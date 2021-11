Viktorija Daujotytė apie Sutkaus nuotraukas: tokiai fotografijai reikėjo atvirų veidų, ir jų buvo

Kodėl „Planeta Lietuva“ (2018) – vienas reprezentatyviausių Antano Sutkaus albumų, išleistas Vokietijoje, – pradedamas fotografija „Studentės“ (Vilnius, 1968)? Kas išskiria šią fotografiją, kas iš karto sutelkia žvilgsnį, tarsi parengia žiūrėjimo-matymo kelionei?

Jauni, pabrėžtinai rimti merginų veidai. Kažkuo panašios, gal net giminaitės. Lyg kažko laukiančios, gal autobuso ar troleibuso. Sukaupti, bet ir atlaidūs žvilgsniai į šoną – į kažką trečią, matytis batas, palto skvernas, gal užkalbintos, bet į pokalbį nelinkusios leistis, jaučiančios savo statusą, – studentės. Pagal statusą ir apsirengusios – paltukai, beretės, pirštinės – dirbtinės odos (Plungė daug jos tuo laiku prigamindavo) rankinės-portfeliai, kad tilptų knygos, užrašų sąsiuviniai.

Antanas Sutkus, „Studentės“, 1968 / A. Sutkaus nuotr.

Tvarkingos, netgi stilingos – pagal savo laiko madą, pagal pigesnį jos standartą. Aukštesnioji turi ir didelį skėtį. Greičiausiai vėlus ruduo, medžiai, seno šaligatvio plytelės. Tik jos ir žymi miestą. Studentės tikriausiai atvažiavusios studijuoti, ne miestietės. Lyg kokioj tarpinėj gyvenimo stotelėj. Jų tvarkingumas, tarsi uniformuotumas yra sauga, šarvai, gynyba; žemesnės mergaitės paltukas grubiai sintetinis, matytis iš rankovės raukšlių, neprigludęs prie kūno. Perėjimą į kitą gyvenimo etapą, studentiškumą ryškina beretė, dailiau negu kolegės užsmaukta ant ausies.

Nors ir savaip uniformuotos, studentės skirtingų charakterių, rinksis skirtingus dalykus. Kadras, kuris lyg ieško siužeto, nori grįžti ten, iš kur yra paimtas. Ir ta tikrovė, kuriai fotografija priklauso, tebelaiko, tebepalaiko ją, nors pati yra jau sunykusi, virtusi kuo kitu. Bet studentai yra universitetinio miesto amžinybė. „Studentėse“ jautriai palytėtas moteriškasis (galbūt labiau kaimietiškasis) studentiškumo variantas.

Antanas Sutkus portretuoja žmones taip, kad jie liktų ir siužetiški, kad pasakotų ir galėtų būti papasakojami. Nežinome, kas fotografuota, bet galime – laimingais pamatymo atvejais – pasakyti, kas nufotografuota.

Tas viduramžių Vilniaus kiemas („Pasimatymas“, 1966), ištrupėjusios, apgriuvusios sienos, ištrupėję laiptai, lyg atnaujintos durys su prikalta metaline pašto dėžute, langas (kadras turi priimti ir jo bent pusę, ir plyšį sienoje iki pat atidaromų durų). Penki kadro „veikėjai“: du vyrai kairėje, lyg ką besiaiškinantys (vieno sugniaužta ranka, kitas nuleista galva), sienos ir arkos linija juos atskiria, lyg atidalina (galima įsivaizduoti ir atskirą kadrą). Kiti trys vizualiai arti, bet nesusiję, moteris rakina savo buto duris, nusigręžusi nuo jaunuolių, sėdinčių ant apgriuvusių laiptų kraščiuko.

Antanas Sutkus, „Pasimatymas“, 1966 / A. Sutkaus nuotr.

Pagrindiniai veikėjai – ir pagal fotografijos pavadinimą „Pasimatymas“. Šviesos ir tamsos santykiai, balto ir juodo, – fotografija tarsi nyra į savo stichiją. „Pasimatyme“ šviesotamsa išnaudota meistriškai. Pačiame centre – juoda durų kiaurymė, kairėje arkos tamsa, bet iš aukščiau kiemą pasiekianti šviesa lyg kokiomis ryškinamomis detalėmis (ranka, petys, kakta) apšviečia besikalbančius vyrus.

Svarbiausia – centras: vaikinas – tamsus, bet šviečia balti marškinukai, galva, gražiai apšviestos, susitelkimo judesiu sudėtos rankos, lyg pilnos lūkesčio (Antanui Sutkui svarbios rankos, tokios pat iškalbios kaip ir veidai; net ir ten, kur jos tik detalės). Mergina šviesi, šviesiai apsirengusi, šviesiaplaukė; su gėlėmis, gal astromis, bet laiko jas atsainiai, nuleistas. Atrodo laisvesnė, koja ant kojos, nuogi keliai. Abu šiam senamiesčio kiemui lyg svetimesni negu kiti trys. Galbūt taip pat iš studentiško siužeto, gal mergina iš šiame kieme nuomuojamo kambarėlio, užeiti nėra kur, nėra kaip. Meistriškas ankstyvojo Antano Sutkaus kadras – įdomi faktūra, šviesotamsa, lyg atsitiktinai uždarame senamiesčio kieme susidariusios žmonių grupės individualizavimas.

