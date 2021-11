Prestižine Bookerio premija apdovanotas Damonas Galgutas

Lapkričio 3 dieną paskelbtas 2021 metų Bookerio premijos (The Booker Prize) laureatas. Juo tapo Damonas Galgutas. „Mane, kaip rašytoją, žavi tai, kas nepasakoma. Man svarbu, kaip bėga laikas, mirtingumas“, – kalbėjo D. Galgutas. „Jis pasižymi neįtikėtinu balso originalumu ir sklandumu“, – įvertino komisijos pirmininkė Maya Jasanoff.

Šį apdovanojimą kasmet pelno geriausias romanas, parašytas anglų kalba ir išleistas Jungtinėje Karalystėje ar Airijoje.

Tai svarbiausias apdovanojimas angliškai kalbančiame pasaulyje, jis jau daugiau nei 50 metų prisideda prie grožinės literatūros pripažinimo ir įvertinimo, skatina skaitytojų susidomėjimą ja.

Damonas Galgutas „Pažadas“ (The Promise). Damonas Galgutas anksčiau du kartus buvo įtrauktas į Bookerio premijos trumpąjį sąrašą už romanus „Geras gydytojas“ ir „Keistas kambarys“.

Jo romanas „Pažadas“ tyrinėja naujausią Pietų Afrikos istoriją per istoriją, kaip baltoji moteris nori palikti savo namus juodaodei, kuri jai dirbo. Romane pasakojama šeimos istorija, pasakojama apie keturias laidotuves, vykstančias skirtinguose amžiuose. Per tai autorius fiksuoja laiko tėkmę, kaip laikas keičia šeimą, šalį, politiką, teisingumo sampratą. Rebecca Jones iš BBC News apibūdino knygą kaip gražiai parašytą ir priverčiančią rūpintis dėl personažų.

„Mane, kaip rašytoją, žavi tai, kas nepasakoma. Man svarbu, kaip bėga laikas, kaip viskas keičiasi, mirtingumas visus mus susieja“, – kalbėjo D. Galgutas.

Autorius pripažino, kad knygoje yra kinematografiškumo, tačiau „kinas negali nukeliauti į žmonių mintis, o proza gali“. Jis sąmoningai nusprendė nesuteikti per daug balso pagrindinei veikėjai – mintis tokia, kad neturinti gero išsilavinimo juodaodė mergina, gyvenanti kaime, neturi balso – jai jis nesuteikiamas.

„Norėčiau apdovanojimą priimti visų rašytojų, išgirstų ir neišgirstų, vardu, nepaprasto žemyno, kurio dalis aš esu, Afrikos, vardu“, – sužinojęs apie pergalę kalbėjo laureatas. Laureatas pakomentavo, kad šioje knygoje atsirado ir tam tikro humoro, kurio iki šiol jo knygose nebuvo ir literatūros kritikai teigė, kad autorius visai neturi humoro jausmo, kas, jo žodžiais tariant, visiškai netiesa. Šiuo metu jis kuria trumpų istorijų rinkinį, bet teigia visuomet buvęs „lėtas, neskubantis“.

Komisijos pirmininkė M. Jasanoff akcentavo laureato meistrystę formos srityje ir tos formos savitumą.

Renginį vedė Samira Ahmed istoriniame BBC radijo teatre „Broadcasting House“ Londone. Tarp ceremonijoje dalyvavusių svečių – 1991-ųjų Bookerio premijos laimėtojas Benas Okri, praeitų metų laimėtojas Douglas Stuartas ir Kornvalio hercogienė Camilla.

Vertinimo komisiją sudarė: šių metų vertinimo komisijos pirmininkė Harvardo istorikė Maya Jasanoff, du kartus nominuotas autorius Chigozie Obioma, buvęs Kenterberio arkivyskupas Rowanas Williamsas, rašytoja ir redaktorė Horatia Harrod bei aktorė Natascha McElhone.

„Visos knygos trumpajame sąraše turi inovacijos momentą“, – pastebėjo M. Jasanoff. Anot jos, buvo labai įdomu knygas apžvelgti su kitais komisijos nariais, turinčiais aiškų literatūrinį skonį.

„Tai pakeitė mano gyvenimą“, – apie apdovanojimą 1991-aisiais sakė vertinimo komisijos narys B. Okri. Jis pastebėjo, kad premija tapo atviresnė kandidatams – jų rasei, lyčiai, orientacijai ir kitais aspektais. Jį labai domina vaikystė, o labiausiai – vidinė vaikystė.

