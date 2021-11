Akibrokštas Vilniuje viešėjusiam Gorbačiovui ir trilerį primenantys įvykiai: Mr. Landsbergis ir jo kelias į laisvę

„Didžiausias įvykis buvo Lietuvos pabudimas ir mėginimas pažadinti kitus aplink“, – kelią Lietuvos nepriklausomybės link prisimena Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas Vytautas Landsbergis. Taip išskirtiniame interviu LRT jis teigė Amsterdame, kur pristatytas režisieriaus Serhijaus Loznycios dokumentinis filmas „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“.

Kino juostą pirmieji pamatė Amsterdamo dokumentinio kino festivalio IDFA žiūrovai per pasaulinę premjerą šeštadienį. Tai vienas didžiausių ir įtakingiausių dokumentinių filmų festivalių ne tik Europoje, bet ir pasaulyje.

Filme Lietuvos istoriją nuo pirmų Sąjūdžio mitingų iki Rusijos karių išvedimo 1993-iaisiais padeda atskleisti ne tik V. Landsbergio pasakojimas, bet ir iki šiol nematyti archyviniai kadrai. Juosta – viena iš keliolikos, patekusių į šio festivalio konkursinę programą, o Lietuvos žiūrovams ją planuojama pristatyti sausį.

Paskaita nuo Rusijos priklausomoms šalims

V. Landsbergio pavardę tuomet dar Kibernetikos institute Kijeve dirbęs S. Loznycia išgirdo 1989-aisiais. Tais metais vyko pirmas po ilgos pertraukos demokratijos egzaminas – rinkimai į SSRS liaudies deputatų suvažiavimą. Vienas iš išrinktų deputatų – V. Landsbergis.

„V. Landsbergis tada kalbėjo labai drąsiai – apie [Molotovo–Ribbentropo, – LRT.lt] paktą, tolesnius veiksmus ir t. t. Didžioji dalis deputatų pyko dėl jo išsakytų minčių, V. Landsbergis buvo labai drąsus. Prisimenu, kaip išgirdau profesoriaus pareiškimus, nes visą kongresą stebėjau kaip trilerį. Po to pradėjau sekti tolesnius įvykius Lietuvoje“, – LRT pasakoja S. Loznycia.

„Jis – mano didvyris“, – sako ukrainietis, tuo metu dar nežinojęs, kad ateityje bus kino režisierius.

Anot kūrėjo, filmo tikslas – papasakoti Lietuvos istoriją visų pirma tiems žmonėms, kurie dar kovoja dėl nepriklausomybės nuo Rusijos.

Kaip sako S. Loznycia, Baltijos šalys per metus prieš nepriklausomybės atgavimą ir per trisdešimtmetį po jos sugebėjo pakeisti visuomenę, bet to nepavyko padaryti kai kurioms kitoms valstybėms.

„Tai yra paskaita, kaip protingai išvengti daug kraujo praliejimo, rimtos konfrontacijos, karo“, – sako ukrainiečių režisierius.

Kino kritikai neabejoja, kad filmą žiūrovai pamėgs. Įtakingas Danijos tinklaraštininkas Tue Steenas Mülleris LRT teigia, kad filmo sėkmės receptas – ne tik pagrindinis veikėjas V. Landsbergis, bet ir režisierius.

„Atvykstu į Lietuvą pastaruosius 20–25 metus, nuolat susitinku su Lietuvos kino industrijos žmonėmis. Ir visuomet jų klausiu: „Kodėl nesukuriate filmo apie Landsbergį?“ Man jis – herojus, mes Danijoje žinome apie jo indėlį griaunant SSRS.

Kai sužinojau, kad S. Loznycia ėmėsi šio filmo, buvau labai maloniai nustebintas. Šį režisierių žinau jau seniai, jis – fantastiškas, ypač dirbdamas su archyviniais kadrais“, – sako 2016 metais prezidentės Dalios Grybauskaitės ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi apdovanotas kino kritikas Tue Steenas Mülleris.

Vienas kitą suprato nuo pirmų žodžių

S. Loznycia pasakoja, kad su V. Landsbergiu pirmą kartą susitiko 2017 metais, į Lietuvą atvykęs pristatyti filmo „Nuolankioji“.

„Mes susitikome filmo peržiūroje ir vienas kitą supratome nuo pirmų žodžių“, – sako režisierius.

Nuo to karto autorius su profesoriumi susitinka nuolat. Pasakoja sukūręs filmą apie separatistų okupuotą Donbasą, jam surengęs net specialią peržiūrą.

„2020 metais savęs paklausiau, kodėl niekas nesukuria filmo apie šį puikų žmogų, politiką. Žingsnis po žingsnio pradėjome dirbti su archyvais. Tų pačių metų vasarą filmavome interviu. Niekada nemaniau, kad kada nors imsiu interviu. Bet, kai kuri filmą apie tokį didvyrį, neįmanoma jo nepakalbinti. Buvo puiku ir emocionalu“, – Amsterdame prieš filmo pristatymą kalba S. Loznycia.

Anot jo, filmo kūrimas užtruko pusantrų metų, kai vaidybinius filmus įprastai režisierius nufilmuoja per metus, dokumentikas – per pusmetį. Pašnekovas pasakoja, kad norėjo peržiūrėti visus rastus archyvinius kadrus, iš viso – tūkstantį valandų.

