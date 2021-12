Stebėkite tiesiogiai – Berlyne teikiami Europos kino apdovanojimai

Prasideda iškilminga europietiško kino šventė. Gruodžio 11-osios vakarą Berlyne dalijami Europos kino apdovanojimai. Tarp lyderių – Srebrenicos įvykius primenanti „Quo vadis, Aida?“, „Tėvas“ su Anthony Hopkinsu ir originalioji „Titanė“, pelniusi Kanų „Auksinę šakelę“.

Renginį transliuoja LRT PLIUS ir portalas LRT.lt. Iš studijos Berlyno arenoje jį veda vokiečių aktorė, rašytoja Annabelle Mandeng, o LRT PLIUS studijoje komentuoja žurnalistė Audra Avižiūtė ir kino kritikas, vienas „Scanoramos“ programos sudarytojų, semiotikas Dmitrijus Gluščevskis.

Tiesioginė transliacija:

Europos kinio apdovanojimai teikiami jau 34 kartą. Dėl pandemijos šiemet jie vėl vyksta nuotoliniu būdu, nors kai kuriuos nominantus scenoje išvysime gyvai.

Gausiausią nominacijų skaičių – penkias – sąskaitoje turi filmas „Quo vadis, Aida?“, režisuotas Jasmilos Žbanič. Istorija apie įvykius Srebrenicoje 1995-aisiais pretenduoja gauti statulėles už režisūrą, scenarijų, geriausią aktorės vaidmenį, taip pat kaip geriausia metų juosta.

Our host Annabelle Mandeng at the photocall!

Keturios nominacijos priklauso prancūzų juostai „Tėvas“ su Anthony`iu Hopkinsu pagrindiniame vaidmenyje. Alzhaimeriu sergančio Entonio istorija nominuota už režisūrą, pagrindinio aktoriaus vaidmenį, scenarijų, taip pat – kaip geriausia metų juosta.

Tiek pat kartų nominuota ir Julios Ducournau „Titanė“, pretenduojanti tapti geriausiu filmu, būti apdovanota už režisūrą bei pagrindinių aktorių darbą. Beje, ši juosta Europos kino apdovanojimuose kiek anksčiau šią savaitę jau apdovanota už geriausias šukuosenas ir grimą.

We're about to start! Watch the 34th European Film Awards, live from Berlin.

18:30 CET pre-ceremony interviews

18:30 CET pre-ceremony interviews
19:00 CET ceremony

Už Europos įndėlį į pasaulio kiną apdovanojama danų režisierė Susanne Bier. Kūrėja teigia, kad gavusi žinią apie apdovanojimą maniusi, kad tai klaida. „Esu nepaprastai laiminga ir dėkinga kino industrijos žmonėms“, – sako laureatė.

Už naujovišką pasakojimo būdą apdovanojamas filmo „Small Axe“ režisierius Steve`as McQueenas.

"Small Axe is about a community getting together. I'd like to dedicate this award to the victims of the Grenfell Tower tragedy." Steve McQueen

Europos kino akademijos prezidentė režisierė Agnieszka Holland paskelbia apdovanojimo už viso gyvenimo įndėlį į Europos kiną laureatę – vengrų režisierę ir scenaristę Márta Mészáros. Ji yra sukūrusi 67 filmus, 36 jų pelnė įvertinimus.

The award for European Lifetime Achievement goes to Márta Mészáros.

Nominacijos. Laimėtojai paryškinti:

Europietiškas filmas/ European film

- „Kupe nr. 6“ („Compartment no. 6“)

- „Quo vadis, Aida?“

- „Tėvas“ („Father“)

- „Dievo ranka“

- „Titanė“ („Titane“)

Europos komedija/ European comedy

- „Beibis nindzė“ („Ninjababy“)

- „Gražuolė“ („Morning after“/ „Belle fille“)

- „Kaimynai“ („People upstairs“)

Europos komedijos kategorijoje laimėjusio filmo „Beibis nindzė“ režisierė Yngvild Sve Flikke sako siekusi sukurti viltį teikiančią juostą.

The award European Comedy 2021 goes to NINJABABY by Yngvild Sve Flikke.

Europos atradimas; FIPRESCI/ European discover

- „Pradžia“ („Beginning“)

- „Avelė“ („Lamb“)

- „Žaidimų aikštelė“ („Playground“)

- „Malonumas“ („Pleasure“)

The award European Discovery 2021 - Prix FIPRESCI goes to PROMISING YOUNG WOMAN by Emerald Fennell.

- „Perspektyvi mergina“ („Promising young woman“)

- „Banginių skerdikas“ („The whaler boy“)

Europos dokumentika/ European documentary

- „Babin Jaras. Kontekstas“ („Babi yar. Context“)

- „Pabėgėlis“ („Flee“)

- „Ponas Bachmanas ir jo klasė“ („Mr Bachmann and his class“)

- „Pažabotas sodas“ („Taming the garden“)

- „Gražiausias berniukas pasaulyje“ („The most beautiful boy in the world“)

Animacinis filmas/ European animated feature

- „Net ir pelės keliauja į dangų“ („Even mice belong in heaven”)

- „Pabėgelis“ („Flee“)

- „Mano mama gorila“ („The ape star“)

- „Kur yra Ana Frank“ („Where is Anne Frank“)

- „Legenda apie vilkus“ („Wolfwalkers“)

The award European Animated Feature Film 2021 goes to FLEE by Jonas Poher Rasmussen.

