Konkursui „Metų verstinė knyga“ nominuotame romane – adatos ąsos simbolis, jaunystės ir senatvės paslaptys

Vienas iš penkių grožinės literatūros kūrinių, pretenduojančių laimėti konkursą „Metų verstinė knyga“, – Wiesławo Myśliwskio romanas „Adatos ąsa“.

Šiais metais Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga (LLVS) dvyliktą kartą rengia konkursą „Metų verstinė knyga“. Sudaromi trys geriausių 2020 metais išleistų verstinių knygų sąrašai šiuolaikinės grožinės literatūros, literatūros klasikos ir humanitarinės literatūros kategorijose.

Verstinės humanitarinės literatūros sąrašą LLVS paskelbs truputį vėliau, o už geriausią šiuolaikinės grožinės literatūros kūrinį skaitytojai kviečiami balsuoti jau dabar. 2020 metų verstinė knyga tradiciškai bus paskelbta 2021-ųjų gegužės 7-ąją – Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną.

Wiesławo Myśliwskio knygos „Adatos ąsa“ (iš lenkų kalbos vertė Kazys Uscila, Vilnius: Mintis, 2020) anotacijoje rašoma: „Adatos ąsa – ne tiktai skylutė siūlui įverti. Tai ir senų seniausia – biblinė – metafora, hiperbolė, simbolizuojanti neįmanomą dalyką. Štai Evangelijoje pagal Matą sakoma: „Lengviau kupranugariui išlįsti pro adatos ausį, negu turtingam įeiti į Dievo karalystę.“

„Wiesławo Myśliwskio romane – senovinė kalvoto miesto parko arka, pro kurią jaunystė skriejo į svajonę, meilę, pro kurią senatvės laiptai veda į prisiminimus, į buvusį laukinį, žalią slėnį, kurio jau nebėra ir kuris išvis nežinia ar buvo, kurioje dabar susitiko jaunystė ir senatvė. „Adatos ąsa“ – gilios išminties kupinas romanas, jaudinanti meditacija apie žmogaus likimą, atmintį ir istoriją, intymių santykių slėpiningumą, o visų pirma apie jaunystės ir senatvės prasmę, ribas, paslaptis“, – teigiama knygos aprašyme.

Knygos ištrauka:

Buvo, kaip sakau. Užkliuvo už lazdos. Nežinau, kodėl apsižvalgė. Jam iš paskos žemyn niekas nesileido. Aišku, kad jį pažinau. Nors pasikeitė neatpažįstamai, per tiek metų sunku nepasikeisti. Bet neišsidaviau, kad jį pažinau. Gal todėl manė, kad jo nepastebėjau. Apsimečiau, kad jis man yra vienas iš tų, kurie vis kopia tais laiptais ar leidžiasi žemyn. Net dvejojau, ar jo neįspėti, kad nesileistų į tą buvusį laukinį, žalią slėnį, nes jo jau nebėra. Bet seni žmonės mėgsta lankyti vietas, kurių jau nėra ir nežinia, ar jos kada buvo.

Nesupratau, koks ilgesys juos ten gena. Deja, senųjų ilgesys būna ir pavojingas. Jeigu dar iki to slėnio eitų lyguma, gal jį suprasčiau. Bet lyguma į jokį slėnį nenueinama, tokia jau slėnių prigimtis. Leistis žemyn tais laiptais jo amžiuje ir su lazda, kai kojos atsisako klausyti, o akys prasilenkia ne tik žiūrėdamos į pasaulį, bet ir į kiekvieną žingsnį, kurį stato prieš save, yra tas pats, kas jaunystėje įsivaizduoti, kad vietoje rankų turi sparnus ir skrendi į tą slėnį.