Atskirą ir atsitiktinį išvysti kaip bendrą ir dėsningą, gal net likimišką, – tai ne tik iš literatūros ar filosofijos, tai ir iš Antano Sutkaus fotografijų: ir iš žinomojo – „Maratono Universiteto gatvėje“ (1959). Jei ir režisuota joje kas, tai taip meistriškai, kad režisūros nematyti. Pasiekti natūralumo įspūdį, jei tam ir prireikia „priemonių“. Kadras kaip namas – kai baigtas, pastolių nebematyti. Galima klausti, kur „Maratone...“ yra fotografas, iš kur žvelgia fotoaparato akis. Suvokiame, kad iš aukštai. Žiūrėjimo taško, aukščio, matymo perspektyvos pasirinkimas priklauso kadro režisūrai. Fotografas kartu yra ir režisierius, ir operatorius. Pirmiausia – operatorius, akis, veikianti išvien su objektyvo akimi.

Antanas Sutkus, „Maratonas Universiteto gatvėje“, 1959 / A. Sutkaus nuotr.

Fotografuojama sena, siaura Universiteto gatvelė, išsilenkianti link Katedros, matomas ir Gedimino bokštas, ir būsimos Prezidentūros siena, bet dar toli tas laikas. Tos seno miesto grafikos, dar senojo grindinio ribėjimo, to gražaus, kontrastingo apšvietimo, pakartojamo šaligatviu einančių figūrų, galėtų užtekti ir atskiram kadrui. Bet Antanas Sutkus fotografuoja ir išskirtinį siužetą, gal net dramą. Kas jungia (ar galėtų jungti) tuos jaunus žmones, gal vėl studentus, nes ta rizikingai virš balkono pakibusi liauna mergaitė gal iš Stuokynės, iš universiteto bendrabučio. O ir „maratonininkas“, jei ir tik kuklesnis bėgikas, tikriausiai iš ten pat.

Žiūrėti į bėgantį, tai kaip ir dalyvauti bėgime, jei ir tik palaikyti. Ir bėgantis galbūt žino, kad yra stebimas. Galima ištarti Alfonso Maldonio žodžiais: „Tai dekoracijos, bet vyksta veiksmas,/ Ir nežinia kuo pasibaigs drama“. Šios fotografijos meistrystė – didelis, gražiai apšviestas „dramos“ fonas, šviesios ir tamsios linijos, einančių šaligatvių rimtis, ir kaip kontrastas – bėgikas gatvėje, mergaitė, žvelgianti iš aukštai – kaip paukštė išlenktais sparnais. Tie išlenkti sparnai – lyg būtų pasirengusi skristi, ta ranka, įsitvėrusi balkono turėklo. Universiteto gatvės perspektyva, Gedimino bokštas, Katedros užuomina. Suartinta, sutelkta – dėl dviejų „bėgančių“, pradedančių ir savojo gyvenimo „maratoną“.

Katedra – kaip Antano Sutkaus fotografijų veikėja – ne objektas arba ne tik. Svarbiausio sakralinio Lietuvos pastato akcentas – Kolonos, tiksliau Kolona – Atrama, traukianti prie jos būti, gaustis. Iš ankstyvojo laiko fotografijų išskirtinė: „Katedros aikštė. Pasimatymas“ (1960). Graži fotografija, – galima ištarti, susigrąžinant vieną svarbiųjų klasikinės estetikos sąvokų. Harmoninga, tikslių proporcijų, puikios kompozicijos, neparodomų, tik numanomų dydžių: kolonos aukščio ir tūrio, aikštės dydžio. Lyg atkirpta dalis, tik pavadinimu pasakoma visuma – Katedros aikštė. Šviesos ir šešėlių gyvybingumas. Vyras ir moteris (amžinojo siužeto veikėjai) šviesų vasaros vidudienį prisėdę ant kolonos pamato krašto, metantys lengvus šešėlius.

Antanas Sutkus, „Pasimatymas“ 1960 / A. Sutkaus nuotr.

Pavadinimu jau interpretuota – susitikę, atėjė į pasimatymą, jau ne studentai, dailiai apsirengę, rankiniai laikrodžiai, akiniai nuo saulės (atrodo, kad ir vyro rankose), moters šukuosena, vyro plaukų „banga“, kostiumas (švarkas ant kelių), balti, išlyginti marškiniai, kaklaraištis. Lyg būtų pasirengęs kažką svarbaus pasakyti, galbūt tą akimirką ir sakantis. Lengva, truputį sumišusi moters šypsena, lyg nusigręžus, o iš tiesų tik pasigręžusi, lyg slepianti sumišimą. Santūrūs, rankos „užimtos“, bet gerai matomos, iškalbios.

