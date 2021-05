„Stalo teatras“ po pandemijos pirmąkart grįžo į gyvą susitikimą su žiūrovais – pakvietė į muilo operą

„Stalo teatras“ po pandemijos pirmą kartą grįžo į gyvą susitikimą su žiūrovais salėje ir pakvietė į teatrinės instaliacijos „Muilo opera: Burbuliuko meilė” premjerą. Kaip sako režisierė – pasirodymas išskirtinis, jį, pagal esamus ribojimus, turėjo galimybę pamatyti 20 žiūrovų.

Teatrinė instaliacija „Muilo opera burbuliuko meilė“ sukurta pagal Ievos Babilaitės knygą „Dusia, oras ir vanduo“. Tai kelionė per Žemės amžius, pirmųjų bakterijų, gaminančių deguonį būsimai gyvybei, kolonijas. Nuo požemių į medžių viršūnes per skruzdėlių gyvenimą, per formų virsmus iš vienos į kitą, per miškus ir vandenis su banginiais, dusiomis, bitėmis ir paukščiais.

„Mes, žmonės, kiekvienas gyvenam savo bakterijų burbule ir tą burbulą kasdien su antibakteriniu muilu norim sunaikint. Jos mus saugo, mus myli, bet mes vis norim sunaikint. Tokia buvo pirminė idėja, bet vėliau, prasidėjus pandemijai, nelabai pavyko sakyti, kad „muilas yra blogai“, – sako režisierė Saulė Degutytė.

Tada režisierė sutiko dailininkę I. Babilaitę, kuri papasakojo kurianti knygą.

„Sako: dabar piešiu knygą „Dusia, oras ir vanduo“. Kaip va įdomu – dusia turi burbuliuką! Buvo toks antras įkvėpimas, nes aš buvau užstrigus tame, kaip dabar daryt – nepasakysi vaikams, kad rankas plauti blogai“, – pasakoja S. Degutytė.

I. Babilaitė tapo ir šios teatrinės instaliacijos dailininkė, iš knygos į sceną perkėlusi visus objektus, daugiausia kurtus iš popieriaus. Scenografijai sukurti dailininkė naudojo artimas ir „Stalo teatro“ dvasiai medžiagas. Pasak režisierės, kadangi I. Babilaitės knyga bežodė, ją atsivertęs kiekvienas gali susikurti istoriją, todėl ir savojo scenos kūrinio ji nevadina spektakliu, o teatrine instaliacija.

Režisierė teigia instaliacija – tai tarsi pažintinis gamtos vadovėlis.

„Išvardintos visos dusių rūšys – naradusė, dumbliadusė, smėliadusė, patamonėkai, įvairiausi pavadinimai, tiek rūšių tų dusių, galima sakyti, gali ateiti pasimokyti biologijos, zoologijos“, – sako režisierė.

„Muilo opera: Burbuliuko meilė” / LRT stop kadras

Instaliacijoje vaidina aktoriai Paulina Simutytė ir Balys Ivanauskas, muziką kūrė kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė.

Kitas pasirodymas – gegužės 22 dieną Menų spaustuvėje.

Instaliaciją pagal galiojančius ribojimus galės žiūrėti iki 30 žiūrovų.

O dailininkės I. Babilaitės knyga „Dusia, oras ir vanduo“ jau sukurta, ją rengiamasi išleisti rudenį.