„Knygą rašiau slapta, niekam apie tai nepasakojau iki jos išleidimo. Man nuostabiausia buvo tai, kad knyga surezonavo su įvairiuose pasaulio vietose gyvenančiais skaitytojais“, – prisimena praeitų metų Bookerio premijos laimėtojas D. Stuartas

„Man patinka šis sąrašas. Jame yra knygų, kurias iš tikrųjų norėsite skaityti (ir jos patiks), o ne knygos, kurias, jūsų manymu, turėtumėte perskaityti (ir kurios galbūt nepatiks)“, – apie trumpąjį sąrašą teigė BBC korespondentė Rebecca Jones.

Į trumpąjį 2020 metų Bookerio premijos sąrašą pateko:

Anukas Arudpragasamas, „Praėjimas Šiaurėje“ (A Passage North)

Tai – antroji autoriaus knyga.

Šis filosofinis romanas pasakoja apie Krishano kelionę po Šri Lanką, kelionę į šeimos laidotuves. Rašytoja Jenny Bhatt kūrinį apibūdino kaip „švelnią elegiją“ apie tuos, kurie pakliuvo į šalies pilietinį karą, kuriame žuvo apie 100 000 žmonių ir 20 000 žmonių iki šiol laikomi dingusiais.

„Kalbėjimas kainuoja. Kalbėdami galite labai lengvai patekti į bėdą tokioje vietoje kaip Šri Lanka... Mes linkę kalbėti patylėdami, o ne atvirai, – teigė A. Arudpragasamas. – Ilgesys – tai troškimas, neturintis objekto, savotiška klajonių erdvė... Visi veikėjai pasmerkti savotiškam klajojimui.“

Patricia Lockwood, „Niekas apie tai nekalba“ (No One is Talking About This)

Anksčiau ji yra parašiusi du poezijos rinkinius ir atsiminimų knygą. „Niekas apie tai nekalba“ – debiutinis Patricios Lockwood romanas.

Stilistiškai eksperimentinėje knygoje tyrinėjama žmogaus patirtis socialiniuose tinkluose. Merve Emre „The New York Times“ gyrė knygą už tai, kad „visa, kas bjauru ir pigu internetinėje kultūroje, paverčiama didingumo patirtimi“.

„Tai atspindėjo mano patirtį – buvau žmogus, kuris anksčiau buvo visuomet online“, – pripažįsta autorė. Pirmoje dalyje protagonistė įstrigusi portale (internete), antroje dalyje – realybėje.

Nadifa Mohamed, „Likimo žmonės“ (The Fortune Men)

Romanas paremtas tikra istorija apie neteisingai apkaltinto Mahmoodo Mattano, paskutinio vyro, pakarto Velse 1952 m., žmogžudystę.

Davidas Lloydas, rašantis „Nation Cymru“, pavadino knygą „nuostabiu, jaudinančiu, nerimą keliančiu romanu, išryškinančiu didžiulę neteisybę“. Tai, anot autorės, ir žvilgsnis į tai, kaip žmonės susitvarko su gedulu. „Rasizmas dar nėra tiek išnykęs, kaip norėtųsi“, – teigia rašytoja.

Richardas Powersas, „Suglumimas“ (Bewilderment)

Richardas Powersas už ankstesnį romaną „The Overstory“ pelnė vieną iš pagrindinių literatūros apdovanojimų – Pulitzerio grožinės literatūros premiją.

Knygoje „Bewilderment“ Powersas pasakoja apie astrobiologą, kuris po žmonos mirties stengiasi užauginti sūnų Robiną. Sūnui diagnozuojamos vis skirtingos ligos. Autorius apibūdina tai kaip istoriją apie nerimą, šeimai gyvenant pažeistoje planetoje, ir savotišką „planetinę romantiką“.

Susannah Butter savo „Evening Standard“ apžvalgoje paskelbė, kad knyga, 13-asis Powerso romanas, yra „visiškai gaivi, originali ir jaudinanti“.

Maggie Shipstead, „Didysis ratas“ (Great Circle)

Maggie Shipstead romane „Didysis ratas“ supina istorijas apie 1950 m. dingusią aviatorę ir šiuolaikinę Holivudo žvaigždę, bandančią sukurti filmą apie dingusiąją.

Žurnale „The Guardian“ Stephanie Merritt šį romaną pavadino „drąsiai ambicingu“, tai yra trečioji Shipstead knyga. „Mariana sudaryta iš daug moterų piločių portretų... Priėmiau tai kaip rimtą atsakomybę, kad ji būtų realistiška“, – sakė ji. Istorijos rašymas ir keliavimas sukūrė autorei simbiotinį ryšį.