Teatro bacila Vilniaus gete užkrėstas Petuchauskas: iki šiol moku neapmokėtiną skolą tiems, kurie žuvo, o aš likau

Kas perskaito bent vieną teatrologo dr. Marko Petuchausko eilutę, būtinai užsimano antros. Tačiau ir jos nepakanka: aiškus, lengvas, žaismingas stilius, gyvenimo išmintis ir iš jos kylantis humoras – M. Petuchausko norisi nepasotinamai. Ką nors jo pradėjęs, negalėsi atsitraukti, skaitysi per naktį iki paskutinio puslapio. Toks literato su teisininko išsilavinimu poveikis.

M. Petuchaukas savo laiku buvo neprilygstamas teatro rašytojas, monografijų autorius. „Visą gyvenimą rašiau apie kitus, o apie save – labai mažai, beveik nieko“, – LRT.lt teigia jis. Gal todėl ir neišgarsėjo taip, kaip kai kurie teatrologai amžininkai.

Sėdi (iš kairės): Henrikas Vancevičius, Alė Žalinkevičiūtė-Petrauskienė, Justinas Marcinkevičius; stovi (iš kairės): Regimantas Adomaitis, Markas Petuchauskas, Laimonas Noreika / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Tik pasitikdamas 9-ąją dešimtį galiausiai sėdo prie atsiminimų knygos „Santarvės kaina“ (2009), vėliau prabilusios ir angliškai, vokiškai, dabar verčiamos į rusų kalbą. Tai mažas šedevras, vienas geriausių litvakų memuarinės literatūros pavyzdžių.

Naujoms kartoms derėtų tą knygą atrasti, kaip dabar ją atranda vokiečiai, amerikiečiai. Skaitai ir stebiesi, kad už daugelio Lietuvoje vykusių kultūros reiškinių, renginių, garsenybių viešnagių stovėjo šis žmogus – M. Petuchauskas. Tada likdavo nematomas, ir tik savo knygoje kukliai apie tai pasisakė.

Markas Petuchauskas 1980 m. / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Tarkime, chruščiovinio „atšilimo“ metais Lietuvos mokslų akademijoje subūrė pirmąjį nacionalinį menotyros centrą, kuris susiejo teatro, dailės, kino ir muzikos mokslinus tyrinėjimus. Ką čia kalbėti apie senus laikus, sakysite. Tačiau tą centrą drąsiai galime laikyti dabartinio Lietuvos kultūros instituto pradžia, ištakomis.

Atkūrus nepriklausomą Lietuvą, vienas didžiausių jo darbų buvo Vilniaus geto teatro kūrėjų atminimo įamžinimas. Kartu su žmona Sofija rūpinosi pačių įsteigtu Lietuvos žydų kultūros klubu, kuris tiesė tiltus tarp tautų, žmonių, iš užmaršties sugrąžino reikšimgas asmenybes.

M. Petuchauskas – to geto kalinys. Būdamas vienuolikos su mama sėkmingai iš jo ištrūko. Atsidūręs Žemaitijoje, slapstydamasis nuo nacių atidirbo piemenuku Joniu – Jonu Petrausku. Dokumentus tokiu vardu ir pavarde jam išrūpino gelbėtojai.

Marija (Michlė) Lichtmacher-Petuchauskienė su sūneliu Marku / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Liko amžinai dėkingas savo geradariams – Paliukienei, Kazimierui Šalkauskiui, Laurynui Sondeckiui, Jono ir Stasės Ruzgių, Veronikos ir Kosto Kalendrų, Eugenijos ir Juozo Kazlauskų, Virkečių, Šimkų šeimoms.

Spalio 6-ąją Kalvarijų turgaus kaimynystėje su žmona Sofija gyvenantis M. Petuchauskas pasitiko 90-ąją sukaktį. Ta proga namuose surengė Atvirų durų dieną visiems, kas jį norėtų atlankyti, pasveikinti. Svečiai iš LRT.lt portalo nepasikuklino – jubiliatą užgriuvo gimtadienio išvakarėse. Štai ilgo, ilgo pokalbio su Marku Petuchausku ištraukos.

