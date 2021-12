Lietuvoje viešinčių garsenybių lyderis apie pandemijos trupinamus muzikos kolektyvus: ar išnaudojote visus savo talentus?

Vienas žymiausių pasaulyje vokalinių ansamblių „Voces8“ iš Londono (teigti „garsiausių“ nebūtų subtilu), nenustygęs vietoje per visus lokautus ir „lokdaunus“, pagaliau leidosi į gastroles. Paviešėjęs Vokietijoje, kolektyvas pasuko į Lietuvą, čia lankosi antrą kartą. Gruodžio 4 ir 5 dienomis Vilniaus Šv. Kotrynos bažnyčioje elegantiškieji britai ir lietuvių choras „Bel Canto“ klausytojus džiugins naujais kūriniais, o svarbiausia – galimybe pabūti kartu, dalytis muzikos malonumu.

Ansamblio meno vadovas Barnaby Smithas, duodamas interviu portalui LRT.lt, pabrėžė progą susitikti su svečios šalies klausytojais laikantis itin reikšminga. „O, žvelgiant plačiau, muzikai tenka svarbus vaidmuo atgaivinti mūsų visuomenes po labai sunkaus laiko. Džiaugiamės galėdami keliauti, nes tokiu būdu suburiame bendruomenę muzikos malonumui. Manau, žmonių telkimas yra choro esmė. Mielas tas mūsų kolektyvo susiklausymas, tačiau kur kas smagesnė sąveika su publika“, – teigė vienas „Voces8“ senbuvių.

Vokalinis ansamblis „Voces8“. Barnaby Smithas stovi centre / A. Stapleso nuotr.

Po pandemijos išėjo sustiprėję

Pandemija, be abejo, pakeitė meno kolektyvų planus, „Voces8“ – ne išimtis. Kaip atsaką į situaciją britai pasirinko galimybę teikti muzikos malonumą per karantiną namuose įkalintiems žmonėms.

„Ansamblis buvo įkurtas beveik prieš 17 metų. Be abejo, mus vienijo meistriškumo siekis, tačiau visada galvojome ir apie teigiamą poveikį žmonėms. Panašiu metu įkūrėme ir „Voces8“ fondą. Ir kai prasidėjo pirmas karantinas, socialiniuose tinkluose kasdien antrą valandą popiet rengėme muzikinius susitikimus su bendruomenės nariais“, – pasakojo B. Smithas.

Vokalinis ansamblis „Voces8“ / M. Gudzinevičiaus nuotr.

Paaiškėjus, kad situacija nesikeis, kolektyvas pasiūlė žmonėms koncertus internete, pradėjo net festivalį „Live from London“.

„Tapome tarsi TV studija, tai buvo didingas pasiekimas mums kaip fondui ir ansambliui. O kartu ir triumfas, nes padarėme įtaką daugybei žmonių. Ne tik klausytojams: verslo bendradarbiavimo modelis įtraukė kolegas iš muzikos industrijos visoje Jungtinėje Karalystėje“, – tvirtino „Voces8“ narys.

Anot jo, dveji pastarieji metai ansambliui „Voces8“ nebuvo lengvi, tačiau gana produktyvūs. Iš tos situacijos jie esą išėję visai kita organizacija.

„Voces8“ – gyvenimo stilius

Ansamblio sudėtis nuo 2018-ųjų, kai „Voces8“ su „Bel Canto“ koncertavo Lietuvoje, kiek pasikeitė, į veiklą įsitraukė keli naujokai. Pasak B. Smitho, dainininkų kaita vyksta vidutiniškai kas dvejus metus, tai visiškai normalus, net naudingas reiškinys. „Dalyvavimas ansamblio veikloje yra labiau gyvensenos būdas, o ne darbas. Tad žmonės laisvai juda, kur jiems parankiau“, – praradimų nesureikšmino jis.

