Murakami vertėja – apie rašytojo humorą, blogas dienas ir sakinius, kurie... nebuvo tobuli

Haruki Murakami – vienas skaitomiausių japonų rašytojų visame pasaulyje. Jo vardas dažnai minimas kaip galimo Nobelio literatūros premijos laureato. „Murakami personažai, regis, yra labai mėgstami skaitytojų ir nelabai mėgstami literatūros kritikų“, – sako vertėja Gabija Enciūtė.

Rašytoją labiausiai išgarsino kūriniai „Kafka pakrantėje“, „Avies medžioklė“ ir „Norvegų giria“. Šiandien kalbiname naujausią japono dvitomį „Komandoro nužudymas“ išvertusią G. Enciūtę.

Gabija Enciūtė / Asmeninio archyvo nuotr.

– Tikriausiai ir prieš verčiant jums teko domėtis H. Murakami literatūra. Papasakokite, koks jausmas buvo apsiimti versti šio rašytojo darbus. Ar jautėte atsakomybę vertimą atlikti kuo tobuliau?

– Jaučiausi pamaloninta, kad man, tuo metu dar visai nepatyrusiai grožinės literatūros vertimų srityje, leidykla patikėjo tokio žinomo rašytojo naujausią – ir labai laukiamą – kūrinį. Kartu buvo ir šiek tiek baisu – ar susidorosiu?..

Tiesa, buvau skaičiusi kai kuriuos H. Murakami kūrinius originalo kalba, tad žinojau, kad jo stilius nėra labai sudėtingas; galėjau neblogai įsivaizduoti, kokį tekstą teks versti. Vis dėlto didžiulė kūrinio apimtis baugino. Išversti, žinoma, stengiausi kuo geriau, bet niekas nėra tobulas. Ne tik vertėjas, bet ir rašytojas kartais patiria blogų dienų – tuo netrukau įsitikinti, gilindamasi į tekstą. Romane tikrai pasitaikė sakinių, kurie... nebuvo tobuli. (Šypsosi.)

Haruki Murakami / Vida Press nuotr.

– Turbūt paprasto skaitytojo ir vertėjo akimis žvelgti į kūrinį yra du skirtingi dalykai. Ką naujo apie H. Murakami teko pastebėti kaip vertėjai?

– Iš karto pastebėjau redaktorių darbą. Man yra tekę pačiai redaguoti pažįstamos rašytojos romaną, tad žinau, ką tai reiškia. Skaitytojui nesunku įsivaizduoti, kad būtent tokį tekstą, kokį atsisėdęs su knyga skaito, rašytojas ėmė ir parašė vienu prisėdimu. Bet paprastai galutinis, nugludintas grožinio kūrinio variantas – daugybės perrašymų, kolektyvinių pastabų ir pataisymų rezultatas.

Verčiant pirmą dvitomio romano „Komandoro nužudymas“ dalį man kilo mintis, kad, nors H. Murakami yra labai patyręs, garsus rašytojas, jam praverstų ne prastesnis, ne mažiau patyręs redaktorius: tikrai pasitaikė stiliaus klaidų ir pasakojimo nenuoseklumų, kurie man, skaitant priekabia vertėjo akimi, užkliuvo, nors galbūt nebūčiau jų pastebėjusi ir nepastebėdavau jo knygas grauždama pramogai, kaip skaitytoja.

Haruki Murakami / AP nuotr.

Vis dėlto „Komandoro nužudymo“ vertimas buvo įdomus procesas, suteikęs progą daugiau pasidomėti, kaip šis autorius rašo, koks jo kūrybos procesas. Tai buvo nepatirtas žvilgsnis į rašytojo amato užkulisius – ne tik blogąja, bet ir gerąja prasmėmis.

– Gana žinomas faktas, kad H. Murakami savo balsą, rašymo stilių atrado pirmą novelę pamėginęs rašyti angliškai ir tuomet išversti ją į gimtąją japonų kalbą. Tai jį vertė rašyti kuo paprasčiau ir padėjo išvengti literatūrinės kalbos. Ar versti jo kūrinius į lietuvių kalbą atrodė taip pat paprasta?

– Nors gramatiškai kalba nėra sudėtinga, paprastu ar minimalistiniu jo pasakojimo tono tikrai nepavadinčiau. Pasitaiko tokių vingrių metaforų, palyginimų ir kitų literatūrinių piruetų, kad retsykiais kyla klausimas, ar pats rašytojas iki galo suprato, ką jais norėjo pasakyti.

