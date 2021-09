Rimantą Kmitą glumina garsiųjų rašytojų dienotvarkė: kur visa ta buitis, nesibaigianti kaip dulkės?

„Kūrinys yra atsakas į istoriją, aplinką, o meno toje aplinkoje yra daug, jis man kalba, aš atsakau“, – rašytojas Rimantas Kmita atsako ir į kompozitoriaus, aktoriaus Vytauto Leistrumo klausimus. Tuo pačiu prisipažįsta nesąs ir menų alkoholikas, kaip apie Henriką Radauską yra pasakęs Alfonsas Nyka-Niliūnas.

– Minėjai, kad rašydamas romaną „Remyga“ nemažai klauseisi „Solo Ansamblio“. Ką ir kaip veikia muzika ir kitos meno rūšys Tavo kasdienybėje? Kaip „vartoji“ meną, kultūrą? – klausia Vytautas Leistrumas.

Rimantas Kmita atsako:

– Kartais atrodo, kad to meno gal ir per daug. Be knygų skaitymo, muzikos ne kaip fono klausausi beveik kasdien. Dažnai žiūriu filmus. Parodos, spektakliai irgi svarbūs ritualai gyvenime. Bet nesu menų alkoholikas, kaip apie Henriką Radauską yra pasakęs Alfonsas Nyka-Niliūnas. Labai dažnai užmirštu grupių pavadinimus ir režisierių, dailininkų pavardes, ką jau kalbėti apie romanų siužetų peripetijas ir personažų charakteristikas. Meno poveikis tiesiog susigeria, kažkur nusėda ir tyliai veikia pasąmonėje.

Rimantas Kmita / L. Lenkšaitės nuotr.

Rašydamas irgi daug klausausi muzikos, skaitau, žiūriu filmus ir lankau parodas. Kai kurie meno kūriniai gali netikėtai pasukti kokį personažą, kai kurie geriau leidžia pačiam susivokti, ką darau ir ko nedarau, o muzika dažnai tampa savotišku kamertonu, kuris leidžia išlaikyti bendrą kūrinio atmosferą, nuotaiką, stilistiką.

Oskaro Koršunovo spektaklis „Remyga“ / LRT stop kadras

Kai kada muzika tiesiog padeda sukaupti dėmesį, atsiriboti nuo aplinkos. Naujas „Solo Ansamblio“ albumas pakeitė iki tol dominavusius „Einstürzende Neubauten“. Romane ieškojau monotonijos arba monochromijos, vienos, niūrokos spalvos, kurią retkarčiais permuša šviesesnės gijos. Niekada nerašau tuščioje vietoje. Kūrinys yra atsakas į istoriją, aplinką, o meno toje aplinkoje yra daug, jis man kalba, aš atsakau.

– Dirbi ir kitus darbus, tad rašytojo gyvenimas – ne tik romano rašymas ar medžiagos jam rinkimas. Ar norėtum turėti prabangą užsiimti vien tuo?

– Iš tikrųjų kartais paskaitau rašytojų dienotvarkes. Tarkime, Thomas Mannas. Keldavosi aštuntą, vonia, kava, pusryčiai su žmona, devintą jis jau rašo, visi namiškiai iki vidurdienio – ant pirštų galiukų. Tada pietūs, cigaras, laikraščiai. Ketvirtą valandą jis pamiega, visi tuo metu, žinoma, vėl ant pirštų galų. Atsikėlęs išgeria su šeima arbatėlės, atsako į laiškus, eina pasivaikščioti, o aštuntą – vakarienė.

Arba kad ir Harukio Murakamio dienotvarkė. Keliasi ketvirtą ryte, dirba penkias šešias valandas. Tada bėgioja arba plaukioja baseine, po to klausosi muzikos. Devintą – miegelio.

