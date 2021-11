Gelūnas dėl Kasiulio muziejaus vardo: svarbu juo informuoti, kad ten – ne tik dažnam nežinomo menininko kūriniai

Nacionaliniam dailės muziejui paskelbus apie dviejų savo padalinių pavadinimų keitimą (Prano Domšaičio galerijos – į Klaipėdos dailės galeriją, Vytauto Kasiulio dailės muziejaus – į Lietuvos diasporos dailės muziejų), dar vasaros pradžioje kilo pasipiktinimas dėl šio sprendimo.

Tada Nacionalinis dailės muziejus jį atšaukė sutikdamas, kad trūksta viešų diskusijų. Įvairių disciplinų mokslininkai pakviesti diskutuoti surengtoje konferencijoje „Migracija: sampratos ir patirtys“. Ši konferencija taps pagrindu atnaujinant Muziejaus padalinių ekspozicijas, toliau svarstant klausimą dėl padalinių pavadinimų.

Tikslaus termino paieška

Turint omeny skirtingas migracijos patirtis, mokslininkų teigimu, reikėtų gerai apmąstyti, koks žodis galėtų jungti svetur kūrusius menininkus, ką jis telktų – lietuvius ar Lietuvą, kuriai priklauso ir kitos etninės grupės. Vytauto Didžiojo universiteto Socialinių mokslų fakulteto profesoriaus dr. Vyčio Čiubrinsko teigimu, Nacionalinio dailės muziejaus padalinių pavadinimų keitimas turėtų būti politinis sprendimas.

„Nelabai, sakyčiau, geras žodis „išeivija“, nes yra žmonių, kurie yra politiniai migrantai, iš esmės – priverstiniai. O tie, kurie yra išvykę savo noru, jie irgi nelabai savęs migrantais laiko. Tad ne taip lengva identifikuoti, apie kokius žmones šnekam. Bet viena akivaizdu – jie yra tam tikra prasme transteritoriniai arba deteritorizuoti. Iš to aspekto žiūrint, „transnacionalizmo“ paradigma sakytų, kad jie vienaip ar kitaip vis dėlto saistosi“, – sako prof. dr. V. Čiubrinskas.

Arūnas Gelūnas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nacionalinio dailės muziejaus vadovo dr. Arūno Gelūno teigimu, žodis „transnacionalinis“ muziejaus pavadinime dar bus svarstomas.

„Transnacionalinis“ skamba kaip kokios mokslinės monografijos antraštė ar paantraštė. Tai labai naujas ir gana techninis, šaltas terminas, migravę, išvykę, išvykę ir vėl sugrįžę menininkai jame turbūt nebūtinai atrastų save. Nepaisant preciziškumo, jis mane šiek tiek gąsdina savo techniškumu ir dideliu moksliškumu.

Aišku, diskutuosime ir apie jį, bet man patiko prof. dr. Violetos Davoliūtės pasiūlymas, kad kaip ir mūsų būsimos ekspozicijos ir projektai, galbūt ir pavadinimas turėtų būti takus. Atskleidžiantis fenomeno takumą, migracijos neuždarantis vienoje sąvokoje. Toks, matyt, būtų „diaspora“. Pripažįstu, po ilgų diskusijų mes buvom apsistoję prie šitos sąvokos, bet po šitos konferencijos atrodo, kad dar yra peno mintims ir kitų galimybių“, – teigia dr. A. Gelūnas.

Vytauto Kasiulio dailės muziejus / BNS nuotr.

„Žodis „diaspora“ yra geras, bet ką jis reiškia? Jis reiškia bendruomeninį susitelkimą, „little India“, „little Italy“, „mažoji Lietuvėlė“, kaip sakydavo dipukai. Juos jungia veiklos, organizacijos, nuolatinis palaikymas. Bet, kai šnekam apie lietuvius Londone, to nėra. Jie ne „diasporiečiai“. Jie – tinklaveikos žmonės, tinkluose esantys. Todėl tai ne pats geriausias žodis. Be to, anksčiau jis buvo rašomas didžiąja raide. Kaip žinote, buvo taikomas tik vienai žmonių grupei. Paskui pasidarė bendrinis žodis. Laikyčiau, kad jo konotacija ir toliau turėtų būti tokia siauresnė. Bendruomeninis veikimas turi būti. Ne visi po pasaulį pasklidę lietuviai yra susitelkę“, – aiškina prof. dr. V. Čiubrinskas.

