Naujas filmukas apie stebuklingą namą ir magišką šeimą: ar tikrai paprastumas yra paprastas?

Studija „Walt Disney“ nestovi vietoje ir džiugina mus net keliais animaciniais filmais per metus. Nuo pirmo „Disney“ ilgametražio filmo praėjo nemažai laiko – net 84 metai. Filmas buvo pavadintas „Snieguolė ir 7 nykštukai“, o sukurtas dar 1937-aisiais. Kodėl tai miniu?

Nes animacinis filmas „Enkanto“ yra jubiliejinis, 60-as, ilgametražis animacinis filmas. Sunku būtų rasti žmogų, kuriam per gyvenimą nebūtų pasitaikę pamatyti spalvomis ir dainomis trykštančios Walto Disney`aus produkcijos. Tad kviečiu susipažinti, kuo įspūdingas ir ko pamoko jų naujasis animacinis filmas.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Įtraukti ryškių spalvų ir ausiai mielų dainų nukeliaujame į Kolumbijos kalnuose esantį magišką Madrigalų šeimynos namą. Ir ne šiaip sau namą, o tikrų tikriausią magišką namą, kuris geba jausti ir gyventi savarankiškai, taip pat padėti jame gyvenantiems žmonėms.

Madrigalų šeima yra labai didelė, o kiekvienas jos narys valdo skirtingas galias: vieni gali šnekėti su gyvūnais, kiti pakelti milžiniško dydžio ir svorio daiktus, o dar kiti ir kai ką magiškesnio. Bet taip jau išėjo, kad viena iš šeimynos narių – Mirabelė – atėjus laikui taip ir negauna savų galių.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Filmo istorija ir sukasi apie ją ir jos savęs paieškas, taiip pat bandymą suprasti, kodėl ji tapo tokia iš pirmo žvilgsnio paprasta. Bet ar tikrai tas paprastumas yra paprastas? Į tai ir bando atsakyti šio animacinio filmo kūrėjai.

Verta paminėti, kad filmas yra miuziklas. Didžioji dalis filmo yra vien dainos ir šokiai. Jei esate matę „Vajaną“ („Moaną“, 2016 m.), „Koko“ („COCO“, 2017 m.) ar „Ledo šalį“ („Frozen“, 2012 m.), tuomet nujausite, ko būtų galima tikėtis. Naujasis „Enkanto“ yra visų šių išvardytų filmų mišinys – vizualiai, skambiai ir su gražiai saldžia ir pamokančia pabaiga.

Bet jei ieškote nuotykių, gali būti, kad gausite kai ką daugiau – 8 dainų klipą ir istoriją su ganėtinai nuspėjamai laiminga pabaiga. Aišku, kai einate žiūrėti „Disney“, numanote, kad tiks ir vaikams, ir suaugusiesiems. Būtent tai ir gaunate. Filmas skirtas visai šeimai ir jame pilna to, ką supras vaikai ir ką supras tik suaugusieji.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Iki pasirodant animaciniam filmui „Atlantida“ („Atlantis: The Lost Empire“, 2001 m.), beveik visi studijos „Disney“ animaciniai filmai buvo miuziklai. Kartu su „Atlantidos“ kūrimu animatoriai nusprendė, kad atėjo laikas papasakoti istoriją, kuriai nereikia dainuojančių veikėjų, kad jie atskleistų savo norus ir išgyvenimus.

Rezultatas privertė suklusti ne tik žiūrovus, bet ir pačią studiją, be to, pergalvoti, kokius filmus ji nori kurti ir ko trokšta žiūrovai. Nuo tada gavome „Zootropolį“ („Zootopia“, 2016 m.), „Galingąjį šešetą“ („Big Hero 6“), vieną šviežiausių „Rėją ir paskutinįjį drakoną“ („Raya and the Last Dragon“, 2021 m.). Vis dėlto garsioji studija ir toliau nevengia kurti to, ką geriausiai moka, – miuziklus.

Naujasis filmas „Enkanto“ yra per visus tuos ilgus 84 metus sukauptos patirties rezultatas. Veikėjai šoka, dainuoja, viskas spalvinga ir išdirbta iki mažiausios smulkmenos. Turiu galvoje ne tik veikėjų drabužius, aplinką, bet ir emocijas. Kartais būtent jos atrodo kur kas gyvesnės nei tikrų žmonių. Jei atkreipsite dėmesį, net ir antraplaniai veikėjai ar objektai yra tiek pat gyvi, kiek ir pagrindiniai.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Tam net buvo sukurti atskiri gamybos departamentai. Ir viskas tam, kad pasijustumėte gyvame pasaulyje, kuris išties galėtų egzistuoti. Gal tas tikroviškumas ir gyvumas savotiškai net kiša koją, kadangi per peržiūrą dažnai susimąsčiau, kodėl šis filmas yra animacinis. Tikrai galėtų būti vaidybinis su specialiaisiais efektais.

