Net 9 statulėlėmis įvertinto filmo „Nova Lituania“ režisierius Kaupinis: aktualijomis užsiėmęs kinas pralaimi žiniasklaidai

Šeštadienį įvyko pirmieji Lietuvos nacionaliniai kino apdovanojimai, kuriuos rengė Lietuvos kino centras drauge su LRT. Neabejotinu komisijos favoritu tapo Karolio Kaupinio filmas „Nova Lituania“, pretendavęs 12-oje kategorijų ir apdovanotas 9 statulėlėmis. „Socialines problemas geriau išspręs žurnalistas analitiniame straipsnyje. Kinas pralaimi, jei užsiima kitų medijų darbu“, – teigia K. Kaupinis.

Filmas „Nova Lituania“, kino teatruose pristatytas beveik prieš metus, kino bendruomenei dar nepasimiršo. Kūrinys įvertintas už scenarijų, dailininko darbą, kostiumų dailininkės darbą, grimo dailininkės darbą, operatoriaus darbą, režisieriaus darbą, antraplanį aktorės vaidmenį, antraplanį aktoriaus vaidmenį. Ir filmas pripažintas geriausiu ilgametražiu vaidybiniu kino filmu.

„Nova Lituania“ filmo premjera. Karolis Kaupinis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tarpukario Kaune gyvenantis geografijos profesorius Feliksas Gruodis (Aleksas Kazanavičius) pateikia Vyriausybei beprotišką idėją – išgelbėti šalį nuo pražūties sukuriant atsarginę valstybę užjūryje. Profesoriumi patiki tik politika nusivylęs šalies premjeras (Vaidotas Martinaitis). Kol abu vyrai sprendžia, gelbėti kitus ar save, griūva vieno iš jų santuoka. Filmas pripažintas geriausiu Atėnų ir Rygos kino festivaliuose. „Nova Lituania“ filmo komanda gavo net 6 „Sidabrines gerves“.

– Minėjote, kad nesinori tapti „vieno filmo“ režisieriumi.

– Šis filmas ilgokai keliauja. Mano kūryba jam jau baigėsi. Vis iš naujo reikia prisiminti filmą. Tam išsitęsimui laike įtakos turėjo pandemija. Aš jau dirbu prie kitų dalykų ir noriu dirbti su kitomis užduotimis.

– Kuo užsiimate šiuo metu? Kada žiūrovai gali tikėtis naujo Jūsų filmo?

– Dabar dirbu su vieno Lietuvoje kuriamo muziejaus ekspozicija – ekspozicijos režisūra. Neseniai sukūriau videokūrinį su muzikantais „Radvila Darius, Vytauto“.

Muzikiniai paveikslėliai „Radvila Darius, Vytauto“ / M. Aleksos nuotr.

Rašau naują scenarijų, jau turiu pagrindinius žmones. Vasaros antroje pusėje–rudenį ieškosime filmavimo vietų, darysime aktorių atrankas. Jau ne pirmą kartą jį perrašau, nes matau, kad galima aiškiau išdėstyti mintis, veikėjų paveikslai atrodo nepakankamai aiškūs. Iki filmavimų dar geras gabalas kitų darbų.

Tai irgi bus istorinis laikas, 1991 metai. Dėl to atsiranda natūralių trukdžių – vieno pastato tinka tik interjeras, kito – tik eksterjeras, kai ką reikia su žaliu ekranu ir piešimu kurti. Pasirinkus istorinį laiką, procesas tampa lipdymu, mozaikos dėliojimu iš to, kas pasiekiama.

Bet tai visiškai su „Nova Lituania“ nesusijęs kūrinys. Tiesiog vėl pasirinktas istorinis laikas.

„Nova Lituania“ / A. Aleksandravičiaus nuotr.

– Kaip manote, kas lėmė tokią didžiulę filmo sėkmę?

– Aš žinau, ką stengiausi padaryti, žinau, kas išėjo ir kas neišėjo. Kine dirbantys žmonės lygina su kontekstu ir balsuoja. Gal jis labiau išsiskiria, kuris nors elementas suveikia, vienam tai – kostiumas, kitam – kas nors kita lieka atmintyje, užkabina. Gal temos kitoniškumas ir formos kitoniškumas iškrenta iš bendro konteksto.

Po to, kai jį per LRT parodė, buvo ir neigiamų reakcijų. Kai kas nemėgsta atmosferos, kaip tarpukaris parodomas. Su kai kuo sutinku, nes kai kas nulemta to, kad dar nesugebu pasiekti norimo rezultato, kai kas – skonio dalykai.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

Pavyzdžiui, nori tam tikro santykio tarp veikėjų arba sugalvoji, kaip pagrindinis veikėjas turi atsiskleisti, neišlaikai pasakojimo linijos. Tai tokie profesijos dalykai. Žiūrėdamas galvoji, kur galėtum dar padirbėti. Pavyzdžiui, įsimyliu kadrą ir aprašau sceną aplink jį, nesuvaldau, jis numuša temą.

