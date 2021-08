Du dešimtmečius meno kolekciją kaupiančiam Deividui Šemberui geriausias – Šarūnas Sauka: buvo, yra ir bus

Visą mėnesį prie monitoriaus esminius Europos futbolo čempionato rungtynių epizodus mums komentavęs Deividas Šemberas turėtų ką pasakyti ir stabtelėjęs prie vienos ar kitos lietuvių tapytojų drobės. Vilniaus regiono futbolo sąjungos prezidentas, verslininkas, praeityje garsus futbolininkas, karjerą pradėjęs ir baigęs Vilniaus „Žalgiryje“, o didžiausių laimėjimų pasiekęs su Maskvos CSKA klubu, jau du dešimtmečius domisi lietuvių menu. „Kolekcininku savęs nelaikau, meno puoselėjimas man yra pilietiškumo ir patriotiškumo aktas“, – LRT.lt sako Deividas.

2021 metus D. Šembero gyvenime net būtų galima vadinti jubiliejiniais, nes būtent 2001-aisiais futbolininkas įsigijo pirmąjį kūrinį, pradėjo kaupti asmeninę kolekciją. LRT.lt pašnekovas per 20 metų įsitikino, kad investicijos į meną labiau apsaugotos nuo finansinių griūčių, o laikui bėgant gali duoti ir nemažą grąžą.

– Tavo dėmesys menui buvo spontaniškas ar subrandintas pamažu, dar vaikystėje, šeimoje?

– Menu labiau pradėjau domėtis 23-ejų. Uošvis iš pirmos santuokos (meno kolekcininkas Edmundas Armoška, – LRT.lt) šiuo požiūriu padarė didžiausią įtaką, supažindino su meno pasauliu ir jo vertybėmis.

Deividas Šemberas / BNS nuotr.

– Kada ir kokiomis aplinkybėmis susidomėjai kolekcionavimu? Kas buvo pirmasis rinkinio autorius?

– Jokiu būdu negaliu savęs priskirti prie meno kolekcininkų, tačiau lietuviško meno puoselėjimą priimu kaip pilietiškumo ir patriotiškumo reiškinį. Be to, tai dar ir gera investicija.

Be abejo, ne visą lietuvišką meną galima priskirti investicijai. Kaip ir kiekvienas pradedantysis, esu padaręs nemažai klaidų, tačiau be jų pažinti tikrojo meno, mano suvokimu, neįmanoma.

Jonas Rimša, Natiurmortas. Taitis, 1970. LNDM XX a. II pusės tapybos rinkinys / Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus archyvo nuotr.

Pirmas mano įsigytas kūrinys buvo Algio Skačkausko drobė. Vėliau įsigijau dar kelis jo kūrinius. Per gerą dešimtmetį atsirinkau priimtiniausius tapytojus. Tai Raimondas Sližys, A. Skačkauskas, Jonas Daniliauskas ir jo ankstyvieji darbai, Viktoras Vizgirda, Šarūnas Sauka, Solomonas Teitelbaumas. Taip pat labai patinka išeivio Jono Rimšos darbai. Visų išvardytųjų kūrinių yra mano kolekcijoje.

– Kurio laiko darbai labiausiai domina? Kurį autorių labiausiai mėgsti?

– 20 amžiaus antros pusės lietuvių menas man labiausiai imponuoja, bet ir 21 amžiaus kūrinių galima atrasti gana neblogų.

Labai patinka S. Teitelbaumo darbai, pasižymintys išskirtiniu potėpiu, ekspresionistine raiška. Kaskart žiūrėdamas į jo darbus, kad ir seniai matomus prieš akis, atrandi ką nors nauja.

S. Teitelbaumas. Bangų gausmas amžinoje Sutvėrėjo šviesoje. 2020 drb. al.

R. Sližys taip pat labai imponuoja. Manau, tai vienas lietuviškojo meno klasikų. Jo darbai yra ir bus labai vertinami.

Na, o apie Š. Sauką jau nemažai kalbėta ir rašyta, tai bus bene brangiausias menininkas ateityje. 😊

– Koks naujausias įsigytas kūrinys? Ir kuris brangiausias, jei drąsu atsakyti? Jei drąsu – kiek kainavo? 😊

– Naujausią įsigijau S. Teitelbaumo. Brangiausias gal J. Rimšos ar Š. Saukos, jau nebepamenu.

– Kas tau yra geriausias lietuvių menininkas?

– Geriausiu lietuvių menininku įvardyčiau Š. Sauką. Nors kai kam jo drobės ir kelia prieštaringų vertinimų. Vis dėlto tai be galo didelis talentas, jis yra ir bus vertinamas ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje.

Šarūnas Sauka / Saukų šeimos archyvo nuotr.

– O kuris užsienio autorius arčiau širdies?

– Labiausiai žavi prancūzų impresionistas Paulas Gauguinas. Gal todėl ir J. Rimša taip patinka, kuris vadinamas antruoju Gauguinu. 😊

– Ar svarstytum surengti savo kolekcijos parodą?

– Niekada nesvarsčiau rengti savo kūrinių parodos, nematau prasmės. Juk daug gražaus meno žmonės gali pamatyti galerijų ekspozicijose.

Paulis Gauguinas, „Taičio moterys paplūdimyje“ (1891) / Wikipedia.org nuotr.

– Ar galėtum sugretinti futbolo čempionatą ir masinį meno renginį? Kuo rungtynės, jų atmosfera primena garsaus atlikėjo koncertą ir kokie sporto varžybų epizodai tau meniškiausi?

– Sugretinti futbolo rungtynes su meno renginiu – iš tiesų nemenkas iššūkis. Tiek vienoje, tiek kitoje situacijoje žiūrovas eina pasigrožėti tuo, kas jam artima, miela ir gražu. Skiriasi tik išraiška.

Futbolą turbūt labiausiai galima prilyginti spektakliui, kur pagrindinį vaidmenį atlieka žmogaus judesys ir kalba, o žiūrovų auditorija sukuria papildomą reginio žavesį. Tik futbolo auditorija kur kas labiau pašėlusi nei klasikiniame teatre. 😊

Jonas Daniliauskas, „Perdažomas namas Užventyje“ (2020, drb., al., 65x92) / Pranešimo autorių nuotr.

– Ar per karantiną jautei meno renginių trūkumą? „Euro 2020“ nesutrukdė apsilankyti kuriame nors lauko renginyje ar kine? 😊

– Karantinas ir visa pandeminė situacija mus labai stipriai suvaržė, apribojo galimybes lankytis įvairiuose meno ir kultūros renginiuose. Neabejotinai tai atsiliepia ir žmogaus vidinei būsenai, nes menas ir kultūra leidžia pasisemti teigiamų emocijų.

Per karantiną stengiausi išlikti pilietiškas kitų žmonių atžvilgiu ir nesilankiau susibūrimuose. Niekada negali žinoti, kur tavęs laukia šis klastingas virusas. Be to, ir pats gali būti jo nešiotojas, todėl su šeima jokiuose renginiuose nesilankėme.