Tad versti tikrai ne visada buvo paprasta. Tiesa, pretenzingų metaforų vertimo kančias su kaupu atperka nuostabus autoriaus humoro jausmas – gyva šnekamoji veikėjų kalba, beje, dažnai yra svarbi įtikinamo komiško tono dalis. Lietuvoje japoniškas humoro jausmas, manau, dažnai vis dar siejamas su „Takešio pilimi“ ar panašiomis televizinėmis keistenybėmis, bet man japonų sąmojis atrodo nuostabus tiek literatūroje, tiek gyvenime. Britų humoras, prancūzų humoras – tarsi visiems gerai pažįstami pasauliniai prekių ženklai. Na, o H. Murakami yra puikus lietuviams menkiau pažįstamo japoniško humoro atstovas. Belieka tikėtis, kad nesugadinau jo sąmojo savo vertimu.

Knygų viršeliai / Leidėjų nuotr.

– Kaip vertėja turbūt skaitėte šio autoriaus darbų tiek lietuviškai, tiek angliškai, tiek japoniškai. Ar teko pastebėti tam tikrų kalbinių niuansų vienose kalbose, kurie neegzistuoja kitose? Gal buvo frazių ar posakių, kuriuos verčiant džiugino galimybė perteikti lietuvių kalba labai panašiai, kaip tai skamba ir japoniškai? Gal buvo frazių, kurios kaip tik labai sunkiai išverčiamos?

– Gali būti, kad taip sakau tik todėl, jog lietuvių kalba – mano gimtoji, bet man pasirodė, kad lietuviškai perteikti H. Murakami kūriniuose vyraujančią atmosferą galima geriau, t. y. artimiau originalui, nei angliškai. Čia grynai subjektyvi nuomonė.

Sunkiai išverčiamų frazių tikrai pasitaikė, kaip ir žodžių, kurie japoniškai skamba gana lakoniškai, o lietuvių kalba reikalauja keleto žodžių junginio – daugiau paaiškinimo, o ne tiesioginio vertimo. Pavyzdžiui, „budistinės mumijos“. Tyčia dabar apie jas nieko neaiškinsiu, tegul bus reklama romanui „Komandoro nužudymas“. Galbūt kas nors paieškos įkvėpimo Helovino kostiumui.

Gabija Enciūtė / Asmeninio archyvo nuotr.

– H. Murakami pagrindinių veikėjų rutina bei charakteriai iš pirmo žvilgsnio atrodo niekuo per daug neišsiskiriantys, tačiau būtent šie veikėjai patenka į nepaaiškinamų ir be galo įdomių situacijų sūkurį. Ar pritartumėte, kad šis rašytojas turi ypatingą gebėjimą paprastus dalykus paversti nepaprastais?

– H. Murakami personažai, regis, yra labai mėgstami skaitytojų ar bent jau netrukdo mėgautis istorijomis ir nelabai mėgstami literatūros kritikų. Pastaraisiais metais teko skaityti ne vieno literato atsiliepimą, kad šio autoriaus kūryba statiška, nesikeičia; vienas labiausiai sustingusių ir iškritikuotų jos aspektų – nesikeičiantys veikėjų tipažai.

Ne sykį teko girdėti kritiką: „Kaip paaiškinti, kuo šitie nuobodūs Murakami vyreliai taip patinka visoms knygose pasitaikančioms moterims?! Autoriaus troškimų projekcija, ir tiek, visiškai neįtikina!“ Arba: „Kodėl jo aprašomi nevykėliai taip netikroviškai šauniai susitvarko su keistomis, sudėtingomis situacijomis?“ Tokiai kritikai aš iš dalies linkusi pritarti, nors kartu ir suprantu, kuo skaitytojus traukia egzistencinė H. Murakami visatos tuštuma, veikėjų gyvenimus pervėręs ilgesys.

Be to, minėtieji „nevykėliai“ tikrai kartais pasižymi turtingu vidiniu gyvenimu, kuris yra tarsi visiška priešingybė prie telefono ekrano prilipusio šiuolaikinio piliečio kasdienybei. Jie visa savo esybe būna čia ir dabar, šioje kad ir labai nuobodžioje akimirkoje.

2014 m. WELT literatūros premijos įteikimas rašytojui Haruki Murakamiui Berlyno „Axel Springer“ namuose / Vida Press nuotr.

– Dažnai H. Murakami kūryba yra persmelkta nepaaiškinamo ilgesio, vienišumo, švelnaus, bet gerai pažįstamo liūdesio. Ir vis dėlto turbūt būtent šios sunkesnės emocijos padeda susitapatinti su veikėjais ir pajusti jų užsidegimą patekus į neįprastas ar net siurrealistiškas situacijas. Ar ta savotiška melancholija yra būdinga visai jo kūrybai? Kokias dar jo kūrinių emocijas ar kitokius išskirtinumus būtų verta paminėti?