Sofija ir Markas Petuchauskai / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Gyvenimas tarp rudo ir raudono

– Kada paskutinį sykį lankėtės teatre?

– Šiuo metu, kai ta pandemija, žmona manęs beveik neišleidžia į lauką, tik į balkoną. Arba sėdu į automobilį ir nuvairuoju į Valakampius, ten pasivaikštau.

Dabar skaitau tik savo rašomų knygų korektūras. Jūs neįsivaizduojate, kiek visko reikia, kad išeitų knyga. Parašyti dar nieko nereiškia. Nes kai parašai paaiškėja, kad nėra vertėjo. Kad knyga išeitų kita kalba, reikia Lietuvos kultūros instituto finansavimo. Jei jis yra – nėra leidyklos. Jei atsiranda leidykla – pasirodo, kad ji neturi vertėjo. Nelygu kokia kaba, jei anglų – dar nieko, o jei vokiečių – jau sudėtingiau.

Kai parašai knygą, tik tada prasideda visi išgyvenimai. Esu, matyt, labai litvakiškai užsispyręs.

Donatas Banionis, Markas Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

– Ir gal kiek žemaitiškai?..

– Beje, ir žemaitiškai! Juk Žemaitijoje perėjau piemenavimo laikotarpį, daug ko ten išmokau. Tad dvigubai užsispyręs.

– Perėjote Žemaitijos kalvarijas, kryžiaus kelią.

– Žemaičių Kalvariją perėjau irgi. Tiesiogine prasme. Ėjau keliais melsdamasis. Juk piemeniui taip priklauso...

Žodžiu, grįžtant prie leidybos, yra taip: niekam nesakau, kokią knygą dabar rašau. Pasakysi, o po dvejų metų paaiškės, kad ji dar neišėjo.

Lietuvos kultūros institutas mane labai myli, remia. Manau, juos žavi ne vien vertintojo ar kaltintojo pozicija, o mano objektyvus pasakojimas, su humoru, apie pačius baisiausius dalykus.

Viena vertus, užsispyrėliškai, o kita vertus, rašytojiškai moku įvilkti tai į skaitytojus pagaunantį pasakojimą. Daugelis sakė, kad „Santarvės kainą“ skaitė visą naktį, kol pabaigė.

Marko Petuchausko knygos viršelis

– Nes tai pati tikriausia literatūra.

– Žinote, labai „veža“ pats gyvenimas. Mano gyvenimas yra gyvenimo romanas. (Nusijuokia.) Nuotykinis ir kartu fantastinis. Kadangi taip nebūna. Perėjau penkias visuomenines politines formacijas. Iki 9 metų buvau normalus vaikas. Tai buvo pats linksmiausias ir, kaip dabar suprantu, normaliausias gyvenimo laikotarpis.

Paskui prasidėjo rudasis laikotarpis, o po kelerių metų – 5 dešimtmečius trukęs sovietinis. Reikėjo gyventi, dirbti. Tas laikas man irgi kainavo labai brangiai. Negalėjau išvažiuoti ir mokytis, nes Lietuvoje nebuvo teatro. O po bacilos, kurią pagavau dar Vilniaus geto teatre, – jis man padėjo išgyventi, – iki šiol moku neapmokėtiną skolą tiems, kurie žuvo, o aš likau.

Markas Petuchauskas – VU Teisės fakulteto studentas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Man būdingas ir kitas dalykas – litvakiškas humoras. Kas apie litvakus berašytų, visada pažymi jų užsispyrimą ir humoro jausmą. Mano giminė labai litvakiška, vilnietiška. Iš dokumentų, rastų padedant žmonai ir archyvo žmonėms sužinojau, kad pastaruosius šimtmečius mes, Petuchovskių giminė, čia gyvenome. Tad kiekvieną knygą rašau ne tik kitam skaitytojui, bet ir ką nors nauja sužinojęs apie save.