Tarp filme įamžintų vaizdų – daug iki šiol kino ekrane nerodytų arba mažai rodytų epizodų. Pavyzdžiui, savanorių pasiruošimas Sausio 13-osios įvykiams Seime, jau atvykstant sovietų tankams savanorių duota priesaika tarnauti Lietuvai, vaizdai iš pirmų nepriklausomų pasienio kontrolės punktų ir ekonominės blokados.

„Pirmoji filmo versija truko 5 valandas – per daug, žinoma. Dabar filmas trunka 4 valandas, bet jos praeina labai greitai“, – sako režisierius.

Be išskirtinių kadrų, juostoje – V. Landsbergio pasakojimai apie esminius kelio nepriklausomybės link įvykius. S. Loznycia teigia, kad filmo tikslas – sukurti emociją ir intriguoti žiūrovą, o ne pateikti viską iki smulkiausių detalių.

V. Landsbergis: ryškiausias įvykis – Lietuvos pabudimas

Į filmo premjerą Amsterdamo dokumentinio kino festivalyje IDFA V. Landsbergis atvyko kaip paprastas žiūrovas – juostą pirmą kartą pamatė tik šeštadienio vakarą.

Nepriklausomybės atgavimo istoriją nesuskaičiuojamą skaičių kartų prieš tai pasakojęs profesorius teigia, kad kiekvienas naujas interviu – lyg naujas įvykis, per kurį į 20 amžiaus pabaigos įvykius žvelgia vis truputį kitaip.

Profesorius Vytautas Landsbergis ir režisierius Serhijus Loznycia / A. Marcinkevičiūtės nuotr.

„Aš nematau savęs kaip herojaus. Aš buvau veikėjas. Šiandien aš vėl esu veikėjas, žiūriu į seną veikėją ir galvoju, ką jis darė, kaip dabar man tai atrodo“, – Amsterdame LRT sako V. Landsbergis.

Profesorius tikisi, kad filmas užsieniečius paskatins apie SSRS griūtį sužinoti daugiau. Anot V. Landsbergio, auditorijos susidomėjimas primena, kad Lietuva tiek tuo metu, tiek dabar yra ir buvo reikšminga.

„Aš kartais, ypač čia važiuodamas, galvoju, kad Lietuva turėjo reikšmę ir galbūt net labai didelę, kurios pati nesupranta. Mes kam nors aiškiname, bet patys sau dar neišsiaiškinome. Bet ką padarysi, jeigu dar gyvensim, jei nenušluos globalinis atšilimas, gal dar pasiaiškinsime, daugiau sužinosime“, – teigia Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo pirmininkas.

Dokumentiniame filme „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“ per 4 valandas parodomi visi esminiai Lietuvos nepriklausomybės atgavimo įvykiai – nuo pirmų Sąjūdžio mitingų iki ekonominės blokados ir Rusijos karių išvedimo.

Paklaustas, kuris to meto įvykis buvo ryškiausias, V. Landsbergis teigia – „Lietuvos pabudimas ir mėginimas pažadinti kitus aplink“.

„Tokia Lietuvos keista paskirtis, misija. Dėl to jos daug kas nemėgsta arba net norėtų, kad jos nebūtų, o ji vis dar būna. Man patinka, kad Lietuva dar nori būti. Matau šiokią tokią prasmę ir savo dalyvavime, kad Lietuva dar būtų, nes tai yra dalis pasaulio. Jeigu Lietuvos nebus, bus mažiau pasaulio ir tas pasaulis eis į niekalą. Dar labiau nei iki šiol. Lietuva dar gali palaikyti pasaulio gyvybę“, – kalbėdamas prieš pasaulinę filmo premjerą teigia profesorius.

„Misteris Landsbergis“

Filmo pavadinimas – „Mr. Landsbergis. Sugriauti blogio imperiją“, angliškai – tiesiog „Mr. Landsbergis“ – turi unikalią istoriją, kuri papasakojama jau pirmomis filmo minutėmis.

1990 metais į netrukus iš SSRS išstosiančią Lietuvą atvyko Komunistų partijos vadovas Michailas Gorbačiovas. Sutariama, kad vizito Vilniuje, Šiauliuose ir Šiaulių rajone tikslas – paskutinį kartą pabandyti įtikinti Lietuvą neišstoti iš SSRS.

LTSR AT XII šaukimo pirmoji sesija. Akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ priėmimas, 1990 m. kovo 11 d.

Lankydamasis tuometėje sostinės Kuro aparatūros gamykloje, iš minios M. Gorbačiovas sulaukė klausimo: „Pone (gospodin – rus.) Gorbačiovai, kodėl Maskva nesupranta Lietuvos noro būti nepriklausomai?“

SSRS lyderis pamokė: „Ponas nesu ir nesiruošiu būti. Ir nenoriu, kad Sovietų Sąjungoje „perestroikos“ metu vėl atsirastų ponų.“

„Užsieniečiams gal ir sunku suprasti skirtumą tarp pono ir draugo (gospodin ir tovarišč – rus.), bet mums tai visiškai suprantama. Šis pokštas – puiki filmo pradžia. Tai yra geras pokštas, kurį paaiškina filmo pradžia. Pagaliau įvyko tai, ko M. Gorbačiovas taip nenorėjo“, – pasakoja režisierius S. Loznycia.