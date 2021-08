Wong Kar-wai`aus retrospektyva „Skalvijoje“ – po dešimtmečio į didžiuosius ekranus grįžta restauruoti filmai

Trečiadienį kino centre „Skalvija“ – žymaus Honkongo kino režisieriaus Wong Kar-wai`aus restauruotų filmų retrospektyva. Kol kino juostos buvo atnaujinamos, jų negalima buvo rodyti viešai, todėl režisieriaus filmai į didžiuosius šalies ekranus grįžta kone po dešimtmečio.

Vieno žinomiausių Honkongo Naujosios bangos kino režisierių Wong Kar-wai`aus filmas „Meilės laukimas“ laikomas vienu iš azijietiško kino šedevrų.

„2020-ieji buvo Won Kar-wai`aus „Meilės laukimo“ dvidešimtmetis, pats režisierius ruošėsi, padarė didžiulį projektą – visų filmų restauraciją su mintimi, kad kai filmai bus baigti, iškeliaus į pasaulines gastroles“, – pasakoja „Skalvijos“ programų koordinatorė Eglė Maceinaitė.

Wong Kar Wai / AP nuotr.

Trečiadienį šios gastrolės persikelia į Lietuvą. Kino centro „Skalvija“ rengiamoje režisieriaus kino filmų retrospektyvoje bus galima išvysti didžiąją dalį – penkis iš septynių – restauruotų jo filmų.

„Visi šie filmai – tarpusavyje susiję. Jie vienas kito atgarsiai“, – teigia E. Maceinaitė.

„Čunkingo ekspresas“ / Vida Press nuotr.

Kol kino juostos buvo restauruojamos, uždrausta jas rodyti viešai, todėl režisierius į mūsų šalies kino ekranus grįžta kone po dešimtmečio. Anot E. Maceinaitės, Wong Kar-wai`aus braižą nusako šie žodžiai: naktinis miestas, nepriekaištingai parinkta muzika, kur susiduria populiariosios ir klasikinės muzikos garsai, šuoliuojantis laikas ir nepasotinamas ilgesys.

„Jis – estetas, eina mažiau per psichologiją, bet daugiau per vizualumą, rūbus, objektus, butus, koridorius. Daug ankštų vietų, visur užspaudžia. Iš to gali pamatyti, kokie jie vieniši, išalkę meilės, bendrystės ir t.t.“, – nurodo „Skalvijos“ programų koordinatorė.

Filmas „Meilės laukimas“. Wong Kar-wai / Stop kadras

Viena didžiausių Wong Kar-wai`aus stiprybių taip pat laikoma tai, kad jis nevystė stereotipinio Rytų, kaip egzotiško krašto, įvaizdžio, nedidelė jo filmografija apėmė įvairius žanrus – ir melodramą, ir mokslinę fantastiką, ir trilerį.

Wong Kar-wai`aus filmų retrospektyva vyks visą šią savaitę Vilniuje, vienas seansų rengiamas ir Kaune.