Pasak solisto, kai kas nors palieka grupę, likusiuosius persmelkia mintis – o ne! Kas dabar bus?! „Tačiau mes susitinkame, dainuojame ir atrandame naujų kolegų. Apie tai kalbu laisvai, nes panašių situacijų jau mačiau dešimtis. Tiems, kurie neturi patirties, tokia perspektyva atrodo baugi. Vis dėlto, jei nepaisydami nieko tikėsite, dainuosite, laikysitės vienas kito, visada išeisite sustiprėję. Šiuo požiūriu permainos yra gana teigiamas dalykas“, – šiuos žodžius B. Smithas adresuoja ir pandemijos išmėginimus atlaikiusiems „Bel Canto“ choristams.

Choras „Bel Canto“ / M. Gudzinevičiaus nuotr.

Chorai nuo pandemijos nukentėjo visame pasaulyje, daugelis nutraukė veiklą, kiti stipriai susilpnėjo. „Bel Canto“ nekoncertavo beveik dvejus metus, repeticijas atnaujino mažiau nei prieš pusmetį.

Britas teigia suprantąs, kad finansiniai muzikinių organizacijų reikalai buvo sprendžiami sunkiai. „Vis dėlto turėtume padaryti viską, kad chorinis dainavimas gyvuotų ir įtrauktų kuo daugiau bendruomenės narių. Tų organizacijų, kurioms sunkiai sekasi tęsti veiklą, tiesiog paklausčiau, ar pasitelkė visus savo gebėjimus, kad kartu su klausytojais globotų muzikavimo galimybę. Nes tai nauda visiems“, – tikina B. Smithas. Svarbiausia, pasak brito, – tikėjimas, bet jis gelbės tik tada, jei kolektyvai nesiliaus dainavę.

Kritikai „Voces8“ vadina rolsroisu tarp britų a cappella ansamblių. Jo garsas ypač švelnus, estetiškas, elegantiškas, harmonija – tobula. Prašomas atskleisti ansamblio sėkmės paslaptį B. Smithas juokėsi, teigė jos nesureikšminantis.

„Voces8“ pasaulyje vertinamas dėl gerai subalansuoto skambesio. Nes techniniams aspektams teikiama didelė reikšmė, daug repetuojama. Ansamblis skamba labai darniai, tačiau klausytojai girdi aštuonis savitus balsus, aštuonias asmenybes. Todėl su atlikėjais atsiranda labai asmeniškas ryšys“, – teigė vienas „Voces8“ lyderių.

Vokalinis ansamblis „Voces8“ ir choras „Bel Canto“ / M. Gudzinevičiaus nuotr.

Kalėdiniai gardėsiai melomanams

Koncerto „Open to the World`21 Xmas“ programą, be abejo, įkvėpė advento laikas. Svečias tikisi, kad „Voces8“ lietuvių publikai sukurs tikrą kalėdinę nuotaiką.

Per pasirodymus gruodžio 4 ir 5 dienomis B. Smithas diriguos dvi pasaulines premjeras – šiuolaikinio britų kompozitoriaus Bobo Chilcotto specialiai ansambliui parašytą kūrinį „The Sleeping Child“ ir garsaus šių dienų kompozitoriaus Erico Whitacre'o kūrinį „Child of Wonder“. A cappella versiją kompozitorius parašė specialiai „Voces8“.

„Šie kūriniai skamba juo nuostabiau, juo daugiau balsų juos atlieka. Tad bus labai smagu sutelkti dviejų kolektyvų pajėgas. O man malonumas, kad galėsiu jų klausytis pačioje patogiausioje vietoje – priešais jungtinį chorą“, – nusijuokė B. Smithas.

B. Chilcotto kūrinys „The Sleeping Child“ visiškai naujas, į Šv. Kotrynos bažnyčią susirinkę klausytojai jį išgirs antri pasaulyje. O E. Whitacre`io „Child of Wonder“, įsitikinęs pašnekovas, nuostabios akustikos erdvėje taps nepaprastu pasirodymo akcentu.

Po viešnagės Lietuvoje choras sugrįžta į Londoną ir tuoj pat išskrenda į gastroles JAV.