Trumpametražiai filmai/ European short film

- „Bella“ („Bella“)

- „Be vietos“ („Discplaced“)

- „Velykų margučiai“ („Easter eggs“)

- „Žodžių sraute“ („In flow of words“)

- „Mano dėdė Tudoras“ („My uncle Tudor“)

MY UNCLE TUDOR by Olga Lucovnicova is European Short Film 2021.

Režisierius; režisierė/ European director

- Radu Jude – „Nesėkmė dulkinantis, arba Šelmiškas porno“ („Bad luck banging or loony porn“)

- Jasmila Žbanič – „Quo vadis, Aida?“

- Florianas Zelleris – „Tėvas“ („Father“)

- Paolo Sorrentino – „Dievo ranka“ („The hand of God“)

- Julia Ducournau – „Titanė“ („Titane“)

Bosnių režisierė Jasmila Žbanič dėkoja Srebrenicos moterims, praradusioms savo vyrus, sūnus, taip pat savo mamai ir dukrai. Ji tapo trečia moterimi, pelniusia apdovanojimą šioje kategorijoje per 34 metus.

Jasmila Žbanić is European Director 2021 for

Jasmila Žbanić is European Director 2021 for QUO VADIS, AIDA?.

Europos aktorė/ European actress

- Seidi Haarla – „Kupe nr. 6“ („Compartment no 6“)

- Carey Mulligan – „Daug žadanti jauna moteris“ („Promising young woman“)

- Jasna Duričič „Quo vadis, Aida?“

- Renate Reinsve – „Blogiausias žmogus pasaulyje“ („Worst person in the world“)

- Agathe Rouselle – „Titanė“ („Titane“)

Europos aktorius/ European actor

- Jurijus Borisovas - „Kupe numeris 6“ („Compartment no 6“)

- Franz Rogowskis – “Didžioji laisvė” (“Great freedom”)

- Anthony Hopkinsas – „Tėvas“ („Father“)

- Taharas Rahimas – „Mauritanietis“ („The Mauritanian“)

- Vincentas Lindonas – „Titanė“ („Titane“)

Anthony Hopkins is European Actor 2021 for THE FATHER.

Scenarijaus autorius; autorė/ European screenwriter

- Radu Jude – „Nesėkmė arba išprotėjusi pornografija“ („Bad luck banging or loony porn“)

- Jasmila Žbanič – „Quo vadis, Aida?“

- Florianas Zelleris, Christopheris Hamptonas – „Tėvas“ („Father“)

- Paolo Sorrentino – „Dievo ranka“ („The Hand of God“)

- Eskilas Vogtas, Joachimas Trieras „Blogiausias žmogus pasaulyje“ („Worst person in the world“)

Europos universitetų apdovanojimas/ European university film award

- „Obuoliai“ („Apples“)

- „Pabėgelis“ („Flee“)

- „Didžioji laisvė“ („Great freedom“)

- „Įvykis“ (“Happening”)

- „Quo vadis, Aida?“

Nuo 1988-ųjų apdovanojimai teikiami kasmet vis kitame Europos mieste: kas dvejus metus Berlyne, o tarpiniais metais festivalis persikelia kitur. Raudonuoju kilimu žvaigždės žengė Potsdame, Londone, Romoje, Barselonoje, Kopenhagoje, Paryžiuje, Varšuvoje, Rygoje ir Taline. Kitais metais kino bendruomenė susiburs Reikjavike.

Apdovanojimai teikiami beveiki dvidešimtyje kategorijų, pagrindinės, žinoma – metų filmas, režisierius, pagrindinis aktorius bei aktorė, taip pat metų debiutas, žiūrovų simpatija, viso gyvenimo apdovanojimas. Pretenduoti gali tik Europos kino produkcija. Nominantai įprastai paskelbiami lapkričio pradžiojE per Sevilijos kino festivalį, o nugalėtojai – gruodžio pradžioje per ceremoniją.

Laimėtojus renka beveik 4 tūkst. Europos kino akademijos narių, ši buvo įkurta susibūrus Senojo žemyno kino industrijos atstovams. Iš pradžių pasivadino Europos kino bendruomene ir pirmuoju prezidentu išrinko Ingmarą Bergmaną. Svarbi apdovanojimų dalis – statulėlė – dažnai keitėsi, o 1997-aisiais pristatyta sidabrinė moters figūra, kuri vardo neturi iki šiol.

Ingmarui Bergmanui įteikiamas Europos kino apdovanojimas (1988) / AP nuotr.

Kol kas vienintelis Lietuvos atstovas, laimėjęs statulėlę šiuose apdovanojimuose, – Audrius Stonys 1992-aisiais už juostą „Neregių žemė“. Tais pačiais metais tarp pretendentų buvo Šarūno Barto filmas „Trys dienos“.

Vėliau lietuvių kūryba dar kartą buvo nominuota 1995-aisiais (Arūno Matelio „Prieš parskrendant į žemę“) ir 2016-aisiais – už Giedrės Žickytės ir Maites Alberdi trumpametražį filmą „Aš čia tik svečias“.

Praėjusiais metais į ilgąjį vaidybinių filmų sąrašą kartu su dar beveik keturiomis dešimtimis juostų pateko Tomo Vengrio „Gimtinė“, o ilgajame trumpametražių kandidatų sąraše buvo ir Vytauto Katkaus „Kolektyviniai sodai“.