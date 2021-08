Kino klasikos vakaruose – aktorių Jamesą Deaną amžiams maištininku pavertusi juosta

„Skalvijos“ kino centro organizuojamuose kino klasikos vakaruose – Holivudo aktorių Jamesą Deaną amžiams maištininku pakrištijusi juosta „Maištininkas be priežasties“ („Rebel Without a Cause“, 1955). Nicholaso Ray`aus darbą „Skalvijos“ kino centre bus galima išvysti dar tris sekmadienius – rugpjūčio 15, 22 ir rugsėjo 5 dienomis, rašoma „Skalvijos“ pranešime žiniasklaidai.

Per savo trumpą karjerą Deanas sukūrė vaidmenis vos trijuose vaidybiniuose filmuose, o iš jų visų spėjo pamatyti tik patį pirmąjį – „Į rytus nuo rojaus“ („East of Eden“, 1955). Aistringas lenktynių ir automobilių gerbėjas 1955 m. rugsėjo 30 d. žuvo autoavarijoje, būdamas vos 24-erių ir taip visam laikui prisiklijuodamas maištininko etiketę. „Maištininkas be priežasties“ kinuose pasirodė netrukus po jo mirties.

Kadras iš filmo „Maištininkas be priežasties“ / Park Circus, Glasgow

„Maištininke“ Deanas suvaidino karštakošį paauglį Džimą Starką, už girtavimą viešumoje atsiduriantį policijos nuovadoje. Ten jis sutinka Džiudi. Norėdamas pritapti naujoje mokykloje ir sužavėti nuovadoje sutiktą merginą, Džimas įsivelia į konfliktą su jos vaikinu ir pasiryžta pavojingoms mašinų lenktynėms.

„Maištininkas be priežasties“ atspindi Amerikos paauglių nuotaikas po Antrojo pasaulinio karo – vienatvę, nusivylimą ir pyktį, tad greitai jaunuolių buvo pamėgtas ir tapo jų kartos balsu. Ryškiaspalviai filmo kadrai simbolizuoja pritvinkusias emocijas, puikus pavyzdys – žymusis Deano vilkėtas raudonas švarkelis.

Filmo anonsas:

„Holivudo perfekcionistu vadintas režisierius Nicholasas Ray`us ilgai tyrinėjo su policija reikalų turėjusį anuometį jaunimą ir stengėsi suprasti jo maištingų poelgių motyvus. Centrinė pašėlusių lenktynių automobiliais bedugnės link scena tapo šio maišto be priežasties ir idealų simboliu“, – rašo kino kritikas Gediminas Jankauskas.

Filmas sukurtas pagal 1944 metais pasirodžiusį Roberto Lindnerio kūrinį. Režisierius, kurį patį galima vadinti maištautoju, scenarijų rašė kartu su Irvingu Shulmanu ir Stewartu Sternu.

„Ray`aus filmai paprastai nagrinėja konformizmo ir nesugebėjimo bei nenoro prisitaikyti prie aplinkos klausimus. Tai atspindi paties režisieriaus, pilnai palaikiusio autorinio kino teoriją, poziciją Holivudo atžvilgiu – dėl savo aršaus, kartais nepamatuoto elgesio praėjus dešimtmečiui po „Maištininko“ Ray`us jau buvo sudeginęs visus turėtus tiltus ir dirbo tik prie keleto mažesnių, eksperimentinių filmų.

Kadras iš filmo „Maištininkas be priežasties“ / Park Circus, Glasgow

Kita vertus, dinamika bei plastiškumas justi ne tik skaitant apie režisieriaus kūrybos užkulisius, bet ir žiūrint pačią kūrybą – Ray`aus filmai visuomet judesyje, kai jis pradėjo kurti spalvinį kiną, filmai atrodo be galo ryškūs, dažnai balansuojama ant smurto, agresijos ribos. Jean-Luc`as Godard`as ne be reikalo yra pasakęs, perfrazuojant, kad Ray’aus kinas tai teatras, tapyba, muzika, poezija ir šokis viename“, – sako kino kritikas, kino festivalio „Nepatogus kinas“ programos sudarytojas Vladas Rožėnas.

Per savo karjerą, trukusią iki 1979-ųjų, N. Ray`us sukūrė ne vieną įsimintiną filmą. „In a Lonely Place“ (1950), „Johnny Guitar“ (1954), „Bigger Than Life“ (1956) – žinomiausi jo darbai.

Kadras iš filmo „Maištininkas be priežasties“ / Park Circus, Glasgow

Rugpjūčio 15 d. filmą „Maištininkas be priežasties“ pristatys kino istorikas Audrius Dambrauskas, rugpjūčio 22 d. – kino kritikė Izolda Keidošiūtė.