Sofija daug padarė, atkapstė net po kitomis pavardėmis pasislėpusius Petuchovskius. Dėl to keičiasi ir mano biografija. (Juokiasi.)

Markas Petuchauskas, Juozas Pocius, Eimuntas Nekrošius / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Tas noras galva daužyti sieną

– Dėl tos raudonosios izoliacijos tik po 50 metų sužinojote turįs giminaičių visame pasaulyje, Izraelyje, Maroke, Pietų Afrikos Respublikoje.

– Nes geležinė uždanga tikrai buvo geležinė. Staiga pradėjau domėtis būtent Lietuvos žydais, jų ypatumais. Pasirodo, jie plačiai žinomi ir vertinami visame pasaulyje. Litvakai formavosi šimtmečius ir ne taip paprastai. Perėjo sudėtingus laikus ir jų veiduose, mąstysenoje atsispindėjo ir humoro jausmas, ir užsispyrimas.

Kartais stebiuosi, koks esu užsispyręs. Ir tas noras galva daužyti sieną... Daužai, daužai, regis, be jokios prasmės. Bet kartais, žiūrėk, ir įvyksta, dėl ko daužeisi. Pagalvoji, gal ir gerai, šio to išmokai, sužinojai, kaip elgtis kitą kartą.

Vanda Zaborskaitė, Ingrida Korsakaitė, Markas Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

– Pateikite pavyzdį. Savąjį netrukus pasakysiu, bet kokį paminėtumėte jūs?

– Ačiū Dievui, turiu. Kai supratau, kad rašyti nepakanka, reikia ir šį tą veikti, įkūriau nepriklausomą Lietuvos žydų kultūros klubą. Jis veikė 15 metų. Teko kovoti dviem frontais, su savais ir svetimais. Nes žydų bendruomenės vadovybė nepripažino, o paskui ir kenkė klubui.

Tačiau buvo daug padaryta, išmokta. Svarbiausia – Lietuvai. Nes per mano rengtus tarptautinius projektus, skirtus geto teatrui, Jaschos Heifetzo 100-mečiui ir t. t., į Lietuvą atvažiavo smuikininkas Pierre`as Amoyalis, Czeslawas Miloszas, Rygos Dailės teatras ir Eduardas Smilgis, Claude`as Lanzmannas. Ir tos viešnagės atsiskleidė vėlesnėje jų veikloje, jie Lietuvos neužmiršo.

Markas Petuchauskas, Pierre`as Amoyalis, Sofija Petuchauskienė, Saulius Sondeckis / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

– Pats pateiksiu kitą jūsų užsispyrimo pavyzdį: teatras „Na Taganke“ ir Jurijus Liubimovas.

– O kaip gi?! Liubimovas, Georgijus Tovstonogovas – tai vis mano bičiuliai. Liubimovo atvykimą į Lietuvą pramušiau aš. Pats jis netikėjo, kad tai pavyks, o paskui labai tai vertino.

Dar papasakosiu apie galvos daužymą. Kai visas pasaulis minėjo filosofo (ir garsaus rabino) Emmanuelio Levino 100-metį, surengiau šiai datai skirtas Meno dienas. Jis juk gimė Kaune. Vieta, kur gimė, išliko, bet namas – ne. Pamaniau, reikėtų atidengti atminimo lentą.

Kai nuvažiavau į Kauną, susitikau su mero atstovais ir išdėsčiau savo ketinimą, jie nustebo labiau nei aš. Mat aš nustebau, kad jie nieko apie jį nebuvo girdėję. O jie nustebo, ko aš čia atvažiavau ir kas aš toks. Ilgai įrodinėjau, čia irgi buvo galvos daužymas į jų bukas galvas. Paskui vis dėlto man pavyko.

