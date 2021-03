Stebėkite tiesiogiai: „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimai – tuščia žiūrovų salė, staigmenos iš užkulisių

Pagrindinį Tarptautinės teatro dienos minėjimo renginį – „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimų ceremoniją – šįmet buvo nutarta vėl organizuoti didžiausiame šalies teatre.

Pernai lapkritį po ilgų karantino sąlygotų atidėliojimų LNOBT surengta „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimų ceremonija, režisuota Gedimino Šeduikio, buvo įvertinta kaip meniškai kokybiškiausias tokio pobūdžio renginys per visą šalies teatralų kasmetinių įvertinimų už sėkmingiausius sezono darbus istoriją.

Kaip tik todėl pagrindinį Tarptautinės teatro dienos minėjimo renginį šįmet buvo nutarta dar kartą organizuoti didžiausiame šalies teatre, vadovaujant tam pačiam režisieriui.

Stebėkite tiesiogiai:

„Laikai neramūs ir mums kaip ir visai kultūrai teko prisitaikyti prie naujos tikrovės. Neatsitiktinai šio vakaro tema – džiazas“, – kalbėjo renginio vedėjas, LRT KLASIKA vadovas Julijus Grickevičius.

„Teatras esate ir jūs, mieli žiūrovai ir klausytojai. Sveikina visą bendruomenę su Teatro diena. Linkiu, kad galėtume visi kartu susitikti kuo greičiau“, – sakė LNOBT direktorius Jonas Sakalauskas.

Renginio scenarijaus autorius – poetas ir dramaturgas Mindaugas Nastaravičius, muzikinės koncepcijos autorius – LNOBT vyriausiasis dirigentas Ričardas Šumila, choreografas – LNOBT baleto meno vadovas Martynas Rimeikis. „Auksinių scenos kryžių“ ceremonijos komandoje taip pat dirbo scenografė Sigita Šimkūnaitė, šviesų dailininkas Andrius Stasiulis, vaizdo projekcijų kūrėjas Linartas Urniežis ir prodiuseris Artūras Alenskas.

„Tai – jau trečioji mano kuriama šalies teatralų apdovanojimų ceremonija: pirmoji, taip pat vykusi LNOBT, buvo 2016 m. „Auksinių scenos kryžių“ apdovanojimai. Po itin palankių pernykščių įvertinimų nesinorėjo padaryti prasčiau, o teatrinio gyvenimo realijos tebėra neįprastos ir jos kelia mums savų iššūkių. Antrus metus iš eilės turėsime ceremoniją be pilnos salės žiūrovų, be gyvų apsikabinimų ir, žinoma, be iš visos Lietuvos suvažiavusių teatralų šventės po apdovanojimų įteikimo. Teko galvoti, net kaip patį „Auksinį scenos kryžių“ pakabinti laureatui ant kaklo nepažeidžiant saugumo reikalavimų... Be abejonės, visi iki vieno renginio dalyviai ir komandos nariai – nuo nominantų iki TV operatorių – privalės turėti galiojančius COVID-19 testų atsakymus“, – pabrėžia režisierius G. Šeduikis.

Auksinis scenos kryžius / LNOBT nuotr.

Tai, kad teatralų apdovanojimų tiesioginė transliacija po ilgesnės pertraukos sugrįžta į pagrindinį LRT kanalą, irgi yra ceremonijos kūrėjų meistriškumo pripažinimas, buvo rašoma LNOBT pranešime žiniasklaidai.

Šįmet „Auksinių scenos kryžių“ komisija paskelbė nominantus 15-oje apdovanojimų kategorijų. Taip pat paaiškės naujas „Boriso Dauguviečio auskaro“ savininkas (šis atminimo ženklas teikiamas už naujų sceninės išraiškos formų paieškas) ir tradicinės Padėkos premijos, skiriamos už viso gyvenimo kūrybą, laureatas.

Kultūros ministerijos paskelbtas nominantų sąrašą (laimėtojai paryškinami):

Režisūra

Antanas OBCARSKAS už spektaklius „Alisa“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras) ir „Batsiuviai“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras ir teatras „Utopia“)

Krystian LUPA už spektaklį „Austerlicas“ (Valstybinis jaunimo teatras)

Opera „Skrajojantis olandas“ / M. Aleksos nuotr.

