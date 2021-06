Įdomus brazilo sumanymas – žymiausi Picasso, van Gogho ir Warholo darbai perkurti plastiku, rastu gatvėse

Aplinkosaugos specialistai įspėja, kad jei nebus sprendžiamas plastiko vartojimo klausimas, iki amžiaus vidurio vandenynuose jo bus daugiau nei žuvų. Skaičiuojama, kad per metus planetoje pagaminama iki 400 tonų plastiko, tačiau perdirbama mažiau nei dešimtadalis. Daliai plastiko patenkant į vandenynus, su vandeniu ar jūrų gėrybėmis, taip pat kitu maistu, kosmetika, žmogus per savaitę suvartoja iki 6-ių gramų plastiko, o per gyvenimą jo susidaro ir beveik dvi dešimtys kilogramų.

Tapytojo iš Brazilijos kūriniai – žymiausi Picasso, Van Gogho, Monet ir Warholo darbai, tačiau perkurti pasitelkus ne teptuką, o visų namuose randamą plastiką.

Iš tolo tikrus primenantiems darbams nenaudotas nė lašelis dažų, tik neperdirbtas plastikas, surinktas miesto gatvėse ir upėse.

„Šią kūrinių seriją vadinu „plastiko gamta“, nes naudojamas plastikas specialiai nedažytas. Kokios spalvos jį pagamino įmonė, toks jis ir yra. Be to, paveikslams nenaudoju jokių klijų. Tai tiesiog dėžutės, į kurias įspaudžiu plastiko maišelių gabalėlius. Sudėti vienas prie kito jie ir sukuria vaizdą, kurį matote“, – teigia menininkas Eduardo Srur.

Menininkas teigia nauja darbų serija norintis atkreipti dėmesį į taršos problemas, kurias be kitų dalykų sukelia ir dideli vartojamo ir neperdirbamo plastiko kiekiai.

Įvairiais skaičiavimais, pasaulyje per metus pagaminama nuo 300 iki 400 milijonų tonų plastiko – per paskutinį dešimtmetį jo pagaminta daugiau nei per paskutinius šimtą metų. Apie pusę plastiko skirta panaudoti vienąkart, o apie 10 milijonų tonų jo atsiduria pasaulio vandenynuose – kitaip tariant, kas minutę išpilamas kiek daugiau nei vieno šiukšliavežio turinys. Tik apie dešimtadalį viso pagaminamo plastiko yra perdirbamas.

Įdomus brazilo sumanymas – žymiausi Picasso, Van Gogho ir Warholo darbai perkurti plastiku / LRT stop kadras

„Jei reikėtų prognozuoti, manau, šie paveikslai išliks daugybę metų. Lygiai taip pat, kaip ir plastikas, kuriuo netinkamai atsikratome gamtoje. Žinome, kad Mona Liza sukurta žymiai seniau nei prieš 200 metų. Mūsų naudojamas plastikas irgi išliks daugiau nei 200 metų“, – sako menininkas.

Brazilijos menininko darbuose naudotų plastikinių maišelių per metus pagaminama maždaug 500 milijardų, kas minutę panaudojama apie milijoną jų, vidutiniškai toks maišelis tarnauja 15 minučių. O plastikui suirti, skaičiuojama, reikia daugiau nei 400 metų.