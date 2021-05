Masinių žudynių dalyvio sūnaus Herberto istorija: knygos ištrauka

Minint Holokausto aštuoniasdešimtmetį, Lietuvoje pristyta į 10 pasaulio kalbų išversta vokiečių pastoriaus Jobsto Bittnerio knyga „Tylos uždanga“, rašoma laidėjų pranešime žiniasklaidai.

Tai nacių kareivio sūnaus išpažintis ir atgaila dėl jo tautos poelgių. Knyga apipinta istoriniu, psichologiniu ir teologiniu kontekstu leidžia pažvelgti giliau, bet svarbiausia – tai skatinimas prabilti ir nutraukti Holokausto temą gaubiančią tylą.

Jobstas Bittneris / Leidėjų nuotr.

Herberto istorija (ištrauka iš Jobst Bittner knygos „Tylos uždanga“, 118–120 psl.):

Norėčiau pasidalinti įspūdingu masinių žudynių dalyvio sūnaus liudijimu. Herbertas (vardas pakeistas) 20 metų buvo alkoholikas. Jo šeima iširo ir iš gyvenimo jis mažai ko tikėjosi. Benamių maitinimo punkte Herbertas išgirdo apie Jėzaus meilę, atsivertė ir ėmė žingsnis po žingsnio sekti Jėzų. Herberto gyvenimas pasikeitė, iš jo dingo alkoholis. Jis pamažu ėmėsi mažų užduočių.

Už sugriautos asmenybės išorės slypėjo jautrus vyras, kuriam patiko nuostabiomis dovanomis išreikšti dėkingumą. Laikui bėgant Herbertui iškilo klausimas, kurio jis negalėjo išmesti iš galvos: kas jo gyvenime įvyko ne taip? Ar yra atsakymas, slypintis giliau nei jo asmeninė nesėkmė? Taip jis ėmė gilintis į šeimos istoriją.

Knyga / D. Umbraso/LRT nuotr.

Herbertas žinojo, kad jo tėvas tarnavo kareiviu Ukrainoje, bet nieko daugiau. Tad jis pasinaudojo galimybe ir patikrino valstybinių institucijų archyvus; likus keliems mėnesiams iki „Gyvybės žygio“ Ukrainoje jis gavo oficialų pranešimą. Herberto tėvas – juodai ant balto parašyta – 1941–1942 m. Babij Jaro žudynių metu buvo dislokuotas Kijeve. Per tris dienas mieste kulkosvaidžiais nužudyta per 33 000 žydų. Herbertas perskaitė, kad jo tėvas priklausė vermachto (Vok. Vermacht – Vokietijos ginkluotųjų pajėgų pavadinimas 1935–1945 m.) batalionui, kuris įvairiuose Ukrainos miestuose ir miesteliuose vykdė masines tūkstančių žydų ir karo belaisvių žudynes.

Iki tos akimirkos tėvo istoriją dengė stora tylos uždanga. Bet dabar ji buvo perplėšta. Herbertas investavo visus pinigus, kuriuos tik turėjo, kad sudalyvautų „Gyvybės žygyje“ Ukrainoje. Artėjant kelionei, jam buvo diagnozuotas širdies nepakankamumas, tačiau niekas negalėjo jo sustabdyti nuo svarbiausios gyvenimo kelionės. Jis savo noru išėjo iš ligoninės ir štai jis stovi „Gyvybės žygio“ sutaikinimo renginyje Kijeve, prie Babij Jaro memorialo, gedulo vietoje, priešais Holokaustą išgyvenusius žmones (renginys vyko 2010.08.05).

Knyga / D. Umbraso/LRT nuotr.

Jis, kaip masinių žudynių vykdytojo sūnus, atvyko prašyti atleidimo, nes pats patyrė malonę ir atleidimą. Prisimenu, kaip jis kartu su keturiasdešimčia kitų, kurių tėvus ar senelius jungė panaši nusikaltimų vykdytojų istorija, stovėjo vidurdienio karštyje Babij Jare. Jauna vokietė kalbėjo visų atvykusiųjų vardu – tų, kurių tėvai ir seneliai buvo įvairių žudynių Ukrainoje vykdytojai. Jos atsiprašymą transliavo daugybė televizijos stočių ir tai giliai palietė visą šalį. Herbertas nekalbėjo į mikrofoną ir galbūt daugelis jo nepastebėjo.

Mano manymu, jis yra vienas iš tų žmonių, kurių istorija perkeičia tautą. Tai įrodo, kad įmanoma visam laikui atitrūkti nuo destruktyvaus šeimos kraujo kaltės paveldo ir per atleidimo galią pradėti naują gyvenimą. O kas nutiko jo širdžiai? Galbūt tai buvo tarsi ženklas to, kas Herberto gyvenime įvyko per atgailą už tėvų kaltę – širdies nepakankamumas iškart, vos tik atvykus į Ukrainą, dingo – Herbertas pasveiko. Šiandien jis tarnauja Viešpačiui ir yra brangus mūsų bendruomenės narys.

Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. (Iz 1, 18).