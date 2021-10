Retrospektyva rodomi „Low Air“ Vilniaus miesto šokio teatro spektakliai

Šiais metais „Low Air“ Vilniaus miesto šokio teatras mini kūrybinės veiklos dešimtmetį ir šūkiu „10-šimt!” akcentuoja ne tik dešimt metų veiklos ir šimtą nuveiktų kultūrinių veiklų, projektų, spektaklių, gastrolių, premjerų, bet ir ateinantį šimtą, kuris dar bus nuveiktas, rašoma „Low Air“ pranešime žiniasklaidai.

Airidos Gudaitės ir Lauryno Žakevičiaus įkurto teatro 10 metų kūrybinės veiklos festivalyje „Low Air 10 Fest“, prasidėjusiame rugpjūčio 25 d. ir besitęsiančiame iki gruodžio 30 d., jau pristatyta naujausia Low Air premjera – šokio spektaklis (ne)paaugliams „me two / SAVOJ KRŪVOJ“, taip pat šokio filmas „Žaidimas baigtas“ parodytas tarptautiniame šokio festivalyje Vokietijoje, iš kurios L. Žakevičius keliavo į Graikiją, kur dalyvavo garsios menininkės Marinos Abramovič sukurtose dirbtuvėse „Cleaning the house workshop“ ir jos metodo praktikose.

Filmas „Žaidimas baigtas“, Vilniaus miesto šokio teatro „Low Air“ kūrybinė komanda / Stop kadras

„Tai buvo susitikimas ne laike, o patyrimo momente. Mintis ir patirtis, kurias parsivežu iš performanso menininkės M. Abramovič dirbtuvių, norisi reflektuoti Low Air aplinkoje ir su žiūrovais. Patirtis badaujant – tai, ko labiausiai bijojau. 5 dienos atsisakant visų įmanomų pagundų – maisto, elektroninių įrenginių, kalbėjimo, skaitymo – pasirodė įveikiama, dėka koncentracijos ir buvimo čia ir dabar. Mums, atlikėjams, buvimas prieš žmones atliekant meninį veiksmą – ir nesvarbu, ar scenoje, ar gatvėje – labiausiai siejasi su buvimu čia ir dabar. Koncentracija atsiribojant nuo laiko, kuris vis įsiterpia į atlikimo patirtį per mintis užduodamas klausimus „kiek dar liko?“, „kam aš tai apskritai darau?“, „tuoj viskas baigsis“, „neįtikinu…“, padėjo likti esatyje. Pagaliau supratau vieno įsimintiniausių M. Abramovič performansų „Artist is Present“ sudėtingumą ir poveikį (žiūrėjimas nejudant tiesiai į susirinkusių žmonių akis 3 mėnesius, 5 dienas per savaitę, 8 valandas per parą). Mano patirtas daugiau nei 6 valandų ryžių skaičiavimas ar „eye gazing“ pratimas, trukęs vos valandą, yra tik smulkmena. Nekantriai laukiu susitikimo su žiūrovu, su kuriuo galėsime dalintis buvimo čia ir dabar momentu“, – dalijasi L. Žakevičius.

Spalio 21–24 dienomis Vilniuje, Menų spaustuvėje, „Low Air“ kviečia susipažinti su jų kūrybos procesu ir kūrybiniu kismu, kuris bus atskleidžiamas chronologine tvarka pristatomų spektaklių kontekste. Žiūrovai turės galimybę keturias dienas iš eilės išvysti vis kitą „Low Air“ spektaklį.

Duetas „Low Air“ / V. Ruzgaitės nuotr.

Spalio 21 d. jau 100-ąjį kartą bus rodomas jausmingas urbanistinio šokio spektaklis „Feel-Link“, kurio kelionių žemėlapis driekiasi itin plačiai – nuo Kinijos iki Islandijos. „Tai pirmasis mūsų teatrinis kūrinys bei pirmasis išgrynintas gatvės šokio spektaklis teatro erdvėje, kuris jau daugelį metų nepalieka abejingų Lietuvoje ir už jos ribų. Tikime, kad šis darbas sudomins tiek jaunosios kartos atstovus, tiek vyresnio amžiaus šokio meno mylėtojus“, – sako A. Gudaitė.