Samuelis Petuchauskas, Jackus Sondeckis, Juozas Naujalis / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Iki kito šainų dalijimo

– Vilniaus gete veikė mokykla, teatras, rengtos parodos, koncertai. Netelpa galvoje – kaip mirčiai pasmerkti žmonės galėjo norėti mėgautis menu, poetiniu žodžiu?

– Jūs mąstote lygiai taip, kaip tada mąstė didysis žydų poetas Abraomas Suckeveris. Jį sutikęs jaunas režisierius Maksas Viskindas, – tai A. Suckeveris aprašė prisiminimų knygoje, – pasakė, kad grupė aktorių renkasi jo bute ir nori steigti teatrą. A. Suckeveris nustebo: „Gete teatrą?! Jūs ką, juokaujate?! Aplink vyksta žudynės, niekam tai nerūpi. Daug kas tai supras kaip pasityčiojimą, norite šokti ant kapų?“ Taip, beje, teigė ir dalis geto bendruomenės.

Šiaulių hebrajų vaikų darželyje. Markas Petuchauskas – pirmas kairėje / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

M. Viskindas jam atsakęs, kad žydų teatro gijos pasaulyje driekiasi nuo viduramžių geto laikų: „Atgaivinkime šią tradiciją, parodykime, kad mes nepasiduodame ir įkvėpkime žmonėms viltį.“ Ir A. Suckeveris tapo to teatro ideologu, literatūrinės dalies vedėju. O iš tikro – pagrindiniu vadovu, įkvėpėju ir gynėju.

Ir man, kai pakliuvau į tą teatrą, jis įkvėpė viltį. Pasidarė lengviau gyventi. Mes kentėjome, kasdien laukėme egzekucijų, akcijų, vaikų akcijų – tada buvau dešimties.

Teatras mane įkvėpė, pradėjau jame lankytis, tapau nuolatiniu žiūrovu. Mane visur praleisdavo, žinojo, kad toks berniukas kasdien čia lankosi. Žydų teatras virto savotiškais kultūros namais. Ten pamačiau pora metų jaunesnio Samuelio Bako piešinių parodą. Teatre vyko paskaitos, buvo minimos sukaktys, garsių rašytojų datos.

Markas Petuchauskas, Samuelis Bakas, Sofija Petuchauskienė / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Prisimenu paskaitą apie švarą, higieną. Nes tai buvo labai aktualus dalykas. Ir getas buvo taip susitvarkęs, kad niekas nesirgo. O jei ir sirgo, ligoniai gydyti slapta. Nes oficialiai apie susirgusiuosius reikėjo pranešti, ir juos būtų išvežę sunaikinimui.

Mano motina, nors buvo sugniuždyta po vyro, mano tėvo, sušaudymo Paneriuose, vis tiek eidavo į darbą ir tuo mane išgelbėjo. Nes buvo nustatyti tokie pažymėjimai, vadinamieji šainai. Kas dirbdavo, išeidavo į darbą, tas gaudavo šainą – geltonąjį gyvenimo šainą. Taip žmogus garantuodavo sau, sutuoktiniui ir dviem vaikams laikiną teisę gyventi. Iki kito šainų dalijimo.

Samuelis Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

„Kuinas vos judėjo, buvo liepos karščiai...“

– Kaip jums su mama pavyko ištrūkti iš geto?

– Visa esmė ta, kad mama galėjo išeiti iš geto teritorijos, o aš – ne. Čia buvo labai tragiška situacija. Mažus vaikus ar ką tik gimusius išnešdavo bulvių maišuose, užmigdytus.

– O dešimties metų vaiko taip paprastai nepaslėpsi.

– Taip. Kai pasidarė aišku, kad geto likvidavimas neišvengiamas ir netrukus į darbą nebeišleis, visi suprato, kad reikia dingti kas kur. Mamai, matyt, pavyko susitarti su geto policininkais, o šiems – su vokiečių atstovu. Policininkais būdavo nepasitikima, juos irgi stebėdavo. Būdavo, pats geto patronas Franzas Mureris atvažiuodavo ir pradėdavo tikrinti. Buvo mūsų generalinis. (Juokiasi.) Vienus mušdavo, kitus veždavo tiesiai į Panerius. Taip žuvo ir europinio masto dainininkė Liuba Levicka.