Kai skaitau tokias rašytojų dienotvarkes, galvoju, kur visa tai, apie ką, Vytai, klausi. Kur jų vaikai? (Na, gerai, Murakamis jų neturi, Manno vaikšto ant pirštų galiukų). Kur valgio gaminimas, remontai, sugedę dantys, kur visa ta neįveikiama buitis, nesustojanti, nesibaigianti, kaip dulkės, a? Kur visa tai, kas vadinama gyvenimu? Ir kaip čia viskas taip surėdyta, kad pasaulis sukasi apie tą jų dienotvarkę, o ne jie bando nutaikę progą parašyti dar porą pastraipų.

Rimantas Kmita su dukromis / Stop kadras

Iš tiesų tai prabanga man, kurią turiu ir galiu džiaugtis, kad atėjus svarbiam kūrinio momentui, kai reikia galų gale užčiuopti branduolius, arba finišo tiesiojoje, kai reikia suvesti visus išsibarsčiusius siūlus, galiu išvažiuoti į kaimą arba į kokius rašytojų namus, arba šiaip kur vienas užsidaryti ir skirti tam darbui visą dėmesį ir energiją.

Sunku būtų įsivaizduoti taip dirbant visą laiką, nes tas laikas būna labai intensyvus, išsunkiantis, kartais ir 10 dienų Nidoje, atrodo, nebeištversi, gana jau. Turbūt panašiai būna muzikantams užsidarius studijoje ir dirbant prie naujo albumo. Ir bijau, kad jeigu gyvenčiau kokiame akvariume, kur galėčiau tik rašyti, būčiau sutrikęs. Nors dabar apie tai ir pasvajoju.

Pergalės aikštė Šiauliuose. Rimantas Kmita, „Remyga“ / J. Bindoko nuotr.

– Gimei Šiauliuose, gyveni Vilniuje. Miestas (turiu omeny Šiaulius) tavo kūryboje yra tarsi didžiulis organizmas, kuriame veikia personažai. Kaip regi Vilnių, ar jis tave domina?

– Kuo toliau, tuo Šiaulių organizmas labiau auga. Dabar jis man primena svogūną, kurį tik pradėjau lupti ir akis man ima graužti ašaros. Aštrių ten dalykų dar esama.

O Vilniaus kol kas turbūt taip dar nelupau. Džiaugiuosi, kad prisipratinau jį, bet kol kas gyvenu ant miesto kiauto ir į jo dūšią nelendu. Vaikštau po miškus ir parkus, kurių vis dar yra, važinėju dviračiu, kartais patyrinėju vieną kitą rajoną, nors miegamuosiuose Justiniškėse ar Šeškinėj tai turbūt pasiklysčiau.

LRT studija - forumas Vilniaus knygų mugėje 2018 / P. Lileikio nuotr.

Džiaugiuosi bibliotekomis, muziejais, kino teatrais, knygynais. Be šitų dalykų mieste turbūt sunkiai galėčiau gyventi. Gražus tas miestas, ypač kai randi jame savo kelius ir takelius. Nedidelis, kompaktiškas, jaukus. Bet jo istorija vis dar atrodo neaprėpiama, per sudėtinga, dabar man būtų sunku įsivaizduoti, kad rašau apie Vilnių.

– Romane „Remyga“ kalbi apie žmonių hibridiškumą, daugiapusiškumą. Kaip tau atrodo šiandieninė visuomenė?

– Romane „Remyga“ kalbu apie labai įvairią visuomenę tuo metu, kurį mes įpratę matyti kaip vieningą, daugiau mažiau vienalytę. O šiandien mes labai garsiai kalbame, kad esame susiskaldę. Anksčiau tik nostalgiškai padūsaudavome, kad nebesame tie, kurie buvo Sąjūdžio metais, o dabar jau ir labai realiai susiskirstėm į stovyklas. Ir jeigu galvočiau, kaip rašyti apie šiandienos visuomenę, aš gal bandyčiau priešingai negu „Remygoj“ ieškoti vienijančių taškų.