Gal žiūrovas tada sako, kad pirmoje pusėje buvo įdomu, paskui nuslopo tempas. Tu turi atsakymus, kodėl taip įvyko, bet žiūrovui nesvarbu ir neturi būti svarbu. O kas atsitiko su pagrindiniu veikėju? Daug kam atrodo, kad jis ėmė ir dingo, galvojau, kad bus savaime suprantama. Pritrūko scenos – liko pamoka, nebijok paprastumo, nebijok, kad pasirodys banalu.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

– Minėjote apie įvykius, kurie ištinka kone kas mėnesį ir suskaldo visuomenę Lietuvoje. Ar tai demotyvuoja kurti?

– Ne, bet filmas yra toks ilgas procesas. Anksčiau dirbdavau naujienų tarnyboje, tai diametraliai priešinga. Ten stengiesi sekti, palaikyti kasdienybės pulsą. Kai kuri filmą, norisi atsiriboti nuo kasdienybės. Tada sėdi prie vienos temos, o kas mėnesį išsprogsta po reiškinį, kurį laiką tada atrodo, kad nieko svarbesnio ir nėra. Kas nors įvyksta ir žiniasklaida seka iš paskos, kyla klausimas, ar tai, ką darau, bus aktualu, įdomu.

Bet kažkas yra pasakęs: „Jeigu tau atrodo įdomu, atsiras ir dar žmonių, kuriems bus įdomu.“ Nesi toks unikalus. Norisi, kad filmo kalba, pats filmas nubrėžtų, kad svarbu viena ar kita tema, kad padėtų pajusti, identifikuotų tai, kam žmogus neturi laiko. Turime privilegiją dirbti lėčiau, ilgiau stabtelti, o žmogus įsisuka ir negali pasižiūrėti iš šono.

Karolis Kaupinis / E. Blaževič / LRT nuotr.

– O kaip vertinate tokį meną, kai aktualijos yra įtraukiamos į kūrinius?

– Anksčiau man atrodė, kad to labai trūksta, prieš penkerius metus norėjau mažiau universaliųjų, amžinųjų temų. Bet pastaruoju metu manau, kad tada tas kūrinys tampa aktualijų parašte – jis kitoms medijoms dažnai pralaimi.

Filosofas gali filosofinę problemą išnagrinėti geriau nei filmas, socialines problemas išspręs geriau žurnalistas analitiniame straipsnyje, istorinę temą geriau pateiks istorikas. Aš bandžiau emociją išgauti. Kinas ir teatras nusileidžia, jei užsiima kitų medijų darbu. Tampa vienadieniu laikinumu. Reikia aukso vidurio – nemėgstu požiūrio, kad menas – dramblio kaulo bokštas, pasaulis jo neliečia, bet reikia galvoti – ką papildomo galiu suteikti, koks kino privalumas prieš kitas medijas.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

– Koks būtų kino privalumas prieš kitas medijas?

– Kine, priešingai nei socialiniuose moksluose, išskyrus fenomenologiją, kur leidžiamas jausmas, stengiamasi atmesti žmogaus kaip emocionalaus ir sau prieštaringo kūrinio elementą. Trūksta tos mikroistorijos, vieno žmogaus perspektyvos.

Kinas gali padėti žiūrovui pajusti tai, kas neverbalizuojama. Kino istorijos, sutrauktos į kelias eilutes, neatrodo įspūdingos, bet visų kine naudojamų priemonių paketas turi pasakyti daugiau nei jų paprasta suma. Jei viena dalis išsišoka, mano nuomone, reiškia, kad režisierius nesuvaldė. Reikia, kad vienas be kito neveiktų. Džiugu, kad apdovanojimuose ir kostiumai, ir grimas įvertinti, į ką žiūrovas net nekreipia dėmesio. Paradoksalu, bet jei neatkreipia dėmesio, reiškia, gerai padaryta.

Liudas Mažylis ir Karolis Kaupinis / Pranešimo autorių nuotr.

– Savo kalboje minėjote, kad visi kino lauko dalyviai tam tikra prasme prisideda prie filmo sukūrimo. Ar kino pasaulyje nėra susiskaldymo, konkurencijos?

– Visko pasitaiko, bet man atrodo, kad žmonių, kurie kinu užsiima, nėra daug. Bent kartą esi persimetęs vienu kitu žodžiu tikriausiai su visais. Didesnėse šalyse šito nėra. Kad ir kaimyninė Lenkija – realu, kad nepažįsti techninių darbuotojų, kai kurių aktorių. Lietuvoje tai sunkiai įmanoma, ta grupė gana nedidelė, tada neverta apsimetinėti, kad susisiejimo nėra.

