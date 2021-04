Kompozitorė Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė su „Kremerata Baltica“ ruošiasi muzikiniam projektui „Iš tamsos į šviesą“

Regis, viskas tik geryn! Oras vis šiltesnis, saulę matome vis dažniau, paukšteliai žadina anksti ryte, medžių pumpurėliai sprogsta, žydi pirmosios gėlės, net nuaidėjo pirmojo griaustinio garsai – vadinasi tikrai pavasaris. Pastarasis ne tik gamtoje, bet ir žmonių širdyse. Po truputėlį laisvėja karantino sąlygos, susitinkame su šeimomis, draugais, kolegomis.

Dėl to atsigauna ir Lietuvos kultūrinis gyvenimas. Muzikos kūrėjai skuba dalintis, gūdaus ir žiemiško karantino laikotarpiu brandinta ir sukurta nauja muzika, o atlikėjai džiaugiasi sugrįžimu į sceną, nors ir be gyvos publikos. Čia mums nepaprastai pasisekė, kad šiandieną turime išmaniąsias technologijas, kurios leidžia menininkų naujus kūrybinius vaisius transliuoti visam pasauliui.

Vos prieš du mėnesius anonsuotas perspektyvios kompozitorės Silvijos Miliūnaitės-Bliūdžiuvienės trilogijos premjerą „I am here for You“, rašoma pačios kompozitorės LRT.lt atsiųstame pranešime spaudai. Šiandien kūrėja mums yra paruošusi dar tris debiutinius kūrinius: „Drive for Life“ – solo smuikui, violončelei ir styginių orkestrui, „Iš tamsos į šviesą“ – sopranui solo ir styginių orkestrui ir „Black Grass Town“ – styginių orkestrui.

Pastarasis kūrinys dedikuotas Černobylio katastrofos aukoms atminti. Kaip tik šiemet minime avarijos 35-metį, tad kompozitorė šiai sukakčiai paminėti pristato muzikinį projektą „Iš tamsos į šviesą“, kurį LRT RADIJO ir LRT TELEVIZIJOS komanda įrašinės bei filmuos, balandžio 26-ąją, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų renesansinėje salėje. Meninio sumanymo bendražygiai – kamerinis orkestras „Kremerata Baltica“ (meno vadovas Gidonas Kremeris), taip pat solistai Džeraldas Bidva (smuikas), Giedrė Dirvanauskaitė (violončelė) ir Viktorija Miškūnaitė (sopranas).

Silvija Miliūnaitė-Bliūdžiuvienė / Pranešimo autorių nuotr.

„Kremerata Baltica“ – tai legendinio smuikininko G. Kremerio, prieš 23-ejus metus įkurtas kamerinis orkestras, kuris nūdieną puikuojasi pačiame šlovės olimpe. Orkestro įrašai yra sulaukę Echo Klassik bei Grammy muzikos apdovanojimų, o muzikantų koncertinė geografija driekiasi per visus pasaulio žemynus. Kaip ir minėta, projekte dalyvauja ir solistai. D. Bidva – garsus ir itin gerbiamas Lietuvos smuikininkas.

Nepailsdamas koncertuoja kaip solistas, kamerinių ansamblių dalyvis, taip pat yra ilgametis „Kremerata Baltica“ ir Lietuvos kamerinio orkestro primarijus. G. Dirvanauskaitė – taip pat žymi ir talentinga violončelininkė, kuriai atviros daugelio užsienio šalių koncertų salės. Kaip ir kolega D. Bidva, ji yra kamerinio orkestro „Kremerata Baltica“ narė bei bendraįkūrėja.

Taip pat projektą papuoš sodrus ir išraiškingas sopranas – V. Miškūnaitė. Ji ypač aktyviai dalyvauja kasmetiniuose muzikos festivaliuose svetur, bendradarbiauja su garsiais muzikantais, kameriniais ansambliais, orkestrais. 2016-aisiais, solistė nominuota Auksiniu scenos kryžiumi. Tad galime neabejoti, kad projektas pasižymės aukštu meniniu lygiu.

„Kremerata Baltica“ / Pranešimo autorių nuotr.

Kompozitorė S. Miliūnaitė-Bliūdžiūvienė pasakoja, kad muzikinis projektas „Iš tamsos į šviesą“, kaip ir to paties pavadinimo premjerinis kūrinys (sopranui solo ir styginių orkestrui), paremtas Černobylio aukų atminimo, 35-mečio sukakties paminėjimo idėja bei nūdieną aktualia viltimi, jog pandemija greitai pasitrauks. „Černobylio katastrofa mane labai jaudina, pažįstu keletą žmonių, tiesiogiai paliestų šio įvykio.“ – atvirauja kompozitorė. „Manau, kad menininkų misija yra kalbėti menu, todėl savo kūriniu „Black Grass Town“ norėjau išreikšti nuoširdžią užuojautą katastrofos paveiktiems žmonėms bei jų šeimoms.“

Menininkė yra ne tik labai jautri, empatiška, bet ir kupina pozityvo, kurio šiandieną mums taip stinga. Taigi muzikinėmis priemonėmis, Silvija nori perteikti teigiamą energiją per dar vieną, dienos šviesą išvysiantį kūrinį „Drive for Life“. „Šia kompozicija noriu visus padrąsinti ir priminti, kad ir kas nutiktų – visada yra dėl ko gyventi.“ – pasakoja autorė. Šiuose žodžiuose galima įžvelgti ir dalelę filosofijos apie gyvenimo prasmę. Panašu, kad pastarosios nėra, tačiau kiekvienas individualiai ją galime atrasti arba susikurti.

Be trijų premjerinių kūrinių, bus įrašinėjami dar du kompozitorės kūriniai – Koncertas smuikui ir orkestrui (solistas D. Bidva) bei prieš porą mėsių debiutavusios trilogijos „I am here for You“ versija styginių orkestrui.

Bet mes, kol kas, džiaukimės bundančia gamta ir jos teikiamais malonumais, o kompozitorei Silvijai Miliūnaitei-Bliūdžiuvienei, atlikėjams ir visai kūrybinei komandai linkime lengvo darbo filmuojant bei įrašinėjant koncertą, balandžio 26-ąją, Valdovų rūmuose!