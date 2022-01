Tibeto kultūra ir budizmas: ar moteris gali būti dalai lama ir kodėl labiausiai trokštama reinkarnuotis į žmogų?

Daugybę amžių uždaras buvęs, paslaptimis apgaubtas ir vos 20 amžiuje turistams pradėjęs atsiverti Tibetas – mažai kam pažįstamas Azijos regionas. Apie pasaulio stogu dar vadinamo Tibeto politinius, religinius aspektus bei rytiečių mąstyseną šnekamės su tibetologu, budizmo ekspertu ir Vilniaus universiteto profesoriumi Vladimiru Korobovu.

Kinų intervencija į Tibetą

Politika teokratiniame Tibete visada kėlė sunkumų. Tibeto dvasininkai, kurie valdė šalį, ilgą laiką buvo remiami mongolų, o 20 amžiaus viduryje ieškodami prieglobsčio pateko į Kinijos rankas. V. Korobovas teigia, kad Tibeto aneksijos negalima vertinti vienareikšmiškai. Viena vertus, paprastiems žmonėms gyventi Tibete buvo sunku ir kinai pakėlė jų civilizacijos lygį, be to, padarė jį labiau prieinamą pasauliui turizmo aspektu.

Dalai Lama XIV 1973 m. Indijoje / AP nuotr.

Kita vertus, 6-ojo praėjusio amžiaus dešimtmečio pradžioje prasidėjo brutali kinų intervencija į šio regiono gyvenimą ir kultūrą. 1959 metais dėl komunistinės Kinijos įsikišimo Dalai Lama XIV kartu su daug tibetiečių buvo priverstas bėgti iš gimtinės ir ieškoti prieglobsčio Indijoje.

Kas yra dalai lama ir liūdna Tibeto ateitis

Iki Kinijos komunistinio režimo įsitvirtinimo dalai lama pagal pagrindinę Gelugpos budizmo mokyklą buvo aukščiausias dvasinis ir politinis Tibeto vadovas. Tikima, kad šis asmuo yra visų budų gailestingumą įkūnijančios Avalokitešvaros reinkarnacija. Po mirties dalai lama netrukus vėl reinkarnuojasi į žmogų. Tuomet, vadovaudamiesi įvairiomis praktikomis ir ženklais, aukštieji lamos (dvasiniai vedliai) ieško tinkamu laiku gimusio vaiko. Tibetologas pažymi, kad vaiko kilmė nėra svarbi – dalai lama gali būti atgimęs ir labai neturtingoje šeimoje.

Tibetas / Daniele Salutari/Unsplash nuotr.

Dalai Lama XVI vardu Tenzinas Giatso gimė 1935 metais ūkininkų ir prekeivių arkliais šeimoje, buvo vienas iš septynių vaikystėje išgyvenusių atžalų. Jį surasti užtruko apie ketverius metus. Savo memuaruose T. Giatso rašo, kad prisimena, kaip tuomet, būdamas vos ketverių, teisingai nurodė savo praeitame gyvenime turėtus daiktus ir atpažino jį (t. y. kaip dar XIII Dalai Lamą) supančius vienuolius.

Vyriausiasis tibetiečių dvasininkas net pasitraukęs iš regiono aktyviai dalyvauja visuomeniniame gyvenime. 1989 metais jis gavo Nobelio taikos premiją už „taikių, tolerancija ir abipuse pagarba grįstų sprendimų propagavimą, siekiant išsaugoti savo tautos istorinį ir kultūrinį paveldą“, rašoma nobelprize.org. Taip pat T. Giatso visą gyvenimą rūpinasi pasaulinėmis aplinkosaugos problemomis.

Dalai Lama XIV / AP nuotr.

Dėl sudėtingos politinės situacijos Tibete dvasininkas vis dar priverstas likti Indijoje. Kinijos valdžia žada po jo mirties dalai lamą paskirti savo nuožiūra. Tai kelia didelį nepasitenkinimą tibetiečiams – aukščiausio dvasinio vedlio paskyrimas yra būtent Tibeto kultūros dalis, tad manoma, kad taip kinai siekia visiškai kontroliuoti šį regioną. Anot profesoriaus V. Korobovo, Dalai Lama XIV specialiomis praktikomis gali nutraukti savo reinkarnaciją laukdamas geresnių laikų Tibetui. Tikėtina, kad būtent taip dvasinis vedlys pasielgs, nes atgimti kinų okupuotame regione šiuo metu nėra tinkamas laikas Tibeto kultūrai ir religijai.

Kitas dalai lama – moteris?