Tie žmonės yra (ar gali būti) artimi, judesių, laikysenų sinchronas (koja ant kojos, panašiai sudėti rankų pirštai. Įpratę būti kartu, laisvai elgiasi, ilgai vaikščiojo, moteris nusispyrė aukštakulnius, Jos nuoga dešinė ranka patikliai padėta ant saulės apšviestos, gal ir įšildytos kolonos atbrailos. Moteris prie kolonos labiau prigludusi kūnu (ir basomis kojomis). Vyras atskiresnis. Įspūdingai perteiktas patiklumas ir galbūt patikimumas – iš judesio: taip padėti ranką. Fotografuojama ne iš priekio, o pusiau nusigręžę, bruožai neryškūs.

Dvigubas ar net keliagubas Antano Sutkaus žvilgsnis: fotografuojami tie žmonės, ta vieta, tas laikas, bet ir dar kažkas, kas yra už tos konkretybės, kažkas, kas ir šią fotografiją perkels į kitą krantą, leis pajusti joje lyg kokią Koloną, Atramą – meilę, susitikimą, žmonių pasikliovimo vienas kitu galimybę.

Gal galima tai vadinti žmogiškojo laiko išsprūdimu iš konkretybės rėmų. Akimirka, kai laikas įgauna tvarumo iliuziją, kažką iš Kolonos, iš jos žemėlapių, kuriais kaip likimo linijomis padengti ir statinio, ir grindinio (sutrūkinėjusių plytelių) paviršiai. Bet nufotografuoti žmonės šioje savo akimirkoje yra kaip amžinybėje. Kas yra patyręs tokią akimirką, ir aižėjančio, skylinėjančio laiko situacijose yra saugesnis, turi į ką remtis.

Kito prasmės plano fotografija –„Rytinės mišios“, iš 1967-ųjų; tai, kas atrodo beveik neįmanoma. Didelėje bažnyčioje, centrinėje navoje, ilga tamsių suolų eilė ir joje (per didelius tarpus) trys baltos galvos, baltos skepetaitės, tradiciškiausiu būdu apsirišusios senos moterys... Labai aukšta simbolinė pagava – iš žemai, iš mažai, iš to, kas silpna, kas priklauso besibaigiantiems gyvenimams, gyvenimo pakraščiams. Labai ryškus kontrastas – balta juodame; juodo, tamsaus daug, balto mažai, bet jis švyti, šviečia.

Antanas Sutkus, „Rytinės mišios“, 1967 / A. Sutkaus nuotr.

Iš kairės – lyg neryškūs laiptai (gal atšvaitas?), iš dešinės – lyg pilioriai, pilkšvos šviesos ruožas, priekyje ir aplink kažkas misteriško, lyg figūros, lyg vos įžiūrimi siluetai. Fotografuojama Bažnyčios vidus, sakralus veiksmas – Rytinės mišios. Laiku, kai ir tikėjimas, ir Bažnyčios veikla buvo varžoma. Daug uždarytų. Rytinės mišios anksti. Žmonių reta, daugiau vyresnių moterų. Prieš penketą metų parašytas Vinco Mykolaičio-Putino „Bachas. Mišios h-mol“ (1961): „Samanotų piliorių kamienai / Glūdi sutemų drėgnam ūke./ Nežaisti čia saulėtai dienai / Spalvingų vitražų lange“.

Kas nufotografuojama šiuo kadru? Tamsu, šviesa vos vos. Bet jos užtenka pajusti, kad tuštuma yra pripildyta, kad tamsūs suolai atrodo lyg į viršų kylantys, keliantys laiptai. Tos baltos galvos yra misterijos dalyvės. Dalyvė ir maldų knyga, padėta ant klauptų viršaus. Nereikia daug dalyvių, kad misterija vyktų. Bažnyčia nėra tuščia, ji yra užpildyta Tylos. Tylos, suėmusios savin tūkstantmetę krikščionybės tradiciją, maldas, apeigas, bažnytinės muzikos klasiką.

Antanas Sutkus, „Lazdynai. Kaimynės“, 1976 / A. Sutkaus nuotr.

Tos baltos galvos, nufotografuotos Antano Sutkaus, ženklina ir liaudiško lietuvių pamaldumo, ir liaudiško giedojimo tradiciją. Bet ir plyšį miesto (labiausiai Vilniaus) kultūroje – didelėj didelės bažnyčios erdvėj tos baltos kaimiškos skepetaitės yra iš kito kultūros sluoksnio – iš kaimų, iš sugriautų gyvenimų. Gal ir dėl senatvės tos moterys yra atsikėlusios pas vaikus. Kaip tos, kurios nufotografuotos 1976 metų fotografijoje: „Lazdynai. Kaimynės“ – dvi senos moterys. Viena šviesenė ir modernesnė, kita tamsesnė ir tradiciškesnė, abi su kaimietėms įprastai apsirištomis skarelėmis, sėdi ant iš akmenų sumūrytos sienelės (panaši į „zomatą“, bažnyčios ar kapinių tvorą), po jaunu medeliu Lazdynų panoramoje, greta krepšiai.