Marija (Michlė) Lichtmacher / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Mamai pavyko susitarti, ir ta žydų grupė, kuri važiuodavo į geto kapines (jos buvo už miesto, kažkodėl vokiečiai liepdavo jas prižiūrėti), mane paguldė vienkinkio vežimo dugne, apdėjo šiaudais, paskui maišais su pašaru kuinui. Tada atsisėdo ant maišų nuleidę kojas į visas vežimo puses ir išvežė. Kuinas vos judėjo, buvo liepos karščiai...

Mes nebūtume galėję pabėgti, kol neatsirado, pas ką bėgti. Mamai labai padėjo tokia Paliukienė, jos vyras buvo advokatas, Lietuvos karininkas, gyveno su sūnumi Jurgiu Žvėryne. O mes juk buvome iš Šiaulių, Vilniuje iki geto gyvenome neilgai, pažįstamų, į kuriuos galėtume kreiptis, neturėjome, bėgti nebuvo pas ką.

Stasė ir Jonas Ruzgai, Markas Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Tam bėgimui Paliukienė supažindino mamą su tokiu Jonu Ruzgiu. Ruzgiai mus priėmė. Stasė Ruzgienė jau laukė manęs žydų kapinėse. Tai nepaprastų konspiracinių gebėjimų turėjusi moteris. (Nusijuokia.) Labai drąsi, balansuojanti ties rizikos riba. Paskiau ji ne kartą mus nustebino.

Kai mane iškėlė iš vežimo, buvau visas pažaliavęs. Šiaip ne taip atgaivino. Tada nusivedė į savo butą Žvėryne, Onos Vytautienės gatvėje (dabar – Dionizo Poškos g.).

Markas Petuchauskas, mama Marija (Michlė) Petuchauskienė / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Paskui Stasė nuėjo į mamos darbovietę. Mama nusivilko švarką su Dovydo žvaigžde ir abi pasišnekučiuodamos, ramiai, šaligatviu, ko negalima žydams, pasiekė Žvėryną.

Mano mama buvo labai graži moteris didelėmis mėlynomis spindinčiomis akimis. Visai nepanaši į žydę, kitaip nei tada atrodžiau aš. (Juokiasi.) Mamos niekas niekada neįtardavo esant žyde.

Taip prasidėjo tolesnė mano slapstymosi epopėja Žemaitijoje. Tiesa, ne iš karto slapstymosi – kurį laiką „oficialiai“ dirbau Joniu, piemenuku.

Eugenija Kazlauskienė su vaikais – Gediminu, Alina ir Algiu / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Beprotiška Lanzmanno reakcija

– Persikelkime į Žydų kultūros klubo laikus. Kai „Skalvijoje“ rengėte Meno dienas, skirtas Vilniaus geto teatrui, „Šoa“ režisierius C. Lanzmannas labai pasipiktino pamatęs, kad į tą pačią programą įtraukti Andrzejaus Wajdos ir Steveno Spielbergo filmai – „Didžioji savaitė“ ir „Šindlerio sąrašas“. Kuo jam neįtiko šios asmenybės?

– Taip, tiesioginė atmetimo reakcija. „Šoa“ pasaulyje laikomas pačiu geriausiu filmu apie Holokaustą. Lietuvoje nebuvome jo matę. C. Lanzmannas buvo įsitikęs, ir nebe pagrindo, kad jo žiūrovas turi pats išgyventi, „reinkarnuotis“ į budelio, dalyvio, stebėtojo vaidmenį. Filme nepamatysi nė vieno lavono, jokių mirčių, sušaudymų. Jis paremtas liudininkų prisiminimais, pasakojimais. C. Lanzmannas šventai tikėjo, kad turi būti tik taip. Todėl S. Spielbergo ir kitų filmai jam atrodė nepriimtini. Žinojau tai, bet norėjau, kad programoje būtų pristatyti skirtingi požiūriai, kaip meno kūriniuose vaizduoti Katastrofą.