Spalio 22 d. Low Air kviečia į „Auksiniu scenos kryžiumi“ apdovanotą šokio, teatro, muzikos ir literatūros spektaklį, nukeliavusį net į Grenlandiją. Spektaklyje, kuriame nagrinėjami tėvų ir suaugusių vaikų santykiai bei pastangos kalbėtis, skamba gyva muzika bei pasirodo žinomi Lietuvos aktoriai Larisa Kalpokaitė ir Jonas Braškys.

„Spektaklis „Kelionė namo“... tiesiog labai jo pasiilgom. Jis labai jautrus ir mums su aktoriumi Jonu Braškiu labai aktualus, nes dirbame su jaunais žmonėmis, su kitos meninės krypties atstovais, šokėjais, ir tai mums duoda labai gero peno, labai gerą jausmą, kad mes dalyvaujame šiame procese. O antra, pats spektaklis yra labai žavus ir labai jaudinantis. Jaudinantis ne tik žiūrovą, bet ir mus, atlikėjus, mes labai jį mylim. Gaila, kas šis spektaklis retai rodomas, bet gal dėl to ir taip stipriai jį branginame. Pilnoje žiūrovų salėje matome apsiašarojusius žiūrovų veidus, jis aktualus visoms kartoms. Ypač dabar, kai vyksta tautų kraustymasis ir ryšių nutraukimas bei jų atstatymas – giminystės, meilės, šeimų – šis spektaklis labai aktualus“, – dalijasi aktorė L. Kalpokaitė.

Spalio 23 d. scenoje šeši profesionalūs šokėjai, pasitelkdami šešis skirtingus šokio stilius – vogue, waacking, hiphopą, hausą, breiką ir šiuolaikinį šokį – pristatys spektaklį „Šventasis pavasaris“. Spektaklyje, paremtame I. Stravinskio kūrinio „Šventasis pavasaris“ motyvais, susitinka klasikinė muzika, lietuvių folkloras ir šokio stilių gausa.

„Spektaklyje <...> keliame klausimus, kas šventa ir svarbu šiandien ne tik šokėjui, bet kiekvienam mūsų. Nusilenkiame prieš bendrumo jausmo formuojamus rėmus ir patys save į juos talpiname, darome tai, kas mums primetama iš šono, nes esame priklausomi nuo nuomonių. Bet ar tampame dėl to tušti ir banalūs?“ – klausia spektaklio choreografai A. Gudaitė ir L. Žakevičius.

„Low Air“, spektaklis „Žaidimas baigtas“ / V. Jokūbausko nuotr.

Spektaklių maratoną spalio 24 d. užbaigs spektaklis „Žaidimas baigtas“, kuris jau kitą savaitę po rodymo Vilniuje bus pristatytas Korėjoje ir Vokietijoje. „Nuo pirmojo sukurto spektaklio „Feel-Link“ mes vėl scenoje atsistojam tik vienas prieš kitą. Atsakomybė, kurią nešame kurdami, nepadalijama scenos partneriams, o lieka tik su mumis. Kadangi esame pora ir nulipę nuo scenos – tai tampa labai įdomiu, nenutrūkstamu kūrybos procesu, kurį nešiojamės su savimi“, – apie spektaklio kūrybos procesą sako šokėja A. Gudaitė. Vizualus šokio spektaklis trupei padėjo pelnyti „Auksinį scenos kryžių“, Lietuvos šiuolaikinio šokio asociacijos premiją, Boriso Dauguviečio auskarą ir LR Kultūros ministerijos Jaunojo kūrėjo premiją.

„Low Air“ Vilniaus miesto šokio teatro kūrėjai tarp pasirodymų sostinėje ne tik trina ribas tarp valstybinių sienų, bet ir pristato savo kūrybą Lietuvos regionuose. Lapkričio mėnesį spektaklis „Žaidimas baigtas“ keliaus į Kaišiadoris ir Zarasus.

„Low Air 10 Fest“ programa tęsiasi iki gruodžio 30 d. Joje – dar dvi premjeros ir galimybė pamatyti žiūrovų jau pamėgtus „Low Air“ spektaklius.

Visus spektaklius „Low Air“ kviečia patirti saugiai – su galimybių pasu. Šokėjai ir spektaklių kūrybinės komandos labai nuoširdžiai kviečia kuo daugiau kultūros mylėtojų išlaikyti saugumo bei atsakingos laisvės nuotaikas.