Smagus faktas, kad „Disney“ istorijoje tai tik antras kartas, kai pavadinimas yra ne angliškos kilmės. Kitas toks buvo labai labai seniai – 1940 metais sukurtas „Saludos amigos“. Ką reiškia naujasis pavadinimas „Encanto“? Ispaniškai encanto reiškia kerus, burtus ar žavesį. Ir šis žodis galėtų būti vartojamas magui ištariant užkeikimą. Ar iki šiol esate ką nors girdėję apie Lotynų Amerikos burtus arba magiškas istorijas? Greičiausiai daug kam Kolumbija labiausiai asocijuojasi su mums visiems pažįstamomis muilo operomis.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Muzika. Net 8 originalios dainos parašytos specialiai šiam filmui. Kadangi tai miuziklas, muziką sukūrė karščiausias ir šiuo metu žinomiausias filmų dainų kūrėjas Lin-Manuel Miranda. Jis kūrė muziką tokiems filmams kaip „Vajana“ („Moaną“, 2016 m.), „Vivo“ („Vivo“, 2021 m.), „Hamilton“, („Hamilton“, 2020m.) „Merės Popins sugrįžimas“ („Mary Poppins Returns“, 2018 m.). Visos filme skambančios dainos yra originaliai sukurtos ispanų ir anglų kalbomis. Tie, kas žiūrėsite dubliuotą versiją, dainas išgirsite lietuvių kalba.

Pastaruoju metu didžiosios studijos nerizikuoja ir paskiria animaciniams filmams vadovauti ne vieną žmogų, kaip būdavo įprasta anksčiau, o du pagrindinus ir net kelis antraplanius. Tad „Enkanto“ turi du režisierius: Jaredą Bushą, dirbusį su „Vajana“ („Moana“, 2016 m.), „Ralfu griovėju“ („Wreck-It Ralph“, 2012 m.), „Rėja ir paskutiniuoju drakonu“ („Raya and the Last Dragon“, 2021 m.), ir Byroną Howardą. Jo filmografijoje yra „Ledo šalis 2“ („Frozen II, 2019 m.), „Zootropolis“ („Zootopia“, 2016 m.), „Boltas“ („Bolt“, 2008 m.). Kai kuriami filmai tokioms plačioms masėms, režisierių atsakomybė – sudėlioti ir papasakoti istoriją aiškiai ir įdomiai. Asmeninių režisierių išgyvenimų tame nepajusite. Turint galvoje, kad nė vienas iš čia esančiųjų net nėra lotynų amerikietis.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Tikriausiai nebus labai keista, jei pasakysiu, kad filmas mėgina įtikti visiems. Visomis prasmėmis būti visiems artimas ir korektiškas. Man tokie dirbtiniai pritraukimai neatrodo natūralūs. Ar to reikia istorijos pasakojimui? Ne. Ar tai būtina, kai esi didžiausia pasaulyje animacijos studija ir rodai filmą visame pasaulyje? Taip. Ne veltui pasirinktas ir naujas kraštas, kuriame vyksta siužetas, – Kolumbija. Pimąsyk istorija pasakojama šioje Lotynų Amerikos dalyje.

Tikėtina, kad filmas bus nominuotas „Oskarui“ animacinio filmo kategorijoje, tad minėtas universalumas jam tikrai padės šioje konkurencinėje kovoje dėl pagrindinio trofėjaus.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Įprasta, kad animacija „Disney“ filmuose būna tobula iki begalybės. Gal geresnę ar tiek pat lygią daro tik studija „Pixar“. Bet juk „Pixar“ priklauso tai pačiai „Disney“. Filmo garsas taip pat nuostabus. Muzika ne tik skamba garsiai, bet ir atskleidžia visas veikėjų emocijas, perduoda išgyvenimus. Tik gal kiek nustebino, kad išėjęs iš kino salės negalėjau prisiminti nė vienos dainos. O jų buvo tikrai daug – 8!

Pamenu, kai pirmą kartą pamačiau „Ledo šalį“, iki dabar dažnai save pagaunu dainuojantį „Let it go“. Beje, žiūrėjau lietuviškai dubliuotą versiją, kuri maksimaliai puikiai įgarsinta, kaip ir įprasta šiais laikais. Žinoma, kai kurie balsai mums jau pažįstami iš ankstesnių garsintų filmų, bet ir aktoriai dažnai vaidina keliuose filmuose, tada čia gal tik pliusas, kad garsintojai su patirtimi.

Filmas „Enkanto“ / Vida Press nuotr.

Jei norite spalvingo nuotykio su daug dainų ir šokių, tuomet filmas kaip tik jums. Istorija pamokanti, veikėjai išraiškingi, paliečiamos temos globalios ir aktualios mums visiems. Puikus ir pamokantis kinas, kurio tikėtumės iš „Disney“.

Vertinčiau 7/10.

Meinardo Valkevičiaus komentaras skalbėjo LRT KLASIKOS laidoje „Pilno metro“.