Antanui Sutkui tinka tos sandūros – miesto (naujųjų Vilniaus rajonų) ir gamtos, buvusio lauko, krūmynų, kokio vienišo medelio. Erdvė, kuri dar yra, ir kurios neliks. „Žiema. Žirmūnai“ (1963). Sniegas – lyg kokiame Pieterio Bruegelio (vyresniojo) paveiksle. Pilkšvas koloritas. Namai, šviesūs su tamsiais langų kvadratais, kaminai, krano strėlė dešinėje pusėje. Atsitiktinės žmonių figūros kairėje. Veiksmo centras pirmame plane – berniukas su rogutėmis. Šiltai, tvarkingai aprengtas – kepurė, paltukas su kailine apykakle, pirštinės. Kokių penkerių, vienas, savarankiškas.

Lyg būtų nufotografuota vaiko socialinė padėtis ir charakteris. Pažįstamoje vietoje, savas, gal ir matomas iš priekinio penkiaaukščio lango. Sniegas, šviesumas suminkština aplinką, užsnigtos statybų žymės, atliekos. Miestui priklauso tik namai, aplinka – niekieno. Bet jos apibūdinimui yra ženklų, ir jie fiksuojami, suimami į kadrą. Dviejų obelų siluetai – jos likusios iš čia prie namų buvusių sodelių ir greitai išnyks, bus sunaikintos. Bandyta sodinti medelių, gal net kokį parką ar parkelį, berniukas tarp tokių liaunų, neseniai pasodintų medelių; tas, pro kurį eina, palinkęs, nebepririštas, vargu ar sutvirtės, ar išaugs medis.

Antanas Sutkus, „Žiema. Žirmūnai“, 1963 / A. Sutkaus nuotr.

Tai vėlgi siužetiškosios Antano Sutkaus fotografijos linijos. Bet jos iškyla iš pačios fotografijos, iš erdvės; į neįžiūrimą dangų kyla tik dūmai, plokšti daugiaukščių stogai plokštumą paryškina. Bet gyvenimas yra gyvas, judesio energijos fotografija gauna ir iš gretimo kadro, iš artimo laiko „Žiemos“ peizažo, iš slidinėjančių žmonių, iš veikėjų-statistų, tamsumu išsiskiriančių sniego baltume ir suartinamų su išlinkusių medžių kamienais, su kompoziciškai svarbiomis žiemos gėlėmis kadro apačioje.

Baltos sniego erdvės su tamsiomis žmonių figūromis lyg gamtinė paralelė Katedros aikštei, jos trupančių plytelių kvadratams, pratęsimams su tamsiomis žmonių grupelėmis, lyg kokiems gyvenimo dėsningumams, susidarantiems iš atstiktinumų, iš šventumo ir kasdienybės, iš banalumo ir poetiškumo sąlyčių („Katedros aikštė. Sekmadienis“, 1960).

Fotografija ir be žmogaus, bet iš žmogaus, iš jo žvilgsnio jutimo. Medžiai, medis. Medis kaip charakteris. „Medžio pumpurai“ (1965) – išskirtinis kadras. Labai sutelkto žvilgsnio. Lyg kokio prasminio provaizdžio. Greičiausiai kaštono, to ypatingo Vilniaus senamiesčio medžio, pavasarį nušvintančio žiedų žvakėmis, rudenį palenkiančio akis žemyn, ištiesiančio pirštus, – paimti, suimti, paliesti švelnų rudumą, palytėti pirštais ir akimis.

Antanas Sutkus, „Medžio pumpurai“, 1965 / A. Sutkaus nuotr.

Sukonstruotas kadras, jei fotografijos konstrukciją suprasime ir kaip procesą: pamatyti ir tai, ką fiksuoja akis, koreguoti tikrovę iki kūrybos akto, sutelkiančio prasmės branduolį. Tamsaus medžio kamieno dalis, jau viršūninė, šviesių debesų fone. Matomi ir rodomi kartu – ir pumpuruotas medis, ir debesys. Nuostaba iš įspūdžio – purūs, lengvi kamuoliniai debesys panašūs į šviesų sužydėjimą.

Šviesaus ir tamsaus, balto ir juodo kontrastai svarbūs fotomenui. Ir dar kažkas – lyg sunkūs (šakos ir šakelės pasvirusios žemyn) pumpurai irgi kontrastuotų su tarsi sužydusių debesų lengvumu. Kadro erdvę pildančios, bet taip, lyg rėmintų langus debesų šviesai, šakos, storesnės ir plonesnės. Pumpurų gyvybė, lyg kažko, kas galėtų skraidyti, keisti savo buvimo vietą. Negyvas, o jau ir gyvas. Dar žemėje, o jau ir dangaus debesijoje.