Tikėjausi pamatyti ne jį, o čia staiga jis. Mane apėmė mažas virpulys, susigūžiau savyje, norėčiau tuo momentu nebūti nei čia, nei kur kitur. Apčiupinėjęs lazda pirmą laiptelį, netvirtai nukėlė ant jo koją, paskui drįso prie jos pastatyti antrą. Su tokiu pačiu vargu nusileido ant kito ir dar vieno laiptelio. Sukriošęs ir užsispyręs, pamaniau sau. Kodėl seni žmonės tokie užsispyrę, nejau negali palikti visa tai tiems, kurie gyvens po jų?

Ant kiekvieno laiptelio stoviniavo trumpesnę, ilgesnę minutę, žiūrėjo sau po kojomis, lyg dvejodamas, ar visada leisdavosi, kopdavo šiais laiptais, ar gal jį klaidina atmintis. Jo amžiuje būna, kad atmintis išsilaisvina iš prievolės prisiminti, tik apkrauna žmogų pareigomis, kurios jį, tiek metų gyvenusį, ir taip jau pakankamai išvargino. Čiupinėjo lazda kiekvieną laiptelį žemiau, stengėsi įsitikinti, ar gali saugiai leistis. Pirmiau statė ant to laiptelio kairę, paskui dešinę pėdą. Ir taip pat atsargiai, nuleisdamas dešinę pėdą prie kairės, leidosi ant kito laiptelio. Lazda, kurią laikė dešine ranka, man pasirodė nepatikima, svyruojanti, kai lietė ja laiptelį.

Baiminausi, kad jei ant kiekvieno laiptelio taip žiūrės sau po kojomis. jam apsvaigs galva. Svarsčiau, ar pasitraukti jam iš kelio, ar, kai ateis iki Adatos ąsos, geriau jo nepraleisti.

Nenustebo, mane pamatęs, gal net tikėjosi, kad, kol jis ateis čia iš miesto, aplenksiu jį. Sustojo ant laiptelio aukščiau manęs ir, nežiūrėdamas man į akis, pasakė:

– Dar užėjau į parką, bet jau paskutinį kartą. Nežinau, ar jūs prisimenate, kad ji namo iš mokyklos kartais grįždavo per parką. Atsisėdau ant suolelio ir nutariau palaukti. Pro mane ėjo čigonė su kūdikiu prie krūtinės. Manote, kad sustojo, kaip tada? Kur tau. Net nepaklausė, ar man paburti, nors, kai ėjo pro mane, jos kūdikis suverkšleno. Gal nutarė, kad mano ateitis jau ne priešakyje, bet praeityje, o metų man ji jau nepridės, nes iš kurgi. Jau ilgai sėdėjau, ketinau netrukus atsikelti ir eiti per miestą, nes gal ir ji šiandien grįš per miestą, gal norėjo sau ko nors nusipirkti, bet prie manęs, paklaususi, ar galima, priėjo kažkokia senutė.

– Gal, pone, ko nors laukiate?

– Ne, prašau sėstis, – sakau. – Kažkada laukiau, bet tai buvo seniai.

– Seniai neseniai, bet jeigu mylėta, ir toliau laukiama.

– O jūs mylėjote?

– Irgi klausimas! Argi yra kas nors, kas niekada nemylėjo? Gyvenate, pone, matau, kaip ir aš, nemažai metų, ir to nežinote? Iki šiol myliu, nors, ko gero, jau veltui. Apgailestauju, kad jam to niekada nepasakiau.

– Ir kodėl, ponia, nepasakėte?

– Sirgau, gydytojai nežadėjo man ilgo gyvenimo, todėl nenorėjau apsunkinti jo savo meile. Juolab, kad po brandos egzaminų išvažiavo. Net nežinojau kur, o dabar gal jo jau nėra tarp gyvųjų. Jūs sakytumėt, jei nebūtumėt tikras, ar gyvensite?

– Nežinau, ypač po tokios daugybės metų. Gal irgi nenorėčiau apsunkinti jos sąžinės graužatimi, kad atsisako mano meilės, jeigu jai tektų numirti.