Nesitikėjau sulaukti tokios beprotiškos C. Lanzmanno reakcijos. Kai atvažiavo ir pamatė, kokie filmai bus rodomi, visas perbalo, pasikeitė neatpažįstamai, puolė prie manęs ir taip pirštu dūrė į pilvą, kad net susiriečiau, netekau amo. Baisus skausmas! Sako: „Su šitais vienoje programoje nedalyvausiu, galite mano filmą nuimti. Čia falsifikatai, įžeidžiantys visas Holokausto aukas ir jų artimuosius. Taip žiūrovai apgaunami, tai gėdinga, skandalas!“

Ilgai jam aiškinau, jis karščiavosi. Paskiau neištvėriau ir sakau: „Pone Lanzmannai, Lietuva jau yra demokratinė respublika. Ir kiekvienas gali reikštis kaip ir jūs.“ Jis pagalvojo, pagalvojo ir pasakė: „Gerai.“ Ir daugiau jokių nesklandumų.

Markas Petuchauskas, Claude`as Lanzmannas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Žemoji grandis atliko šventą darbą

– Holokausto tema dabartinėje Lietuvoje. Kaip manote, ar dėmesys jai pakankamas, o gal priešingai – pastebite neskanių perlenkimų?

– Nežinau, sunku pasakyti, gal ne viską mačiau. Domėjimasis žydų praeitimi matomas mažuose Lietuvos miesteliuose, buvusiuose taip vadinamuose štetluose. Tai prasidėjo nuo eitynių Molėtuose. Dabar daugelis merų ir seniūnų atliko milžinišką darbą restauruodami sinagogas, namus, ištisus kvartalus, kuriuose gyveno žydai. Ir atminties eitynėse daugiausia dalyvauja ne atvykėliai, o vietiniai. Žmonės nebebijo pasakoti, kaip viskas buvo iš tiesų. O mūsų žiniasklaida, televizijos nebijo šių dalykų atskleisti.

Justinas Marcinkevičius, Markas Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

Merai, seniūnai yra žemoji valdžios grandis. Ta grandis šiuo požiūriu atliko šventą darbą. Ne šūkaudami, kalbėdami iš tribūnų, o restauruodami ir įtraukdami į tai vietinę bendruomenę. Tai – demokratinės Lietuvos ateitis.

Manau, jie, savo miestelių patriotai, pastebėjo, kad gyventojai keičiasi, nebeprotestuoja spaudoje: „ir vėl apie žydus, atsibodo!“, „kiek galima atsiprašinėti?!“ Miesteliuose to nebeliko. Be to, jie supranta, kad kai bus restauruoti objektai, žmonės pas juos atvažiuos iš kitur. O tai merijos finansinis ir „piarinis“ pasiekimas.

Regimantas Adomaitis, Markas Petuchauskas / M. Petuchausko asmeninio archyvo nuotr.

– Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrui (LGGRTC) pavesta išsiaiškinti žydų naikinime dalyvavusius lietuvius. Tačiau skelbti jų pavardes delsiama, esą dėl to, kad tyrimas tebevyksta, dalyvių sąrašas nėra baigtinis. Kaip tai vertinate?

– Pakartosiu, ką sakiau C. Lanzmannui – mes gyvename demokratinėje Lietuvoje. Ir demokratinės Lietuvos žmonės nori tas pavardes išgirsti. Jei jos neviešinamos dėl to, kad ne iki galo ištirta, tai LGGRTC turi pasakyti: „Taip, yra keletas asmenų, kurių nenorime apkaltinti, dar tiriame. Ištirsime ir paskelbsime iki tam tikros datos.“ Kitaip gali tirti ir tirti, kol centro vadovas išeis į pensiją.