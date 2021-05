Giedrė Kazlauskaitė. Veltėdė kūryba

Socialiniais tinklais nuvilnijo paskyros rėmelis „Įdarbink mano kūrybą“. Pažiūrėjau vaizdo pristatymą – intencija graži, aktualizuoja autorių teises, kurias dera gerbti, kultūros produkciją vartojant legaliai, o ne pirataujant. Bet dabinosi tuo rėmeliu dažniausiai tie, kurių kūrybos samdyti niekas neskuba. Gal net nelaiko jų menininkais, veikiau mėgėjais. Nors ir jie mūsų burbuluose gyvena gana jaukiai ir šiltai, sulaukdami dėmesio ir palaikymo.

Kaip nenorėsi būti kūrėju! Rašytojystė medijose vaizduojama romantiškai: knygomis užverstas kambarys, rašomasis stalas, senovinė spausdinimo mašinėlė, žąsies plunksna ir kiti keisti atributai. Aš visai norėčiau dar ir tarnų su livrėjomis, kurie tvarkytų namus, skalbtų ir gamintų valgyti. Deja, proceso metu dauguma literatų sėdi kava sulaistytose lovose – nespėję išsiplauti galvos, nutrinta pižama, smirdėdami prakaitu. Nuo kai kurių gal ir kvepia, bet tai ne visai maloniai justi jų knygose.

Į kūrybą žmonės linkę žiūrėti kaip į tam tikros rūšies verslumą, ir tai žmogiška. Kaip tame rusiškame posakyje – pats šoku, pats dainuoju, pats pardavinėju bilietus. Ne visi literatai naudojasi „Patreon“ platforma, bet 1,2 proc. paramos prašoma visai drąsiai, tai kertasi nebent su senovine riterių savigarba. Feisbuke kartais pasijunti šiek tiek kaip turguje – darbštus, ūkiškas žmogus užaugino braškių ir neša parduoti. Jei iš to ir neuždirbs, vis tiek norisi kitiems parodyti, nes tai saviraiška. Pritrenkiamo gyvastingumo saviraiška, nes jos neatsisakoma net ir tada, kai ji nuostolinga.

Ir Metų knygos rinkimus įprastai laimi tie autoriai, kurie nepasidrovi prašyti feisbuko draugų, giminių, pažįstamų ir klientų balsuoti už jų knygą. Tai normalu, taip veikia rinkodara; į laimėjimus dera reaguoti natūraliai, kaip į sklaidos įdirbį. Kai kurie autoriai yra įgudę reklamos žmonės, kai kurie – šiaip nuoširdūs, tiki savo misija ir rašymo svarba. Knygos vertė čia nevaidina jokio vaidmens, apie ją reikėjo mąstyti iki nominacijos.

Klasikinio raugo menininkai įprastai laikosi tam tikrų atokumo principų – vengia reklamos, pardavimų elgetavimo, flirto su masėmis. Jei jų nesilaikytų, tikriausiai būtų geriau matomi, bet nesukurtų to, ką sukuria nematomybėje. Be to, viešumas tvirkina, ir už jį gana skaudžiai sumoka šeima. Vienus autorius sklaidos mechanizmai smarkiai gadina, kiti kažkaip susitvarko. Kūrybinio rašymo kursus veda net pati Margaret Atwood, bet jų, pavyzdžiui, neveda Lutzas Seileris.

Svarbiausias klausimas – kas įdarbins tą mūsų kūrybą, kas ją galų gale vartos? Ar daug žiūrėjote virtualių renginių (jie buvo nemokami!), jungėtės į skaitymus per „Zoom“ ir panašias platformas? Nuo pat pirmojo karantino pradžios sunkiai įsivaizdavau tokių renginių žiūrovą, net jei jis bedarbis arba visą dieną dirba be kompiuterio. Jutau beprasmybę tame dalyvauti ir kaip atlikėja (tarkime, skaityti eilėraščius), nes pati retai kada žiūriu tokias transliacijas. To, kas profesine prasme itin aktualu, kartais klausausi, tuo pat metu ką nors skubiai redaguodama arba pildydama ekselio lenteles. Tradicinių knygų pristatymų formatas paseno, jau nedaug kas įdomu. Be to, norisi bent akis pailsinti.

Neseniai „Delfyje“ pamačiau antraštę „Šių 10 profesijų atstovų Lietuvoje laukia labai liūdni laikai: jau netrukus gali tapti visai nereikalingi“. Atsidariau, norėdama pasižiūrėti, ką čia robotizuos artimiausiu metu. Pasirodo, mus! Kartu su mokytojais ir miškų kirtėjais. Deja, straipsnyje buvo viso labo išvardytos sritys, kuriose mažiausi atlyginimai (didėjimo tvarka), o ne į raudonąją knygą trauktinos profesijos. Menas ir kultūra pakliuvo į penktą poziciją – tarp turizmo, viešojo maitinimo, viešbučių ir vertimo žodžiu bei raštu. Septintoje vietoje puikavosi švietimas, mokslas, tyrimai. Manau, po tokių prognozių kūrybos galima ir nebedarbinti, tegul verčiau paveltėdžiauja asmeniniuose archyvuose.

Ar tai reiškia, kad, kaip skelbia antraštė, „tapsime visai nereikalingi“? Sunkiai įsivaizduoju tame pačiame straipsnyje minėtų viešbučių verslo ar mokytojo profesijos išnykimą. Dar sunkiau įsivaizduoju žmogų, visiškai praradusį kūrybos poreikį. Nors gal neturiu distopistams būdingos mokslinės fantastikos vaizduotės. Menas ir kultūra veikia paradoksaliai: tik kai kurioms sritims būtinas tiesioginis ryšys su žmogumi (pavyzdžiui, teatrui, šokiui, scenos kūrybai). Literatūrai beveik nieko blogo nenutinka, jei ji dešimtmetį ar kelis paguli stalčiuose. Nuo to gal tik ryškiau švysteli, kaip Dainos Opolskaitės „Dienų piramidės“.

Turbūt visi sutiksime, kad kultūra yra žmogui, o ne kosmosą rezonuojančioms tolimoms planetoms. Ji aktuali tiek, kiek žmogus joje dalyvauja. Hermetiška kultūra irgi reikalinga bent nedidelei žmonių grupei, kuri, laikui bėgant, gali žymiai padidėti. Henriko Radausko eilėraščių rinkinio „Fontanas“, išleisto 1935-aisiais, per metus buvo nupirkta tik 7 egzemplioriai, bet šiandien jis laikomas bene meistriškiausiu 20 amžiaus lietuvių poetu. Bandau įsivaizduoti jį, sėdintį Kongreso bibliotekoje Vašingtone ir perrašinėjantį korteles. Atrodo, 7 kortelės per minutę – jeigu spėji jas užpildyti, gali dirbti šį darbą. Po fizinio darbo JAV fabrikuose tai buvo kone atgaiva.

Bet niekaip negaliu įsivaizduoti įdarbintos Radausko kūrybos, nors techniškai tai, be abejo, įmanoma.