– H. Murakami kūryba išskirtinė tuo, kad visus, net ir tarpusavyje nesusijusius, jo kūrinius vienija ta pati būdingais bruožais pasižyminti „Murakami visata“, jo fantastinis pasaulis, tarsi kokia alternatyvios realybės Japonija. Melancholija, ilgesys ir tam tikra monotonija, tuštumas tikrai būdinga visiems šio autoriaus kūriniams, su kuriais man yra tekę susidurti. Tiesa, daugiausia skaičiau jo romanų, kur kas mažiau – novelių ir apsakymų, o šie kaip tik dažnai laikomi stipriausiu šio rašytojo žanru.

– Turbūt ne itin daug žmonių yra linkę skaityti knygas, kuriose konkretaus veiksmo nedaug arba jis prasideda vėlesnėse knygos dalyse. Kiek teko susidurti, H. Murakami romanai labiausiai įtraukia knygai gerokai įsibėgėjus. Ar net tuos, kurie mėgsta nuo pirmų puslapių įtraukiančius romanus, skatintumėte suteikti šiam rašytojui šansą?

– Aš visada būsiu „už“ naujus skaitymo horizontus. Labai sveika suteikti šansą žanrui ar istorijos laikotarpiui, kurio knygų paprastai visai neskaitai, arba išmėginti naują autorių iš kokios nors šalies, su kurios literatūra nesi pažįstamas. Todėl, be abejo, į šį klausimą atsakyčiau teigiamai. Be to, knygos įtraukia dėl skirtingų priežasčių.

Haruki Murakami knygos reklama / AP nuotr.

Vieną žmogų gali visiškai užburti ir įtraukti stipria vidine įtampa pasižymintis pasakojimas, kur iš pažiūros nieko konkretaus nevyksta, o kito skaitytojo tas pats tekstas visiškai nepalies. Kartais labai sunku nuspėti, kas mus sudomins. Jau vien todėl neverta atmesti šio autoriaus, remiantis vien tuo, kad knyga per stora ar veiksmas per lėtai įsibėgėja. Išvis – kas yra veiksmas?! Dėl šio termino irgi verta pasiginčyti.

– Yra žinoma griežta H. Murakami rutina – „atsikelk anksti, eik anksti miegoti, sportuok kiekvieną dieną“. Dabar dažnai sakoma, kad ką nors pasiekti pavyks būtent per discipliną ir sunkų darbą, o ne vaikantis įkvėpimo ir laukiant gerų idėjų. Kaip manote, ar prie šio rašytojo sėkmės prisidėjo toks gyvenimo būdas? Kiek teko pastebėti, ar dažnai rašytojai pasižymi tokia gyvensena?

– Rašytojų metodikos ir gyvenimo būdas labai skiriasi. Kai kurie rašė apsvaigę nuo narkotikų, kiti – laikydamiesi celibato ir užsiimdami dvasinėmis praktikomis; vieni išleidžia nepaprastai daug knygų, kiti – viso labo vieną, bet genialią, tokią, kuri ilgam išgarsina... Manau, kad H. Murakami gyvenimo būdas padėjo jam stabiliai dirbti, rašyti ir versti daugybę metų. Jis yra išleidęs nepaprastai daug kūrinių.

Ar visi jie vienodai sėkmingi ir vertingi? Vargu. Juokauju, kad galbūt jei būtų padaręs pertrauką nuo rašymo ir patyręs gyvenime nuotykių, jo veikėjų portretuose matytume mažiau stagnacijos. Vis dėlto, jei būčiau mama ir mano paaugliai vaikai ieškotų kūrybinio įkvėpimo domėdamiesi žinomų rašytojų gyvenimu, žinoma, mieliau kaip sektiną pavyzdį jiems pateikčiau H. Murakami, o ne Hunterį S. Thompsoną.

Knygų viršeliai / Leidėjų nuotr.

– Dviejų tomų istorija „Komandoro nužudymas“ – išversta jūsų. Ar laikytumėte naujausius šio rašytojo darbus vienais geriausių, brandžiausių, o gal kiti kūriniai įstrigo labiau?

– Negaliu apsispręsti dėl „Komandoro nužudymo“. Viena vertus, tai ambicingas kūrinys, turintis daug „būsimo Murakami aukso fondo“, didaus romano bruožų. Man jis pasirodė savaip galingas ir gilesnis už daugumą kitų rašytojo romanų, bet sykiu parašytas su akis badančiu užmoju – kai kuriais aspektais dirbtinokas, su pretenzijomis; ne visai išbaigtas. Ši knyga man tikrai padarė įspūdį.

Vis dėlto mėgstamiausiu H. Murakami kūriniu netapo. Nors romaną „Negailestinga stebuklų šalis ir Pasaulio galas“ skaičiau labai seniai, vis dar norisi murakamiškumo laurus skirti jam. Tarp įvairių pasaulio šalių literatūros kritikų viena geriausių šio autoriaus knygų, rodos, laikoma „Kafka pakrantėje“, tad tiems, kas nėra skaitę šio rašytojo, tai galėtų būti prasminga pažintis su jo kūryba.