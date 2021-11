Žinomų žmonių atsiliepimai apie filmą „Bėgikė“: smilkiniai tvinkčioja net jam pasibaigus

Šį penktadienį, lapkričio 19 d., kelionę po kino teatrus pradėsianti įtempta meilės drama „Bėgikė“ po nacionalinės premjeros „Scanoramoje“ renka gerbėjų būrį. Atsiliepimais apie režisieriaus Andriaus Blaževičiaus filmą pasidalijo aktorės Toma Vaškevičiūtė ir Aistė Diržiūtė, socialinių tinklų žvaigždė Agnė Kulitaitė, rašoma filmo platintojų pranešime žiniasklaidai.

„Jeigu po „Bėgikės“ premjeros su kuo nors nepasisveikinau ar neatsisveikinau, atsiprašau, man reikėjo pabūti. Man norėjosi išbūti, o tokias minutes ar net valandas labai vertinu, nors ir kokios nelengvos jos gali būti. Eikit, kad suprastumėt, kokia meilė nėra meilė ir neieškokit, prašau, jos veiksmuose logikos, jos nėra. Eikit, kad, matydami tokią nelaisvę, suprastumėt, kokią laisvę, labai tikiuosi, turite. Eikit, nes pagrindinio vaidmens kūrėja Žygimantė Elena Jakštaitė yra verta visko“, – įspūdžiais po premjeros dalijosi Aistė Diržiūtė – pirmoji istorijoje lietuvių aktorė, pelniusi prestižinį „Shooting Star“ apdovanojimą.

Filmo „Bėgikė“ premjera / J. Urbonaitės/LRT nuotr.

„Filmas jau nuo pirmų minučių įtraukia ir neleidžia nuleisti nuo jo akių nei akimirkai, kadangi toji gali būti labai svarbi ir aukso vertės. Įtampa kūnu tekėti pradeda nuo pat pradžių (beje, pradžia šiek tiek man priminė kultinį vokiečių filmą „Funny Games“, o kas jį matė, jau dabar turėjo nusipurtyt nuo užpuolusio šiurpo) ir nepaleidžia iki pat pabaigos. Nors ne, meluoju, smilkiniai tvinkčioja ir įvairios mintys persekioja net jam ir pasibaigus“, – įtampos neslėpė Agnė Kulitaitė.

„Filmas mane sujaudino, gyvenime yra tekę atsidurti panašiose situacijose artimoje aplinkoje, todėl man ypač įdomus režisieriaus pasakojimo kampas – kur yra riba padėti kitam žmogui, kada pradedame patys sau kenkti, bandydami išspręsti kitų žmonių problemas? Kas yra meilė? Kas yra liga? Kaip į ją reaguoja mūsų aplinka? Kaip, apsiimdami „gelbėtojo“ vaidmenį, tampame nuo to priklausomi? Labai įdomus, daugiasluoksnis, filosofiškas filmas, verčiantis žiūrovą užduoti šiuos klausimus sau pačiam. Be viso to, be galo tikra Žygimantė ir visa jos „bėgimą“ lydinti nuostabių aktorių brigada“, – pasakoja aktorė Toma Vaškevičiūtė.

Filmas „Bėgikė“ / Stop kadras

Trilerių gerbėja Agnė Kulitaitė atskleidžia, kad filme ją džiugino ne vien išlaikoma įtampa. „Pirmiausia, tai aktorių vaidyba. Ypač sužavėjo pagrindinė aktorė, kurią visiškai įsimylėjau ir tikiu jos sėkme ateityje. Antra, tai pagarba žiūrovui, nes filme ne tik išdirbtos smulkios detalės, bet ir nėra buko „product placement’o“, kuris, deja, dar vis pasitaiko lietuviškuose filmuose. Trečia, tai vakarietiškas „vaibas“, kurio dėka kartais, žiūrėdama į Vilniaus vaizdus, lygindavau jį su Berlynu, lyg tai būtų absoliučiai lygiaverčiai konkurentai“, – pasakoja A. Kulitaitė.

„Na, o galiausiai... Negaliu nesidžiaugti, kad mūsų kino padangėje pasirodė dar vienas filmas, kalbantis apie psichologines problemas. Ilgą laiką žavėjausi Marijos Kavtaradzės „Išgyventi vasarą“ ir tyliai laukiau, kada pasirodys dar kažkas, kas nebijotų kalbėti. Nebijotų parodyti. Mažintų stigmą. Edukuotų. Empatiją didintų. Ir aš pagaliau sulaukiau“, – jautriai dalijasi A. Kulitaitė.

Filmas „Bėgikė“ / Stop kadras

A. Blaževičiaus filmas „Bėgikė“ – trilerį primenanti meilės drama. Pagrindinė herojė Marija nubunda namie su prakirsta lūpa, jos ranka nutirpusi. Kažkur dingęs ir jos vaikinas Vytas, jo „Facebook“ profilyje – jokių naujų įrašų. Tai jau nebe pirmas kartas, kai Marija atsiduria šioje situacijoje ir tai vėl gali blogai pasibaigti, tad ji privalo kuo greičiau surasti Vytą. Ji pasileidžia bėgti ir prasideda parą – nuo ryto iki ryto – trunkanti žadą atimanti Marijos laisvės ir pasiaukojimo drama. Apsišarvavusi meile ir kantrybe, ji blaškosi po miestą, sekdama pabiromis užuominomis apie tai, kur yra Vytas. O aplink verda gyvenimas – pro šalį grėsmingai žygiuoja kariuomenė, troleibusuose ir vakarėliuose vyksta savi reikalai, o mama klausinėja „ką šiandien valgei?“.

Rygos festivalyje „Bėgikė“ gavo geriausio filmo apdovanojimą, o dar iki tarptautinės premjeros už vaidmenį šiame filme Ž. E. Jakštaitė pateko tarp 10–ies daugiausiai žadančių Europos kino aktorių. Šios „European Film Promotion“ inicijuojamos programos metu anksčiau buvo pastebėti tokie žinomi aktoriai kaip Danielis Craigas, Rachel Weisz, Carey Mulligan. Dingusį pagrindinės herojės vaikiną Vytą vaidinantis Marius Repšys yra „Auksinio scenos kryžiaus“ ir „Sidabrinės gervės“ laureatas, už vaidmenį pirmajame A. Blaževičiaus filme „Šventasis“ Lietuvių kino akademijos įvertintas kaip geriausias metų aktorius.

Filmas „Bėgikė“ / Stop kadras

Filme „Bėgikė“ taip pat vaidina Klaipėdos jaunimo teatro aktorė Laima Akstinaitė, Vytautas Kaniušonis („Lošėjas“), Valentinas Krulikovskis („Šventasis“), Viktorija Kuodytė („Miegančių drugelių tvirtovė“), ir kt. Filmo scenarijaus autoriai: Andrius Blaževičius, Marija Kavtaradzė ir Teklė Kavtaradzė, prodiuserė: Marija Razgutė („M–Films“), koprodiuseriai iš Čekijos: Vratislav Šlajer ir Jakub Košťál („Bionaut“). Filmą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras.