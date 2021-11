Miesto tyrinėtojas Pocevičius – apie išleistą ir sandėliuose paliktą knygą: ji gali sukelti abejonių leidyklos reputacija

Pusiau istoriko, pusiau literato duoną valgančiu save vadinantis Darius Pocevičius sako, kad jaučia nuoskaudą dėl literatūros padėties Lietuvoje, ją įvardija kaip prastą, „netgi apverktiną“. Kaip rašytojas ir leidyklos bendradarbis, D. Pocevičius teigia matantis ir savicenzūros tendencijų, neigiamai atsiliepiančių visuomenei.

LRT TELEVIZIJOS laidoje „Stambiu planu“ D. Pocevičius kalbėjo apie asmeninės biografijos kelius, vedusius nuo literatūros iki kontrkultūros, nuo ekonomikos, patarėjo darbo Seime, reklamos iki istorijos tyrinėjimų, sugulusių į kelias knygas.

Pažvelgę į didžiausių Lietuvos knygų pardavėjų populiariausiųjų šimtukus, pamatytume, kad lietuvių autoriai sudaro varganą mažumą, sako D. Pocevičius.

„Pamatytume, kad vietinių autorių parašytų yra kartais 9, kartais 12, tai reiškia, kad likusios 89–91 knygos yra verstinės. Jeigu pažiūrėtume, kokios yra tos maždaug 90 proc., pamatysime, kad vienas yra japonas, viena [knyga] išversta iš skandinavų kalbų, o 85 išverstos iš anglų kalbos. Pažiūrėję į jas, pamatysime, kad penki [autoriai] gyvena Didžiojoje Britanijoje, o 80 – Jungtinėse Amerikos Valstijose. Kokia išvada? Reiškia, mes esame kultūrinė JAV kolonija, tai tiesiog yra papildoma rinka jų knygoms parduoti“, – savo išvadą pateikia pašnekovas.

Tai panašus reiškinys kaip kine, čia Holivudo produkcija kur kas seniau nukonkuravo europietiškąją, tiesa, pasak D. Pocevičiaus, knygų leidybos srityje ne visose Europos šalyse vietiniai autoriai yra užgožti. Išskirtinės yra Vokietija, Prancūzija, taip pat ir Lenkija.

Darius Pocevičius / BNS nuotr.

„Ten vietiniai rašytojai atsilaikė prieš tą amerikietiškos kultūros, svajonių fabriko literatūroje invaziją. Prancūzijoje netgi 85 proc. yra vietinių autorių, didžiulis skirtumas, Vokietijoje šiek tiek mažiau, Ispanijoje – dar mažiau, Lenkijoje ir Rusijoje yra maždaug 50 ir 50 proc. (...) Sąjūdžio laikais diegta doktrina, kad literatūra priklauso ne nuo šalies dydžio, o nuo kalbos, kad ji autonomiška kalbiniu požiūriu, taigi angliškai kalbantis pasaulis gali pateikti 20 nuostabių poetų, Lietuva – irgi 20 genialių poetų, nes tai unikali, autentiška kalba. Nė velnio, nieko panašaus – tik didelės [šalys], kur yra labai daug rašančių žmonių, sugebėjo, kaip dabar sakoma, išmesti į rinką tuos genialesnius autorius“, – kalbėjo „Stambiu planu“ svečias.

Dabartinio lietuvių rašytojų lauko padėtį D. Pocevičius apibūdina lygindamas su sovietmečiu, tada rašytojai laikyti „sielų inžinieriais“, į jų parengimą režimas dėjo daug pastangų ir jie buvo išnaudojami sistemos ideologijai skleisti.

