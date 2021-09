Naujoje Šimulyno parodoje „Kietas ir užsispyręs“ – atradimai net ir jo dukroms bei žmonai

Vilniuje dailės akademijos parodų salėje „Titanikas“ atidaryta Šarūno Šimulyno retrospektyvinė paroda. Prieš 20 metų mirusio menininko kūrybos palikimas – didžiulis, jo užtektų dar ne vienai parodai. O šioje – žvilgsnis į Š. Šimulyno grafiką bei skulptūrą.

„Kietas ir užsispyręs“ – taip Šarūną Šimulyną kažkada pavadino jo bičiulis poetas Sigitas Geda. Taip pavadinta ir retrospektyvinė Š. Šimulyno paroda, atidaryta dailės akademijos galerijoje „Titanikas“. Pavadinimas atskleidžia ir jo charakterį, ir menininko kūrybos universalumą.

„Tas pavadinimas personalizuotas, bet kartu tai – metafora, apibrėžianti jo kūrybines kryptis, nes sunku pasakyti, ko nedarė Šarūnas Šimulynas ir kartu jį galima pateikti labai įvairiais aspektais: ir kaip lyrišką ir sentimentalų, aš norėjau jį pateikti truputį kietesniu ir labiau užsispyrelišku“, – dalijasi parodos kuratorius dr. Vidas Poškus.

Parodą pradeda pirmieji Š. Šimulyno darbai – diplominis darbas „Taiga“. Jau tada, sako kuratorius, menininkui buvo labai svarbus kelionės aspektas.

Paroda „Kietas ir užsispyręs“ / Stop kadras

„Jis buvo keliautojas ir fizine, ir dvasine prasme, nes jis apkeliavęs beveik visą pasaulį tiek su savo kūryba, tiek fiziškai. Ir su savo diplominiu darbu, „Taiga“, jis iškeliavo į Sibirą, ten sukaupęs medžiagą, paskui sukūrė savo diplominį darbą“, – nurodo dr. V. Poškus.

Beveik metai praleisti keliaujant po Australiją atsispindi Š. Šimulyno grafikos darbuose bei sukurtoje poemoje „Australija“. Parodoje eksponuojami menininko rašytinės kūrybos fragmentai, taip pat čia galima pamatyti abiejų jo dukrų, taip pat menininkių – Ulos ir Rusnės Šimulynaičių – sukurtas knygeles. Vienoje yra Š. Šimulyno poema „Australija“, iliustruota jo kurtos grafikos fragmentais, kita – „Žvaigždė, Veliuonos žvaigždė“. Abi knygos įrištos rankomis ir išleistos po 99 vienetus. Dukros sako, šių knygų kūrimas dar gilesnė tėvo kūrybos pažintis.

Šarūnas Šimulynas Australijoje / Šeimos archyvo nuotr.

„Buvo labai įdomu prisiliesti prie tėvo rašytinės kūrybos, ją perskaityti šiek tiek vėliau, nes kai jis paliko mus, aš buvau gana jauna. Po kurio laiko tik perskaičius visus tekstus, pasijaučiau labai artima jiems, pagalvojau, kad tik suaugusi galiu juos suprasti, o vėliau, kai atsirado proga padaryti pačias knygutes fiziniu pavidalu, tiek mano sesė Ula, tiek aš sukūrėme dvi knygas tėvui“, – pasakoja Š. Šimulyno dukra Rusnė Šimulynaitė.

Pasak Š. Šimulyno žmonos, parodos kuratoriaus dėka ne tik parodos lankytojams, bet ir jai pačiai bei dukroms ši paroda pilna atradimų.

„Tam laikotarpy, kai kūrė ir kai gyveno, jis kažkuria prasme buvo persona non grata, jo nepriėmė nei menotyrininkai, nei viešosios erdvės su didele meile. Tuo labiau, kad jis nebuvo toks patogus žmogus. Labai džiaugiuosi, kad sulaukėme to laiko, kai atėjo jauni, nauji žmonės, kurie jo asmeniškai nepažinojo, vadinasi neliko jokio asmeniškumo. Santykis tik su kūriniais. Per kūrinius jis netgi labai daug ir mums paaiškino, papasakojo apie patį kūrėją“, – tikina Š. Šimulyno žmona Regina Šimulynienė.

Paroda „Kietas ir užsispyręs“ Titanike veiks iki spalio pabaigos.