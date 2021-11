Nacionalinis operas ir baleto teatras su „Traviatos“ premjera grąžins daugiau nei 80 metų gyvavusią naujametinę tradiciją

Nacionalinis operos ir baleto teatras pristato naują Giuseppe Verdi operos „Traviata“ pastatymą, skirtą Lietuvos operos 100-mečiui. Šio pastatymo autorius – pirmąkart Lietuvoje kuriantis italų režisierius Fabio Ceresa.

G. Verdi „Traviata“ pirmąkart Lietuvoje, Kaune, pastatyta 1920-aisiais, gruodžio 31-ąją. Tada prasidėjo profesionalaus Lietuvos operos teatro raida. Italų režisieriaus F. Ceresa statoma ši G. Verdi opera – devintasis „Traviatos“ pastatymas Operos ir baleto teatre.

Anot režisieriaus, jis tęsia italų režisūros mokyklos tradiciją, jam svarbu ne netikėta klasikinio kūrinio interpretacija, o nuostabos efektas, kurį kartu su muzika, tekstu kuria ir dekoracijos, kostiumai.

„Estetika taip pat svarbi sielai. Sugebėjimas perteikti idėją per paveikslą, per vaizdą yra ir greitesnis, ir suteikia daugiau malonumo. Italų tradicijoje taip pat svarbus lygiavertis režisieriaus bei dirigento bendradarbiavimas. Jie – lyg du kunigai, aukojantys mišias prie to paties altoriaus. Nemanau, kaip kartais nutinka vokiškoje tradicijoje, jog režisieriaus žodis – paskutinis. Tikiu, tik bendradarbiaujant sukuriamas šedevras“, – teigia režisierius.

Fabio Ceresa, „Traviata“ / M. Aleksos nuotr.

Pagrindinį – Violetos – vaidmenį operoje atliks sopranai Viktorija Miškūnaitė ir Joana Gedmintaitė. Pastarajai tai – antrasis „Traviatos“ pastatymas. Pirmąkart kaip Violeta J. Gedmintaitė debiutavo šio teatro scenoje 2014-aisiais. Tada solistė prisijungė prie jau įsibėgėjusio kūrybinio proceso.

„Žinoma, visada sudėtinga yra atspėti, kokia buvo režisieriaus vizija, ką jis norėjo šituo pastatymu... Kokią parodyti tą Violetą. Šiuo atveju, Violeta išties... Sako, svajonės pildosi. Visada svajojau apie Violetą trapią, bet tuo pačiu – ir labai stiprią. Tarsi, nežemišką truputėlį, kaip minėjo Viktorija, tarsi pasakoje, kaip fėja, nežemiška būtybė“, – sako solistė J. Gedmintaitė.

Joana Gedmintaitė, repeticija „Traviata“ / M. Aleksos nuotr.

Viena iki šiol daugiausia kritikų dėmesio sulaukiančių ir diskusijų keliančių muzikinių operos dalių – tai mi bemol nata Violetos arijos pabaigoje.

„Yra tokie teatrai, kur netgi eidavo žmonės klausyti, ar dainuoja, ar padainuoja tas aukštas natas. Ir čia, galiu pasakyti, priklausys nuo emocijos, priklausys nuo to vakaro savijautos, kvapų. Tikėkimės, kad kiekvieną vakarą bus žiūrovams staigmena“, – teigia J. Gediminaitė.

Alfredo Žermono partiją operoje atliks du tenorai Merūnas Vitulskis ir Mickaelis Spadaccini. Šiuo „Traviatos“ pastatymu, kurio premjera – trečiadienį, Nacionalinis operos ir baleto teatras grąžins nuo 1920-ųjų kiek daugiau nei 80 metų gyvavusią naujametinę tradiciją – Naujuosius metus pasitikti skambant šiam G. Verdi kūriniui.