Idealiuoju atveju vieni kitus matytų ne kaip konkurentus, bet kaip vienas kitam padedančius. Užsienyje paprastai žino tik tiek, kad lietuviškas filmas, nesame superžinomi pagal asmenybes. Tad vienas kitam tie filmai kloja kelią, kuria bendrą Lietuvos kino vaizdinį.

Nacionaliniai Lietuvos kino apdovanojimai. Karolis Kaupinis / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nėra apdovanojimų už kino kritiką, už festivalių organizavimą, laidų darymą, knygų rašymą. Lietuvoje veikia vieno žmogaus iniciatyva, ir dažnai – savo laiko, savo pinigų sąskaita. Ne tik kine. Vienas–du žmonės, ant kurių laikosi pulsas. Nėra funkcionuojančios sistemos, kuri veiktų, kad ir koks žmogus joje beatsidurtų. Todėl be žmogaus dažnai institucija dingsta. Kalbu ne apie biurokratines institucijas. Pavyzdžiui, buvo laida, buvo vedamasis straipsnis, to žmogaus nebeliko toje pozicijoje ir niekas neberašo. Svarbų darbą šie žmonės nudirba. Šitiems žmonėms reikia padėkoti.

– Ar yra kokia nors dabartinio lietuviško kino tendencija, lietuviškų filmų „veidas“?

– Aš stengiuosi atsiriboti, kad susikoncentruočiau į filmą, kurį kuriu. Bet matau, kad po truputį atsiranda galimybė rinktis, į ką lygiuotis. Kinas labai nepriklausomas nuo nacionalinės mokyklos meno. Jaunam teatro režisieriui nedaug galimybių mokytis kitur, tavo matymo laukas – ką matai čia, viduje, dėstytojų didelės pavardės, jie atsineša savo stilių. Egzistuoja srovės.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

Kine žymiai lengviau žiūrėti, ką nori. Gali mokytis iš filmų, mokytis, juos žiūrėdamas, nesi priverstas lygiuotis į tai, kas padaryta Lietuvoje. Vertinga žinoti, kas sukurta Lietuvoje, bet egzistuoji platesnėje erdvėje.

Kai atsiranda žmonių iš tos pačios šalies, su kuriais gali be didelių išaiškinimų susikalbėti, supranti, kad yra kai kas specifiškai lietuviško. Yra kontekstas, kurį supranta Rytų Europos gyventojai, o kai ką – tik lietuviai, daugiau pilietine prasme čia. Politinis įvykis gali turėti atitikmenų, bet Lietuvoje bus specifinė spalva.

Lygiai taip pat su kinu. Yra kai kas, kas lietuvių filmus sujungia, taip sumažėja stovėjimo ant postamento jausmas. Iki šiol buvo lengva susirasti nišą ir ją užpildyti, tai Lietuvos privalumas. Dažnai būna, tikisi, kad kažkur platesnė scena suteiks daugiau galimybių, bet daugiau galimybių čia – kur scena tuščia, daug erdvės, kiekvienas potėpis matosi.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

„Raudonmedžio rojus“ – turbūt paskutinis kino kūrinys apie tarpukarį. Didesnėje šalyje „Nova Lituania“ temos prasme nebūtų joks išskirtinis filmas, būtų vienas iš filmų ta tema. Turime nedaug filmų, jie tampa kuo nors išskirtiniai. Mažos šalies sąlygos sukuria tokią situaciją.

– Minėjote, kad kine gali būti daug netiesioginių mokytojų. Ar tokių turite ir Jūs?

– Jie keičiasi kiekvienam filmui, kiekvienam periodui. Tai gali būti režisierius, tai gali būti filmas, gali būti knyga. Nėra taip, kad kurio nors režisieriaus kūrybos visuma patiktų, paprastai tik vienas jo ar jos filmas. Po metų pasikeičiu ir jau tas kūrinys pereitu etapu tampa.

Pastaruoju metu didelį įspūdį paliko Mao Dzedongo asmeninio gydytojo knyga „The Private Life of Chairman Mao“. Žmogus aprašo realybę, tokios fikcijos nesugalvotum. Stovi galvoje man tos knygos vaizdiniai, daug minčių ji sukūrė.

„Nova Lituania“ filmavimo akimirkos / A. Aleksandravičiaus nuotr.

Kuriant „Nova Lituania“ man buvo svarbūs Brolių Coenų „Žmogus, kurio nebuvo“, Vytautas Augustinas ir jo nuotraukos... Buvo jų daugiau, dabar nebeiškyla.