Ulvydo filmo „Tadas Blinda. Pradžia“ montuotoja rinkosi Frankfurtą: pakaks įgyvendinti kitų idėjas, kai savų apstu

„Dažnai atmetu tai, kas malonu ir lengva, esu labiau linkusi į trikdančias, naujas, nepatogias patirtis. Mėgstu tai, kas skatina judėti toliau, veda į naują teritoriją, aplinką, miestą“, – sako daugybę lietuvių filmų montavusi Gintarė Sokelytė. Kolegei kino režisierei Dovilei Šarutytei prisipažįsta apie kiek išblėsusią aistrą 13 metų puoselėtai profesijai ir intuiciją, kuri nuvedė į menines kūniškumo studijas Frankfurte prie Maino.

– Tavo kūrybos spektras platus – į rėmus įdėti sunku. Pradėjusi nuo šilkografijos netikėtai pasukai į kiną – ėmei dirbti montažo režisiere. Sumontavai daugybę filmų – ilgesnių ir trumpesnių, eksperimentinių ir dokumentinių. Tavo pavardę matome daugelio lietuviškų filmų titruose. Dar vienas posūkis – ėmei tapyti ir įstojai į meno akademiją Frankfurte. Kaip įvardytum save pati?

– Esu bandžiusi šilkografiją, vėliau įklimpau į kino industriją, tada pradėjau tapyti ir kurti skulptūras, paraleliai baigiau suvirintojo kursus. Visa tai gal ir atrodo platu, bet iš esmės tai tik skirtinga veikla, susivedanti į viena – savęs, savo galimybių ieškojimą, pažinimą, įprasminimą.

Nemėgstu etiketėmis įvardyti asmenybės, veiklos ar santykių. Stengiuosi daryti tai, ką galiu išjausti geriausiai, nors kartais tenka pradėti nuo nulio.

Gintarė Sokelytė / Frankfurter Kunstverein nuotr.

– Kaip dabar vertini savo kūrybos kelią ir virsmą, vienus ar kitus sprendimus, posūkius? Kurie buvo didžiausi, kas juos lėmė?

– Tikiu, kad esame daugiau nei mūsų profesija ar veikla. Daugelis esame jautrūs tam, kas įvyko anksčiau, ir bijome to, kas nutiks paskui. Man yra priešingai, skirtinga patirtis įkvepia ir skatina keistis, pažinti, išjausti naujus dalykus. Mano kūrybinis kelias klojosi labai natūraliai, ieškojau būdų save pažinti, paklausiau – ką iš tiesų noriu veikti?

Gintarė Sokelytė Šarūno Barto filmo filmavimo aikštelėje / Asmeninio archyvo nuotr.

Tai, kad jaučiuosi geriau gyvendama savo idėjomis, o ne kitų, man ir buvo didžiausias virsmas.

Kai pradėjau montažo režisierės karjerą, maniau atradusi savo didžiausią aistrą ir svajonių veiklą, tačiau po 13 metų skirtingų projektų supratau, kad man nebeužtenka dirbti prie kitų žmonių idėjų. Montažo režisierės profesijos dar neatsisakiau, bet jau nukeliavau į tapybą, skulptūrą, videomeną. Į tas sritis, kuriose išgyventus jausmus galėjau atskleisti per savo pačios idėjas.

Gintarė Sokelytė, „Selfnoid“ / N. Miguletzo/ Frankfurter Kunstverein nuotr.

– Šilkografijos ir filmų montažo sritys, man atrodo, yra gerokai nutolusios. Bet gal klystu? Labai įdomu būtų sužinoti, kokios jų sąsajos.

– Pamenu vieną paprastą ir juokingą istoriją. Tais laikais, kai baigiau šilkografiją, montavimas dar nebuvo pripažintas savarankiška profesija ir kai kas painiodavo maketavimą su montažu. Arba galvodavo, kad jei maketuoji, tai ir montuoji. Nuėjau į darbo pokalbį su maketuotojos darbų rinkiniu ir gavau darbą kaip montuotoja.

– Kaip susidomėjai kinu? Ir kaip pradėjai tapyti?

– Kinu domėjausi visada. Senelis buvo kino mechanikas, tad ta pažintis užsimezgė vaikystėje. Tačiau niekada nemaniau dirbti kino industrijoje. Karjeros pradžioje montavau TV laidas – turbūt kaip ir daugelis pradedančiųjų.

