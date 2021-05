Parodoje – užfiksuotos Kauno menininkų ir jų mūzų akimirkos bei susitikimai jau su išėjusiais

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Romualdo Požerskio parodoje – kūryba ir gyvenimu besidžiaugiantys Kauno menininkai bei jų mūzos.

R. Požerskis sako parodą „Kauno menininkai ir mūzos“ surengė netyčia, Mikalojaus Konstantino Čiurlionio muziejui pasiūlius erdvę. Per mėnesį jis atrinko fotografijas iš archyvo. Kai kurios iš jų – anksčiau nerodytos.

Romualdo Požerskio paroda„Kauno menininkai ir mūzos“ / Stop kadras

Kauno menininkų gyvenimą R. Požerskis pradėjo fiksuoti 1974 metais, jo archyve – 10 tūkstančių kadrų. Parodoje ne tik patys menininkai, bet ir jų mūzos.

„Mano vienas institutas, universitetas buvo Kauno politechnikos, aš studijavau elektriką-inžineriją, toks logiškas tvarkingas mąstymas. Paskui tas susitikimas su menininkais – aš gavau visiškai naują suvokimą pasaulio, kad galima kažkaip kitaip žiūrėti, konvertuoti per istorijas, per kultūros istorijas, visiškai kitaip draugauti, man tai buvo nepaprastai geras periodas, gražus, pilnas draugų“, – pasakoja fotografas.

Menininkai buvo išdykę ir laisvi, sako 1975-aisiais Palangoje R. Požerskio prie jūros pagautas skulptorius Robertas Antinis.

„Šioje ekspozicijoje susitinka viename kadre vienas arba keli dailininkai, bet dar turiu įdomų pastebėjimą, kad čia daug susitikimų yra. Čia yra dešimtimis ir jau vieni išėję iš mūsų, kiti čia ir čia aš galiu jaustis kaip susitikimų šventėje“, – sako skulptorius.

Romualdo Požerskio paroda„Kauno menininkai ir mūzos“ / Stop kadras

Kauno architektus, rašytojus, dailininkus ir skulptorius R. Požerskis fotografavo po parodų atidarymų, naujamečiuose karnavaluose, kūrybiniuose vakaruose. Sako, tada jie kalbėjęsi ne apie politiką, projektų finansavimą, bet apie gyvenimo džiaugsmą ir kūrybą.

„Jeigu dabar žiūrint į dailininkų fotografijas, jie dažniausiai tokie fotografuojami kaip policijos ieškomi – pastatyti studijoje, šaltai sėdi, nufotografuoti ir be emocijų, be to džiaugsmo ir be to vidinio bendravimo. Aš norėjau parodyti, kad vis tik visi tie menininkai buvo labai emocionalūs, draugiški ir tai buvo smagu“, – tikina fotografas.

Paroda Kaune paveikslų galerijoje bus iki spalio 17 dienos