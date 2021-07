Apie rimtai nerimtą „Faksimilio“ projektą: 90-ųjų neragavusiam jaunimui šis laikotarpis – it mados klyksmas

Komunikacijos specialistas, nostalgijos tyrėjas, dėstytojas, Europos Parlamento (EP) biuro darbuotojas, fiktyvios reklamos firmos „Faksimilis“ vienas iš įkūrėjų Mantas Pelakauskas LRT KLASIKAI sako niekada negalvojęs, kad anksčiau atrodę pilki ir nuobodūs, 90-ieji kada nors taps madingi. Tie laikai, pasak jo, jau atėjo: į madą sugrįžo to laikmečio aprangos detalės, o per satyros prizmę į 90-ųjų buitį ir gyvenimo peripetijas nukelia fiktyviai sukurtos reklamos firmos komunikacija.

Fiktyvi reklamos firma „Faksimilis“ yra ne humoro projektas – užbėgdamas už akių iškart žeria vienas jos įkūrėjų. „Tai yra meno projektas internete, kur kartu su kolega apsimetame reklamos firma ir vykdome aktyvią komunikaciją, – sako M. Pelakauskas. – Galbūt tai menas su humoru. Taip jau išeina – tokie laikai buvo.“

Nors reklamos firmos kūrėjai to ir neakcentuoja, tačiau skaitytojas, žiūrovas ar klausytojas supranta, kad „Faksimilis“ kalba ar pats komunikacijos veiksmas sukasi tarp 1990 ir 1999 metų. „Taip jau išeina, kad ką mes bebandytume papasakoti, kokią nors istoriją, viskas kažkaip komiškai suskamba.

Štai neseniai bandėme paklausti gerbiamų Lietuvos Respublikos gyventojų, kur galėtume rasti paežerę, prie kurios būtų lengva privažiuoti automobiliu. Norime nuplauti automobilį ežere, o juk žinot, dabar labai karšta, daug žmonių – sunku tai padaryti. Gyventojai mums siūlė nesikuklinti ir naudoti garsinį signalą – taip laikinai patraukti besiilsinčius žmones į šoną“, – pašnekovas gautais patarimais, regis, liko patenkintas.

Šefas Gintas prie fordo / Rugilės Pranculytės nuotr.

„Faksimilyje“ nevengiantis žodžio „gerbiamas“, M. Pelakauskas sako, kad šis kreipinys naudojamas neatsitiktinai. Anot jo, būtent taip per Sausio įvykius 1991-aisiais į susirinkusiuosius ginti parlamento kreipėsi Vytautas Kernagis.

„Šio kreipinio istorija yra be proto aiški. Kai vyko Sausio įvykiai ir Aukščiausioji Taryba (AT), dabartiniai Seimo rūmai, buvo pasiruošę šturmui, ten koncertavo V. Kernagis. Jis dainavo dainas gynėjams, kurie buvo pasiruošę aukoti savo gyvybes už mūsų laisvę. Prieš pradėdamas dainuoti, V. Kernagis bandė kreiptis į juos ir sakė: na, „draugai“ sakyti negaliu, nes čia toks sovietinis kreipinys. „Ponai“? Kokie mes ponai?! Mes tikrai dar ne ponai. Tai turbūt labiausiai tinka kreipinys „gerbiamieji“, – maestro žodžius atkartoja M. Pelkauskas. – Ir jis būtent tuo žodžiu „gerbiamieji“ ir kreipėsi į gynėjus. Na o mes, rinkdamiesi savo komunikacijai žodžius, pagalvojome, kad šitas žodis pirmuosius nepriklausomybės metus labiausiai ir atspindi – jau tikrai nebe „draugai“, tačiau ir dar ne „ponai“.“

„Faksimilis“ / Rugilės Pranculytės nuotr.

M. Pelkauskas tikina niekada negalvojęs, kad 1990-ieji kada nors bus madingi. Idėja kurti „Faksimilį“ ir iš spintos ištraukti to laikmečio buitį kilo ne iš karto, prie to prisidėjo, anot jo, vienos studentės noras baigiamąjį darbą rašyti iš to laikmečio aktualijų.

„Pati reklamos agentūros idėja nėra mano, – prisipažįsta komunikacijos specialistas. – Kažkada seniai dirbau dėstytoju Vilniaus dizaino kolegijoje (VDK). Viena mano studentė apie 2016 m. rašė baigiamąjį darbą ir išreiškė norą imtis ko nors apie 90-uosius. Tada jie dar nebuvo madingi. Buvo juntami tik pirmieji to susidomėjimo daigai. Aš pradėjau ją atkalbinėti nuo tokios minties sakydamas, kad 90-ieji yra labai nuobodu ir liūdna.

Niekada nemaniau, kad 90-ieji kada nors taps madingi. Apie tą laikotarpį vienaip ar kitaip pirmuosius savo tekstus esu parašęs 2008 m. Tuo metu, kaip dabar atsimenu, vienam draugui esu sakęs, kad labai daug grįžta visokių nostalgiškų, retro madų, bet kad grįš 90-ieji, garantuoju, kad taip neatsitiks. Bent jau iš drabužių ir stiliaus – tai buvo pats baisiausias laikotarpis!“

„Faksimilis“ / Rugilės Pranculytės nuotr.

Tūkstantmečio kartos jaunimas, kuris negyveno tais laikais, kaip pastebi pašnekovas, yra linkęs rengtis arba kitokiais būdais save išreikšti per 90-ųjų stilių. „Mano minėta studentė tuo laikotarpiu negyveno. Ji gimė jau po Nepriklausomybės atgavimo. Ji negali atsiminti ir kaip nors sąmoningai reflektuoti šito laikotarpio. Tačiau jai tai atrodė įdomu ir aš palaiminau jos to darbo temą. Ji analizavo reklamas ir norėjo padaryti tokį rašto darbą apie jas. Tačiau ten buvo meno mokykla, o tai reiškia, kad neužtenka teorinio darbo – turi būti ir praktinis darbas.

Man labai patinka humoras, kuris yra integruojamas į tokį realų gyvenimą, kada tu iki galo nesupranti, čia tikra ar ne.

Ir tada nusprendėme, kad turime sukurti tokią reklamos firmą, kuri komunikuotų taip, lyg 90-aisiais, – pasakoja komunikacijos specialistas ir nostalgijos tyrėjas. – Mes labai ilgai žaidėme šitą žaidimą. Man labai patinka humoras, kuris yra integruojamas į tokį realų gyvenimą, kada tu iki galo nesupranti, čia tikra ar ne.“

Fiktyvi reklamos firma „Faksimilis“, Vilniaus knygų mugė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pašnekovas prisimena, kad dėl tokio rašto darbo-projekto teko ir kišenes patuštinti. Tiesa, saikingai – su darbo autore tada buvęs jos dėstytojas pirko laikraščiuose vietas savo skelbimams įdėti.

„Tie skelbimai laikraščiuose buvo su pačiais kvailiausiais tekstais. Vieną labai gerai atsimenu: „Užmegztume dalykinius ryšius su valiutų entuziastais“. Štai toks skelbimas buvo išspausdintas „Lietuvos ryto“ laikraštyje“, – šypsodamasis pasakoja vienas iš fiktyvios reklamos firmos „Faksimilis“ įkūrėjų Mantas Pelakauskas.

Parengė Vismantas Žuklevičius.