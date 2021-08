Jono Meko vizualiųjų menų centre – kadrai iš „Nuostabiųjų lūzerių“

Vilniuje, Jono Meko vizualiųjų menų centre, atidaryta režisieriaus Arūno Matelio kuruojama paroda, kurioje eksponuojamos fotografo Gintauto Beržinsko nuotraukos, kurtos A. Matelio filmo „Nuostabieji lūzeriai. Kita planeta“ aikštelėje.

Šios nuotraukos, ir kaip filmas, suteikia progą į profesionalias dviračių lenktynes pažvelgti iš labai arti. Tik 10 fotografų kasmet įgyja teisę su savo motociklininkais važiuoti šalia dviratininkų. Tarp jų buvo ir A. Matelio filmavimo grupė.

Iš pradžių šias nuotraukas ketinta panaudoti filme, per dvejus metus padaryta per 14 000 fotografijų. Montaže to galiausiai atsisakyta, o tūkstančiai unikalių fotografijų liko.

Nedidelę jų dalį dabar galima išvysti parodoje.

Ji Jono Meko vizualiųjų menų centre veiks iki rugpjūčio 14 dienos.