Literatūra kaip tik ta forma, kuri empatiškai galėtų reaguoti į tai, kas vyksta – pabėgėliai, pandemija, visuomenės susipriešinimas. Tačiau reaguoti ne pasirinkdama vieną pusę, o turėtų kalbėti apie emocijas, nes vien racionalių argumentų, matome, neužtenka.

Glamonės balsu. „Pietinia kronikas“ LRT Radijo teatre / D. Umbraso/LRT nuotr.

Žmonių būsenos ir nuotaikos ateina iš toli, gal net iš vaikystės. Visos nuoskaudos, skausmas, pyktis, baimės. Ir tos emocijos yra tokios pačios tikros, kaip ir protas, mokslas, racionalūs argumentai. Gal net tikresnės, nes joms daug lengviau pasiduoti, jos veikia mus visus.

Ir kai tai matai, gal tada neatrodo, kad literatūra, menas, knygučių skaitymas tėra „tik“ nieko nekeičiantys gražūs paveikslėliai, skambios melodijos ar puslapiai prieš miegą. Kad literatūros skaitytojas tik skaito, o menininkai tik rašo, kuria spektaklius, muziką, paveikslus, bet „iš tikrųjų“ nieko nedaro.

Bet menas daro. Ir baisiai sunku čia rasti tai šiandieninei situacijai tinkamą kalbą.

Oskaro Koršunovo spektaklis „Remyga“ / LRT stop kadras

Kita vertus, kai rašiau „Remygą“ prieš ir per pandemiją, labai jaučiau, kad anų laikų ir mūsų dienų situacijos turi daug bendro. Vis tik vienas svarbesnių dalykų „Remygoje“ man yra blogio klausimas. Blogis, kuris niekur nedingsta, kuris visada yra stipresnis arba aktyvesnis. Nereikia nieko daryti, kad blogis įsivyrautų. O gėris nieko nedarant neįsivyraus, tam reikia labai didelių pastangų. Apie tai galvojau rašydamas, ir apie tai galvoju dabar.

– Ko bijai? Ko lauki?

– Tai turbūt to labiausiai ir bijau – to blogio, kuris išlenda per tokius plyšius, kuriuos buvai pamiršęs, arba kažkaip tikėjaisi, kad gal kaip nors jų nepastebės.

Rimantas Kmita / E. Genio/LRT nuotr.

Bijau, kad ta laisvė, kokią buvome susikūrę kurdami nepriklausomą valstybę ir kuri jau ne pirmai kartai atrodo kaip savaime suprantamas dalykas, nėra medis, kuris augtų ir paliktas ramybėje. Ji labai trapi, jai išsaugoti reikia gal net ir daugiau pastangų, tiesiog kasdienio darbo, o ne revoliucijos. O kasdienis darbas yra monotoniškas, todėl neretai ir palaužiantis. Kasdienybei reikia drąsos ir ištvermės, kantrybės.

„Kur važiuojam?“. Rimantas Kmita, Nomeda Marčėnaitė / Stop kadras

– Turi kūrybinių planų, kuriuos norėtum atskleisti?

– Planų atskleisti nėra didelės prasmės, beveik niekada neįvyksta taip, kaip planuoji. Galiu tik pasakyti, kad šiuo metu rašau knygą apie poetą Sigitą Gedą, jo poezija mane kaip magnetas įtraukė į literatūros gravitacijos lauką. Rašau apie tai, kas man neaiškiausia, kas iš esmės yra žmogaus gyvenimo paslaptis. Galvoju, kaip jį įtakojo laikas, kaip jis priešinosi visuomenės normoms, bet sykiu ieškojo ir kompromiso, galiausiai, kaip galbūt nulėmė ir savo likimą.