Dalius ABARIS už operos „Skrajojantis olandas“ pastatymą (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Moters vaidmuo

Aistė ZABOTKAITĖ už Alisos vaidmenį spektaklyje „Alisa“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Danutė KUODYTĖ už auklės Veros vaidmenį spektaklyje „Austerlicas“ (Valstybinis jaunimo teatras)

Scena iš Krystiano Lupos spektaklio „Austerlicas“. Viktorija Kuodytė / L. Vansevičienės nuotr.

Viktorija KUODYTĖ už Svetos Salmanovos vaidmenį spektaklyje „Žmogus iš žuvies“ (Valstybinis jaunimo teatras)

Vyro vaidmuo

Vytautas ANUŽIS už Franko Bertono vaidmenį spektaklyje „Alisa“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras)

Matas DIRGINČIUS už Benua vaidmenį spektaklyje „Žmogus iš žuvies“ ir Maksimiliano Austerlico vaidmenį spektaklyje „Austerlicas“ (Valstybinis jaunimo teatras)

Sergejus IVANOVAS už Žako Austerlico vaidmenį spektaklyje „Austerlicas“ (Valstybinis jaunimo teatras)

Aktorių ansamblis

Aktorių ansamblis spektaklyje „Irano konferencija“ (Juozo Miltinio dramos teatras)

Aktorių ansamblis spektaklyje „Kvėpuojame drauge“ (Lietuvos rusų dramos teatras)

Dokumentinė drama „Kvėpuojame drauge“ / D. Matvejevo nuotr.

Aktorių ansamblis spektaklyje „Respublika“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir Münchner Kammerspiele)

Scenografija

Lauryna LIEPAITĖ už scenografiją spektakliams „Alisa“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras) ir „Batsiuviai“ (Nacionalinis Kauno dramos teatras ir teatras „Utopia“). „Labai visų pasiilgau“, – teigė kūrėja.

Vytautas Anužis Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklio „Alisa“ repeticijoje / D. Matvejevo nuotr.

Fabien LÉDÉ už scenografiją spektakliui „Respublika“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir Münchner Kammerspiele)

Sigita ŠIMKŪNAITĖ ir Dalius ABARIS už scenografiją operai „Skrajojantis olandas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Vaizdo projekcijos

Mikas ŽUKAUSKAS už vaizdo projekcijas spektakliui „Austerlicas“ (Valstybinis jaunimo teatras). „Labai keista būti tuščioje salėje“, – teigė laureatas ir paskaitė Carlo Gustavo Jungo teksto ištrauką.

„Austerlicas“ / L. Vansevičienės nuotr.

Adomas GUSTAINIS ir Karol RAKOWSKI už vaizdo sprendimus spektakliui „Respublika“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras ir Münchner Kammerspiele)

Spektaklis „Respublika“ / BNS nuotr.

Gediminas VANSEVIČIUS, Dinas MARCINKEVIČIUS ir Paulius OFICEROVAS už vaizdo sprendimus spektakliui „Už geresnį pasaulį“ (Artūro Areimos teatras)

Muzika spektakliui

Arturas BUMŠTEINAS už muziką spektakliams „Austerlicas“ ir „Urbančičiaus metodas“ (Valstybinis jaunimo teatras). „Muziką kūriau su bendraautoriais, prizą dalinuosi su jais“, – sakė laureatas.

Arturas Bumšteinas / Lietuvos muzikos informacijos centro archyvo nuotr.

Antanas JASENKA už muziką šokio spektakliui „Begalybės“ (Kauno šokio teatras „Aura“)

Andrius ŠIURYS už muziką vizualiniam gyvos muzikos spektakliui „Kafka Insomnia“ („Kosmos Theatre“ ir Kauno miesto kamerinis teatras)

Solistė

Joana GEDMINTAITĖ už Anos Bolein vaidmenį operoje „Ana Bolena“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras). Šį vaidmenį ruošti buvo sudėtinga, nes opera dėl karantino buvo nukeliama“, – pripažįsta J. Gedmintaitė.

Asmik GRIGORIAN už Polinos vaidmenį operoje „Lošėjas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Scena iš operos spektaklio „Lošėjas“. Dmitrijus Golovninas, Asmik Grigorian / M. Aleksos nuotr.

Inesa LINABURGYTĖ už Bobulytės vaidmenį operoje „Lošėjas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Solistas

Vladimiras PRUDNIKOVAS už Generolo vaidmenį operoje „Lošėjas“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Tadas GIRININKAS už Dalando vaidmenį operoje „Skrajojantis olandas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras) ir Henriko vaidmenį operoje „Ana Bolena“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras). „Man buvo didžiulė garbė būti šalia vokalo tėvo Prudnikovo ir Almo Švilpos“, – sakė laureatas.

