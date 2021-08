Klaipėdos pilies džiazo festivalio organizatoriai prašo žiūrovų būti atsakingais ir sąmoningais

Šiandien prasideda XXVII Klaipėdos pilies džiazo festivalis. Didžiausias šio, nuo 1994 metų vykstančio festivalio išskirtinumas, – koncertai vyksta atvirose erdvėse ir yra nemokami, rašoma organizatorių pranešime žiniasklaidai.

19 val. festivalį atidarys viešnia iš Odesos – vokalistė, multiinstrumentalistė Juli Zaporozhets su grupe „Julinoza“ (Ukraina). Vėliau scenoje bus galima išvysti išskirtinį ir nepakartojamą saksofonininką – klaipėdietį Laimoną Urbiką. Jis pasirodys su orkestru „Mirage Jazz Orchestra“, kuris vienija geriausius Latvijos džiazo muzikantus bei įstabaus balso vokaliste Diana Pirags. Pirmąjį vakarą užbaigs daugeliui pažįstami džiazo „chuliganai“ – grupė Gin`Gas (Lietuva).

Beje, šį vakarą grosiantis saksofonininkas Laimonas Urbikas yra tituluojamas Klaipėdos pilies džiazo festivalio simboliu. Ir ne be reikalo: su Klaipėda ir Klaipėdos pilies džiazo festivaliu susijusi bene visa jo kaip džiazo profesionalo istorija. L. Urbikas studijavo Klaipėdoje, anuomet vienintelėje džiazo muzikos katedroje Baltijos šalyse, dar studijų metu ėmė aktyviai muzikuoti, dalyvauti džiazo festivaliuose.

Laimonas Urbikas yra aktyviai įsitraukęs į Klaipėdos pilies džiazo festivalio organizacinę, koncertinę veiklą, su festivalio komanda ir plačiai žinomais muzikantais aplankė daugybę pasaulio šalių bei grojo dešimtyse koncertų, garsindamas uostamiesčio vardą. „Klaipėda neįsivaizduojama be džiazo, džiazas neįsivaizduojamas be Laimono Urbiko, o jo muzikinis kelias neįsivaizduojamas be nuostabių bendrakeleivių, drauge su juo žingsniuojančių džiazo ritmu“, – sako festivalio organizatorė Inga Grubliauskienė.

Klaipėdos pilies džiazo festivalis / Pranešimo autorių nuotr.

Visgi šių metų Klaipėdos pilies džiazo festivalis vyksta pandemijos fone, tad festivalio organizatoriai kreipiasi į visus uostamiesčio gyventojus ir svečius, planuojančius atvykti į koncertus, prašydami būti sąmoningais ir atsakingais

„Tiek mes, tiek ir, tikiu, kitų šiuo metu vyksiančių gausybės festivalių, miesto švenčių ir panašių renginių, organizatoriai, skiriame didelį dėmesį saugumo užtikrinimui. Visgi, vien organizatorių pastangomis to pasiekti nėra įmanoma – nors koncertai ir vyks atvirame ore, atsakingai elgtis turi ir kiekvienas renginio dalyvis bei žiūrovas“, – sako Inga Grubliauskienė.

Festivalio organizatoriai primygtinai prašo, kad jaučiantys bent menkiausius peršalimo simptomus koncertus stebėtų tik nuotoliniu būdu, tiesioginės transliacijos metu. Atvykusius į koncertus ragina atsakingai laikytis higienos ir užkrečiamųjų ligų prevencijos reikalavimų: dėvėti kaukes, dezinfekuoti rankas, laikytis saugaus atstumo, per pertraukas tarp koncertų išsisklaidyti ir atokiau pasivaikščioti.

Festivalio metu bus įgyvendintos tokios saugumo ir prevencines priemones:

· Žmonės bus periodiškai įspėjami laikytis saugaus atstumo, raginami dezinfekuoti rankas bei dėvėti apsaugines veido kaukes (jas dalinti planuoja ir organizatoriai).

· Po kiekvieno koncerto bus daromos pertraukos, o žmonės prašomi išsiskirstyti bei pasivaikščioti atokiau nuo scenos, kol vedantysis nepaskelbs apie kito koncerto pradžią.

· Festivalio teritorijoje esančiose sanitarinėse zonose bus įrengtos dezinfekcinio skysčio stotelės, kurias nuolat pildys savanoriai.

· Renginių prieigose veiks mobilus Covid-19 testavimo punktas, kur bus galima atlikti SARS-CoV-2 antigeno testą, taip pat greitąjį serologinį SARS-CoV-2 antikūnų testą.

· Penktadienį (rugpjūčio 6 d.) ir šeštadienį (rugpjūčio 7 d.), nuo 16 iki 20 val., Pilies ir Žvejų gatvių sankirtos skvere veiks mobilus vakcinavimo punktas, kuriame be išankstinės registracijos, dviejų gamintojų vakcinomis, galės pasiskiepyti kiekvienas pageidaujantis.

XXVII Klaipėdos pilies džiazo festivalis vyks rugpjūčio 5–7 d., Kruizinių laivų terminale, baigiamasis koncertas rugpjūčio 8 d. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.