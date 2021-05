„Auksinio scenos kryžiaus“ laureatas Laurynas Adomaitis: tai, kas nutinka vienai šaliai, nutinka visoms

„Iš dalies gražus tarptautinis gedulas kaip įvykių apmąstymas ir jų refleksija, tai yra kelias į gijimą. Visa visuomenė sužalota ir paveikta tų įvykių nubangavo ir iki mūsų, dabar iš mūsų banguoja atgal“, – teigia spektaklio „Alisa“ dramaturgas Laurynas Adomaitis, šiame spektaklyje sujungta L. Carrollio „Alisa Stebuklų šalyje“ ir 2015 m. katastrofa – teroristinės atakos Paryžiuje.

Dosjė. Laurynas Adomaitis gimė 1989 m. Baigė filosofiją Vilniaus universitete, vėliau filosofijos studijas tęsė Italijoje, Pizoje, ten apsigynė daktaro disertaciją. Laurynas stažavosi Monrealyje, Miunsteryje ir Paryžiuje. L. Adomaitis yra fundamentalių filosofinių tekstų vertėjas iš lotynų kalbos, kultūros kritikas ir šiuolaikinių technologijų etikos specialistas.

Teatrinė jo veikla prasidėjo dramaturgijos kūrimu spektakliui „Voicekas“ Nacionaliniame dramos teatre, o už pjesę spektakliui „Alisa“ tame pačiame teatre jis apdovanotas „Auksiniu scenos kryžiumi“ Jaunojo menininko kategorijoje.

– Baigėte filosofiją, tačiau dabar daugiau laiko, atrodytų, skiriate kitai veiklai – pjesėms kurti. Kaip atsidūrėte teatre, kas paskatino jam rašyti?

– Pati pradžia, jei grįžtume į nulinį tašką, tai reikia grįžti į Sovietų Sąjungą, 1989 metus, lapkričio mėnesį, kai gimiau. Tą patį mėnesį, kai griuvo Berlyno siena, jeigu istorijos žinios neapgauna. Tai buvo tokia tolima pradžia ir mes visi galvojam, kad esame nauja karta, ir tuo pat metu mano bendraamžiai nėra gimę laisvoje Lietuvoje, tai labai įdomu.

Spektaklis „Alisa“. Aistė Zabotkaitė / D. Matvejevo nuotr.

Viso gyvenimo istorija rutuliojasi, kad atsiduriu filosofijos moksluose, pasirinkęs filosofiją turbūt todėl, kad nebuvo kito aiškaus sprendimo ir norėjosi rinktis ką nors, kas mažiausiai riboja. Filosofijoje nėra tokios temos, kuri nebūtų tinkama filosofijai, nes viską galima apmąstyti plačiau, abstrakčiau ir tai bus filosofiška. Vienas iš mano kolegų filosofijoje buvo Antanas Obcarskas, „Alisos“ ir „Voiceko“ režisierius. Jis Filosofijos fakultete darė studentišką tyrimą apie teatrą, apie teatro filosofiją.

Ir tai parodo, kad net jei žmogus domisi menine sritimi, atsidūręs filosofijoje gali sujungti tuos dalykus. Išsilavinimas tarsi duoda pagrindą kalbėti, dalyvauti, būti visuose įmanomuose diskursuose. Tu gali domėtis literatūros filosofija, matematikos filosofija ir lygiai taip pat teatro filosofija, ir visa tai vyksta bendru kanonu, kuris irgi padeda susikalbėti. Kaip Antanas, domėdamasis teatru, skaitė Platoną, taip aš, domėdamasis savo dalykais, skaičiau Platoną ir jie mus konceptualiai subendrina, padeda susikalbėti ir tas bendras pagrindas mus turbūt ir suvedė. Būtent tada Antanui kilo mintis statyti spektaklį.

Spektaklio „Alisa“ repeticija / D. Matvejevo nuotr.

– Kurdamas pirmą bendrą darbą su režisieriumi A. Obcarsku, spektaklį „Voicekas“, jame sujungėte literatūrą, G. Buchnerio pjesę „Voicekas“, ir šių dienų katastrofą – 2015 m. tragediją, kai lėktuvas su 150 keleivių rėžėsi į Alpes. Tokiu pačiu metodu rašėte ir „Alisą“, ten jungiate L. Carrollio „Alisą Stebuklų šalyje“ ir kitą 2015 m. katastrofą – teroristines atakas Paryžiuje. Kaip atradote tokį dramaturgijos kūrimo būdą?

– Mūsų nedomino grynai istorinis arba realistinis pastatymas. Norėjome pritaikyti pjesę ir dramaturgiją mūsų laikams, suteikdami tam tikrą dokumentinį aspektą. Mano klausimas tada buvo toks ir „Alisoje“ liko toks – kas yra didžiausia tragedija mūsų laikais? Daug tokių. Katastrofiškuose įvykiuose žūsta šimtai žmonių, kas dar gali būti blogiau už tai? Kartais jie žūsta dėl atsitiktinumo, nelaimės, o kartais dėl didelio blogio, kuris yra žmonėse.