Kadangi 2013 m. dailininko V. Kasiulio kūrybinį palikimą jo žmona Bronė Kasiulienė Lietuvai padovanojo su pažadu mainais įsteigti dailininko vardo muziejų, keičiant šio padalinio pavadinimą bus svarstoma išlaikyti jame ir V. Kasiulio vardą.

Vytauto Kasiulio muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Nemažai buvo pasiūlymų ir diskusijose, kad vienas kitam du pavadinimai netrukdytų, galėtų būti. Kasiulio kolekcija, aišku, bus nuolat rodoma, tam tikra dalis jos, atliepiant tradiciją. Ir toks ūkinis faktas, kad lėšos renovacijai irgi buvo gautos iš europinio projekto kaip Kasiulio muziejaus projektas. Tai vertas dėmesio faktas. Bet jei kalbame apie turinį, manau, kad turinys turėtų būti labiau detalizuotas ir lankytojas turėtų būti informuotas, kad čia bus ne tik dažnam visiškai nežinomo menininko kūriniai, bet ir pasaulio Lietuvos dailė, ji gali būti atvykusi ir iš Montevidėjo, ir iš Keiptauno, ir iš Marselio, Paryžiaus ar kitur“, – teigia dr. A. Gelūnas.

Konferencijoje „Migracija: sampratos ir patirtys“ girdėti pranešimai, anot Nacionalinio dailės muziejaus vadovo, tik paskata tolimesnėms diskusijoms dėl šio Muziejaus padalinio vardo. Dėl jo kol kas jokie sprendimai nepriimami, tačiau mokslininkų išsakytos įžvalgos bus svarbios šiuo metu atnaujinant Vytauto Kasiulio dailės muziejaus ekspoziciją, tikslingai formuojant specializuotą rinkinį.

Vytauto Kasiulio dailės muziejus / BNS nuotr.

„Mes turime, taip iš akies vertinant, nuo kelių iki keliolikos tūkstančių kūrinių, kurie yra sukurti ne Lietuvoje, veikiant įtakoms ir aplinkoms, kurios yra kuo įvairiausios: nuo Paryžiaus ir Niujorko iki Australijos, Pietų Afrikos, netgi Pietų Amerikos. Dabar kuratorių komanda rengs keleto ilgalaikių ekspozicijų Vytauto Kasiulio dailės muziejuje konceptą. Tie projektai bus žymiai labiau panoraminiai, žymiai labiau besiremiantys konferencijos rezultatais, liečiantys konkrečius kontekstus: ar tai būtų Šiaurės Amerika, ar Europos emigrantų dailė.

Jokiu būdu nesiekiant atskirti tų menininkų nuo Lietuvos, o kaip tik pripažįstant, kad tai yra Lietuvos meno lauko dalis. Dabar intensyviai svarstome, ar ta ekspozicija turėtų būti nuolatinė, pastovi. Greičiausiai ne. Tai bus tiesiog ilgalaikės parodos, atskiri projektai, skirti skirtingoms teritorijoms ar problematikoms, kokiems nors pjūviams, kuriuos išryškinti ir padėjo konferencija. Ir tame kontekste svarstysime, koks turėtų būti tokio muziejaus pavadinimas“, – sako dr. A. Gelūnas.

Skirtingos migracijos patirtys

Konferencijoje, Nacionalinio dailės muziejaus rengtoje kartu su Lietuvos kultūros tyrimų institutu, dalyvavę mokslininkai tvirtina: sąvokas, kurias vartojame kalbėdami apie migraciją, dar reikia pagilinti. Tiek ji, tiek jos patirtys šiandien dar nėra iki galo suvoktos.