R. Wagnerio opera „Skrajojantis Olandas“. / M. Aleksos nuotr.

Almas ŠVILPA už Olando vaidmenį operoje „Skrajojantis olandas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Choreografija

Erika VIZBARAITĖ už choreografiją tiriamajam šokio spektakliui „Apnea“

„Apnea“ / L. Vansevičienės nuotr.

Maciej KUŹMIŃSKI už choreografiją šiuolaikinio šokio spektakliui „i (aš)“ (Šeiko šokio teatras ir Maciej Kuźmiński Company)

Robert BONDARA už choreografiją šokio spektakliui „Faustas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Šokėja

Marija IVAŠKEVIČIŪTĖ už vaidmenį šokio spektaklyje „Klajojančios kopos“ (Šeiko šokio teatras)

Oleksandra BORODINA už Margaritos vaidmenį šokio spektaklyje „Faustas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Šokio spektaklis „Faustas“ / M. Aleksos nuotr.

Kristina GUDŽIŪNAITĖ už Žizel vaidmenį balete „Žizel“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Šokėjas

Niels CLAES už vaidmenis šiuolaikinio šokio spektakliuose „i (aš)“ (Šeiko šokio teatras ir Maciej Kuźmiński Company) ir „Klajojančios kopos“ (Šeiko šokio teatras)

Romanas SEMENENKO už Fausto vaidmenį šokio spektaklyje „Faustas“ (Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras)

Genadij ŽUKOVSKIJ už Alberto vaidmenį balete „Žizel“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Jaunoji menininkė / Jaunasis menininkas

Dramaturgas Laurynas ADOMAITIS už dramaturgiją spektakliui „Alisa“ (Lietuvos nacionalinis dramos teatras). „Jaunų, užsispyrusių dramaturgų su vizija reikia kuo daugiau. Dramaturgo vaizduotė dar nėra realybė, turi atsirasti režisierius, aktoriai – jie spektaklį padaro tikrove“, – teigė laureatas.

Operos solistas Paulius PRASAUSKAS už Lordo Rošforo vaidmenį operoje „Ana Bolena“ (Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

Režisierė Eglė ŠVEDKAUSKAITĖ už spektaklio „Žmogus iš žuvies“ režisūrą (Valstybinis jaunimo teatras)

Spektaklis vaikams ir jaunimui

„Didysis sprogimas“ (režisierius Zvi SAHAR, Klaipėdos lėlių teatras ir Itim Ensemble). „Dėkojame visom jėgom, dėl kurių atsirado teatras, atsirado mūsų teatras, šis spektaklis...“, – sakė Aušra Bakanaitė.

„MŠ“ (režisierius Andrius ŽIURAUSKAS, Kauno valstybinis lėlių teatras)

„Pasaulėliai“ (režisierė Birutė BANEVIČIŪTĖ, Kauno valstybinis lėlių teatras)

Pandemijai atsparus teatras

Teatrinė instaliacija „fabrica“ (režisierius Naubertas JASINSKAS, Jono Meko vizualiųjų menų centras)

Internetinė (anti)utopija „#PROTESTAS“ (režisierius Žilvinas VINGELIS, „Kosmos Theatre“)

Spektaklis „Protestas“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Opera „Tarnaitė ponia“ (režisierius Gediminas ŠEDUIKIS, Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras)

***

Siūlymus skirti premijas vertino iš devynių teatro, šokio, dailės ir muzikos ekspertų susidedanti komisija: Margarita Alper, Silvija Čižaitė-Rudokienė, Monika Jašinskaitė, Lina Klusaitė, Rasa Murauskaitė, Martynas Petrikas, Evgeniya Shermeneva, Janina Stankevičienė ir Birutė Ukrinaitė-Garbačiauskienė.

Šiais apdovanojimais siekiama įvertinti 2020 m. profesionaliojo scenos meno srities kūrėjų, tyrėjų ir kitų meno srities darbuotojų reikšmingiausius metų darbus ir išskirtinius profesinius laimėjimus dramos, operos, operetės ir miuziklo, baleto, šokio, lėlių ir objektų teatro, teatro vaikams ir jaunimui srityse bei juos paskatinti. Kaip ir kasmet, skiriama ne daugiau kaip 17 premijų.