Rimanto Kmitos klausimai kino režisierei Eglei Vertelytei:

Ką režisieriai daro, kai nekuria filmų? Rašytojai verčia, redaguoja, dirba mokytojais, dėstytojais, žurnalistais, vykdo įvairius projektus, o ką veikia režisieriai tarp filmų kūrimo?

Ar menas gali pakeisti tikrovę? Savanoriavai Mongolijoje, iš to radosi ir vienas Tavo filmų „UB Lama“. Tai kaip manai, ar daugiau pakeitei savanoryste ar filmais? Galų gale ar menas turi ką nors keisti?

Kaip imiesi naujo filmo? Aš pats stengiuosi sau atsakyti į klausimą, ar naujas kūrinys tikrai būtų tas, be kurio dabar neištverčiau. Kitu atveju gal geriau užsiimti kuo kitu. Bet kine sprendimai priimami ne vieno žmogaus. Ar tenka daug laviruoti tarp aplinkybių ir savo idėjų bei sumanymų?

Ar turėjai kada kūrybinių klaidų? Kaip nutinka kūrybinės nesėkmės? Kokios nuostatos, koks požiūris į kūrybą Tau pasirodė klaidinantis, vedantis ne ten, kur iš tiesų norėtum?

Apie ką atrodo svarbiausia kalbėti šiuo metu kino kalba? Ar kinas gali reaguoti į aktualijas, kai jo kūrimas užtrunka kelerius metus? Ar apskritai Tau rūpi filmu atsiliepti į aktualijas, nuotaikas Lietuvoje ar pasaulyje? Kuo gyveni dabar?

Rimantas Kmita, „Remyga“ / LRT fotomontažas

Romano „Remyga“ įvadas ir pirmasis skyrius.

Rimanto Kmitos eilėraščiai:

gražios buvo laidotuvės

nu, laidotuvės buvo gražios

velionis karlo lagerfieldo kostiumu,

lorenzo batais,

gucci kvepalai

karstas, nežinau,

kokie trys žalio

mes rūkėm,

girdėjos tokia vežanti muzikytė

į kapines, ką tu, kaip pjovėm,

keturiais kadilakais

žemyn centrine gatve per žalią,

faraonai prie sankryžų

vyskupas kažką paskaitė,

tipo prikels mus su kūnais,

kaip gi kitaip, saviškei sakau

fejerverkų pavarėm

paskui negalėjau užmigt

visokie vėjai galvoj

knygų mugė

na ir kaip tu, szymborska,

po du litus

rinktiniai tavo žodžiai

ne kam teįdomūs

ką gi veiki čia, senute,

su elegantišku savo skriblium

sakai, kam tos kaukės,

jeigu nėra karnavalo

žinai, jiems patinka žmogiškas žvilgsnis,

žmogiškumas, ypač kada žurnaluose ir televizijose

juos jaudina familiarumas netikėtose vietose

bet negi mudu imsime jaudinti

juos paperka asmeniškumas,

bet negi mes papirkinėsime

negi imsimės harmonizuoti

tarkime, pirkėjus ir prekybininkus,

kurių neharmonizuoja net rinktinių tavo žodžių kaina

poezija jiems būna per sudėtinga, ir jie tada sako – nesąmonė,

poezija jiems būna per daug paprasta, ir jie tada sako –

čia ne poezija, o kažkokie dienoraščiai

iš tiesų jiems ir nereikia jokios poezijos

tai kur poezija? – klausia ir klausia žurnalistai

sutrikusių poetų, nudūrusių akis į žemę, neturinčių ką atsakyti

Mes fotografuojamės

mes fotografuojamės

mes foto grafuojamės

grafuojamės mes

grafuo ja mės mes

mės mes

mės jūs

mės tu

mės aš

aaaaaaa!

mes mėsa

mes fotošopinamės

mėsa

mes graži mėsa

ir mes fotošopinamės

mes šopinamės

mėsa

pinamės mes

mėsa

ei, vija pinavija!

mes mėsa!

