„Scanoramoje“ – vėžio temos nepabūgęs norvegų režisierius: tokiais amerikietiškais kalneliais man dar neteko važinėti

„Tai pasakojimas apie asmenį, kuris pateko į aplinkybes, radikaliai pakeitusias jo gyvenimą. Ekscentrikas, niekada nesirūpinęs kitais, tik savimi, staiga viską praranda ir tampa geresniu žmogumi“, – taip savo filmą „Menki juokai“ LRT.lt pristato norvegų teatro ir kino režisierius, Europos šalių kino forumo „Scanorama“ svečias Petteris Naessas.

„Jaučiausi esąs vyras, įstrigęs moters kūne“, – pradžioje sako pagrindinis „Menkų juokų“ herojus Kasparas Berntsenas, tarsi paskelbdamas, kad filme bus plėtojama translytiškumo tema. Po pauzės estrados komikas priduria: „Paskiau aš gimiau.“ Ta tema išties plėtojama, tačiau pagrindinė filmo linija yra Kasparo gyvenimas mirtinos ligos akivaizdoje. Kartu filmas pažeria tikrų norvegiško humoro grynuolių, neprilygstamų Oslo atvirukų, ekscentriškų moteryčių ir vyrukų, o lietuvių žiūrovams miela žinoti, kad daugelis epizodų buvo nufilmuota Vilniuje.

Kadras iš Petterio Naesso filmo „Menki juokai“ / „Scanoramos“ archyvo nuotr.

„C`mon, Magnusai“

Filmo idėją pamėtėjo pagrindinis aktorius, norvegų stendapo komikas Oddas Magnusas Williamsonas. Kaip ir filmo herojui Kasparui, vienu gyvenimo periodu jam viskas ėmė slysti iš rankų, jis buvo išmestas iš televizijos, savo laidose nesugebėjo pralinksminti žiūrovų.

Pasak P. Naesso, aktorius nuolat ir ilgai dėl to verkšleno savo draugams, kol vienas jų neapsikentęs pasakė: „C`mon, Magnusai, turėtum liautis. Juk būna ir blogesnių dalykų, gali susirgti vėžiu ar būti paliktas draugės.“ „Nebloga idėja, parašysiu apie tai“, – pamanė O. M. Williamsonas.

Kadras iš Petterio Naesso filmo „Menki juokai“ / „Scanoramos“ archyvo nuotr.

Ir vos per kelias savaites sukūrė filmo scenarijų. Jį režisierius P. Naessas perskaitė keliaudamas traukiniu. Skaitydamas juokėsi, verkė ir vėl juokėsi, prisimena „Scanoramos“ svečias.

„Norėjau, kad vieną dieną to traukinio keleiviai suprastų, kodėl tas požilis jų bendrakeleivis taip keistai elgėsi“, – juokiasi režisierius. Galiausiai ta diena išaušo, Norvegijoje pagal parduotų bilietų kiekį „Menki juokai“ atsidūrė antroje vietoje, neprilygo tik Deniso Villeneuve`o „Kopai“.

Nuleisti garą

P. Naessas mano sukūręs labiau amerikietišką nei norvegišką, šiaurietišką filmą, nes kūrinys nestokoja humoro ir, Peterio žodžiais tariant, „išdrįsta“ būti jausmingas. Tokiais amerikietiškais emocijų kalneliais, prisipažįsta režisierius, iki tol jam dar nebuvo tekę važinėti.

„Mirties klausimas man nedavė ramybės nuo 16 metų. Dabar esu 61-ų, bet visada maniau, kad susirgsiu vėžiu. Galbūt todėl, kad pradėjau rūkyti būdamas 12-os. Tad rimtus dalykus filme perteikiu humoro forma, nuleisdamas garą“, – teigia P. Naessas.

Petteris Naessas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Vis dėlto filmas mažai teprimena komediją. Nes juokai išties menki. Kaulų vėžio diagnozė pagrindiniam personažui Kasparui žiūrovus iš anksto nuteikia fatališkam finalui, stebuklo tikėtis neverta. Herojų draugystės dažnai prasideda nuo vaido, bendraujama be užuolankų, nevengiant tiesmuko žodžio. Kita vertus, ekscentriška „Menkų juokų“ draugija šilčiausiuose filmo epizoduose žiūrovams daug kuo primins Milošo Formano „Skrydį virš gegutės lizdo“.

„Scenarijaus autorius privertė mane nusijuokti ten, kur iš pažiūros nederėtų juokauti. Kai viskas tampa nepaprastai rimta, staiga kuris nors veikėjas „skelia bajerį“. Štai dėl ko man taip patiko Magnuso scenarijus“, – teigia P. Naessas.

