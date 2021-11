Bandydama pažaboti grafitininkus, Vilniaus savivaldybė sienas ketina apželdinti vijokliais

Bandydama pažaboti neleistinai ant sienų piešiančius grafitininkus, Vilniaus savivaldybė tokias sienas ketina apželdinti vijokliais. Kol vieni teigia, kad toks būdas vandalizmo nesustabdys, kiti sako – reikia ne drausti kurti, o menininkus-mėgėjus šviesti.

Vilniaus savivaldybė iki metų pabaigos ketina apželdinti virš 40 sienų ir tvorų.

Mero patarėjas sako, esą taip stengiamasi, kad pilkos sienos netrauktų jų tepliotojų, nes tai ne tik darko miestą ir pastatus, bet ir brangiai kainuoja – jų padarytai žalai taisyti per paskutinius ketverius metus išleista per 400 tūkstančių eurų. Per tą laiką uždažyta apie pustrečio tūkstančio neteisėtų grafičių, o per metus uždažoma per 26 tūkstančius kvadratinių metrų.

Anot Vilniaus mero patarėjo Kristino Taukačiko, norint grafitininkams save realizuoti kaip meno atstovams, visos sąlygos yra, įskaitant finansavimą ir tam skirtas vietas: „Tai nėra nei vienos logiškos priežasties imti ir teplioti senamiesčio sienas, gadinti namus ir šiaip miesto estetikos vaizdą. Ir tai yra tikras nusikaltimas“.

Berlynas. Grafiti menininkas / Shutterstock nuotr.

Visuomenininkas, televizijos ir radijo laidų vedėjas Algis Ramanauskas teigia – savivaldybė kovoti su grafičių vandalizmu yra bejėgė. Nors sienų apželdinimas, anot jo, geriau nei nieko.

„Visos Vilniaus sienos, visos tvoros, visi tiltai, patiltės nebus apželdinti, čia ir taip akivaizdu. Kovoti reikia kartu su policija, kartu su privačiu verslu, kuris pasirengęs padėti pinigais. Ir kovoti kameromis“, – kalbėjo A. Ramanauskas.

Algis Ramanauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Menininkas Algirdas Gataveckas sako, grafičiai nėra blogas reiškinys – tai tik priemonė sukurti meną. Be to, reikia atskirti, kas yra mėgėjiškas vandalizmas ir įvertinti, ar idėjai išreikšti parinkta tinkama vieta, ar nedaroma žala paveldui. Menininkas pasigenda ir investavimo į kūrėjus.

Pasak jo, net ir baudžiant, keliant bylas gatvės menininkams „reikia atsižvelgti, už ką baudžiam, už kokį kūrinį.“

Broliai Gataveckai. Remigijus ir Algirdas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis teigia, kad tokių grafitininkų mėgėjų tikrai daug, todėl reikia investuoti ir mokinti, ne drausti kurti, o šviesti tokius žmones. A. Gataveckas pataria į juos žiūrėti ne kaip į vandalus, o į „kaip galbūt būsimus profesionalus, kuriuos reikėtų ruošti, nes jie turi daug energijos“.

Vilniuje yra bent 6 vietos, kuriose galima piešti be savivaldybės leidimo, nuo 8 iki 22 valandos.