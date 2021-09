Minime rudens lygiadienį: sukūrę įspūdingą skulptūrą menininkai ragina atsigręžti į gamtą

Šiandien – rudens lygiadienis, pažymintis astronominio rudens pradžią. Ta proga Šiauliuose, Žaliūkių malūnininko sodyboje kuriamame nendrinių skulptūrų parke, iškilo kelių metrų aukščio meškos skulptūra. Menininkai sako taip norėję paraginti žmones atsigręžti į gamtą.

Šiauliečiai menininkai Uogintai šalia savo kurtų skulptūrų performansu pažymi rugsėjo 22-ąją minimą rudens lygiadienį. Nuo pat pandemijos pradžios pildę karantino dienoraštį šį kartą jie sako norėję pavaizduoti miegą. Lygiadieniui skirta ir kelių metrų aukščio nendrinė meškos skulptūra.

„Be to, Žemaitija, be to, Šiaulių herbo simbolika, nendrės man atrodo gera medžiaga. Reikia sugrįžti prie gamtos. Kartu ji pakankamai tvari. Gali išlaikyti, aš neabejoju, ir 10 metų“, – sako menininkas Arūnas Uogintas.

Žaliūkių malūnininko sodybą puošia ir kitoms baltų šventėms skirtos nendrinės jaučio ir Rasos skulptūros.

Šiauliuose minimas rudens lygiadienis / LRT stop kadras

Per rudens lygiadienį dienos ir nakties trukmė tampa vienoda. Astronominės rudens pradžios šventė švenčiama nuo senovės.

„Pažymima rudens sambariais, kai susiburdavo kaimynai, giminės, draugai, pažymėdavo tą metą. Dar seniau tuo metu būdavo aukojamos aukos dievams. Tai galėjo būti aukojamas jautis ar dar kitas didesnis gyvūnas. Vėlesniais laikais aukojamas ožys. Nuo to laiko tas paprotys, gražiai transformavęsis, yra pasiekęs ir mūsų laikus“, – aiškina etnologė Sigita Milvidienė.

Šiauliuose minimas rudens lygiadienis; ožys / LRT stop kadras

Lietuva ir Latvija šią dieną prisimena ir prieš 785 metus vykusį Saulės mūšį. Nuo 2000-ųjų rugsėjo 22-ąją rengiama Baltų vienybės ugnies sąšauka. Vakare degami laužai ant šalies piliakalnių ir kalvų.