„Tarpukariu pradėjo formuotis Lietuvos rašytojų draugija, bendruomenė, ji pradėjo formuoti savo cechą. Gimė knygų ir netgi rašytojų gamybos industrija, ji labai išplėtota sovietmečiu. Įsivaizduokite, įstoji į filologiją, baigi ją, dalyvauji pirmuosiuose konkursuose, išleidi pirmą publikaciją, įstoji į Jaunųjų rašytojų sekciją, išleidi debiutinę knygą per Pirmosios knygos konkursą, paskui antrą, paskui esi priimamas į Rašytojų sąjungą, tave konsultuoja specialūs konsultantai. Visa tai buvo, dabar šito nelikę – žmogus, baigęs filologiją, eina rašyti reklaminių tekstų į agentūrą ar į kokį nors kultūros institutą užsiimti kitais dalykais, galbūt tampa mokslininku“, – sakė D. Pocevičius.

Biblioteka / E. Blaževič/LRT nuotr.

Rašytojas ir istorijos tyrinėtojas sako matantis ir neigiamai vertinantis „socialinių tinklų primetamas elgesio normas“.

„Tą darydavo per Komunistų partiją, per elitą, o dabar yra per socialinių tinklų nuomonės lyderius, tai yra daroma tas pats“, – mano D. Pocevičius.

Pašnekovas kritiškai pasisakė apie Rūtos Vanagaitės knygų pašalinimo iš leidyklos „Alma littera“ atvejį, kai tai padaryti įmonė nusprendė netrukus po rašytojos melagingų pasisakymų apie vieną iš partizanų vadų – Adolfą Ramanauską-Vanagą. Tą kartą nuomonės formuotojai taip pat buvo aktyvūs, į leidyklą kreipėsi su ja bendradarbiavęs visuomenininkas, knygų autorius Andrius Tapinas.

Nepasitenkinimas 2017 m. kilo tada, kai R. Vanagaitė išsakė nuomonę, jog A. Ramanauskas-Vanagas „nėra joks didvyris“, o taip pat esą nebuvo kankinamas ir galėjo bendradarbiauti su KGB. Tai ji grindė kaip šaltiniu remdamasi KGB archyvine medžiaga, visgi profesionalūs istorikai kritikavo R. Vanagaitę dėl sovietinių dokumentų ir represinių struktūrų veikimo išmanymo stokos.

Anuomet leidykla pareiškė, kad R. Vanagaitės pasisakymai yra „nepriimtini“ ir „nesuderinami su leidyklos vertybėmis“.

Rūta Vanagaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

D. Pocevičius kalba ir apie tiesioginę patirtį, kai dėl esą galimos neigiamos visuomenės reakcijos pabijota publikuoti knygą, šiuokart apie COVID-19.

„Visai nesenas faktas – „Kitų knygų“ leidykloje, kurioje aš dirbu, buvo suplanuota išleisti knygą, kuri polemizuoja dėl koronaviruso grėsmės. Du vokiečių autoriai, pripažinti virusologai su visais laipsniais, kokie tik būna. Ta knyga buvo išversta į lietuvių kalbą, išspausdinta 2000 egzempliorių tiražu, bet ji iki šiol guli sandėliuose. Buvo pabijota. Paskaityta, kas darosi feisbuke, tviteryje ir kitur, kaip elgiasi visuomenės lyderiai, kaip reaguoja į valdžios vyrų ir moterų pareiškimus, kaip didžioji žiniasklaida sureagavo, nuomonių lyderiai, ir supratome, kad ši knyga gali sukelti abejonių gera leidyklos reputacija. Jos buvo atsisakyta“, – sakė D. Pocevičius.

Knyga, pasak jo, „visiškai moksliška“, su ja galima „polemizuoti, užmegzti diskusiją“, vis dėlto tai, pašnekovo vertinimu, yra viena iš itin jautrių temų, kuriomis polemizuoti dažnai baiminamasi, kaip ir diskutuoti „apie partizanus, apie Holokaustą, seksualines mažumas ir taip toliau“.

„Antivakseriams, kurie yra ganėtinai tamsoki žmonės, ta knyga būtų įdomi, jie sureaguotų teigiamai. Bet jie, aš įsivaizduoju, jos netgi nesuprastų, nes ji parašyta moksliškai, polemizuoja akademiniu, ne gatvės lygiu“, – sakė D. Pocevičius.

Visas pokalbis – LRT TELEVIZIJOS laidos „Svarbus pokalbis“ įraše.