Man atrodo netgi akivaizdu, kad tai turi atsidurti teatro scenoje, tai yra didžiausios mūsų kasdienybės tragedijos. Ir mes visi jas žinome, teatre irgi norime tokio bendramatiškumo, norim kalbėti apie tai, ką visi supranta. Apie tai skaitome kiekvieną dieną, tuos įvykius žinome, bet nežinome, kas vyksta už jų, kokia yra emocinė linija, atsakomybės, teisingumo klausimai, kurie slypi už tų įvykių ir t. t. Mane tai labai kabina ir nemačiau to teatre kažkaip akivaizdžiai.

Spektaklis „Alisa“ / D. Matvejevo nuotr.

Mums tai yra skaudžiausi įvykiai, labiausiai rūpimi, labiausiai mus paliečiantys, nes jie nutinka mums, mūsų gyvenimo laikotarpiu, mes iš dalies tame dalyvaujame, mus jie paveikia ir pakeičia. Nei jeigu tai vyksta Vokietijoje, Alpėse, Prancūzijoje, Paryžiuje, mes išgyvename tai, nes vis dėlto esame šitos bendruomenės nariai. Tada, kai gimiau, dar Sovietų Sąjungoje, reakcijos būtų visai kitokios, netgi žiniasklaidos dėmesys būtų kitoks, o mes gyvename kitoje bendruomenėje, tarptautinėje ir kas nutinka vienai šaliai, nutinka visoms.

Mes dalijamės ta atsakomybe ir reakcija, apmąstymais, netgi iš dalies gražus tarptautinis gedulas kaip įvykių apmąstymas ir jų refleksija, tai yra kelias į gijimą lygiai taip pat. Visa visuomenė sužalota ir paveikta tų įvykių nubangavo ir iki mūsų, dabar iš mūsų banguoja atgal. Mes pateikiame subtilią ir stilingą reakciją, kas įvyko, nors įvyko tikrai baisūs dalykai, ir, manau, tai yra tiek pat mūsų reikalas, kiek Prancūzijos žmonių. Labai viliuosi, kad nubanguos vėl į centrą, vėl pasieks Prancūziją ir ten žmonės irgi pamatys, kaip mes reaguojame į jų nelaimes, kaip jie reaguoja į mūsų nelaimes. Manau, tai labai gražus dialogas.

Spektaklis „Alisa“. Aistė Zabotkaitė / D. Matvejevo nuotr.

– Teatrui rašote neseniai, kelerius metus, ar galima sakyti, kad kurdamas ir mokotės rašyti teatrui?

– Tai mano mėgstama tema, nes mokaisi ir supranti, kaip mokaisi, tai duoda tokių įžvalgų į patį procesą. Pačios „Alisos“ procesas, sukurti pjesę, truko virš metų, o pjesėje – 37 puslapiai. Taigi to rašymo, atrodytų, labai nedaug, užtenka porą puslapių per mėnesį parašyti ir kas nors išeitų. Bet rašymas nėra pagrindinis darbas, ir dramaturgija daugiausia nėra rašymas. Daugiausia tai yra mąstymas. Sunkiausia sugalvoti, apie ką rašyti, kaip rašyti ir kas vyksta, kas yra veikėjai.

Dėl to mes tarsi žinojome, turėjome indikaciją, kad norime sieti naratyvą su Alisos personažu iš Lewis`o Carrollio „Alisos stebuklų šalyje“, bet visiškai nežinojome, į kurią pusę eisime. Antanas atėjo pas mane su Alisos idėja, jis visą laiką turi tokią idee fixe, ateina pas mane ir tada prasideda ilgas mąstymo procesas. Jis truko daugiau nei pusę metų, kol pradėjome, parašėme pirmąjį puslapį. Tas procesas baigėsi labai netikėtai, kai užsidegė Dievo Motinos katedra Paryžiuje, kai įvyko didelė kultūrinė tragedija.

Spektaklis „Alisa“ / D. Matvejevo nuotr.

Supratome, kad vyksta dideli įvykiai ir kažkam reikia su jais dorotis ar juos apmąstyti, ieškoti teisingumo. Kaip ieškoti teisingumo, kai sudegė Dievo Motinos katedra? Kaip galima atstatyti tai, kas amžinai prarasta? Galime atstatyti naujus pastolius, padaryti naują variantą to, kas buvo, bet niekada nebeatgausime to paveldo. Atrodo, čia teisingumas neatkuriamas. Tai mus privedė prie skaudžių įvykių, nes niekas nesugrąžins tų šimtų žmonių gyvybių.

– Ar rašydamas, kurdamas pjesės personažus užimate kieno nors poziciją, stojate į kurio nors personažo pusę?

– Žinoma, taip. Ne kieno nors, o visų personažų skirtingu metu. Personažai, bent mano nuomone, yra skirtingų pasaulėvaizdžių, ir jų susidūrimas yra įdomi drama. Kaip mes matysime tuos pačius įvykius, tą patį naratyvą iš visiškai skirtingų perspektyvų. Kiekvienas personažas turi savo pasaulėvaizdį, kuriame vertina tuos įvykius, jeigu visi labai vienalytiškai žiūrėtų, nebūtų konflikto, nei argumentų, nei įtampos. Dėl to personažus sukuri tarsi kelis kartus. Tu juos sukuri savo galvoje, antrą kartą sukuri ant lapo, kaip jie kalba su stiliumi su maniera. Trečią kartą jau vėl juos reikia kurti, kai atsiranda aktoriai, nes jie nežino, kas yra tavo galvoje.