Akimirka, kai pasaulį galima regėti ir taip – kaip lengvą šviesos žaismą ir kaip prasmės sunkį. Pumpurai turės išsiskleisti, tarsi išsklisti, išsipilti, virsti žiedais. Žiedai pridengs kamieno rūstumą, medis tarsi sudebesės. Bet šią akimirką jis rūstus ir tarsi pilnas rimties, atsakomybės. Fotogeniška charakterio simbolika. To, kas turi stuburą, geba laikytis pats iš savęs, iš stipraus, sutelkto ir apsaugančio tamsumo skleisti pumpurus ir žydėjimo šviesą. Šviesą, neturinčią ribų. Juk tas medis, fotografo žvilgsnio vienąkart išplėštas iš anoniminio bendrumo, tarsi iškeltas į šviesą pamatymui, yra pakylėtas ir į kosminį aukštį, į metafizinį debesų žydėjimą.

Kas sukurta fotografijos būdu, kas pakyla į meninio apibendrinimo rangą, prasideda iš pasikartojančių, vis kitaip pasirodančių, tad ne visada pastebimų prasmės brnduolių. Arba iš charakterių, nebūtinai žmonių. Bet ir iš žmonių. Antano Sutkaus fotografijų branduolynas, charakterynas susidarė palyginti anksti, intensyvaus dvasinio brendimo metais. „Maratonas Universiteto gatvėje“ sukurtas 1959, „Pasimatymas“ – 1960, „Jaunas tėvas“ – 1962, „Tėvo ranka“– 1964, „Motinos ranka“– 1966, „Medžio pumpurai“ – 1965, „Studentės“ – 1968...

Tokiai fotografijai, kokią kūrė Antanas Sutkus, reikėjo atvirų veidų. Ir jų buvo, nežiūrint sunkiausių aplinkybių, vargo. Gyvenimas skleidėsi ir iš prigimtinio instinkto, iš siekimo užpildyti karo, pokario netektis. Sunkaus, atkaklaus augimo veidai fotografijose – vaikų, berniukų ir mergaičių. „Autobuse“ (1972) – paaugliukai su neįprastais jiems daiktais, atsargiai laikomais ant kelių – krepšio, indo – kažką veža namo, šeimai. Vienas atviresnis, kitas lyg bandantis prisidengti. Vyro, kuris rūpinsis ir kitais, savo šeima, pradžia. Brendimas iš to, ką neši kitams, ką perduodi iš rankų į rankas.

Tėvystės ir motinystės branduoliiai. Gimdyti, auginti, mylėti. Motinos meilė, globiančios motinos rankos – archetipas, tradicija, ateinanti ir iš tautosakos. Antanas Sutkus sukūrė ir individualų tėvo fotogeninį vaizdinį – pirmiausia: jauno tėvo. Kas jaunas nesijautė tėvas, tas ir senas juo netaps, nebus. Geras kūrinys visada yra ir tiriantis, analizuojantis. Tokia ir fotografija „Jaunas tėvas“, 1962. Vilniaus gatve, gal perėja, šaligatviu, jaunas vyras su kūdikiu ant rankų, mažyčiu, kelių mėnesių, greičiausiai mergyte, kepurėlė papuošta mezginėliais.

Antanas Sutkus, „Jaunas tėvas“, 1962 / A. Sutkaus nuotr.

Ploni drabužėliai, be jokios apsaugos nuo „bėdos“. Kūdikis tvirtai, patikimai, bet ir švelniai suimtas, apkabintas, prilaikomas. Kitos figūros lyg pritemdytos, neryškus ir fonas, bet jis būtinas, kad vyro su kūdikiu ant rankų figūra būtų centruota. Kasdieniškai apsirengęs, tamsūs languoti marškiniai atraitytomis rankovėmis, prasegta apykakle, veidas šviesoj, susikaupęs, gal ir susirūpinęs. Žingsnis ryžtingas. Vyras už jo žvelgia į dešinę. Jaunas tėvas – tiesiai prieš save. Ranka su žiedu. Vedęs, šeimos tėvas. Studentas? Darbininkas? Nieko nesineša, jokio krepšio. Vadinasi, netoli, gal namo.

Keli fotografijos planai, matomai einančios figūros, ryškus priekinis akcentas. Foniniai žmonės. Gatvė, grindinys. Šviesesnių ir tamsesnių tonų kaita. Atitvaras – lyg nuo kokios grėsmės. Saugumo sala – kūdikis ant jauno, sipraus tėvo rankų. Pirmasis gležnos gyvybės saugos ratas – motinos, tėvo rankos. Ir kokios grėsmingos bebūtų išorinės politinės, socialinės aplinkybės, tas pirminis saugos ratas leis gležnai gyvybei išlikti, užaugti, subręsti.