pinamės

išprakaitavę

je!

bet mėsa prie mėsos

mėsa prie mėsos

ir fotografas prie

kas?

foto gra fas!

grafas?

fas! fas!

kas čia? fas!

mėsa! fas!

pagalvojau, kad kalnai –

tai uolienos,

o visa kita – tai mes

ir mes –

fotografuojamės

Ciurichas 22.05.2012

po spindinčiu kupolu

sėdi ji

kasoje

vos laikosi

dešimt minučių iki vidurnakčio

išsunkta iki paskutinio

vos kvėpuojanti,

nematau, kaip ji kvėpuoja

ir atrodo, kad ji nekvėpuoja

ir man šmėsteli, man pasirodo,

kad jai iš burnos per smakrą teka kraujo srovelė,

tik vis dar kažkaip iš inercijos

ji sėdi kasoje

man taip pasirodo gal vien todėl,

kad vakar paveikslų galerijoje ilgai stovėjau

prie paveikslo su šv. steponu, kuriam

iš pakaušio varvėjo kraujas ir jis stovėjo visiškai ramiu veidu

su biblija ir akmeniu ant jos

o aš dedu ant juostos

dedu ir matau kaip tolsta

lyg neštų visa tai upė

dantų pastą

naminio faršo pakuotę

multivitaminų sultis

dvd diskų rinkinį

ledus su karamele

dvi plyteles šokolado

degtinės butelį

televizijos programą kitai savaitei

ryžius

grikius

makaronus

tris raudonąsias paprikas

kramtomąją gumą

500 g. kumpio

mineralinio vandens butelį

tepamą sūrį su pievagrybiais

vieną pakelį varškės su razinomis

ir vieną pakelį varškės su vyšniomis

nukainuotą žieminę kepurę

ir sportinius marškinėlius – taip pat žemesne kaina

naminės mišrainės 300 gramų

pusės litro stiklainį alyvuogių

šešių butelių alaus pakuotę

prieskonių mišinį

butelį aliejaus

40 W lemputę

skardinę riešutų

servetėles kompiuterio monitoriui valyti

bei rusišką detektyvą

kaip visada apie ilgas žmogžudžio ir meilės paieškas

atrodo, kad nežiūri ji nei į prekes, nei kasos ekraną, nei juo labiau į mane

kad jos žvilgsnis sminga kažkur kiaurai

ji tik liečia rankomis viską, ką aš dedu

ir taip kažkaip tarsi jos čia jau nebūtų ir lyg ne jos tos rankos

ji paima iš manęs pinigus

ir duoda man grąžą

dešimt minučių, ne, jau turbūt vos kokios trys

iki vidurnakčio

ir mes išsiskiriame

ir aš taip pat nežinau, kodėl pasaulis ir žmogus, ir visa tai

ir aš prisiminiau vieną poetę

ir pokalbį su ja

kai ji man pasakojo

ji pasakojo ir pasakojo ir liepė klausytis

tokios labai gilios gilios muzikos

gal vidurio azijos

sako labai skausmingai dainuoja

savo dainas jie

ar ne faina, ką, sako ji

taip eina per širdį

man tai labai patinka

nesmanatsibodojautasgyvenimas

man nebeįdomu

buitisšeima,

supranti,

o čia,

taigi čia viskas,

taigi ten nieko

suprantu, sakiau tada, ir man darėsi vis baisiau

ir dar baisiau dabar

per patį vidurnaktį

prie supermarketo

laukiant taksi

ir galvojant

kaip ji

ta kasininkė

tvarkosi darbo vietą

ir kaip ji keliaus namo

su kraujo srovele iš burnos

kažkada labai vėlai

(aš jau turbūt miegosiu)

ir aš neįsivaizduoju

kaip ir kada ji grįš

tikrai jos nelauks joks taksi

o gyvena ji greičiausiai toli

labai toli

nuo čia

