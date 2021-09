Prasidėjo festivalis „Teatras – tautos sparnai“ – šįkart skirtas poeto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms

Telšiuose vyksta tarptautinis festivalis „Teatras – tautos sparnai“. Šiemet jis skirtas poeto Vytauto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms.

Telšių Žemaitės teatre – jaunųjų aktorių kūrybinės dirbtuvės. Mokymus vedantis britų režisierius Michaelas Woodwoodas interpretuoja poeto Vytauto Mačernio eiles.

Čia pirmą kartą anglų kalba suskamba V. Mačernio „Vizijos“ Įžanga, kurią papildo aktorių performansai.

„Aš esu tos įžangos žmogus, kuris pagautas to vėjo. Ši medžiaga būtent yra to vėjo simbolika, kaip gyvenimo esmė per tą vėją ir vėl atgimsta“, – pasakoja aktorė Ieva Marija Noreikaitė.

Šiųmetis festivalis skirtas Telšiuose gimnaziją lankiusio ir čia savo kūrybinį kelią pradėjusio poeto V. Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. V. Mačernis, pasak britų režisieriaus, stebina vaizdingais ir emocionaliais tekstais, primenančiais 19 amžiaus pradžios Šiaurės Vakarų Anglijoje gyvenusių ir ežerų poetais vadinamų autorių kūrybą.

„Jų kūryba siejama su žemės vaizdiniais, emocijomis. Ir žinoma, Anglijoje mes dažnai ieškome palyginimų su Šekspyru. Jo kūryboje taip pat gana ryškūs Anglijos kaimų vaizdiniai. Taigi galima įžvelgti nemažai panašumų tarp šių kūrėjų, kurie yra nuostabūs menininkai“, – teigia režisierius, teatro pedagogas M. Woodwoodas.

Telšiuose vyksta „Teatras – tautos sparnai“: renginys skirtas poeto Mačernio 100-osioms gimimo metinėms / LRT stop kadras

Nuo 2008-ųjų kas dvejus metus rengiamo festivalio „Teatras – tautos sparnai“ idėja – skatinti jaunimą domėtis teatru, lavinti jaunuosius aktorius.

„Taip ir būna, kad tokiuose workšopuose atsiskleidžia talentai, jie ateina į teatrą, būna užsidarę, paskui atsiveria. Jie išmoksta pastovėti už save, stovėti įdomiai, būti įdomūs sau ir kitiems. Parodyti save ir pažiūrėti kitus, vertinti juos, analizuoti. Ir atsakomybės“, – sako festivalio sumanytoja Laimutė Pocevičienė.

Šiųmetis festivalis vyks dar dvi dienas. Ketvirtadienį rodomas Valentino Masalskio muzikinis spektaklis „Laiškai Mačerniui“, penktadienį – Virginijos Kochanskytės poezijos spektaklis „Regėjimų šviesoj“.