„Planeta Lietuva“ ir užbaigiama tėvo siužetu – fotografija „Ant tėčio peties“ (1959) – tobulas dvigubas portretavimas: užmigusi mergytė, ant tėvo peties pasidėjusi galvą, pūpsantis kaspinas, ploni plaukučiai, visai atsipalaidavęs, tėvo artumu pasikliaunantis kūnelis, be jokios įtampos petukų linija, nuleista ranka. Šviesi, puošni suknytė. Veidelio tokia šviesi ramybė, papūstos lūpytės, minkštos skruostukų linijos. Tėvo dešinė ranka, apglėbusi dukrytę, kasdieniški languoti marškiniai. Mergytė prigludusi prie kaklo, matoma tik tik dalis tėvo veido, lyg apšviesta šviesos, krintančios nuo kūdikio veiduko.

Antanas Sutkus, „Ant tėčio peties“, 1959 / A. Sutkaus nuotr.

Maža dalimi rodosi didžioji egzistencinė būsena – ramus jutimas, kad bent šią akimirką gyvenimas yra tikras, teisingas. Iš to ir gražus. Kūdikio pasitikėjimas yra viena giliųjų žmogaus pasitikėjimo savimi ir savo gyvenimu versmių. Tas neaiškus šviesos šaltinis kairėje kadro pusėje – į kaspiną, kaktą, veiduką, petukus, rankytę. Baltumo, šviesumo plyšelis ir dešinėje – ties vyro akimis. Kompozicija, kurios nematyti, bet ji yra, veikia. Pasaulio viršus, kurį atitinka ir portretuojamųjų viršus, veidai, pečių, rankų linijos. Suderėjimas visko, dermė, lyg koks siunčiamas signalas: tėtis yra, tėvas yra.

Glaudimosi-glaudimo judesys, patiriamas pačių anstyviausiu gyvenimo laikotarpiu, yra patikimųjų žmogaus emocijų pamatas... Prasitęsimai – nuo tėvo į senelį („Mano senelis su radiju“, 1966). Nuo motinos – į močiutę. „Rankos“ (1963) – mažos, putlios, patiklios rankytės tarp senų, nudirbtų, sugrubusių. Kur iškalbios rankos, iškalbios ir akys. Nurimusios, saugiai suimtos rankytės teikia rimtį ir akims – vaiko akys toje fotografijoje lyg suaugusios, tiek jose susikaupimo. Kažkas svarbaus vysta šią akimirką, mergytė ne šiaip sėdi ant kelių, ji prisiglaudusi. Fotografas tarsi žino – išryškink, prakalbink rankas, o akys savaime prabils.

Antanas Sutkus, „Rankos“, 1963 / A. Sutkaus nuotr.

O aklieji? O neregintys vaikai? Tik fotografas, pajutęs, kad gali nufotografuoti akis, jų iškalbumą, išraiškingumą, gali bandyti neregintį vaiką fotografuoti kaip regintį – tik kitaip, kūnu, judesiu. Aklas vaikas ir ką darydamas nežiūri į rankas, žvelgia tiesiai prieš save, lyg matymas prasidėtų iš priekio, iš daiktų. Bet kaip tai nufotografuoti nepažeidžiant vaiko, neryškinant jo neįgalumo, nesukeliant gailesčio? Daugiau tokių fotografijų nebebus – norime patikėti, kad draudimai saugo. Bet juk ne visada. Antanas Sutkus nebando slėpti, kad yra įėjęs į sunkiąją patirties zoną. Yra jai ir pats atviras. Labai rūstu. Ir kaip tik todėl, kad rūstu, skaudu, įmanomas pagarbus tikrumas. Įmanoma ir žvelgti atvirai, ir atvirai kalbėti, ir sulaukti atviro atsako.

Tos dvi mergaitės Aklųjų mokyklos virtuvėje („Virtuvė“, 1962), baltais suaugusių chalatais ant gležnų petukų – viena plaunanti, kita šluostanti indus. Už jų dar viena, augesnė, lyg nukratanti nuo rankų vandenį. Jos stipriose rankose nėra įtampos, tikriausiai – matanti, jei ir nedaug. Figūrų trikampis. Ir prieš save laikomų rankų trikampis. Mažiausia, gležniausia – priekinė figūrėlė. Tvarkingai sušukuota galvelė, kaspinėliai, balta apykaklytė. Ne, tas darbas nėra priverstinis, sunkus – tik išbandymas, tik bandymas, kad nematantis vaikas pajustų savo galimybes liesti, liestis, imti, laikyti, pastatyti. Kad pažintų daiktus, išmoktų su jais elgtis. Įgytų savarankiškumo. Įsitempę veidai, be šypsenų, lyg tiriantys. Nematančio savarankiškumas sunkiai įgyjamas.

Antanas Sutkus, „Virtuvė“, 1962 / A. Sutkaus nuotr.