Nemažai humoristinių situacijų aktorius paėmė iš gyvenimo. Toli ieškoti nereikėjo, mat jo mama sirgo vėžiu. Anot Petterio, po chemoterapijos ji nupliko. Kartą grįžusi namo mama nusiėmė kepuraitę ir sūnui pasakė: „Magnusai, ką tik įkūriau neonacių partiją vyresnio amžiaus žmonėms...“

Į Lietuvą sugrįžta ne pirmą kartą

Filmo interjerai, išskyrus grupinės terapijos patalpas, buvo nufilmuoti Vilniuje. Žiūrovai galbūt atpažins „Siemens“ arenos erdves (perskaitę šią publikaciją tikrai atpažins). Taip pat įamžintas vienas Vilniaus kiemas, jame Kasparas per balkoną kabarojasi pas savo mylimąją Mariją.

Suprantama, filmuoti Lietuvoje, pasak režisieriaus, nuspręsta dėl mažesnių kaštų, mokesčių ir vietinių kino kūrėjų profesionalumo. „Su jais nepaprastai lengva dirbti. Tai paslaugūs, draugiški žmonės“, – pabrėžia P. Naessas.

Kadras iš Petterio Naesso filmo „Menki juokai“ / „Scanoramos“ archyvo nuotr.

Lietuvoje jis filmavo TV serialą „Laimės būsena“ apie naftos pramonę Norvegijoje. Vilnius tapo Norvegijos vakarinės pakrantės miestu 1977–1980 metais. Dviejų sezonų serialui režisierius paskyrė 5 gyvenimo metus.

Priešpaskutinis P. Naesso filmas „Into the White“ pasirodė 2012 metais. Per tą laiką režisierius pastatė per 20 pjesių Norvegijos teatruose. „Nėra didelio skirtumo – kinas ar teatras, svarbiausia geras pasakojimas. Laikau save istorijų pasakotoju. Man labiausiai rūpi sudominti žiūrovus – ir kino, ir teatro. Aišku, vaidybinis kinas yra įdomus užsiėmimas, jis leidžia pakeliauti, susipažinti su naujais žiūrovais“, – svarsto norvegas.

Holivudo patirtis ir iššvaistytas laikas

Milžiniško populiarumo sulaukė antrasis P. Naesso filmas „Elingas“ (2000), teises jį inscenizuoti įsigijo garsusis Kevinas Spacey. Naujame režisieriaus kūrinyje vėl veikia draugų pora – Kasparas ir translytė moteris Erikas Elizabet. Tokio dueto poreikį režisierius grindžia jam nepaprastai reikšminga vertybe – draugyste.

„Draugystė mano gyvenime buvo labai svarbi. Augau nedidelėje šeimoje, buvau vienintelis vaikas. Tėvai išsiskyrė, kai buvau 13-os. Todėl šeimą man atstojo draugai. Dabar jie yra mano vaikų šeima, jų dėdės ir tetos, praleidžiantys daug laiko kartu. Ir savo vaikus raginu labiau rūpintis draugais“, – teigia P. Naessas.

Petteris Naessas / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Elingo“ scenarijus buvo adaptuotas scenai daugelyje pasaulio teatrų. Mėginimas jį pastatyti Brodvėjuje, režisieriaus manymu, baigėsi nesėkme, pastatymą uždarė po pirmos rodymų savaitės. K. Spacey sprendimas įsigyti inscenizacijos teises, pasak P. Naesso, gana įprastas dalykas, taip nutinka dažnai.

„Jie įsigyja teises į perdirbinį, išleidžia nemažus pinigus ir, užuot siekę iš to naudos, nedaro nieko. Tiesiog taip siekia užkirsti kelią konkurencijai, neleisti dirbti kitiems“, – tikina P. Naessas.

P. Naessas pasirašė trijų filmų sutartį su „Sony Pictures“, tiek pat jis buvo suderėjęs ir su kino kompanija „21th Century Fox“. Holivudinė norvego patirtis leidžia jam tvirtinti, kad JAV sukuriama daug gerų filmų, tačiau kartu ir sueikvojama nemažai laiko, kad nieko nebūtu kuriama („spend so much time on not making movies“).

„Todėl nusprendžiau grįžti į Norvegiją. Čia galiu kontroliuoti visą kūrybos procesą nuo pradžios iki filmo premjeros ir platinimo“, – teigia P. Naessas.

Kadras iš Petterio Naesso filmo „Menki juokai“ / „Scanoramos“ archyvo nuotr.

Paklaustas apie mėgstamiausią Vilniaus vietą, norvegas mini Neries pakrantę ties Valakampiais. „Buvau ten ne vieną kartą, net esu ten sulaužęs dviratį. Patiko paplūdimiai, miškelis ir lauko restoranai, gaminantys skanų maistą. Man apskritai labai patinka Vilnius“, – pabrėžia „Scanoramos“ svečias.

P. Naesso ilgametražis debiutas „Neribotos pagirios“ (1999) pelnė „Amandos“ apdovanojimus už geriausio aktoriaus ir geriausios aktorės vaidmenis. „Scanorama“ rodė jo filmus „Elingas“ (2000), „Mylėk mane rytoj“ (2005), „Moters nublokšti“ (2007).