Visame pasaulyje vyksta restauruotų Wong Kar-wai`aus filmų retrospektyvos, atkeliaus ir į Lietuvą

Restauravus Honkongo kino režisieriaus Wong Kar-wai`aus filmus, nuo pernai visame pasaulyje pristatoma jo kūryba. Rugpjūčio 25–29 d. penkių autoriaus darbų retrospektyvą Vilniuje organizuoja „Skalvijos“ kino centras. Vienas seansas vyks Kaune, rašoma „Skalvijos“ pranešime žiniasklaidai.

„Apie Honkongo režisieriaus Wong Kar-wai`aus retrospektyvą svajojome ne vienus metus, tačiau reikėjo kantriai sulaukti filmų restauravimo pabaigos. 2020–2021 metais visas pasaulis žiūri restauruotus jo darbus, todėl džiaugiamės galėdami juos pristatyti ir „Skalvijos“ žiūrovams. Wong Kar-wai`aus filmai – tam tikri laiko labirintai, kuriuose klaidžiojame kartu su ilgesingais herojais. Čia pamatysime vienatvę, vaizduojamą kaip niekad poetišką, jausmingą ir netgi politišką – režisierius tik jam būdingu stiliumi atskleidžia tiek vieno žmogaus vidinį pasaulį, tiek Honkongo istoriją ir jos paveiktą visuomenę“, – teigia „Skalvijos“ programų koordinatorė Eglė Maceinaitė.

Kadras iš filmo „Meilės laukimas“ / Stop kadras

Per pastaruosius metus restauruoti septyni Kar-wai`aus darbai, tarp jų ir žymioji, pernai dvidešimties metų jubiliejų minėjusi juosta „Meilės laukimas“ („In the Mood for Love“, 2000). „Skalvijoje“ vyksiančioje filmų retrospektyvoje, pavadintoje „Iš meilės Wong Kar-wai“, žiūrovai išvys juostas „Čunkingo ekspresas“ („Chunking Express“, 1994), „Puolę angelai“ („Fallen Angels“, 1995), „Laimingi dviese“ („Happy Together“, 1997), „2046“ (2004) ir, žinoma, jau minėtą „Meilės laukimas“. Būtent šio penketo restauravimo procese aktyviai dalyvavo pats režisierius.

Nuo tada, kai pasirodė juosta „Čunkingo ekspresas“, režisieriaus pavardė tapo žinoma ne tik siauram Azijos kino gerbėjų ratui. Dėl savo universalaus braižo Honkongo Naujosios bangos kino kūrėją greitai atrado ir Vakarų auditorijos. Kar-wai`aus sėkmės dėka išaugo susidomėjimas Honkongo kinu, nors jo paties kūryba perlipa nacionalinio kino ribas, nevysto stereotipinio Rytų kaip egzotiško krašto įvaizdžio. Autoriui rūpi laiko, atminties temos, žmogiško ryšio troškimas, jo filmų personažai dažniausiai kenčia nuo vienatvės, laukia, jaučia ilgesį, melancholiją. Nedidelė filmografija apima visą žanrų spektrą – nuo melodramos iki trilerio ar mokslinės fantastikos.

Kadras iš filmo „Čunkingo ekspresas“ / Stop kadras

„Čunkingo eksprese“ režisierius vysto dvi persipinančias meilės kančias išgyvenančių personažų istorijas. Nelaimingai įsimylėjęs policininkas 223 greitai įsimyli šviesiaplaukę narkotikų prekeivę. Kitas policininkas – numeris 663 – taip pat išgyvena nelaimingą meilę. Iki tol, kol atėjęs į mėgstamą užkandinę, išvysta Fei, garsiai klausytis muzikos mėgstančią pardavėją.

Sapniškos atmosferos, prasklaidytos neoninių šviesų, nokturne „Puolę angelai“ vaizduojami kelių vienišių likimai – samdomo žudiko, jį slapčia įsimylėjusios bendrininkės ir jos name gyvenančio iš kalėjimo išėjusio nebylio.

Kadras iš filmo „Puolę angelai“ / Stop kadras

Romantinė drama „Laimingi dviese“ – pirmasis režisieriaus darbas, kurio visas veiksmas vyksta užsienio šalyje. Tai jausminga dviejų vyrų, iš Honkongo išvykusių į Buenos Aires, meilės istorija. Kanų kino festivalyje ši juosta autoriui pelnė geriausio režisieriaus titulą.

Kadras iš filmo „Laimingi dviese“ / Stop kadras

Garsiajame „Meilės laukime“ Kar-wa`us atkūrė savo vaikystės Honkongą. Tokį, kokio jau nebėra. Filmas prasideda 1962 m. – panašiu metu kino kūrėjas su šeima iš Šanchajaus persikėlė į Honkongą. Čia du kaimynai – vyras ir moteris – išsiaiškina, kad sutuoktiniai juos apgaudinėja. Norėdami suprasti, kaip tai įvyko, patys nepajunta, kaip įsimyli. Nenorėdami pasielgti taip, kaip jų antrosios pusės, ir kovodami su praradimo skausmu bei vienas kito troškimu įstringa amžinoje įsimylėjimo būsenoje.

„2046“ – „Meilės laukimo“ tęsinys, iš režisieriaus pareikalavęs daug pastangų ir laiko. Filmo pavadinimas nurodo į kambarį, kuriame prieš kelis metus gyveno rašytojo Čou mylimoji. Šiandien rašytojas gyvena gretimame kambaryje, o savo ankstesnės meilės niekaip negali užmiršti – ją mato kiekvienoje meilužėje. Numeris „2046“ reiškia ir vietą, iš kurios pavyko pasprukti pagrindiniam Čou rašomo romano veikėjui.

Bendradarbiaujant su kino centru „Romuva“, Kaune, Lietuvos švietimo istorijos muziejaus kiemelyje, po atviru dangumi vyks „Meilės laukimo“ kino seansas.

Rugpjūčio 25 ir 26 d. Vilniuje vyksiantys seansai prasidės kino kritikės Rasos Paukštytės įžanginiu pristatymu į autoriaus kūrybą bei rodomą juostą.

Penki restauruoti Wong Kar-wai`aus filmai rugpjūčio 25–29 d. bus rodomi „Skalvijos“ kino centre. Vienetinis „Meilės laukimo“ seansas Kaune vyks rugpjūčio 26-ąją.