Virtuvės interjeras, gal kartu ir valgyklos, keli staliukai plastikiniais stalvirišiais, sudėti indai – puodeliai, lėkštutės, dar plaunami ir jau švarūs. Apvalu, elipsiška, glotnu. Mergaičių tvarkomi indai – nedūžtantys. Baltos, tvarkingai surikiuotos lėkštutės kitų rankų zonoje. Apvalios formos atrodo tarsi besisukančios, judančios. Daug baltumo. Tamsus tik tarpas, kuriame tos dvi viena kitos nematančios, tik buvimą jaučiančių mergaičių figūrėlės.

Antano Sutkaus geriausių fotografijų kompozicija yra duota gyvenimo. Už nematančius turi matyti tas, kuris fotografuoja. Ir jis mato: mato, kad vaikas aklas, o ne kaip nors bendriau neįgalus, bet mato ir jo tarsi besiskleidžiantį charakterį, kaip vaikas ima tarsi kilti, stiebtis, pajusdamas, tik jam vienam duotas galimybes.

„Aklųjų mokykla“ – ciklas, teminis ciklas, bet jungiamas ir vaikų atskirumo, charakterių. Ir čia, nematančiųjų pasaulyje, tie patys likimo judesiai. Ta mergaitė, jau įžengianti į moteriškėjimo kelią, su šviesos lytima vos ryškėjančia krūtine, pagauta savo muzikinių galimybių, lyg matanti, besistiebianti į viršų visu kūnu, – „Daina“ (1962) – viena iš ciklo viršūnių. Bet ir „Pirmokė“ (1962) – skaudaus vaikiško rūpesčio portretas su prie veido, prie apatinės lūpos prispausta rankyte. „Virtuvė“, kur nieko atskirai portretiško; portretuojamas toks gyvenimas, jo egziztencinė situacija.

Ir kitoks gyvenimas – „Ant mopedo su tėčiu“ (1967). Mopedas, gal dar ir naujas, – to laiko gyvenimo modernumo ženklas kaime. Tėvas su dviem savo berniukais, vyresnysis kokių penkerių, (ant užpakalinės sėdynės), su balta kepure. Antrojo (gal trimečio) iš karto ir nematyti, žvelgia pro tėvo ranką, „neteisėtai“ pasodintas apačioje, tarp kojų, bet tvirtai (ir tai matyti iš veido išraiškos) įsitvėręs rankenų. Ir tėvo, ir mažojo nufotografuota tik veido dalis.

Antanas Sutkus, „Ant mopedo su tėčiu“, 1967 / A. Sutkaus nuotr.

Smagios nuotaikos, tarpusavio bendrumo ir bendravimo akcentas baltkepurio veiduke – kas gali būti smagiau, kaip šitaip važiuoti. Jie yra atvažiavę iš netolimų namų, kur liko mama, iš kaimo – į gyvenvietę, gal ūkio centrą, negrįsta, bet už medžių (gal kokio skverelio) matytis namai, net dviaukščiai. Į parduotuvę ar kokiu kitu reikalu. Berniukas apsiavęs jau padėvėtais vasariniais sandaliukais, bet su šiltu paltuku. Mažasis tėvo apglobtas, didesnis – už nugaros, įsitvėręs sėdynės. Pasitiki savim, gal jau yra taip važiavęs. Sustojo, tėvas koja atsirėmė žemės. Užkalbinti. Ar užkalbinę.

Socialinė, kartu ir moralinė fotografija. Gyvenimas tiems trims yra pakankamas, tas mopedas jiems yra ištaiga, ne menkesnė nei automobilis. Tie berniukai gali augti, baltkepuris jau yra pagavęs augimo džiaugsmą. Jei pirmiausia pamatytume mopedą, tame pamatyme būtų tiesos – mopedas tikrai yra svarbus, vertas nufotografuoti, teikia žmonėms džiaugsmą, pasitikėjimą. Daiktas, įsigytas sunkiu darbu, sutvirtinęs tėvo ryšį su sūnumis. Fotografijos nuotaika – santūraus, patikimo vyriškumo, trys vyrai, kurie pasitiki vienas kitu, laikosi savo taisyklių (jei imi didesnį, negalima palikti ir mažesnio, gal jam ta kelionė ir yra svarbiausia, galbūt pirma), jei ir kiek pažeisi eismo taisykles, – juk netoli, juk trumpam.

Smulkioji žmogaus tikrovė – iš smiltelių. Visada ir visur ta pati – iš rankos judesio, iš pečių linijos, iš vaiko akių. Bet Antanas Sutkus žmogaus tikrovės apibūdinimui naudoja ir stambiuosius gabaritus. Išskirtinė stambiųjų linijų fotografija „Žaliasis tiltas“ (1965), liudijanti ir istorijos faktūrą, ir estetikos principų kasdieniškuosius atšvaitus. Skulptūra, vaizduojanti darbininką ir valstietę su javų pėdu, tikslios proporcijos, kūnų ritmika. Pagal socialistinio realizmo kanonus tai gerai padaryta skulptūra: fotografijoje jos tamsumas gražiai įsibrėžia šviesiame fone, kurio viršutinę liniją perbrėžia apšvietimo troleibusų laidai. Skulptūrų sunkį ryškina pastatų masyvai.

