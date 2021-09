Vilniaus galerijų savaitgalyje – trys naujos ir unikalios galerijos Naujamiestyje

Visą šį savaitgalį sostinėje tęsiasi Vilniaus galerijų savaitgalis, kviečiantis aplankyti per 30 meno erdvių. Tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjungos organizuojamo renginio tikslas – visuomenei pristatyti šiuolaikinį meną ir paskatinti atrasti naujų kultūros erdvių.

Neseniai duris atvėrusi Marcinkevičių šeimos galerija – eksperimentinė erdvė „8 akys ir ausys“ Algirdo gatvėje.

„Erdvė yra tik 19 kv. m., kaip mes vadiname – mažas meno ir emocijų namelis Naujamiestyje. Mes patys esame iš Naujamiesčio ir mums trūko patiems netradicinės meno erdvės, kuri būtų maža meno dozė ir prieinama visiems“, – aiškina viena galerijos įkūrėjų Austė Marcinkevičienė.

Pritraukti ir įtraukti kuo įvairesnę auditoriją – vienas pagrindinių šios galerijos tikslų. Londone studijuojančių menininkų Karolinos Žalėnaitės ir Jono Balsevičiaus paroda „Love is...“ – to pavyzdys.

Vilniaus galerijų savaitgalis Naujamiestyje / Stop kadras

„Su šiais jaunais menininkais mes irgi padarėme tokį eksperimentą – lankytojai gali kramtyti gumą ir priklijuoti ją kur nori visos galerijos erdvėje. Tai ir rozetėje yra, ir ant lubų, ant grindų. Ir po palangėmis. Kai kur gumą klijuoti draudžiama, o pas mus – galima“, – pasakoja A. Marcinkevičienė.

Galerijos įkūrėjai pastebi, kad Naujamiesčio bendruomenė noriai įsitraukia į naujas kultūrines veiklas, mikrorajonas tampa vis patrauklesnė vieta naujiems meno centrams.

Būtent šiuo metu čia, Naugarduko gatvėje, kur anksčiau veikė makaronų ir acto fabrikas, vėliau – Senamiesčio teatras, kuriasi viena jų.

„Kadangi mieste vyksta tokia didžiulė ir graži šventė kaip Vilniaus galerijų savaitgalis, pagalvojome, kad būtų mums puiki proga praverti duris, įsileisti žiūrovus į šias patalpas dar renovacijos metu, statybų metu ir pasižvalgyti“, – nurodo viena centro įkūrėjų Stefanija Jokštytė.

Vilniaus galerijų savaitgalis Naujamiestyje / Stop kadras

Scenos menų centrą kurianti viešoji įstaiga „Darbininkai“ daugiausia bendradarbiauja su įvairiais teatro projektais, todėl parodoje pristatomos menininkų Eitvydo Doškaus, Vytauto Narbuto ir Vytauto Leistrumo audiovizualizacijos spektakliui „Mongolija“. Siekiama atkreipti dėmesį, kad ne spektaklio kontekste tokie darbai gali veikti savarankiškai kaip meno kūriniai.

Dar viena erdvė, kurią galima aplankyti Naujamiestyje, Čiurlionio gatvėje, tai – „Apiece“.

„Menininkams būna užduota užduotis išreikšti savo kūrybą per vieną kūrinį, kuris yra po to eksponuojamas vitrininėje galerijoje, kuri yra žiūrovui matoma 24 val., 7 d. per savaitę, jiems patogiu metu“, – sako viena galerijos įkūrėjų, kuratorė Milena Černiakaitė.

Vilniaus galerijų savaitgalis Naujamiestyje / Stop kadras

Šiuo metu čia eksponuojamas Berlyne gyvenančios ir kuriančios menininkės Katjos Aufleger darbas, kurio svarbiausias objektas – bokso pirštinės, simbolizuojančios argumentų kovą.

„Siekiant <...> atsiverti platesniam dialogui, o ne galios pozicijai, kuri išreiškiama fizine jėga“, – apie parodą pasakoja viena galerijos įkūrėjų, kuratorė Aušra Trakšelytė.

Per Vilniaus galerijų savaitgalį sostinės meno erdvėse lankytojų taip pat laukia edukacijos, ekskursijos ir diskusijos.