„Ir dar nėra ji suvokta ne tik nacionaliniu lygmeniu (Lietuvoje mes ir tekstų tiek neturim, ir diskusijų, sakyčiau, nepakanka, kokia ta patirtis buvo), bet ir transnacionaliniu lygmeniu, kaip ji pateikiama kituose kontekstuose. Turim suprasti, kad esam vis dėlto tik viena iš atminties bendruomenių, kurios migravo iš šito regiono, kad kiekvienas miestelis turi ir kitų atminties bendruomenių.

Vytauto Kasiulio dailės muziejus / E. Genio/LRT nuotr.

Visoje Europoje mokslininkai akcentuoja, kad reikia pastangų ir atsivėrimo, kad kai kuriuos nusistovėjusius pasakojimus būtų galima kaip nors pakoreguoti, kad galima būtų suprasti platesnį kontekstą, o ne tik laikytis savo gynybiškai sukurto pasakojimo. Mums dar reikia daug darbo įdėti. Ir tai yra normalu“, – sako Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesorė dr. V. Davoliūtė.

Anot jos, dabar, 21 a., svarbu priverstinės migracijos patirčių neapibendrinti, nežiūrėti į jas iš vienos etninės grupės perspektyvos. Prof. dr. V. Čiubrinskas išskiria bent kelias skirtingas migrantų grupes. Viena jų – deteritorizuoti, tačiau išlaikę tam tikrą atmintį ar net tiesioginį santykį su gimtąja šalimi. Kita grupė – tie, kurie asimiliavosi arba atsiskyrė, pavyzdžiui, lietuvių tremtiniai, dar save laikantys dipukų karta, tačiau išlaikę lietuviškumą, sugebantys jį tęsti per kelias kartas.

„Kiti atvejai – labai specifiniai. Pavyzdžiui, jei paimam šiuolaikinius migrantus, šiuolaikinius Rytų europiečius Čikagoje, turime postsocialistinį migracinį variantą, kuriame aiškus organizavimasis, identifikavimasis ne per etniškumą, ne per nacionalumą, bet jiems svarbiausi tarpetniniai ryšiai, saviškių ratai. Reiškia, tas socialinis identitetas yra pirmoje vietoje. Jie nėra besiasimiliuojantys, bet jie ir neatsiskiria, jie turi savitą identitetą“, – teigia prof. dr. V. Čiubrinskas.

Vytauto Kasiulio muziejus / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kalbant apie dar senesnes – ketvirtą ir penktą – migrantų kartas, pastebimas kultūrinio paveldo permąstymas, kartu ir jo įveiklinimas.

„Pavyzdžiui, JAV, Teksase, savo šaknis, savo šeimų istorijas, paveldą pradėta įveiklinti po „the Melting Pot“ (liet. lydymosi katilo – LRT.lt) politikos plėtojantis multikultūralizmui. Kažkas panašaus vyksta ir Rusijoje, Užvolgyje, kur turime 1863 m. sukilimo ainius, irgi ketvirtą–penktą kartą, kurią geriausiai pažįstame kaip milijardierių. Kazicko [red. Juozo Kazicko] vietų žmonės. Kaip jie savo identitetą konstruoja? Aišku, jų ašis – religija, katalikybė. Jie meldžiasi namie, turi savo kraštotyros kampelį mokykloje“, – sako prof. dr. V. Čiubrinskas.

„Be abejo, išeivių, diasporos bendruomenės buvo sujungtos tam tikros istorinės interpretacijos, tam tikrų vertybių, tam tikrų nuostatų, ir štai trečiosios kartos palikuonys diskutuoja arba naujai permąsto kai kurias iš tų nuostatų. Savo pranešimo pavadinimui aš naudojau citatą „mūsų šeimą jungė tyla“ iš Julijos Šukys knygos. Taigi, istorinio pasakojimo segmentai maišėsi su tam tikrais nutylėjimais. Ir štai, trečiosios kartos palikuonės, jos būtent ir atsispiria į tuos nutylėjimus, bando lyginti, derinti savo tėvų, senelių pasakojimą su kitų bendruomenių pasakojimais“, – priduria prof. dr. V. Davoliūtė.