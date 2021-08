Klaipėdoje – intriguojanti „Boriso Godunovo“ premjera: tuometinė suirutė primena šiuos laikus

Klaipėdos dramos teatre ruduo prasideda premjera: žymus lenkų režisierius Janas Klata stato spektaklį „Borisas Godunovas“.

„Borisas Gudonovas“ – rusų klasiko Aleksandro Puškino tragedija, parašyta 19-ame amžiuje apie 16-o amžiaus įvykius. Jos Klaipėdos dramos teatre ėmęsis lenkų režisierius J. Klata kūrinį priartino prie šių dienų.

„Teatre nebūtina atkurti istorinės tiesos, juo labiau, kad nelabai ir žinome, kaip viskas atrodė, kai Lietuva ir Lenkija užėmė Kremlių. Ieškojome universalios erdvės, kurioje galėtų vykti caro Boriso karūnacija, kur galėtų vykti vaizdingi mūšiai tarp interventų ir caro kariuomenės“, – sako režisierius.

Didžioji suirutė, kilusi tuomet, pasak režisieriaus, primena šiuos laikus: gamtos kataklizmai, nesisteminiai judėjimai, maištas, hibridinis karas.

Scena iš Jano Klatos spektaklio „Borisas Godunovas“ / Kemel photography/KDT archyvo nuotr.

„Puikus Puškino poetinis tekstas buvo, yra ir bus aktualus ten, kur susikerta Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos kultūros ir istorijos. Kurdami spektaklį kasdien stebime, kaip tas tekstas aktualėja. Kitas aspektas – tiesa ir teisybė, kas yra tiesa, kaip mes ją suvokiame, kaip ja naudojasi mūsų politikai ir kokia jos prasmė mūsų pasaulyje“, – teigia J. Klata.

Borisą Godunovą vaidina aktorius Darius Meškauskas. Jis sako sąmoningai provokuoja publiką ir ragina nepasiduoti stereotipams.

„Aš jį pamačiau kaip visuomenės stereotipų įkaitą. Pavyzdžiui, kai visuomenė yra įtikėjusi, kad tas žmogus yra toks arba kitoks, jis gali per galvą verstis, niekas tuo nepatikės. Vadinasi, tas visuomeninis įvaizdis, įvaizdžio tema yra stipresnė už realybę. Ir va šitas paradoksas mane šitame personaže sudomino, kiek beįtikinėtų Borisas Godunovas, kad jis nėra vaikžudys, vis tiek juo niekas nepatikės“, – teigia D. Meškauskas.

Darius Meškauskas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Aktorės Justinos Vanžodytės įkūnyta Marina – pirmoji karūnuota carienė, netipiška tų laikų moteris.

„Tai buvo be galo tvirta, ambicinga moteris, kuri dėl savo tikslo labai daug paaukojo, bet apskritai tarp to amžiaus moterų jinai buvo unikumas dėl to, ką jai pavyko pasiekti. Visuomet kyla klausimas, ką valdžia padaro su žmogumi ir kad jis pats net nežino, kaip toli gali nueiti“, – teigia aktorė.

Scena iš Jano Klatos spektaklio „Borisas Godunovas“ / Kemel photography/KDT archyvo nuotr.

„Boriso Godunovo“ premjera Klaipėdos dramos teatre – rugsėjo 1, 2 ir 3 dienomis.