– Ar tai reiškia, kad kažką mylėjote?

– Myliu iki šiol, nors irgi nežinau, ar ji gyva. Bet jeigu būtų gyva, gal, jeigu susitiktume, to jai nė nesakyčiau, nes nei ji manęs nepažintų, nei aš jos. Nesame jau tie patys, kaip jaunystėje.

– Mylėdami visada esame tie patys. Jeigu žmogus žinotų tai jaunystėje, gyventų kitaip. Nes daug ką pradangina. Dažniausiai meilę. Na, jau eisiu. Turiu pašerti kates.

– Daug jų turite?

– Įvairiai. Kiek subėga.

– Palydėsiu jus.

– Ne, dėkoju. Man netoli. O jūs kur? Nes gal aš palydėčiau jus? Jūs su lazdele, o aš, ačiū Dievui, dar savo kojomis.

– Pajėgsiu pats, man daug arčiau negu jums.

Patikrino dar vieną laiptelį lazda, bet tarsi netikėjo ja, nes, kol nukėlė pėdą, braukė lazdos galu ant to laiptelio kairėn, dešinėn. Norėjau paklausti, kam tokiu atveju leidžiasi į tą buvusį laukinį, žalią slėnį, bet mane aplenkė:

– Užjaučiu, pone, kad jums tenka gyventi toliau. Bet gal jums teks daugiau laimės. Linkiu jums to. Nors, mano nuomone, iš linkėjimų niekas niekada nieko nepešė. – Jis nusileido ant dar vieno laiptelio, taip pat tikrindamas jį lazda. – Iš teisybės, kiekvienas gyvenimas yra kieno nors gyvenimo pakartojimas. Praeitis mus pralenkia, turite, pone, tai žinoti, mes velkamės paskui ją. Nes kas gali suspėti įkandin savo gyvenimo. – Jis sustojo ant dar vieno laiptelio. – O, kiek kojų šičia kopė! Atkreipėt, pone, dėmesį, kiek nudilę tie laiptai? Tam reikia amžių. Kas žino, ar ir toliau ten neina. Gal išsiruošiu su jais. Ką, jus tai stebina? Būryje visada smagiau. – Ir čiupinėdamas lazda žemiau esantį laiptelį susvyravo, bet jį lyg kažkas prilaikė. – Kai vaikščiojau į licėjų...

Bet ką aš čia jums, pone, pasakosiu, pats jūs tai patirsite, nes turite tai išgyventi. Be to negalėtumėt, pone, užduoti sau klausimą, ar buvo verta. Visi klausimai, kokius gyvenime sau užduodame, susiveda vien į tai, ar buvo verta. Na, ne jūsų, pone, amžiuje. Po metų, tik po daugelio metų. Dabar, pone, nežinotumėt, ką sau atsakyti. Tik prašau atminti, kad jaunystė sugeba ilgai klaidinti. Nesileiskite apgaunamas. Gali staiga paaiškėti, kad jaunas, pone, buvote prieš daugelį metų. Deja. Atsiprašau už tuos karčius žodžius, bet tik tokių man beliko.

Mainais atiduodu jums mano gyvenimą. Pravers, kai jus apgaubs tuštuma. Tuštuma yra blogiausia, kas mus gali ištikti. O susidoroti su ja galima tik gyvenant kieno nors gyvenime. Beje, niekas nepradeda savo gyvenimo nuo savęs. To jūs dar nesuprasite. Bet ilgainiui, kai pradėsite juos lankyti... Norėčiau žinoti, kokie bus jūsų įspūdžiai. Aš turėjau geresnių ir prastesnių, kaip paprastai gyvenime. Kartą pabėgau iš savo vaikystės, bet jūs gal niekada nenorėsite jos palikti. Pasitaiko ir taip. Bet pasakysiu jums, kad tai jums nieko neduos. Gyvenimas yra klaidžiojimas su savimi be vilties, kad kada nors save surasime. Na, bet gana, nes aplenks. O čia dar tiek tų laiptelių...

