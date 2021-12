Europos kino apdovanojimai: nuspėjamas laimėtojas, drąsių sprendimų stoka ir dalyvauti patingėję laureatai

Gruodžio 11-osios vakarą Berlyne išdalyti Europos kino apdovanojimai. Tarp lyderių buvusi Srebrenicos įvykius primenanti Jasmilos Žbanič juosta „Quo vadis, Aida?“ įvardyta geriausiu Europos filmu, o pati kūrėja apdovanota už režisūrą.

Ji tapo trečia moterimi, pelniusia apdovanojimą šioje kategorijoje per 34 metus. Geriausia aktore tapo Jasna Duričič, suvaidinusi Aidą, o geriausio aktoriaus statulėlė atiteko Anthony Hopkinsui už vaidmenį juostoje „Tėvas“.

Pasak kino kritiko, taip pat forumo „Scanorama“ programos sudarytojo Dmitrijaus Gluščevskio, šie apdovanojimai, nors galimybių turėjo, neišsiskyrė drąsiais sprendimais.

Audra Avižiūtė, Dmitrijus Gluščevskis, / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kad geriausiu filmu gali būti išrinkta „Quo vadis, Aida?“, daug kas tikėjosi. Šiek tiek nustebau, kad už geriausią dokumentiką gavo „Pabėgėlis“, nes šalia jo buvo S. Loznica su labai gerai festivaliuose įvertintu filmu apie Babin Jaro tragediją („Babin Jaras. Kontekstas“). Buvo matyti, kad nusiminė ir jis pats, matyt, tikėjosi, kad šie metai bus jo“, – teigia D. Gluščevskis.

Kino kritikas sako pasigedęs drąsesnių sprendimų. „Po to, kai Kanai parodė, kad galima apdovanoti „Titanę“, kuri suskaldė žiūrovus ir kritikus, buvo gyva, netobula ir dėl to ryški, ką nors tokio būtų buvę smagu pamatyti ir čia, bet pasirinkimai buvo gana saugūs“, – sako apdovanojimų transliaciją per kanalą LRT PLIUS komentavęs D. Gluščevskis.

Filmas „Titanė“ / C. Bethuel nuotr.

Ceremonija, vykusi Berlyne, kaip ir praėjusiais metais, džiaugtis metų geriausiaisiais leido nuotoliniu būdu, tiesa, dalis nominantų kviesti statulėlių atsiimti gyvai. „Pasikartoja tendencija, kad akademijos nariai išsirenka kelis favoritus ir išdalija jiems po kelias statulėles. Nėra nusiteikimo pasidžiaugti didesniu skaičiumi filmų. Nors, mano manymu, būtų naudingiau išnaudoti šitą simbolinę platformą, kad kai kuriems kūriniams, kurie nebuvo platinami ar rodomi festivaliuose, būtų suteikta galimybė pritraukti žiūrovų“, – sako D. Gluščevskis.

Vis dėlto dalis nominantų ceremoniją net ir nuotoliniu būdu praleido. Vienas jų – Jungtinių Valstijų aktorius Anthony Hopkinsas, sukūręs pagrindinį vaidmenį prancūzų juostoje „Tėvas“ ir už jį pelnęs geriausio aktoriaus apdovanojimą.

„Puikus vaidmuo, tikrai pakylėja filmą, jį smagu žiūrėti. A. Hopkinsas ten ir juokingas, ir jausmingas, su juo lengva tapatintis, bet pačiam aktoriui toks apdovanojimas – tarsi papildomas. Jis tikrai galėjo stebėti ceremoniją, laiko skirtumas netrukdė, bet pasirinko nedalyvauti. Tas pats buvo su „Perspektyvia mergina“ – mažai kas iš komandos dalyvavo. Nominaciją kūrėjai gavo turbūt per vėlyvoje šių filmų stadijoje. Po „Oskarų“ čia – malonus priedas“, – mintimis dalijasi kino kritikas.

Filmas „Tėvas“ / Vida Press nuotr.

Pasak D. Gluščevskio, kino industrijoje svarbiausias laikas – nuo premjeros iki JAV akademijos apdovanojimų. Net ir užsienio filmams vienas laukiamiausių ir svarbiausių įvertinimų yra vien jau nominacija „Oskaro“ statulėlei. „Vietos, kur vis dar sprendžiama, ar juosta pelnys šį apdovanojimą, tradiciškai yra Europos festivaliai: Venecija, Berlynas, Kanai, taip pat Torontas. Jei filmai ten pripažįstami, prasideda vadinamasis „Oskarų“ buzzas. Europos kino apdovanojimų ceremonija jiems nusileidžia, taip ir nesugebėdama savęs atrasti, nors rengiama jau kelis dešimtmečius“, – sako jis.

3 statulėles (geriausios dokumentikos, animacijos ir Europos universitetų apdovanojimus) pelnė Lietuvoje dar nerodyta juosta „Pabėgėlis“. Ji pretenduoja ir į auditorijos LUX prizą, už kurį gali balsuoti visos Europos kino žiūrovai. Danų režisieriaus J. P. Rasmusseno filmas – apie pabėgėlį Aminą, pirmą kartą viešai pasakojantį apie pabėgimą iš gimtojo Afganistano.

„Europos kino apdovanojimai, kaip ir pats Europos kinas, yra politiškai angažuoti, tai buvo matyti ir per ceremoniją. Tiek apdovanojimus teikiantys asmenys, tiek vedėjai nevengė politinių komentarų, pokštų, dalis filmų buvo politinio turinio. Šiuo požiūriu nieko keisto, kad filmas apie pabėgėlį iš Afganistano traukė dėmesį. Tokių filmų buvo ir daugiau, pavyzdžiui, „Kur yra Anna Frank?“, tačiau, pasak kritiko, tai nereiškia, kad filmas nevertas apdovanojimų.

„Animacija motyvuota, labai tvarkingai panaudota archyvinė medžiaga. Statistika nemeluoja – 4 000 akademijos narių balsavo už jį, turbūt jie teisūs“, – sako D. Gluščevskis.