Tuo metu režisierius Donatas Ulvydas kūrė meninį TV projektą, ten ir susipažinome. Manau, jis patikėjo manimi labiau nei aš ir pasiūlė montuoti savo režisuojamą filmą „Tadas Blinda. Pradžia“. Taip ir prasidėjo mano, kaip kino montuotojos, kelias.

Pradžia buvo sudėtinga: montažo mokiausi pati, susikūriau savo metodus. Visada mėgau stebėti aplinką, situacijas, žmones, jų santykius ir mintyse juos perkonstruoti, pakeisti, pakreipti. Montažas tapo realia priemone tai daryti.

Gintarė Sokelytė, „Selfnoid“ / N. Miguletzo/ Frankfurter Kunstverein nuotr.

Neplanavau ir neplanuoju atsisakyti montažo režisierės veiklos, tačiau dabar ji nėra pagrindinė.

Projektas po projekto, įgyta patirtis ir apsėdimas, aistra montažui truko daugiau nei 13 metų. Kai gaudavau filmo projektą, man būdavo svarbu kuo geresnis rezultatas. Montažu galima nulemti tiek daug, ir tai mane žavėjo.

Tačiau pamažu tas jausmas blėso, jutau, kad reikia pertraukos. Nusprendžiau išvažiuoti studijuoti, įstojau į meno mokyklą „Staedelschule“ Frankfurte.

Viena iš stojamojo egzamino užduočių buvo piešimas. Iki tol niekada nebuvau piešusi, bet po trijų valandų piešimo supratau, kad tai nauja mano aistra, forma, per kurią galiu save atskleisti.

Gintarė Sokelytė Kanų kino festivalyje / „Kinema“ archyvo nuotr.

– Išvažiavai į Frankfurtą ir, regis, viską pradėjai nuo pradžių – naujas kūrybinis kelias, nauja aplinka. Man tai atrodo drąsus žingsnis. Nauja pradžia vienus gąsdina, kitus įkvepia. O kaip atsitiko tau? Kokią įtaką tau ir tavo kūriniams daro naujas miestas? Kokių netikėtų kampų atrandi?

– Kai jaučiu, kad kas nors ne taip, išmokau vadovautis intuicija. Leidžiu jai mane užvaldyti, vesti kitur. Visada ieškome taisyklių, įpročių, saugumo, kurie padėtų išgyventi, ir vis tiek abejojame.

Jei aš abejoju – keičiu. Tiesą sakant, dažnai atmetu tai, kas malonu ir lengva, esu labiau linkusi į trikdančias, naujas, nepatogias patirtis. Mėgstu tai, kas skatina judėti toliau, veda į naują teritoriją, aplinką, miestą.

Taip, nusprendžiau palikti 13 metų patirtį Lietuvoje ir išvažiuoti į Frankfurto meno akademiją, studijuoti visiškai naują sritį. Manęs tai negąsdino.

Netikiu sakančiais, kad jei išvažiuosi, tave pamirš ir tai, ką darei ligi tol, nueis veltui, tave pakeis kiti. Netiesa.

„Staedelschule“ – visiškai nestandartinė mokykla. Joje suteikiama kūrybinė laisvė vienus išbalansuoja, kitus priverčia mąstyti konkrečiau. Frankfurto miestas ligi šiol man svetimas ir nejaukus, bet padėjo susidėlioti savo, kaip kūrėjos, jutimo ir veikimo metodus, principus.

Neklausinėju savęs, kodėl, ką ir kam darau. Tiesiog stengiuosi išjausti, darau ir stebiu, kas atsitiks. Nesistengiu kam nors atstovauti, ko nors reprezentuoti.

Nauja šalis, miestas, kultūra, kitos žmonių istorijos ir išgyvenimai, be abejo, atveria kitokį matymo kampą. Bet pats Frankfurtas manęs, kaip asmenybės, nepakeitė. Meno akademija suteikė daugiau pasitikėjimo savimi ir savo kūryba. Mano manymu, tai vis dar yra spraga Lietuvos švietimo institucijose.

– Šiuo metu kuri videofilmus, specialiai vietai ir erdvei pritaikytus dailės ir skulptūros darbus. Neseniai jie buvo eksponuojami parodoje. Papasakok, kaip rinkaisi temas ir medžiagas.

