujieji rašytojai apie gamtą dirba su antropoceno gamta, aiškinasi, kaip galime su ja bendradarbiauti jos nežalodami. Šiuo metu, pasak M. Buroko, vis dažniau rašoma apie gamtos gebėjimą gydyti įvairias skaudžias patirtis, traumas. „Nelabai man patinka tas požiūris, gamta – ne pleistras, bet geriau negu nieko“, – sako jis.

Robertas Macfarlane`as / Vida Press nuotr.

M. Buroko dėmesį patraukė ir Robo Dunno knyga „Never Home Alone: From Microbes to Millipedes, Camel Crickets, and Honeybees, the Natural History of Where We Live“. „Tai knyga apie įvairius mūsų namų gyventojus, kuriuos galima aptikti įvairiausiuose namų kampeliuose ir kurių mes nematome. Tikrai labai rekomenduoju.“

Psichologę A. Bakaitytę knyga paskatino susimąstyti apie savo veiksmus

Mykolo Romerio universiteto doktorantė psichologė A. Bakaitytė pasakoja esanti distopijų mėgėja. Dėl to jos dėmesį patraukė Charlotte McConaghy romanas „Migracijos“ (leidykla „Baltos lankos“).

„Tai knyga apie klajokliškos prigimties moterį, kuri leidžiasi į kelionę paskui paskutinį poliarinių žuvėdrų būrį. Ta kelionė ilga, nes poliarinės žuvėdros migruoja nuo Arkties iki Antarktidos. Atsiskleidžia skausminga, sudėtinga herojės gyvenimo istorija ir tuo pat metu gamtos motyvai, t. y. daug nykstančių gyvūnų rūšių, vandenynai, jūros – praktiškai tuščios, žvejai nebepagauna žuvų. Tokia realybė, kurios šiuo metu matome tik užuomazgas. Tai žvilgsnis į tai, kas galbūt mūsų laukia. Knygoje tai vaizduojama labai realistiškai ir gąsdina“, – pasakoja A. Bakaitytė.

žuvėdra / Unsplash nuotr.

Pasak jos, daugiausia apmąstymų sukėlė knygos mintis, kad žmonės ne iš karto pripažįsta, jog tokie pokyčiai yra jų kaltė. Pasak psichologės, net ir tai pripažinus kyla vidinis konfliktas: viena vertus, galvoji, kad reikia išgyventi, kita vertus, ateina suvokimas, kad prisidedi prie neigiamų klimato pokyčių. „Tą vidinį konfliktą, man atrodo, dauguma išgyvename“, – svarsto A. Bakaitytė.

Charlotte McConaghy knyga „Migracijos“ nenuteikė Aistės optimistiškai, tačiau tai nėra blogai, sako ji: „Atsiranda daugiau nerimo, bet atsiranda ir realistiškesnis matymas, susimąstymas, ką aš galiu padaryti kaip individas.“

Žurnalistė G. Čiužaitė skaitinių ieško e. skaityklėje

Daug gamtosaugos ir aplinkosaugos temomis skaito LRT RADIJO žurnalistė laidos „Suolelis miške“ autorė G. Čiužaitė. „Jau kelintas ruduo su šeima einame stebėti neršiančių lašišų ir upėtakių. Šiemet kartu nusivedėme draugų šeimą. Su vaikais bestebint, kaip šios įspūdingos žuvys uodegomis plaka Vilnelės vandenį, draugas priminė, kad yra knyga „Apie ungurius ir žmones“. Joje pasakojama, kad ungurių kelionė neršti dar paslaptingesnė, – pasakoja G. Čiužaitė. – Apie knygą buvau girdėjusi gerų atsiliepimų, tad į skaityklę greitai parsisiunčiau jos elektroninę versiją. Labai įtraukė ir tai, ką pasakoja, ir kaip pasakoja Patrikas Svenssonas. Po tokių knygų gamta atrodo dar didingesnė ir atsakomybė už ją dar svarbesnė.“

Birutė Galdikas / AP nuotr.

Dažniausia knygas G. Čiužaitė skaitos elektroninėje skaityklėje. Knygų lietuvių kalba pasirinkimas nėra didelis, tačiau jos dėmesį patraukė Birutės Galdikas autobiografinė knyga „Rojaus atspindžiai: mano gyvenimas Borneo saloje su orangutanais“.

„Autobiografijoje ji pasakoja, ką reiškė dviem hipiuojantiems amerikonams 8-ajame dešimtmetyje nusigrūsti į Borneo siurbėlynus tyrinėti orangutanų ir apie tai kalbėti miškus kertančiam pasauliui. Birutė Galdikas rašo apie tokio darbo iššūkius kūnui, savivokai. Mokslininkė, kuri negali tik stebėti, vakarietė, moteris, į darbą panirusi žmona, mama (iš pradžių ją tokia laiko ir per dienas jos nepaleidžia, o naktimis ant jos šlapinasi orangutaniukai, paskui gimsta ir savi vaikai). Nors pirmojo leidimo anglų kalba metai – 1995-ieji, pagrindinė knygos žinia ne pasenusi, o turbūt dar aktualesnė nei tada“, – taip apie šią knygą atsiliepia G. Čiužaitė.