Spektaklis „Alisa“ / D. Matvejevo nuotr.

Tu nežinai, ką jie supranta, dėl to yra didelė komunikacijos dalis, kai turi ir personažo pasaulėvaizdį parodyti, gal net pateikti daugiau argumentų negu yra pačioje pjesėje, kad įrodytum vieną tiesą, paskui ją paneigtum iš kito personažo perspektyvos, paskui paneigti iš trečio. Visos jos turi būti įtikinamos tiesos, kitaip bus nuobodu žiūrėti.

Alisos atveju yra du dideli pasaulėvaizdžiai – Franko Bertono, advokato, kuris gina liberalias vertybes, ir Alisos, kuri vadovaujasi visai kitokiu požiūriu. Ir jų tas neišvengiamas susidūrimas yra didžioji drama, kurią mes matome. Taip, aš būnu ir Bertonas, ir Alisa, ir, manau, kiekvienas, kuris ateis į spektaklį, bus ir Bertonas, ir Alisa skirtingu metu. Įsigyvenimas į kito žmogaus perspektyvą yra įdomiausia. Tai yra apskritai didelė teatro vertė.

Spektaklis „Alisa“ / D. Matvejevo nuotr.

– Ar gerai jaučiatės teatre, turiu omenyje, ar patinka kurti teatrui?

– Taip, gerai jaučiuosi. Dramaturgas teatre šiek tiek vienaragis, visi žino, ką daro, jau yra tam tikros tradicijos, visi yra suradę savo vietą, tu truputį esi nesuradęs savo vietos, nes dramaturgų mažai, niekas už rankutės nevedžioja, neparodo, nes niekas ir nežino, kas čia turėtų vykti.

Dėl to yra šiek tiek neapibrėžtumo, čia vėl padeda šiek tiek tas filosofinis požiūris, platus išsilavinimas, kuris neapriboja tavęs, tu į tai žiūri kaip į bendrą intelektualinę veiklą, bent jau aš taip žiūriu. Yra kelios taisyklės, kaip rašyti, pavyzdžiui, įvesti ginklą pirmame veiksme ir t. t., bet tai apibendrinimai, kurie nepadeda procese. Tu neatsisėsi ir negalvosi „ gerai, įvesiu ginklą, ir kokį ginklą čia aš įvesiu?“, toks mąstymas niekur nenuves. O atves tam tikrų tiesų supratimas, ir tų tiesų įrodymas sau.

Spektaklis „Alisa“ / D. Matvejevo nuotr.

– Ar lengvai taisote pjesę per repeticijas, ar laikotės parašyto, jau sukurto teksto ir nepasiduodate taisymams?

– Pjesę turėjome tam tikru pavidalu, bet ji smarkiai kito, tai neišvengiama ir tai netgi yra pliusas. Reikėtų taip daryti, rašyti su mintimi, kad viskas gali pasikeisti. Nes kai tu pateiksi tekstą ir jis nuskambės gyvai, pasirodys scenoje, ateis aktoriai su savo perspektyva, kas nors gali neveikti ir įsikibus laikyti tą neveikiantį dalyką tikrai trukdys.

Sakyčiau, tekstas yra spektaklio pagrindas, bet tuo pat metu turėtų siekti nebūti per daug stabilus, šiek tiek plaukti su procesu, derintis prie to, kaip viskas vyksta. Dėl to manau, visą laiką reikia turėti dramaturgą pašonėje, kai statai spektaklį, ir tuos pakeitimus gyvai daryti.

Laurynas Adomaitis, Florencija, 2019 m. / Asmeninio archyvo nuotr.

– Ar dabar rašote teatrui?

– Taip, toliau dirbame su Antanu, šiek tiek pakeitę modus operandi, nebekalbėsime apie didelį trauminį katastrofinį įvykį, šį kartą tema bus susijusi su sportu. Mes bandome išvystyti naują koncepciją, kur teatras susijungia su sportu. Ne tai, kad teatras kalba apie sportą, o sportinis teatras, kai tos dvi veiklos susilieja į vieną ir kartais neišeina atskirti, kur yra kas.

Visame tame yra atspindys to, ką matome kaip naują reiškinį, išpopuliarėjusį šiuolaikinėje visuomenėje, didelis sveikatingumo poreikis, atrasta sveikatingumo, sporto, judėjimo prasmė. Žmonės labai noriai tuo užsiima ir per karantiną suaktyvėjo, kai staiga neliko sporto prekių parduotuvėje nė vieno dviračio ar sportinių batelių ir t. t. Bus sportinis teatras ir bus labai įdomu. Ir gautas „Auksinio kryžiaus“ Jaunojo menininko apdovanojimas man tarsi paskatinimas daryti toliau, ką dariau, tikiuosi, ir darysiu.