– Meno muziejuje „Frankfurter Kuntsverein“ buvo atidaryta devynių Reino-Maino regiono menininkų paroda „And This is Us 2021 – Junge Kunst aus Frankfurt“, tarp jų ir aš pristačiau specialiai šiai erdvei sukurtus darbus. Čia rodžiau videodarbą ir erdvės instaliaciją „Selfnoid, 2021“: ją sudaro trijuose ekranuose rodomas filmas ir vienuolika skulptūrų – žmonių figūrų be kaukolių, atvirais kūno nariais. Dvasinių būsenų matomumas fiziniu pavidalu – pagrindinė instaliacijoje svarstoma tema. Man kūnas – tai ir instrumentas, per kurį patiriu išorinį pasaulį bei asmeninę būtį, ir paviršius, per kurį išreiškiu jausmus ir emocijas.

Idėjų semiuosi iš aplinkos. Dažniausiai darbuose dominuoja žmogiškos figūros. Taip yra todėl, kad pasaulį pažįstu tik per savo kūną: per jį suprantu savo norus, nerimą, skausmą, aistrą. Mano darbuose visada vyravo atviras kūniškumas, intymus ir tiesioginis vaizduojamų subjektų kontaktas su aplinka ir savimi.

Gintarė Sokelytė R. Eltermano filmo filmavimo aikštelėje / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasaulį pažįstu tik per savo kūną: suprantu savo norus, nerimą, skausmą, aistrą.

Kūrybos pradžioje man svarbiausia – konkretus jausmas, kurį noriu išsakyti, o medžiagos ir metodikos randasi savaime, per procesą. Labai dažnai naudoju rastas, išmestas, kartais net toksiškas medžiagas. Daugeliu atvejų nė pati neįsivaizduoju galutinio rezultato, net tyčia apie jį negalvoju. Tai man ir yra nuostabiausia proceso dalis: palikti vietos staigmenai ir sau pačiai.

Kūryboje man įdomiausias procesas, per kurį vis daugiau sužinau apie save, įgyju patirties. Pradėjusi ką nors nauja, stengiuosi nenaudoti tų pačių medžiagų ir metodikos. Pasidaro nuobodu, repetityvu ir proceso džiaugsmas nebetenka prasmės. Kuriu, kad mėgaučiausi procesu ir įgyčiau patirties. O rezultatas – kitiems.

Gintarė Sokelytė / Asmeninio archyvo nuotr.

– Ir kur esi dabar? Kas tave domina šiuo metu?

– Dabar, kaip ir kelerius pastaruosius metus, gyvenu klausdama, ką reiškia būti kūne, ką reiškia atsiskyrimas nuo jo. Problemos, klausimai, smalsumas kyla iš buvimo ar nebuvimo savo kūne. Dėmesys kūnui kelia iššūkį vyraujančiam suvokimui, kad kūnas yra racionalus, apibrėžtas, baigtinis. Kur yra riba tarp malonumo ir kančios?..

Gintarė Sokelytė / Asmeninio archyvo nuotr.

Gintarės Sokelytės klausimai vaizdo ir garso režisierei Anetai Bublytei:

Pradėjai kurti kine, perėjai į teatrą, grįžai prie kino, dabar esi tarsi tarp abiejų. Kur esi tu? Ar kada susimąstei, kaip atrodytų kinas ir teatras sujungti į viena?

Kuri vaizdo projekcijas – kaip vyksta vaizdo projekcijų kūrėjos darbas? Ar visada jos būtinos? Kas tau yra vaizdo projekcijos scenoje?

Nuo pažinties dienos pamenu tave klaidžiojančią keistose gatvėse, skveruose su fotoaparatu rankose. Tavo dėka atradau neįtikėtinai įdomių užkampių ir kiemų Vilniuje. Iš kur atsirado aistra tokioms paieškoms? Gal tai nusiraminimo būdas? Kuriame pasaulio skvere norėtum atsidurti dabar?

Man kūryba tam tikra prasme yra išsilaisvinimo aktas. Kiekvienas pasirenkame, kokia kūno kalba jį išreikšti. Kurią formą pasirinktum tu – rėkti ar tylėti?

Prisimindama savo karjeros pradžią, kokį naudingiausią patarimą esi gavusi ir perduotum kitiems?

