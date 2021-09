Iš dalies supjaustytą Banksy piešinį tikimasi parduoti už 5–7 mln. eurų

Jungtinės Karalystės gatvės menininko Banksy piešinys, kuris buvo iš dalies supjaustytas praėjus kelioms akimirkoms po pranešimo apie jo pardavimą aukcione 2018 metais, spalį vėl bus pasiūlytas pirkėjams, penktadienį pranešė aukcionų namai „Sotheby's“.

Meno kūrinį, dabar vadinamą „Meilė šiukšliadėžėje“ (Love is in the Bin), Londono aukcionų namai ketina parduoti spalio 14 dieną už 4–6 mln. svarų (5–7 mln. eurų).

Piešinys, iš pradžių pavadintas „Mergaitė su balionu“ (Girl With Balloon), 2018 metų spalį toje pačioje vietoje buvo parduotas už beveik 1,1 mln. svarų, o dabar jį perparduos neįvardytas kolekcininkas.

Anąkart pardavus piešinį netikėtai įsijungė Viktorijos laikų stiliaus rėmuose įtaisytas popieriaus smulkintuvas ir iš dalies sunaikino piešinį. Meno pasaulis liko apstulbęs.

Piešinio sunaikinimą organizavo pats paslaptingasis Banksy, kurio tikrąją tapatybę, kaip teigiama, žino tik keletas draugų.

„Tą siurrealistinį vakarą prieš trejus metus tapau atsitiktiniu, bet labai privilegijuotu „Meilės šiukšliadėžėje“ savininku“, – sakoma kolekcininko pranešime, kurį išplatino „Sotheby's“.

„Tai buvo neįtikėtina kelionė – stebėti vieno garsiausių pasaulio kūrinių atsiradimą. Visgi dabar atėjo laikas leisti piešiniui iškeliauti“, – pridūrė kolekcininkas.

Iš dalies susmulkintame piešinyje, kuris 2019 metais mėnesį buvo eksponuojama muziejuje Vokietijoje, vaizduojama maža mergaitė, ištiesusi ranką link širdies formos raudono baliono.

Iš pradžių šis piešinys atsirado ant vienos sienos rytų Londone. Jis buvo daugybę kartų reprodukuotas ir tapo vienu žinomiausių Banksy kūrinių.

Paveikslas nuo šeštadienio dvi dienas bus viešai eksponuojamas Londono aukcionų namuose „Sotheby's“, o tada bus surengtas pasaulinis ekspozicijų turas po Honkongą, Taibėjų ir Niujorką.

„Sotheby’s“ šiuolaikinio vadovas Alexas Branczikas pareiškė, kad Banksy mėginimas sunaikinti piešinį „ne tiek sunaikino meno kūrinį jį susmulkinant, kiek sukūrė naują meno kūrinį“.

„Šiandien šis kūrinys laikomas labai vertinamo antiinstitucinio meno palikimo įpėdiniu“, – pridūrė jis, pavadindamas piešinį „nepralenkiamu Banksy meno kūriniu ir tikra naujausios meno istorijos ikona“.

Piešinio supjaustymas tapo dar vienu paslaptingojo menininko, išgarsėjusio dažnai itin satyriniais gatvės piešiniais ant pastatų Didžiojoje Britanijoje ir visame pasaulyje, netikėtu sprendimu.

Naujausi jo darbai neseniai atsirado keliuose Didžiosios Britanijos pajūrio miesteliuose.

Tuo tarpu kovo mėnesį jo kūrinys, skirtas pagerbti slaugos darbuotojus pandemijos metu, aukcione buvo parduotas už rekordinę 14,4 mln. svarų sumą, kuri vėliau buvo paaukota JK Nacionalinės sveikatos apsaugos tarnybai (NHS).