Antanas Sutkus, „Žaliasis tiltas“, 1965 / A. Sutkaus nuotr.

Skulptūros papėdėje – atskiras veiksmas. Atsitiktinė, lengvo žingsnio praeivė. Dvi jaunos moterys su kastuvais, tvarkoma važiuojamoji tilto dalis. Sunkūs darbo drabužiai, kombinezonai. Jokios drabužių estetikos, tik skarytės baltos. Priešais atsiklaupęs vyras, kažką dirba rankomis. Minutei darbininkės sustojo dirbusios, ta, kuri atsigręžusi, dešine ranka liečia kairiąją, nuvargintą ar įskaudusią, veidas pavargęs, lyg rūstus. Antroji pasigręžusi šonu, taip pat pasitraukusi nuo darbo; visos figūros atskirai, jokio kontakto.

Tvarkingos figūros, nufotografuotos pagal pačios skulptūros estetiką, apibūdintiną ir „idealizmu“, atsirandančiu iš nugludinto, kartais ir meistriškai, paviršiaus prieštaravimo gilesniam, tikresniam turiniui. Be šaržo, be ironijos, tik tamsiai. Iškilusios ne iš gyvenimo, o iškeltos virš jo. Su tikrove, kurią reprezentuoja skulptūros papėdėje sunkiai dirbantys žmonės, iškilmingos figūros neturi nieko bendro. Sunkų fizinį, gal net nuodingą darbą dirbančios moterys – iš kitos tikrovės, kažkas jas skaudina, žeidžia, gal ir ta grakšti praeivė. Bet iš tiesų (ir pačioms to nesuvokiant), jas slegia ir tos sunkiagabaritės skulptūros, apsimetimas, kad jos iš to paties gyvenimo.

„Grįžtant iš malūno“ (1964) – sunkios, bet ne taip grubiai kaip „Žaliajame tilte“ primestos tikrovės fotografija. Sunkvežimio kėbulas (ar traktoriaus priekaba) pilnas didelių maišų su miltais, Ne kaip nors sumestų, sukrautų, o tvarkingai sustatytų, stipriai užrištų. Tikriausiai to vyro, kurio tamsi figūra profiliu pačiame kėbulo gale; susirūpinęs žvelgia žemyn, ar pervažiuos per aplūžusį, gal ir nebevažinėjamą tiltą.

Antanas Sutkus, „Grįžtant iš malūno“, 1964 / A. Sutkaus nuotr.

Pagrindinė fotografijos erdvė užpildyta maišų, matomų kiek iš viršaus – „raukšlėtų“ apskritimų, lyg kokių beveidžių veidų. Maišai lengvai priimami žemdirbio tradicijos: pilti grūdus ar miltus į maišus iš atskirai audžiamo pakulinio audinio, krauti į pakinkytą vežimą. „Važiuoti į malūną“ – atskiras rūpestis, atskira kelionė. Senieji malūnai stovėjo prie upių, jų girnas suko patvenkto vandens energija. Tikriausiai iš tokio seno malūno, nusavinto, ir grįžtama. Matyti tekantis vanduo. Jo šviesus raibėjimas susiliečia ir su maišų, kelio šviesumu. Tamsus lyg nereikšmingo žmogaus siluetas. Graži šviesotamsos poetika.

Praėjusio amžiaus septintojo dešimtmečio vidurys – kolchozinio Lietuvos kaimo. Šitiek maišų miltų reikia tik fermai. Tas vyras, susirūpinęs, ar sunkiai pakrauta mašina pervažiuos per seniai netaisytą tiltą. Gal ir dirba toje fermoje, važiavo į malūną su vairuotoju. Svarbu, kad gyvuliai būtų pašerti. Pagyvenęs, gal ir atsimenantis pokario fermų kiaules, alkanas, neprižiūrėtas. Jau kitas gyvenimas, sotesnis – ir žmonėms, ir gyvuliams. Bet ir sunkumo, sunkio įspūdis – juk tie maišai sukelti rankomis. Rankomis bus ir iškrauti, sunešti į kokią patalpą.

Antano Sutkaus fotografija, fiksuodama situaciją, tiksliai ją įrėmina ir laiko rėmais, įjungia į tikrovės pasakojimą. Bet nėra jo varžoma, pasiekia ir kitą krantą, įžvelgiamą pagal vaizduojamojo meno principus. Fotografija leidžiasi ir laisviau interpretuojama, bet reikalauja bent minimalaus jau praėjusio jos laiko pažinimo, atsiminimo. Menas liudija tikrovę – labiausiai tam, kas pats tebėra jos liudininkas.