Jeigu Dalai Lama XIV nuspręstų atgimti, yra tikimybė, kad jis pasirinktų moters pavidalą. Jis tai yra minėjęs interviu BBC. V. Korobovas pasakoja, kad moterys Tibete vertinamos ir gerbiamos, jos yra kai kurių tradicijų pradininkės, „laikomos vos ne dievybėmis“ ir joms tapti budistų vienuolėmis niekas netrukdo. „Žinoma, pasauliečių ir tantros praktikuotojų gyvenimas šiek tiek skiriasi, tačiau iš esmės šioje religijoje moterys turi didelę reikšmę“, – priduria tibetologas.

Tibetas / Pixabay nuotr.

Tibeto budizmo specifika ir pagrindinis tikslas

V. Korobovas aiškina, kad budizmas Tibete galutinai prigijo 8 amžiaus pabaigoje. Ši religija buvo atvežta iš Indijos, kai Tibeto karalius Trisongas Detsenas pakvietė į šalį du budizmo meistrus ir inicijavo budistinių tekstų vertimą į tibetiečių kalbą. Vienas jų, Šantarakšita, pastatė pirmą vienuolyną, o Padmasambhava atvyko padėti įveikti dvasinių jėgų, kurios trukdė prigyti naujai religijai. „Tuomet vietinės dievybės lyg nusileido, pripažindamos budistinį mokymą viršesniu“, – dalijasi žiniomis profesorius.

Budizmas ir tantriniai mokymai Tibete prisitaikė prie nuo seno vyravusios animistinės (animizmas – įsitikinimas, kad objektai, vietos ir būtybės turi savitą dvasinę esenciją), šamaniškos religijos bon. Taigi, šiame regione dvasios ir dievai išlieka svarbūs, nes budizmas, kurio mokymu nėra garbinamos jokios dievybės, susipina ir koegzistuoja su antgamtines būtybes šlovinančiomis praktikomis.

Dalai Lama XIV 1978 m. / AP nuotr.

Tačiau pati budizmo esmė šioje šalyje išliko nepakitusi. Pamatinis religijos principas – keturios kilniosios tiesos: kilni kančios tiesa; tiesa apie kančios kilmę; tiesa apie kančios nutraukimą; kelio į kančios nutraukimą tiesa. Šios tiesos skatina suprasti kančią kaip egzistencijos prigimtį, siūloma surasti jos priežastį ir būdą gyventi be jos. Tai yra laikoma Gautamą (gyveno 6–5 amžiuje pr. Kr.), Budą, į nušvitimą atvedusiu suvokimu, tapusiu ir Budos mokymo pagrindu, teigiama worldhistory.org.

Vakariečiams gerai pažįstama nirvana – transcendentinė būsena, kurioje nėra kančios, troškimo, savasties jausmo ir kurioje subjektas išlaisvinamas nuo karmos padarinių bei iš mirties ir atgimimo ciklo – yra pagrindinis budistų tikslas. Tačiau taip pat daug reikšmės budistiniame mokyme tenka nuopelnams bei jų perkėlimui į kitą gyvenimą.

Dalai Lama XIV Vilniuje / BNS nuotr.

Reinkarnacija į žmogų – tinkamiausia

Budistai tiki, kad po mirties atgims vienoje iš šešių karalysčių: dievų (deva), pusdievių (asura), žmonių (manusa), gyvūnų (tiryak), alkanų vaiduoklių (preta), arba pragaro (naraka). Tikima, kad tai yra realios egzistencijos būsenos, tačiau yra ir mokymų, kalbančių apie jas labiau kaip apie simbolines proto būsenas.

Budistai stengiasi gyventi dorai, kad po mirties atsidurtų gėrio karalystėje ir išvengtų blogio karalystės. Profesorius V. Korobovas pasakoja, kad nors gali atrodyti, jog dievų karalystė yra svarbiausia ir joje atgimti turėtų norėti kiekvienas, iš tiesų būtent žmonių karalystė laikoma tinkamiausia reinkarnacijai. Pagrindinė to priežastis yra ta, kad dievai patiria per mažai kančios ir dėl to nenori siekti esminio budizmo tikslo – nirvanos. O štai žmogaus gyvenimas atsiremia į kančią ir tai sukuria tinkamą pagrindą siekti iš jos išsilaisvinti ir nušvisti.

Dalai Lama XIV / AP nuotr.

Rytiečių ir vakariečių mąstysena

V. Korobovas mano, kad tiek vakariečių, tiek rytiečių mąstysena turi savų pranašumų, todėl išskirti vienos ar kitos religijos ar mąstysenos kaip viršesnės nėra prasmės. Vis dėlto, kalbant apie skirtumus, būtų galima paminėti, kad Vakaruose dažnai koncentruojamasi į egocentriškumą, siekį iškilti aukščiau už kitus, o budistinis mąstymas moko atsigręžti į vidų ir paminti ego.