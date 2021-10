„Portalo“ premjera Oskaro Koršunovo teatre: anot režisieriaus, norėta suprasti, iš kur žmoguje kyla blogis

Oskaro Koršunovo teatre – premjera. Pirmą kartą čia kuria režisierius Mantas Jančiauskas. Spektaklis „Portalas“ pagal to paties pavadinimo dramaturgės Birutės Kapustinskaitės pjesę.

Režisierius M. Jančiauskas drauge su spektaklio projekcijų autoriumi Kristijonu Dirse naujajame spektaklyje „Portalas“ turi nemenkų technologinių užduočių. Spektaklyje pasakojama apie žmogų, įnikusį į virtualų gyvenimą, todėl spektaklyje nemažai virtualaus, žaidimų pasaulio.

Režisierius sako atspirtis kurti šį spektaklį – noras suprasti, iš kur žmoguje kyla blogis, kas tai sąlygoja ir kodėl.

„Tas blogis nėra patologinis, jis gali gimti bet kuriame žmoguje ir tai daugumos, ne mažumos dalykas. Mums norėjosi papasakoti apie paprastą žmogų, turintį šeimą, su kuriuo galima susitapatinti, tada atradom virtualų pasaulį. Tas virtualumas tapo vieta, kur atsiranda misijos, kad žmogus atlikdamas misijas tampa kažkuo ir tai ir yra žmogaus radikalėjimas. Kuo labiau radikalėja, tuo labiau tampa blogu“, – pasakoja režisierius.

Mantas Jančiauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Spektaklyje vaidina aktoriai Marius Repšys, Adelė Šuminskaitė, Matas Dirginčius ir Eglė Gabrėnaitė. E. Gabrėnaitė, pastaruoju metu nemažai vaidinanti jaunųjų režisierių spektakliuose, sako, kad tokios patirtys labai įtraukia, tačiau gavusi M. Jančiausko pasiūlymą turėjo savų sąlygų.

„Turėjau kažkokio darbo, sakau, Mantai, sutiksiu, jei bus be žodžių, va kaip tik ir yra be žodžių ir užsikroviau tokią kuprą – suvaidinti visą spektaklį – nuo iki – be žodžių, bet tai buvo žiauriai įdomu“, – teigia E. Gabrėnaitė.

Eglė Gabrėnaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pjesėje ir spektaklyje kalbama apie pasimetusį, sutrikusį, jauną vyrą, kuris niekada anksčiau nesusimąstė apie tai, kas jis iš tikrųjų yra. Vidinė krizė jį atveda į virtualų pasaulį, jame jis ne bendrauja, o kuria bendravimo iliuziją, kuri nepasitarnauja sprendžiant konkrečias gyvenimiškas situacijas.

„Iššūkiai didžiuliai. Mes praėjom visą veiksmą, kaip kas vyksta, reikia susidėlioti mintis, kur eit, kur greičiau. Iššūkis priimtas“, – konstatuoja aktorius.

Marius Repšys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

M. Repšio personažo draugę kuria aktorė Adelė Šuminskaitė.

„Stiprus troškimas gyventi joje pulsuoja. Su kuo prieštarauja realybė, kurioje ji yra. Kaip Audrius paskendęs virtualioje, tai ji turi realybę viduje“, – pasakoja A. Šuminskaitė.

Spektaklio „Portalas“ premjera Oskaro Koršunovo teatre – spalio 21-ąją.