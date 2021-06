Prasidėjo LVSO vasaros festivalis: Vilniaus paveikslų galerijos kieme šėlo simfoniniai roko ritmai

Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, vadovaujamas meno vadovo ir vyr. dirigento Gintaro Rinkevičiaus, triukšmingai ir skambiai pradėjo 12-ąjį LVSO vasaros festivalį. Simfoninio orkestro projektas „Roko baladės“ su Povilu Meškėla, Česlovu Gabaliu ir Jeronimu Miliumi sutraukė gausų būrį gyvos muzikos pasiilgusių klausytojų į Vilniaus paveikslų galerijos kiemelį, teigiama pranešime žiniasklaidai.

Solistai scenoje prisipažino kaip niekad pasiilgę publikos. Koncerte skambėjo tokie simfoniniam orkestrui aranžuoti pasaulinės roko klasikos hitai kaip „Guns N' Roses“ „Paradise City“, Depeche Mode „Never Let Me Down Again“, Scorpions „Maybe I, Maybe You“, „Pink Floyd“ „Another Brick in the Wall“, „Queen“ „We Will Rock You“ ir daugelis kitų. Abejingų neliko – koncerto pradžioje kėsinęsis užklupti lietus netrukus liovėsi, o skambant paskutiniams kūriniams publika pakilo šokti.

Prasidėjo LVSO vasaros festivalis / D. Matvejevo nuotr.

LVSO vasaros festivalio klausytojų dar laukia du ypatingi simfoninės muzikos koncertai, tiesa, jau klasikinės muzikos žanro. Jau šį sekmadienį, birželio 13 d. 18 val. VRM kieme (Šventaragio g. 2) skambės didingasis Giuseppe Verdi „Requiem“, skirtas ilgamečiam orkestro bendražygiui, Kauno valstybinio choro vadovui Petrui Bingeliui bei Gedulo ir vilties dienai atminti. Kartu su orkestru ir Kauno valstybiniu choru (vad. Robertas Šervenikas) kūrinį atliks ir ypatingas solistų ketvertas – pasaulio operos teatrų scenas užkariavę sopranas Vida Miknevičiūtė, mecosopranas Justina Gringytė, tenoras Edgaras Montvidas ir bosas-baritonas Kostas Smoriginas.

Liepos 3 d. 19 val. LVSO vasaros festivalį užbaigs koncertu „Daina apie žemę“, kuriame skambės Franzo Schuberto Mišios Nr. 2 G-dur ir Gustavo Mahlerio „Daina apie žemę“, kurią atliks pasaulinio lygio solistai – mecosopranas Justina Gringytė ir tenoras Aleksandras Antonenko. Pagal VIII–IX a. kinų poezijos tekstus G. Mahlerio sukurta „Daina apie žemę“ – viena išraiškingiausių pasaulio muzikos literatūros partitūrų, kurioje atsiskleidė kompozitoriaus genialumas. Niekur kitur taip puikiai neatsiveria dvilypė G. Mahlerio asmenybė, svyruojanti nuo ekstaziško malonumo iki liguistos nuojautos, būdingos XIX a. pabaigos – XX a. pradžios menui.