* * *

Iš nieko žmogus taip aiškiai nemato senatvės, kaip žiūrėdamas į savo senstantį tėvą, motiną. Mato senatvę, kuri mums skaudi, su kuria kenčiame kartu, į kurią esame pasmerkti žiūrėti ir atrasti save. Gal jų senatve pratinamės ir prie savosios ir supratingiau ją pakenčiame.

Nekart turėjau įspūdį, kad tėvo akys tarsi leidžiasi už tų akinių, kaip saulė už horizonto, ir matau vis mažesnį jų kraštelį. Net mane lankė mintis, ar kada nors visai nenustos matyti, nes juk nėra tokių akinių, kad ir iš anos pusės galima būtų regėti. Tuose jo regėjimo likučiuose, turėjau įspūdį, slypi kažkokie žodžiai, kuriuos norėtų pabaigoje man pasakyti. Deja, niekada jų neištarė. O gal tai nebuvo žodžiai? Nors neprisimenu, kad kada nors būčiau matęs tėvo ašaras.

Net ir motinos laidotuvėse, kai stovėjome prie jos karsto, vieną akimirką jis tik nusiėmė akinius ir nušluostė juos nosine, bet jo akys buvo sausos, tad gal tai buvo rūkas? Po to uždėjo juos atgal, apžvelgė susirinkusius žmones, kažkam linktelėjo, nes gal nesitikėjo jo pamatyti. O kai grįžome iš kapinių, pasakė:

– Ir kaip dabar bus be jos? Kad tik neilgai.

Sielvartavau dėl jo, kaip dabar išsivers. Juolab, kad, kai motina buvo gyva, kreipdavosi į ją net ir dėl paprasčiausių dalykų, jos dėka niekada nesijausdavo bejėgis. Prisimenu, kažkada atvažiavau, pasisveikinau su juo, su motina, ji skuto bulves, o jis tarsi nežinojo, ar vesti mane į kambarį, ar likti čia, virtuvėje. Kol motina jam tarė:

– Atnešk jam kėdutę. Ir aš noriu pasiklausyti.

Tada jis atnešė kėdutę, paskui, kaip vaikystėje, paėmė mane už rankos, bet nutarė, kad per toli nuo motinos, todėl perstatė kėdutę arčiau jos.

– Sėsk čia, – pasakė. – Taip bus gerai? – paklausė motinos. – Ilgam atvažiavai? Na, tai pasakok. Tikriausiai daug turi pasakotino. Privalai papasakoti viską, kas pas tave. Nors ir viską papasakojus liks kas nors nepapasakota.

– O gal pirmiau – kas pas jus?

– Kas pas mus? Na, kas pas mus... – kreipėsi į motiną. – Pasakyk jam, kas pas mus.

– O kas pas mus gali būti? Senatvė, – pasakė motina. – Va, jam teko vėl pakeisti akinius į storesnius. Ne tik stiklus, bet ir rėmelius, nes anuose netilpo. Gydytojas išrašė jam kitų lašų. Tinka jam tie akiniai, tiesa?

Kai tėvas mirė, laikas man pradėjo tarsi greičiau plaukti. Kol kažkurią dieną pasibaisėjęs suvokiau, kad susilyginau su juo amžiumi. Keistas jausmas apima žmogų, kai jis atranda, kad yra savo tėvo ar motinos amžiaus. Žmogus tiesiog nenori patikėti tuo atradimu. Vis norėtų būti už juos jaunesnis. Jam atrodo, kad tuo pažeidžiami natūralus gyvenimo dėsniai – juk visada esame jaunesni už savo tėvus ir jaunesni būsime visada, net iki savo mirties. Ir, kaip vaikystėje, vis atrodo, kai jie ir toliau yra skydas, už kurio slepiesi, nors jų jau nebėra...